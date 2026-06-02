有些訊息送出去後，真的不會再回：兩位資深飛官殉職，留給所有人的生命提醒

2026-06-02 22:50 郭玉如
圖／Pixabay
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21分鐘能做什麼？

看完幾支短影音，泡一杯咖啡，從家裡開車到公司。

但對兩位空軍中校而言，21分鐘之後，他們的人生永遠停在2026年6月2日上午8點08分。

當天上午7時47分，一架T-34C教練機自高雄岡山基地起飛。

上午8時08分，飛機墜毀於跑道北端。短短21分鐘的飛行任務，帶走了兩位資深飛官的生命。

最讓人難以接受的，不只是事故本身。而是機上兩人都不是初出茅廬的新手。

兩位飛行時數都超過2100小時的資深飛行教官——過俊男中校與盧季佑中校，在執行「模擬發動機失效」訓練課目時，短短21分鐘內便與家人天人永隔。

尤其當我看到過中校的妻子與父母緊握雙手走進認屍現場、情緒潰堤的畫面，那股悲傷幾乎穿透螢幕而來。

我腦中反覆浮現同一個問題。

為什麼我們總要等到失去之後，才發現那些來不及說出口的話，原來那麼重要？

死亡焦慮的覺醒：打破「還有明天」的假象

心理學研究指出，人類普遍存在一種現象，認為意外與災難比較容易發生在別人身上。

我們總覺得明天還會來，家人還會在，很多話晚點再說也沒關係。

於是我們把時間留給工作，把精力留給待辦事項，把最親近的人放進「以後再說」的清單裡。

然而這次失事的T-34C教練機提醒了所有人，即使擁有再豐富的經驗、再精湛的技術，也無法保證人生一定照著原訂計畫前進。

兩位累積超過2100小時飛行時數的飛官，在一個看似平凡的清晨出門執勤，卻再也沒有回家。

當生命可能在21分鐘內改變方向時，那些曾經讓我們耿耿於懷的工作壓力、人際摩擦與生活瑣事，突然顯得渺小許多。

真正重要的，始終是人與人之間的連結。

永遠不會回的簡訊：親密關係裡最大的誤判

企業家尹衍樑辭世後，女兒曾寫下一段令人鼻酸的文字：

「有些訊息送出去後，真的變成永遠不會回的簡訊。」

這句話之所以讓人難受，是因為太多人都曾經歷過類似的遺憾。

我們習慣把關心延後，把感謝延後，把道歉延後，把愛也延後。

總覺得等忙完這陣子再說，等放假再陪伴，等有空再聯絡。

但人生最殘酷的地方，就在於它從不保證每個人都等得到那個「有空的時候」。

在國防部微電影《我沒事，謝謝你》中，有一段飛官與家人視訊的畫面令人印象深刻。

孩子在鏡頭前開心喊著爸爸，妻子提醒他回家後記得幫孩子挖耳朵，而飛官則笑著回答：「我沒事。」

當時看來再平凡不過的對話，意外發生後卻成為家人最珍貴、也最心痛的記憶。

很多時候，支撐一段關係的，並不是轟轟烈烈的大事。

而是那些再普通不過的日常。

一句關心、一通電話、一頓晚餐、一個擁抱。

當它們消失後，人們才發現自己原來如此想念。

把飛行訓練的智慧，帶回我們的生活

這次事故中，兩位飛官執行的是「模擬發動機失效」訓練。

飛行員之所以反覆練習這項高風險課目，是因為真正的危機發生時，沒有時間重新演練。

看到這裡，我忽然想到，人際關係其實也一樣。

我們總以為感情會自然存在，親情會一直存在，友情也會一直存在。

但所有關係都需要經營。

就像飛行員平日累積的每一次訓練，都是為了關鍵時刻的穩定操作；我們與家人的每一次互動，也都在累積彼此之間的情感存量。

很多人把紀念日看得很重要，卻忽略了平凡日子的陪伴。

其實真正留在人心裡的，往往不是昂貴的禮物，而是在忙碌生活裡，依然願意抽空打一通電話、傳一則訊息、問一句「今天過得好嗎」。

這些看似微小的舉動，日積月累之後，會變成支撐關係最重要的力量。

有些話，今天說剛剛好

兩位殉職中校都已成家。

盧季佑中校更是一位孩子的父親。

當我看到相關報導時，腦海裡一直浮現今天畢業典禮時孩子們與家長相擁拍照的畫面。

這些我們以為理所當然的相聚，其實都是生命額外給予的禮物。

近年來，我很喜歡嚴長壽先生談到的人生第二座山。

第一座山追求成就與成功；第二座山則開始思考，自己究竟為身邊的人留下了什麼。

對許多人而言，第二座山未必在職場。

它可能就在家裡的餐桌旁。

就在每天接送孩子的路上。

就在父母等待你回家的那盞燈光裡。

別讓「我愛你」變成悼詞

這起事故是國軍的損失，也是兩個家庭永遠無法填補的缺口。

新聞會過去，社會的注意力也終將轉向下一則事件，但對家屬而言，時間從那天早上開始，已經被切割成完全不同的人生。

飛行員每天練習發動機失效，是為了在最困難的時刻爭取生存機會。

而我們或許也該問問自己：

如果人生的發動機忽然熄火，我最遺憾的是什麼？

是還沒完成的工作？

還是那些一直想說，卻遲遲沒有說出口的話？

在無常的世界裡，我們無法決定意外何時到來。

但我們可以決定，在那一天來臨之前，是否已經把愛、感謝與珍惜，好好交到對方手上。

​如果你心裡正好有一個想念的人。

今天就傳訊息給他吧。

因為有些話，現在說剛剛好。

再晚一步，或許就成了永遠收不到回音的簡訊。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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2026-05-27 14:39 郭玉如
圖／Pixabay
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這幾天看到四維國小老師墜樓的新聞時，與身處教育圈的大家一樣，非常痛心。

​身為第一線教師，有些感受其實很難對外說。因為只要一開口，就容易被貼上「老師又在抱怨」的標籤。

​可真正待在教育現場的人都知道，現在很多老師每天進校門時，心裡想的已經不是「今天怎麼把學生教好」，而是「今天不要出事就好」。

以前的教職，曾經是多少人心中的第一志願。穩定、受尊重、有社會地位，很多家長甚至會驕傲地介紹：「我孩子是老師。」

​可這幾年，整個社會看待教師的眼神，慢慢變了。

​老師開始變成最容易被質疑、被錄影、被投訴、被公開檢討的一群人。很多第一線教師都有同樣感覺：曾幾何時，老師竟然變成了人人都能罵兩句的角色。

五月的高雄，本來只是再普通不過的一個上學日。

​苓雅區四維國小的操場上，孩子陸續進校，晨光灑在跑道，空氣裡混著書包拉鍊聲與球鞋踩地聲。沒有人想到，這個早晨會以一聲沉重悶響結束。

​58歲的嚴老師，在任教第32年、距離退休只剩不久的人生節點，於請假三個月後復職的第一天，從校舍高處墜落身亡。

​很多老師看到新聞時，第一個反應不是震驚，而是默默把手機蓋下來。因為那種被長期消耗到只剩空殼的感覺，離許多人並不遠。

​這已經是台灣一年內第三起基層教師在校內墜樓的案件。

​一個長期帶科展、願意花時間陪學生、被孩子喜歡的自然科老師，最後卻沒能走出校園。

很多人都在問，到底發生了什麼事？

現在的老師，越認真越危險

​很多圈外人其實不知道，現在教育現場最容易出事的，往往不是混日子的老師，而是最投入的那群人。因為願意管學生的人，最容易被投訴。

​當家長開始密集檢舉，壓力不只落在導師身上。生教組長、學務主任、校長，整條行政鏈都會一起被拖下水。電話、會議、調查、公文、說明報告接連出現，一場親師衝突，常常能把整間學校搞到行政停擺。

​更讓許多老師疲憊的，是現在的調查機制。大量書面說明、反覆約談、層層檢視，有些調查甚至還沒開始，老師就已經先被當成「有問題的人」。

很多第一線教師私下談起這些經驗，都會提到同一句話：那不像調查，比較像被慢慢消耗。

​偏偏現在的老師，手上幾乎已經沒有太多真正有效的管教工具。不能碰。不能罵太重。不能強硬要求。不能讓學生覺得受傷。可學生對老師嗆聲、羞辱、錄影、網路公審的情況，卻越來越常見。

​現在很多老師最怕的，不是學生打架，而是家長群組忽然跳通知。因為那通常代表，有人準備截圖、錄音、投訴，甚至直接貼上網。​

久而久之，很多老師開始學會少管一點。因為太認真的人，真的比較容易出事。

那股「仇師」氣氛，正在慢慢蔓延

​這幾年，校園裡其實出現了一種很難形容的氣氛。老師被要求像客服一樣溫和，像保母一樣全天待命，還必須隨時接受檢驗。

​只要一句話不夠圓滑、一個處理方式讓人不滿，就可能立刻被錄音、截圖、公開討論。

​許多四、五十歲的家長，小時候都曾經歷過體罰與威權教育。有人被羞辱過，有人被打過，也有人在教室裡留下很深的陰影。如今他們長大了，也終於有能力反擊了。​但問題是，今天站在教室裡的，早就不是當年拿藤條的那批人。​

很多老師其實一直在改變。他們學情緒教育、修正說話方式、降低權威感，甚至刻意把姿態放低，希望能更貼近學生。

可是在社群媒體與爆料文化的推動下，許多零星衝突開始被無限放大。短短幾十秒影片、一篇情緒貼文，就足以讓一位老師陷入漫長風暴。​

於是，「老師」這個職業，慢慢變成高風險工作。

​一位老派教師，用20年努力改變自己

​嚴老師的故事，真正讓人難受的地方，在於他不是沒有調整過自己。

​20多年前，他曾是典型的嚴師。賞嘴巴、連坐法、竹棍管理，那是許多老一輩教師熟悉的教育方式。

很多人當年都相信，嚴格是為了孩子好。可後來時代變了。他沒有停在過去，而是努力學著改變。他變得幽默、愛開玩笑、願意跟學生互動，也成了不少孩子喜歡的自然科老師。

​許多人提到他，都會說他熱心、願意陪學生做科展。但一個人改變自己，往往要付出代價。當他慢慢收起過去那種強硬與威權，把防備放低後，也開始直接承受新時代校園裡的衝撞。​

學生的言語挑釁、當面嗆聲、情緒壓力，會一點一點累積在人身上。

​有人後來提到嚴老師時，說過一句話：「但我從沒看過他真正開懷大笑過。」那句話其實很重。

​因為很多老師都懂。有些人看起來很會帶氣氛、很愛跟學生互動，甚至永遠笑笑的，可心裡早就累到不知道還能撐多久。

韓愈感嘆「師道之不傳也久矣」，現在連老師都快待不下去

唐代文學家 韓愈 在〈師說〉裡寫下：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」​他感嘆的，是當時士大夫不願向老師學習。

​可放到今天的台灣，問題早已不是「不尊師」，而是很多人開始直接仇視老師。老師被行政工作淹沒，被投訴壓力追著跑，被迫隨時自保。

​許多人每天進教室前，都得先提醒自己：不要太兇、不要講太快、不要留下任何可能被截圖的話。這種消耗感，甚至讓人想到 屈原 。

屈原最後投江，來自長期遭受讒言與否定。​今天許多教師面對的，則是另一種時代形式的耗損：濫訴、羞辱、公審，以及長時間的孤立感。

​最讓人不安的，是整個教育圈已經開始出現寒蟬效應。當一位長期投入教學、願意帶科展的老師，都可能在系統裡被耗到崩潰時，很多年輕人看到的訊號只剩一句話：不要太投入。

我們最後失去的，可能不只是老師

​現在很多老師進教室前，都會先提醒自己一句話：​不要太認真。​因為太認真的人，最容易出事。​

以前很多人搶著考教師甄試。現在不少師培生還沒畢業，就已經開始懷疑，自己到底要不要進入這個行業。有人考上後離開，有人撐幾年就想轉職，也有人每天都在倒數退休。

​最讓人難受的，從來不是工作累。而是當一個願意為學生付出的老師，最後得到的卻是懷疑、防備與羞辱時，那種心慢慢冷掉的感覺。嚴老師墜落的那一天，很多人以為只是一則社會新聞。但對不少第一線教師來說，那比較像一種預告。

​他們第一次開始認真想一件事：如果有一天輪到自己，會有人站在自己這邊嗎？

郭玉如

郭玉如

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出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰

2026-05-31 20:05 失敗要趁早-張念慈
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？

這絕對是2026最動人的畢業典禮演講。一個來自非洲貧困村落的孩子，童年每天靠半顆地瓜活下來。他沒有鞋、沒有書、沒有筆、沒有電，晚上靠月光讀書，最後竟然一路走到台灣，拿下台大博士學位。

​這幾年，我常受邀到教育機構、私校、升學單位演講，也看見了另一個世界。有些孩子，出生在台灣最有資源的學區之一，父母早早替他鋪好教育路，補習、英文、科學、數學、才藝，什麼都不缺。可是，只因為「沒考上第一志願」，他們就覺得自己人生失敗，還有學生秀出割腕的手臂告訴我，她壓力真的很大。

我很心疼這些孩子，也萬分感概。我們到底怎麼定義「人生勝利組」？是考上第一志願才叫勝利？有沒有可能，你早就擁有很多人夢寐以求的起點，只是你從來沒有真正看見？

那個靠月光讀書的男孩

台大畢業典禮上，來自坦尚尼亞的內森，代表畢業生致詞，感動全台灣。他出生在一個山區小村落，那裡也是動物學家珍古德研究黑猩猩的地方。

從小家裡貧困，每天清晨，他必須赤腳走30分鐘到河邊取水。放學後，還要餓著肚子去放牛、放羊。很多時候，他的三餐只有半塊地瓜配水。更殘忍的是，因為沒有鞋子穿，每天晚上睡覺前，父親必須用粗針，幫他把腳底的刺和寄生蟲一根一根挑出來，再灑鹽消毒，痛得不得了。

可是內森沒有因此放棄讀書。沒有書、沒有筆，他就在沙地上寫算式；沒有電，他就靠月光讀書。每週只能上學三天，卻在150人的班級裡，成績始終維持前三名。後來，珍古德到他的學校演講，內森擔任翻譯。珍古德臨走前握著他的手，告訴他：如果有經濟困難，記得來找我。

那一句話，改變了他的一生。珍古德資助他念完國中、高中，也推薦他來台灣求學。剛來台灣時，他一句中文都不會。後來，他跟著教會學中文，跟著台灣農民學永續農業，到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米，甚至還在菜市場賣花椰菜。

菜市場阿嬤看到他，常用台語驚呼：「欸！那裡有一個黑人在賣菜！」他沒有因為這句話受傷，反而笑著說，那段日子，他學會了台語，也學會了這片土地的堅韌。最後，他考進台大環工所，逕讀博士，促成台大與坦尚尼亞頂尖大學簽署合作，想把在台灣學到的知識帶回家鄉，解決採礦污染、土壤破壞和水資源危機。

他拿到博士後，沒有只想著自己終於翻身了。他每個月省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。他的夢想，是有一天回到坦尚尼亞蓋一所學校，幫助更多像他一樣的孩子，靠教育改變命運。

我問孩子：什麼是人生勝利組？

​前不久我到新竹一所教育機構演講，主題是：如何面對挫折和失敗。我問現場的孩子：「你們覺得，什麼是人生勝利組？」有人說：「考上第一志願。」有人說：「考上好學校，找到好工作，賺很多錢。」

這些答案背後，藏著很多孩子沒有說出口的恐懼。如果我沒有考上第一志願，我是不是就輸了？如果我不是最前面那一群人，我是不是就沒有用了？如果我沒有照著爸媽期待的路走，我是不是就讓大家失望了？我看著他們，跟他們說：「你們光是能坐在這間教室裡，就已經站在很前面的起跑線上了。」​

這不是安慰，這是真的。那所教育機構附近，就是新竹最有資源的生活圈之一。過去幾年，新竹地區許多村里長期名列全台TOP10高所得聚落。能住進這樣的學區，代表父母多半已經付出非常高的經濟成本。​

買房，只是第一張門票。進來以後，孩子身邊的同學，也幾乎都是精英家庭。外師英文、奧林匹亞數學、科學實驗、才藝訓練、升學輔導，每一樣都在燒錢，每個孩子每月教育成本大概就是3萬起跳。很多孩子以為這是日常，可是對台灣更多家庭來說，這根本不是日常，是遙不可及。

​我不是要孩子因為自己有資源就感到罪惡，也不是要否定他們的壓力。因為考試會痛，落榜會痛，被比較會痛，努力很久還是輸給別人，也會痛。沒有一個人的人生，是輕鬆容易的。但我更想告訴他們：你不是人生失敗組。你只是站在很前面的起跑線上，卻暫時忘了自己已經擁有多少。

人生勝利組，只是起點的勝利

「人生勝利組」其實是個迷思。因為它讓很多孩子誤會，人生好像只有一種選擇。考上第一志願，就是勝利。沒有考上，就是失敗。可是人生不是這樣算的。起跑點很前面，不代表你一定會跑到終點。起跑點很後面，也不代表你永遠只能留在原地。

​內森用一生證明這件事，他沒有鞋、沒有書、沒有電，卻沒有選擇接受現狀。

他曾經問自己：牛羊都能吃飽，我呢？這樣的日子，到底要到什麼時候才會結束？那個問題，不是抱怨。那個問題，是改變命運的第一把火。一個人最可怕的，不是出生在困境裡。最可怕的是，你明明有機會改變，卻先在心裡宣布自己失敗。

內森給我們的三個功課

第一，困境不是終點，是起點。

​內森沒有把「沒有」當成放棄的理由。沒有鞋，就赤腳走。沒有書，就想辦法學。沒有電，就靠月光讀。沒有筆，就在沙地上寫。

我們常常一遇到不順，就說：我不行、誰叫我不是富二代、沒有天分、起跑點輸了再努力也沒用。可是內森讓我們看見，人最重要的不是一開始拿到什麼牌，而是你願不願意把手上的爛牌，一張一張打到最後。

第二，你的資源，是你的責任。

​內森拿到博士學位後，沒有只想著自己成功了。他省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。

因為他知道，自己不是一個人走到這裡。他的背後，有珍古德的鼓勵，有台灣老師的幫忙，有農民的分享，有太太和孩子的愛，也有無數人在他快要放棄時，把他往前推了一把。所以他把得到的資源，再送出去。這才是真正的影響力。

​不是站在高處，讓大家看見你多厲害。而是你站上去以後，願不願意回頭，把別人也拉上來。

第三，珍古德只有一個，但你可以選擇成為別人的珍古德。

​內森的人生，因為珍古德伸出的那隻手，徹底改變。可是珍古德改變的，從來不只是一個孩子的命運。她也改變了內森正在資助的那五個孩子、改變了那間未來可能被蓋起來的學校；改變了那些將來會因為教育，而有機會離開貧窮循環的人。每一個逆轉人生的故事背後，都有一個願意伸手的人。

也許現在的你，還沒有辦法資助別人念書。但你可以給一個正在掙扎的人一句真心話，你可以把一個機會介紹給比你更需要的人；你可以用你學到的東西，幫助下一個還在沙地上寫數學題的孩子。珍古德只有一個。但你我，都可以成為某個人生命裡的那個人。

只要一起努力，我們做得到

內森在致詞最後，用史瓦希里語說：「Kwa pamoja, tunaweza！」意思是：只要一起努力，我們做得到。我很喜歡這句話。因為它不是一個人贏、一個人翻身，不是一個人站上高處，然後把其他人留在下面。真正有力量的人，是自己走出雨裡以後，還願意回頭替別人撐一把傘。

同樣是下雨天，有些人只覺得自己被淋濕。但有些人，會在雨裡學會看天色、找方向，最後走出一條自己的路。人生真正的勝利，不是你一開始站在哪裡。而是你明明知道路很難，卻還是願意往前走。等自己走出去了，也願意回頭，照亮更多人。


失敗要趁早-張念慈

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0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合

0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合

2026-05-27 08:19 女子漾／編輯周意軒
0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合 圖片來源：AI製圖
0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合 圖片來源：AI製圖

最近0050（元大台灣50）又成為投資圈熱門話題，不少小資族看到股價一路往上，心裡都會冒出同一個疑問：「現在才買會不會太晚？」尤其對剛開始接觸投資的小資女孩來說，最怕的不是沒賺到，而是一進場就買在高點，帳面立刻變綠。但其實，比起糾結「現在是不是太貴」，更重要的問題可能是：你適不適合這種投資方式？如果你沒有時間研究股票、也不想每天盯盤，0050定期定額確實是很多人會考慮的入門選項。不過，它也不是無腦穩賺的理財捷徑。這篇就一次拆解，0050到底適不適合你。

文章目錄

為什麼大家愛買0050？它到底是什麼？

0050其實就是追蹤台灣前50大市值企業的ETF，簡單來說，就是把台積電、聯發科、鴻海、金融股等大型企業一次打包買進。

比起單押一檔個股，ETF最大的優勢就是分散風險。不用煩惱哪家公司財報爆雷，也不用天天追新聞，對投資新手來說相對友善。

也因為0050高度代表台股市場表現，所以不少人把它當成「懶人投資工具」。

0050現在漲這麼高，還適合進場嗎？

這其實是很多人的心理關卡。看到股價創高，直覺會覺得「是不是太貴了？」但投資最難的一件事，本來就是預測高低點。你以為的高點，可能幾年後回頭看只是起點。這也是為什麼很多理財族會選擇定期定額。因為與其猜市場什麼時候跌，不如固定每月投入同一筆錢，把買進成本平均化。市場高的時候買少一點，市場低的時候買多一點，長期下來降低一次押錯時間點的風險。

台灣股市市值超越印度，躍居全球第五大股票市場。歐新社
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這3類人，其實最適合0050定期定額

1. 沒時間研究股票的忙碌上班族

每天工作忙到下班只想滑手機、追劇，根本沒空研究財報、看技術線圖？那0050可能很適合你。因為它本身就是市場型ETF，不需要自己選股，等於把投資這件事簡化成「固定投入＋長期等待」。對想理財卻沒時間當股市研究員的人來說，壓力小很多。

2. 月薪有限、想慢慢存資產的小資女孩

很多人以為投資門檻很高，其實現在不少券商定期定額門檻不高，小額就能開始。如果你每月收入扣掉房租、生活費後，還能留下幾千元閒錢，定期定額比一次拿出大筆資金更沒有心理壓力。與其等「存到很多錢再開始」，很多人反而是在等待中錯過時間。對小資族來說，重點從來不是一口氣投入多少，而是能不能穩定持續。

3. 願意長期投資、不急著用錢的人

這點超重要。0050不是短線賺快錢工具。如果這筆錢明年就要拿去旅遊、結婚、買車，甚至當緊急預備金，那其實不適合投入波動型資產。但如果你的目標是5年、10年以上慢慢累積資產，定期定額才比較有機會發揮時間複利效果。

先別急著買！0050也有這些風險

小資女孩該定期定額0050嗎？不會選股的人，其實更該先搞懂這件事 圖片來源：AI製圖
小資女孩該定期定額0050嗎？不會選股的人，其實更該先搞懂這件事 圖片來源：AI製圖

很多人看到ETF就覺得比較安全，但安全不等於不會跌。0050雖然分散投資，但因為成分股集中在大型權值股，尤其科技產業占比高，市場修正時帳面波動還是很有感。如果遇到股災，短期虧損10%到20%以上都可能發生。另一個現實是，定期定額不是魔法。它能幫助你分散進場時間風險，但不能保證獲利。如果一看到下跌就恐慌停扣、低點賣出，那策略本身也很難發揮效果。

小資女開始前，先問自己3件事

第一，你有沒有至少3到6個月生活緊急預備金？

第二，這筆錢未來幾年會不會急著用？

第三，你能接受市場下跌時帳面變難看嗎？

如果這三題答案都OK，那0050定期定額可能是相對容易開始的一步。

結論：0050適合的，不是想一夜翻倍的人

但如果你想找一種不用天天盯盤、適合忙碌生活、又能慢慢累積資產的方法，它依然是很多小資族會考慮的起點。

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#股票 #投資 #台股 #台積電 #0050 #定期定額

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北科大學生墜樓亡 心理師看悲劇：真正壓垮人的 往往不是壓力而是沒有退路的權力不對等

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2026-05-21 13:44 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

前幾天看到新聞，一位研究生因為被教授百般刁難，最後壓力過大而自殺。有些人可能會覺得教授很過分，有些人可能會覺得學生抗壓性太低這樣就自殺，也會有些人覺得很可惜怎麼就這樣結束生命。

其實權力不對等的事件其實時常發生，只要在一個關係中，其中一方擁有比另一方更多的資源、決策權、影響力或社會地位，就會形成權力不對等。像是：職場老闆、父母、醫病關係、平台與服務員等等，很多時候握有權力的人一句話，似乎就可以讓你閉嘴、定你生死的這種感受，就像回到古時候帝王時代。

以研究生事件來說，學術界長期存在的「導生權力不對等」問題：

1.生存權握在他人手中：教授一句話就能決定學生是否能畢業，這對學生來說是巨大的生存威脅。

2.封閉的指導體系：若遇到不適任的導師，學生往往擔心更換導師會被報復或找不到新實驗室，而選擇默默忍受。

3.缺乏自救管道：雖然校內有申訴機制，但在實務上，學生往往擔心申訴會讓自己在圈子裡被「封殺」。

我自己在當研究生的時候也曾經有這種覺得自己要被四分五裂的感受，碩二兼職實習那年幾乎每天回家都哭，碩三全職實習常常突然因為奇怪的點哭，通常都是有人來接我下班的時候，看到朋友就落淚，理由都很好笑

記得那時候實習，老師的要求和機構的要求不一樣，原本以為可以順利的實習，但殊不知要花更多的時間和心力，自己去尋找可以滿足不同單位要求的內容，每天到處奔波、到處求人，同時還要找全職實習跟寫論文。

全職時的教授當時改要求，就算在外縣市實習的人也必須每週回來督導（之前是一個月一次），我印象深刻的幾句話：

「沒辦法喔，你們自己想辦法」

「誰叫你們要找台北的學校」

「上一屆學長姐要跟我們吵，那我就嚴格在你們這屆」

「我今天很累不想上課，你們先正念一小時」

等等的語言。

講這些是因為老師已經退休了啦，但更想表達的是，當比你權力大的人，如果有自己情緒的議題或是心理不健康的狀態，其實給予他人的壓力真的會非常的大。

教授之於研究生，父母之於孩子，老闆之於員工，恐怖情人之於伴侶，有些時候你可以選擇離開或是對抗，但大多時候你更像極了手無縛雞之力的小孩，只能祈禱哪一天可以趕快結束這段關係跟痛苦。所以當教授再次把他的希望破滅，他的痛苦又得再無限延長的時候，最後他選擇結束的是他的生命。

很多人會問：「為什麼不離開就好？」

但真正經歷過權力壓迫的人會知道，有時候最可怕的不是痛苦本身，而是你開始相信「自己沒有選擇」。

長期處在高壓、羞辱、否定與不確定之中，人會慢慢失去判斷力、自我價值感與對未來的想像能力。你不是突然脆弱，而是長期處於無法逃脫的狀態下，被一點一點耗盡。

所以如果你現在也正在一段讓你非常痛苦的關係裡，我想說的是：不要一個人撐。

不要覺得自己很爛才撐不住。

也不要因為對方比較有權力，就覺得自己的感受不重要。

先努力活下來，再想怎麼贏。


你可以先做的事情或許包括：

找可信任的人留下證據與紀錄

尋找校外或體制外的支持系統

讓自己不要被困在單一權力結構裡

必要時先離開現場休息，而不是一直逼自己硬撐。

有時候真正能救人的，不一定是多厲害的方法，而是有人願意在他快撐不住的時候，告訴他：「你不是只有這條路。」，而不是「撐下去啊，沒畢業就完蛋了」之類的話

（這也是很多人事情不敢跟父母說的原因，怕家人無法理解怕家人失望，但當父母發現時，已經是一具冰冷的屍體）

而對那些身上握有權力的人來說，也許更需要記得的是：

你的一句話，可能只是情緒；但對另一個人來說，可能是一整個世界崩塌的聲音。 


心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

#職場 #權力

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側躺滑手機恐暫時失明？醫揭「智慧型手機失明」真相

側躺滑手機恐暫時失明？醫揭「智慧型手機失明」真相

2026-05-27 10:16 女子漾／編輯周意軒
側躺滑手機恐暫時失明？醫揭「智慧型手機失明」真相 圖片來源：AI製圖
側躺滑手機恐暫時失明？醫揭「智慧型手機失明」真相 圖片來源：AI製圖

睡前躺在床上滑手機，幾乎已經成了現代人的固定儀式，有人追劇、有人回訊息，也有人只是想「再滑5分鐘」結果一不小心又過了一小時。但你知道嗎？這個再熟悉不過的小習慣，可能真的讓眼睛出狀況。

近年醫界曾提出一種被稱為「智慧型手機失明（Transient Smartphone Blindness）」的現象，指的是在特定情況下，使用手機後短暫出現單眼視力模糊甚至像「突然看不見」的情況。到底只是網路都市傳說，還是真的有醫學根據？眼科醫師也給出解答。

文章目錄

什麼是「智慧型手機失明」？真的會瞎掉嗎？

先別被「失明」兩個字嚇到，這並不是永久失明，而是一種短暫性的視力異常。《新英格蘭醫學期刊》曾刊登案例指出，兩名女性患者反覆出現單眼短暫失明症狀，每次大約持續數分鐘到15分鐘，一度懷疑是神經系統疾病，結果發現共同習慣竟然都是躺在黑暗中滑手機。原因在於，側躺時其中一隻眼睛可能被枕頭遮住，處於黑暗適應狀態，另一隻眼睛則直視高亮度手機螢幕。當放下手機時，接受強光刺激的眼睛無法立刻適應黑暗，就可能短暫出現視覺模糊或看不清楚的情況，這就是所謂的「智慧型手機失明」。

側躺滑手機為什麼特別傷眼？醫揭3大危害

1. 雙眼負擔不平均，度數差恐越來越大

側躺滑手機時，兩隻眼睛與手機的距離並不一致，一隻比較近、一隻比較遠，長時間下來，雙眼對焦負擔不同，容易造成視覺疲勞。眼科醫師提醒，若本身就有近視問題，長期維持這種姿勢，可能讓雙眼視差更明顯，未來即使配戴眼鏡，也可能出現視物大小不一致、頭暈等不適感。

2. 乾眼症、眼睛痠痛更容易找上門

滑手機時最常見的問題之一就是「眨眼次數大減」。

正常情況下，人每分鐘大約會眨眼15到20次，但專注盯著手機螢幕時，次數可能明顯下降，淚液蒸發變快，眼睛自然更乾、更容易疲勞。如果本來就有乾眼體質，睡前長時間滑手機更可能讓刺痛、異物感、視線模糊變得更明顯。

3. 黑暗中滑最危險，恐出現短暫視力異常

真正風險最高的情況，其實是「全黑環境滑手機」。當周圍環境昏暗時，瞳孔會自然放大，眼睛接受更多光線刺激，如果長時間盯著高亮度螢幕，眼睛負擔會更重。醫師指出，這也是智慧型手機失明較容易發生的原因之一，雖然通常能自行恢復，但若反覆發生，仍應就醫檢查，排除其他眼部疾病或神經問題。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

出現這些狀況別拖，快就醫

雖然智慧型手機失明多半是暫時性的，但如果出現以下情況，就不能只當作眼睛太累：

視力模糊超過15到30分鐘仍沒恢復
單眼或雙眼突然明顯看不清楚
合併頭痛、眼痛、噁心
視野缺角、看到閃光或黑影
同樣情況反覆發生

這些症狀也可能與視網膜病變、偏頭痛、青光眼，甚至腦血管問題有關。

怎麼滑手機比較不傷眼？5招自救

手機不一定非得戒掉，但至少可以降低傷害。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

說到底，真正最傷眼的，也許不是手機本身，而是我們總說「再滑一下就睡」的那個習慣。

#失明 #眼睛 #健康 #智慧型手機

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