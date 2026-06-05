2026-06-05 10:51 柳靖
那些逼妳親餵母乳的聖人，到底什麼時候才要閉嘴？
我剛出月子，卻差點被母愛神話無情榨乾！
親餵母乳在現代社會鋪天蓋地的宣導下，似乎成了衡量女性稱不稱職的最高標準。這層被神聖化的母愛光環背後，往往掩蓋了新手媽媽在身心崩潰邊緣的無助掙扎。
在緊湊的生活節奏與極端的生理壓力下，我最終僅堅持了三十天的母乳餵養。這短暫的一個月不僅讓我痛不欲生，更看清了傳統育兒觀念對女性的剝削。這不是一段逃避責任的自白，而是我在經歷身體與精神雙重洗禮後，對母乳綁架現象所提出的沉痛反思與清醒覺悟。
▋ 令人髮指的頂級噩夢：重返校園的隱形障礙
我剛結束不到一個月的產後休息，就必須咬牙回到臺大研究所上課。那是一般的校園，沒有什麼母子友善設施，更沒有提供給學生的哺乳室。我一邊承受著身體的撕裂與腫脹，一邊在現實與學業的夾縫中苦苦掙扎。那三十天，是我人生中最痛不欲生的日子。
不知道是不是體質太過特殊，我的奶量多到一種令人髮指的地步。每一次擠奶，隨隨便便都能倒出七、八百毫升。孩子根本喝不完那麼多。結果就是我的胸部整天腫脹到像裝了兩顆定時炸彈，疼得我連呼吸都在抽搐、皮肉發麻。
我每天的生活徹底被擠奶這件事給全面綁架。所有寶貴的、僅存的睡眠時間，全被定時定點的擠奶給徹底剝奪。整個人精疲力盡。 我看著鏡子裡黑眼圈深到像鬼一樣的自己，果斷做了一個決定。老娘不餵了，改餵奶粉！再這樣盲目地堅持下去，我絕對會先一步被送進精神病院。
▋ 站在道德至高點的風涼話
就在我剛剛準備鬆一口氣不餵母奶的時候，那些三姑六婆跳了出來。這些平日裡連自己生活都搞不定的人，開始對我進行令人作嘔的長輩教育。哎呀，妳這當媽媽的怎麼這麼自私啊？為什麼不堅持親餵母乳呢？妳知不知道餵母乳對小孩子的免疫力最好？餵母乳多省錢啊，現在市面上的奶粉錢可是貴得要死！
當下聽到這些話，我積壓了一整個月的委屈與憤怒徹底火山爆發。老娘忍著胸部撕裂般的劇痛，犧牲掉所有用來續命的睡眠時間與心力在餵奶。結果換來的不是一句安慰，而是這種毫無成本的風涼話指導。
我心裡冷笑著想：省錢？老娘當年考上國考、在公家機關上班的工作價值，難道在你們眼裡就只值這點可憐的奶粉錢嗎？這種將女性價值簡化為省錢工具的傳統思維，簡直是對現代女性專業能力的羞辱。那些刺耳的話語，真的讓人恨得立刻狠狠甩他們兩個清脆又響亮的耳光，讓他們清醒清醒。
▋放過自己才是最好的選擇：媽媽快樂，小孩才會健康長大
現在事情過去這麼久了，我坐在這裡回想，我依然一點也不後悔當初停餵母奶的選擇。母乳也好，奶粉也罷，那都只是餵養工具。在這個世界上，只有最適合媽媽和當下家庭狀況的選擇，才是真正最好的選擇。
至於那些坐在冷氣房裡、動動嘴皮子就能對別人的人生指手畫腳的冷嘲熱諷。根本連讓我費心去理會一秒鐘的資格都沒有。育兒的終極目的是讓孩子健康成長，而這個目的的前提，是建立在母親的快樂之上。這關他們屁事，讓他們滾遠點。
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