2026-06-03 15:28 女子漾／編輯周意軒
氣溫飆升房間悶到像蒸籠！台電教3招免插電降溫，不開冷氣也能省下大筆電費
夏天還沒正式發威，室內已經先熱到讓人懷疑人生。明明人待在家裡、沒有曬太陽，房間卻像悶燒鍋一樣熱氣散不掉，一開門還有一股「熱浪迎面撲來」的窒息感。尤其租屋族、小坪數房間、頂樓住戶更有感，冷氣一開雖然立刻舒服，但電費帳單也跟著讓人心涼半截。
其實想讓室內降溫，不一定只能靠冷氣硬撐。台電曾分享3招免插電、低成本又相對環保的室內降溫方法，從阻擋陽光熱源、降低建築吸熱，到減少室內發熱設備下手，都能幫助房間少一點悶熱感，也讓冷氣不用一直高強度運轉，間接省下不少電費。
室內快速降溫1：窗簾不是裝飾，遮對位置可降3到5度
很多人以為房間熱，是因為空氣不流通，但其實白天室內升溫的一大原因，是陽光透過窗戶玻璃把輻射熱帶進屋內。尤其是西曬房、大片落地窗、小套房，只要窗戶被太陽直射，室內就很容易變成「天然烤箱」。
台電建議，窗戶隔熱做得好，室內溫度有機會下降3到5度。最有效的做法，是把窗簾或遮陽簾設置在窗戶外側，讓陽光還沒照到玻璃前就先被擋下，減少玻璃吸熱再把熱傳進屋內。
若擔心戶外風吹雨淋，也可以選擇竹簾、木簾等材質，雨後擦乾即可。若家中環境無法在窗外加裝遮陽設備，室內也可以改用全遮光窗簾，雖然效果不如外遮陽直接，但仍能阻擋部分熱能進入室內。
小提醒是，窗簾尺寸最好比窗戶再大一點，不要剛好只遮住玻璃，否則熱氣還是可能從邊緣縫隙鑽進來。如果希望白天仍保有自然採光，也能使用「紗簾加遮光簾」雙層設計，一層保留光線，一層負責隔熱，中間的空氣層也能減少熱能直接傳入房間。
室內快速降溫2：頂樓、鐵皮屋最有感！屋頂塗白色隔熱漆
住在頂樓或鐵皮屋的人，夏天最懂什麼叫「從天花板開始發燙」。白天太陽直曬屋頂，建築物本身吸收大量熱能，到了晚上熱氣還慢慢往室內釋放，才會出現「外面都涼了，房間還是很悶」的狀況。
台電建議，屋頂可使用白色隔熱漆，利用白色反射太陽輻射熱的特性，降低建築物吸熱程度。尤其是鐵皮屋、頂樓平台、陽光直曬面積大的住宅，更容易感受到差異。
若想提高隔熱效果，可選擇高太陽輻射反射率、低熱導性的隔熱塗料，施工時通常會先上底漆加強附著，再上隔熱漆，最後用面漆做表面處理。後續也要定期清理灰塵與保養，才能維持隔熱效果與延長使用壽命。
除了單純塗漆，有些屋頂也會搭配塑膠棧板、PS板、隔熱磚，再加上白色隔熱塗料，形成多層隔熱設計。對頂樓住戶來說，這類方式雖然需要前期施工成本，但若能降低室內溫度，也能減少冷氣長時間高耗電運轉。
室內快速降溫3：別小看燈泡熱源，改LED燈更省電也更不悶
很多人降溫只想到窗戶、冷氣、電風扇，卻忽略家中其實有不少「隱形熱源」。像是傳統燈泡、鹵素燈、長時間運轉的電器，都可能在不知不覺中讓室內溫度變高。
台電建議，想減少室內熱源，可以先從照明燈具下手，將室內燈泡換成LED燈。LED燈本身比傳統燈泡更省電，發熱溫度也相對較低，不只降低用電量，也能減少房間內累積的熱能。
特別是小坪數套房、化妝桌燈、閱讀燈、廚房燈具，如果使用會明顯發熱的燈泡，開一段時間後真的會讓局部空間變悶。改用LED燈雖然不是立刻讓房間降好幾度的神招，但它勝在長期有效，尤其搭配遮光窗簾、屋頂隔熱一起做，整體悶熱感會更明顯下降。