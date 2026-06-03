2026-06-03 08:20 柳靖
網路「窮人應該去結紮」那些留言，比新聞本身更讓我不寒而慄
這幾天滑到台中梧棲那條社會新聞，心裡沉重了好久。一對才21歲的小夫妻，因為居無定所、斷炊，甚至被詐騙集團逼到絕路，襁褓中的女嬰差點就沒了，最後是靠著一位社工私底下的「雞婆」和高度警覺，才硬是把小生命從生死邊緣拉回來。
本以為這會喚起社會的同理心，沒想到新聞底下的留言區，卻充斥著「沒能力幹嘛一直生？」、「窮人就該去結紮！」這種冷嘲熱諷。
看著這些字眼，比新聞本身更讓人手腳發涼。當我們習慣了精緻育兒的標準，是不是也無意間關上了對底層母親的體諒與慈悲？
一、「窮人結紮論」的背後，是我們自以為是的階級優越感
《世界人權宣言》早就寫得很清楚：結婚生小孩是基本人權，不該看你戶頭裡有多少錢。
那些在螢幕背後喊著「窮人去結紮」的人，講白了，潛台詞不就是「窮人不配活著」嗎？歷史上還真的有國家用財產和階級來決定誰能生、誰該絕育，那段過去現在被全世界當作人類文明的恥辱。
在留言區輕鬆敲著鍵盤講這些話的人，可能沒意識到自己的言論有多冷血，你和當年那些剝奪他人人權的獨裁者，差別大概只在於手上有沒有權力而已。
二、天天喊少子化加碼，但這些補助根本不是設計給他們領的
現在台灣生育率世界墊底，政府天天加碼生育獎金、托育補貼，聽起來好像很貼心。但仔細想想，這些政策的設計預設，都是針對「有穩定工作、有固定住處、看得懂繁雜表格」的中產階級家庭。
對於這對連下一餐在哪裡都不知道、被生活追著跑的21歲小夫妻來說，這些補助的大門，從頭到尾都是關上的。她們缺的根本不是那幾千塊的單次獎金，而是能讓她們在社會底層撐下去、甚至喘一口氣的「日常生活支持」。
三、所謂的「社會安全網」，只剩下一堆冷冰冰的公文
這對年輕夫妻其實早就被列為「脆弱家庭」，照理說，體制應該要主動追蹤、早期介入幫忙。但當他們經歷搬家、經濟斷炊、被逼到絕路的時候，這個號稱安全的網，卻什麼反應也沒有。
最後真正救回女嬰的，是某個社工燃燒自己的使命感，而不是這個冰冷的體制發揮了作用。當我們的社會安全網，必須靠著基層人員瘋狂加班、燃燒生命才能勉強接住一個孩子，那它就不是一張網，只是幾條隨時會斷掉的線。
四、真正該被譴責的，是這個集體裝瞎的社會
在台灣生育率慘到不行的年代，這對小夫妻在最難熬的處境裡，其實選擇了把孩子留下來。但國家和體制在她們活著、最需要一雙手拉住她們的時候消失了；卻在事情曝光後，放任網路輿論在她們身上補上最狠的一刀。
做為旁觀者，我們真正該追問的，從來不是「他們憑什麼生小孩」，而是當這個家庭一次又一次發出求救訊號時，為什麼我們的社會選擇集體裝瞎？
如果一個社會連窮人的生育與生存都容不下，只一味追求高端、精緻的育兒範本，那喊再多次少子化危機，都只是在逃避現實。這起梧棲的新聞，不該只是茶餘飯後批判別人的素材，而是對我們中產階級集體的一記當頭棒喝。
生而為人，沒有人的母愛應該因為貧窮而被貶低。唯有當體制願意放下高高在上的本位主義，把溫暖延伸到社會最陰暗的角落，我們才配稱自己是一個進步、且懂得包容的共好社會。
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