2026-06-02 22:50 郭玉如
有些訊息送出去後，真的不會再回：兩位資深飛官殉職，留給所有人的生命提醒
21分鐘能做什麼？
看完幾支短影音，泡一杯咖啡，從家裡開車到公司。
但對兩位空軍中校而言，21分鐘之後，他們的人生永遠停在2026年6月2日上午8點08分。
當天上午7時47分，一架T-34C教練機自高雄岡山基地起飛。
上午8時08分，飛機墜毀於跑道北端。短短21分鐘的飛行任務，帶走了兩位資深飛官的生命。
最讓人難以接受的，不只是事故本身。而是機上兩人都不是初出茅廬的新手。
兩位飛行時數都超過2100小時的資深飛行教官——過俊男中校與盧季佑中校，在執行「模擬發動機失效」訓練課目時，短短21分鐘內便與家人天人永隔。
尤其當我看到過中校的妻子與父母緊握雙手走進認屍現場、情緒潰堤的畫面，那股悲傷幾乎穿透螢幕而來。
我腦中反覆浮現同一個問題。
為什麼我們總要等到失去之後，才發現那些來不及說出口的話，原來那麼重要？
死亡焦慮的覺醒：打破「還有明天」的假象
心理學研究指出，人類普遍存在一種現象，認為意外與災難比較容易發生在別人身上。
我們總覺得明天還會來，家人還會在，很多話晚點再說也沒關係。
於是我們把時間留給工作，把精力留給待辦事項，把最親近的人放進「以後再說」的清單裡。
然而這次失事的T-34C教練機提醒了所有人，即使擁有再豐富的經驗、再精湛的技術，也無法保證人生一定照著原訂計畫前進。
兩位累積超過2100小時飛行時數的飛官，在一個看似平凡的清晨出門執勤，卻再也沒有回家。
當生命可能在21分鐘內改變方向時，那些曾經讓我們耿耿於懷的工作壓力、人際摩擦與生活瑣事，突然顯得渺小許多。
真正重要的，始終是人與人之間的連結。
永遠不會回的簡訊：親密關係裡最大的誤判
企業家尹衍樑辭世後，女兒曾寫下一段令人鼻酸的文字：
「有些訊息送出去後，真的變成永遠不會回的簡訊。」
這句話之所以讓人難受，是因為太多人都曾經歷過類似的遺憾。
我們習慣把關心延後，把感謝延後，把道歉延後，把愛也延後。
總覺得等忙完這陣子再說，等放假再陪伴，等有空再聯絡。
但人生最殘酷的地方，就在於它從不保證每個人都等得到那個「有空的時候」。
在國防部微電影《我沒事，謝謝你》中，有一段飛官與家人視訊的畫面令人印象深刻。
孩子在鏡頭前開心喊著爸爸，妻子提醒他回家後記得幫孩子挖耳朵，而飛官則笑著回答：「我沒事。」
當時看來再平凡不過的對話，意外發生後卻成為家人最珍貴、也最心痛的記憶。
很多時候，支撐一段關係的，並不是轟轟烈烈的大事。
而是那些再普通不過的日常。
一句關心、一通電話、一頓晚餐、一個擁抱。
當它們消失後，人們才發現自己原來如此想念。
把飛行訓練的智慧，帶回我們的生活
這次事故中，兩位飛官執行的是「模擬發動機失效」訓練。
飛行員之所以反覆練習這項高風險課目，是因為真正的危機發生時，沒有時間重新演練。
看到這裡，我忽然想到，人際關係其實也一樣。
我們總以為感情會自然存在，親情會一直存在，友情也會一直存在。
但所有關係都需要經營。
就像飛行員平日累積的每一次訓練，都是為了關鍵時刻的穩定操作；我們與家人的每一次互動，也都在累積彼此之間的情感存量。
很多人把紀念日看得很重要，卻忽略了平凡日子的陪伴。
其實真正留在人心裡的，往往不是昂貴的禮物，而是在忙碌生活裡，依然願意抽空打一通電話、傳一則訊息、問一句「今天過得好嗎」。
這些看似微小的舉動，日積月累之後，會變成支撐關係最重要的力量。
有些話，今天說剛剛好
兩位殉職中校都已成家。
盧季佑中校更是一位孩子的父親。
當我看到相關報導時，腦海裡一直浮現今天畢業典禮時孩子們與家長相擁拍照的畫面。
這些我們以為理所當然的相聚，其實都是生命額外給予的禮物。
近年來，我很喜歡嚴長壽先生談到的人生第二座山。
第一座山追求成就與成功；第二座山則開始思考，自己究竟為身邊的人留下了什麼。
對許多人而言，第二座山未必在職場。
它可能就在家裡的餐桌旁。
就在每天接送孩子的路上。
就在父母等待你回家的那盞燈光裡。
別讓「我愛你」變成悼詞
這起事故是國軍的損失，也是兩個家庭永遠無法填補的缺口。
新聞會過去，社會的注意力也終將轉向下一則事件，但對家屬而言，時間從那天早上開始，已經被切割成完全不同的人生。
飛行員每天練習發動機失效，是為了在最困難的時刻爭取生存機會。
而我們或許也該問問自己：
如果人生的發動機忽然熄火，我最遺憾的是什麼？
是還沒完成的工作？
還是那些一直想說，卻遲遲沒有說出口的話？
在無常的世界裡，我們無法決定意外何時到來。
但我們可以決定，在那一天來臨之前，是否已經把愛、感謝與珍惜，好好交到對方手上。
如果你心裡正好有一個想念的人。
今天就傳訊息給他吧。
因為有些話，現在說剛剛好。
再晚一步，或許就成了永遠收不到回音的簡訊。
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