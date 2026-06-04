2026-06-04 15:57 李洵
愛莉莎莎遭Raj控只拿1%分潤！瑜伽課風波背後，真正撕裂的是權力與尊嚴
《愛莉莎莎與Raj事件：衝突的不只是合約，而是價值觀》
愛莉莎莎這幾天，突然遭到尼泊爾瑜伽老師Raj Karmayogi開撕，Raj指責愛莉莎莎的分帳不均，明明課程賣爆，自己卻只收到1%的分潤；愛莉莎莎則在最快的時間拍出多支影片反擊，也回應說分潤都有按照合約，甚至還有給更多的情況。
坦白說，在網上開撕分潤沒什麼意義，基本上金流該怎樣就怎樣，Raj如果不爽錢太少，可以自己去開（但不見得賣得動就是了），畢竟這堂課的人99%應該都是衝著愛莉莎莎去的，而且背後也離不開知識衛星這個強大的平台。
我真正在意的，是Raj為什麼想要開撕的「心態」？到底是什麼樣的價值觀，讓Raj不惜推翻商業合作，也要為自己做無意義的發聲？
後來我找到了，原因在於——尼泊爾跟台灣，是價值觀完全不一樣的國家。
根據2025年IMF的報告顯示，尼泊爾的每年人均GDP只有1,457.91美元，台灣則是39,489美元，也就是說，台灣人收入是尼泊爾收入的27倍；除了收入的巨大差距，尼泊爾還是極度重男輕女的國家，根據聯合國兒童基金會統計，尼泊爾只有36%的女孩讀過中學，這讓其女性文盲率高達56%，主要的原因是尼泊爾還保留童婚的習俗，加上75%的人從事農業，讓尼泊爾人認為女生沒有上學的必要。
尼泊爾偏鄉甚至還有「月經小屋」，女性來月經時會被認為是不潔的，需要被隔離到簡陋的小房，不能接觸乾淨的水源和男性，也不能喝像牛奶這類飲品，會被認為有詛咒導致牲畜死亡；學校也根本不教經期的衛教保健知識，加上衛生棉非常昂貴，所以尼泊爾有嚴重的「月經貧窮」問題，甚至有許多偏鄉女孩因為月經導致其停學。
台灣呢？根據聯合國的性別不平等指數（Gender Inequality Index），不管是女性參政、LGBT權利及防止性別暴力等領域，台灣已連續多年被選為為亞洲第一，位列全球前十，且台灣選出過女性總統，這就是最好的證明。
端看愛莉莎莎，也是最好的台灣女性縮影——清華大學畢業、英國斯特拉斯克萊德大學行銷學碩士，利用許多行銷的手段，讓自己成為台灣知名的網紅、Youtuber、甚至開了許多賺錢的生意跟課程，你就算不喜歡愛莉莎莎，都無法否認這是一個外貌跟能力都相當優秀的女性。
知識衛星創辦人之一的薛佳文，同樣也是才貌兼具的女性，我還記得以前拍廣告跟微電影時還找過她；後來她共同創辦了知識衛星這個課程平台，在業界以「只找大神、敢砸廣告預算」著稱，我曾聽過一個小道消息：在知識衛星每花100萬，就有50萬是廣告預算，就是這麼敢砸錢。
愛莉莎莎曾提到，一開始的身份是Raj的學員時，一切都很正常，畢竟老師說什麼，學生基本上都要順從；等Raj到了台灣以後，愛莉莎莎的身分切換成「製作人」跟「導演」，Raj態度馬上180度大轉變，因為這時候角色跟地位對調了，Raj必須聽愛莉莎莎的指示來工作，對於重男輕女的尼泊爾人來講，這大概是不可忍受的。
愛莉莎莎也說過，Raj進到知識衛星公司，也曾經碎碎念「女性工作人員怎麼這麼多」之類的話。台灣人習以為常的文化，在尼泊爾人看來是多麼不可思議的事情，即便是修行10年的瑜伽大師也一樣。
Raj會發難，大概率是「尼泊爾的男性尊嚴」在作祟，身為尼泊爾男性，骨子裡可能沒有辦法接受台灣女性，同樣也能擁有傑出工作表現、同樣也能擁有高收入、同樣也能具備一定的社會地位，僅此而已。
這種「內在尊嚴」作祟，很容易顯化成「外在難搞」，所以來台灣後，Raj會抱怨凱撒大飯店的地毯讓他過敏、飯店沒有陽台、空調讓他呼吸不舒服等看似龜毛又無理的行為，我想就是「內在因素」轉變成「外在因素」的表現。
但愛莉莎莎不愧是愛莉莎莎，在澄清的影片裡面，她不斷地還是提到還是很喜歡這個瑜珈課程，而且每個禮拜還會看個一兩次來學，能夠在公關危機中，不忘再行銷自己的課程，只能說這個女人太狠了。
在商業殘酷的現實是：能賣得動就是好產品，沒有業績，一切都是空談。愛莉莎莎絕對可以找到下個Raj，但Raj不見得可以找到另一個愛莉莎莎，市場從來不獎勵自尊，而是獎勵價值。當你的價值足夠大，規則就會向你傾斜，這是每個合作案都值得思考的課題。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower