2026-06-04 08:20 柳靖
當年國光號車掌小姐，到後來的檳榔西施：我那外貌協會的母親，教會我最溫柔的殘忍
隔著漫長的歲月望回去，我生命裡最無憂無慮的日子，竟是母親當檳榔西施的那幾年。那時小妹尚未落地，家裡只有我和弟弟兩隻小獸。母親骨子裡是重男輕女的，可那時我年紀小，根本不懂幽微的偏心。
我整天只顧著跟帶弟弟撒野，趁著母親下午打盹，偷偷去冰箱裡起開她要賣的飲料。弟弟灌維他露 P，我喝仙草蜜，甜汁嚥進喉嚨裡，那是我最愉快的童年。
從國光號車掌小姐到豬哥標檳榔攤
熟識我的朋友總說我身上有股潑辣的韌性，做事勇猛果斷。我常想這是不是遺傳，因為如果真要論起「猛」勁，我母親其實比我更甚。
二十出頭的她，是風光無限的國光號車掌小姐，當年那是個萬中選一、極度挑剔身段與臉蛋的差事。母親當年的美是婀娜且帶點傲氣的，而我那當司機的父親，就在那輛客車上套牢了她。
我那天秤座的母親是個不折不扣的「外貌協會」，她要的是賞心悅目，於是私奔偷偷跑去跟父親公證結婚。在桃園楊梅的外公外婆被瞞得密不透風，直到一年後我出生，外婆才顛簸了大半個台灣摸進南投深山信義鄉。見到母親的那一刻，外婆眼淚登時就下來了，我阿公塞了一筆為數不多的聘金，那是底層人極盡溫厚的心意。
父親那頭窮得叮噹響，不是面朝黃土的農夫，就是賣時間力氣的職業司機。在沒有麵包烘托的婚姻下，生活很快被貧窮啃噬得千瘡百孔，一個漂亮的女人，終究在柴米油鹽裡弄丟了自己。
玻璃方格裡的萬花筒：殘忍與溫情並存的盛夏
為了在拉扯孩子的同時掙一條活路，母親在路邊開起了一座加盟的「豬哥標」檳榔攤。那座玻璃鑄造的小方格檳榔攤，成了我童年的萬花筒。炎夏裡，冰涼的流水順著透明玻璃嘩嘩流淌，裡頭點綴著塑料的小樹小花。
夜裡做完功課，我和弟弟會去抓金龜子，興高采烈地獻寶似地遞給母親。母親會拈起一根針，穿上棉線，生生扎進金龜子的屁股甲殼裡，讓我們拉著線任牠在半空中絕望地打轉。那時只覺得好玩，如今想來滿是驚心動魄的殘忍。但那是漫長童年裡，母親留給我最溫柔、最無雜質的一抹陪伴。
小時候我生性頑皮，曾偷了母親視若珍寶的口紅在牆上塗鴉，下場自然是挨了一頓結結實實的巴掌。
檳榔攤那地方迎風立在路邊，三教九流都有，總有滿身酒氣的醉漢來問母親：「跟妳睡一晚要多少？」有次醉漢發渾，一把將我推倒在地。我手中的仙草蜜撒了滿地，驚恐地大哭。母親見狀，二話不說，揚起巴掌「啪、啪」蓄滿了狠勁甩在醉漢臉上。
那一刻，她不是婀娜的車長小姐，而是一隻護崽的母獸。那時候日子過得粗礪，但我媽是拼了命在保護我、在愛我的。
成長後的覺察：那是一場失敗婚姻的轉移
我是一直到現在自己也進入婚姻，才懂為何我每次都是媽媽情緒不好的炮口。小時候總覺得是自己不好，感到自卑、內疚；但現在學會覺察，咀嚼過去後才知道，那是因為媽媽的婚姻不愉快。媽媽把婚姻不愉快的烏煙瘴氣，轉移到我身上。
在檳榔攤後面，還藏著兩台「麻台」賭博電玩。我和弟弟會趁爸爸媽媽不在家，或是媽媽睡午覺的時候，跑去玩麻台，因為可以拿機器吐出的零錢去買零嘴。我們甚至還背著媽媽偷吃包好的檳榔，那摻了紅灰的滋味，舌尖一抿，又甜又甘。可一旦弄髒了衣襟，迎來的必然又是母親劈頭蓋臉的打罵。
可奇妙的是，哪怕在那些充滿了巴掌與斥責的日子裡，我依然能觸摸到母親那滾燙、甚至有些笨拙的母愛。
那幾年，我在南投信義鄉的久美國小唸書，全班都是原住民，只有我一個平地人。每天清晨，母親總會為我盛上一碗白米飯，澆上亮晃晃的麻油與醬油，再臥一顆邊緣焦脆的荷包蛋。那是我記憶中最奢侈的早餐，雖然每次到學校我總是遲到的那一個。
這段記憶，是我對童年最深沉的定格。我的快樂、我的韌性，全是在母親當檳榔西施的那段荒涼歲月裡揉碎、催生出來的。
生活給了我們最底層的起點，但母親用她的巴掌與悍然，為我示範了什麼叫生命力。在維他露P、仙草蜜、紅灰與巴掌交織的氣味裡，我讀懂了母親，也長成了今天的自己。
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