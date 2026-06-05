2026-06-05 09:33 失敗要趁早-張念慈
愛莉莎莎瑜伽課糾紛燒出業配真相！創作者接案前先搞懂：你賺的是保底，還是分潤？
愛莉莎莎和尼泊爾瑜伽老師爆發線上課程財務糾紛，很多人覺得反正我又不會開線上課，跟我無關。但我看到的，是所有創作者接商業合作案時，會遇到的問題：很多人在簽合約之前，根本沒搞清楚自己選的是哪一種商業模式。
不管是瑜珈老師，還是你，或是我，只要涉及「商業合作」，就得先把一件事想清楚：你選的，到底是團購分潤，還是單篇貼文保底？這兩者的差異，決定了你的收入上限，也決定了你事後有沒有資格喊「不公平」。
先搞清楚：你要的是收入上限，還是收入安全感？
先說團購分潤。很多創作者看別人做團購，羨慕得要死「哇賣那麼多，抽成一定很爽！」
但現實是：團購賺的是你自己的時間和魅力，不是躺著數錢。一般的團購合作，廠商幾乎不會幫你下廣告，全靠團購主自己賣。廠商唯一的成本是產品送出去，剩下的流量、口碑、轉換，全是你的事。
團購不是躺著收錢，是你自己要下場賣
想靠團購真的賺到錢，你得做到這些事：限動一天至少發4篇賣貨文，讓粉絲習慣你在賣東西，而且不覺得尷尬。
最好你有私域社群——LINE社群、臉書社團，一群本來就愛買東西、信任你推薦的人聚在一起，新品一出，自然有人買單。說白了，團購主等於老闆兼撞鐘， 要有時間、有耐心、有號召力，才能把分潤做到漂亮的數字。如果你沒辦法每天狂發限動帶貨，老實說，團購可能不適合你。
我自己也試過：完全不靠廠商投廣，純靠自己賣團購。結果？賣貨成果真的有點悽慘。因為我做不到那種「每篇貼文都帶貨」的節奏，成效自然出不來。這不是廠商的問題，是我選了這個模式，就得接受它的遊戲規則。
保底貼文很穩，但賣爆了也不關你的事
再說單篇貼文保底，這個模式就完全不同了。不管廠商後來賣多少，我先談好一個固定金額，拿了錢就走。好處是賣不好我沒壓力，壞處是賣太好跟我無關。
我親身經歷過一次：我選了保底價格，沒想到廠商後來廣告成效超好，最終賣出去的效果，換算成分潤的話，是我貼文費用的好幾倍。我有辦法回頭喊「我賺太少了、不公平！」嗎？當然不行。 那是我自己同意、自己選的合約。
粉絲數不是開價關鍵，精準度才是
重點來了，很多人以為單篇貼文保底是「大網紅專利」，粉絲數不夠就開不了高價。這是錯的。我就遇過粉絲數只有1萬的創作者，單篇推書貼文照樣開出一萬元的價格。
為什麼？因為他的粉絲是利基市場，全都是金融圈的人，精準得要命，廠商願意付高價，買的是影響力，不是人數。就像我長期寫親子、社會觀察的文章，教育類課程特別喜歡找我合作，因為我的讀者本來就是他們的目標客群。創作者的專業背景和品牌信任度，才是開價的底氣。
真正讓商品賣爆的，常常不是貼文，是廣告預算
最後，有一件事很多人忽略，卻是決定成敗的關鍵。不論你選哪一種合作模式，廣告行銷的預算，才是決定成效的最後一塊拼圖。你有沒有想過，為什麼有些課程大賣，有些卻默默無聞？很多人以為是創作者本身紅不紅，其實背後真正的關鍵是，廣告有沒有投到對的人身上。不是錢灑得多就有用，是要投得準。
我通常把投廣這件事交給合作廠商，由他們的專業廣告投手來設計廣告組合。我自己就有一個原本談好只合作一個月的業配，因為廣告成效太好，廠商主動提出延長，最後整整做了半年。這不是運氣，這是廣告投對了的結果。
所以當創作者在大喊「產品賣那麼好，我怎麼賺那麼少？」的時候，不要忽略了廠商在廣告投資，也花了很多的費用，這些都是我們看不到的。
合作前談清楚，才不會爆單後覺得委屈
回到愛莉莎莎這件事，這場糾紛給所有創作者上了很實際的一堂課：合作之前，把模式說清楚、把數字談清楚，是你保護自己最重要的一步。
選了分潤，就要有賣不好收入差的心理準備。選了保底，就要有賣爆了也拿不到更多的坦然。當然，如果你夠強，也可以選擇保底加分潤。沒有哪一種模式絕對好，只有哪一種模式適合現在的你。搞清楚這件事，才能在每次合作裡，走得踏實。
創作者最怕的，不是這次少賺一點，而是每次合作都搞不清楚自己在賣什麼。你賣的是流量、信任、專業，還是轉換能力？想清楚了，才知道自己該怎麼開價，也才不會在別人賣爆之後，才回頭替自己委屈。
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