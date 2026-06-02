2026-06-02 17:46 歐陽仁傑/職涯諮詢師
AI時代的職涯迷惘，為什麼你還是需要真正的職涯諮詢師？
這個時代，你幾乎可以問AI任何問題。
「我適合什麼工作？」、「最近工作很內耗不知問題所在？」「我該不該轉職？」幾秒鐘內，你就能得到一份看起來完整、合理，甚至條理清晰的建議。
所以我常聽到這樣的討論-職涯諮詢師是否終究會被AI取代?
但很少人意識到，就算AI能給出答案，不代表你真的知道該往哪裡走? 而且你也不會知道這個答案是怎麼來的?參考價值又有多高?
這也是近年常被提到：「AI黑盒子（Black Box）」的概念。
你輸入資訊，得到結果。但中間的判斷過程，你無法理解。你不知道AI依據了哪些資料、採用了什麼邏輯？也不確定，它是否忽略了你人生中哪些其實很重要的脈絡。
AI或許可以分析很多項資料， 卻不一定看得懂「一個人」。它可以整理你的經歷、分析你的背景、推測你的選項。但不一定知道：你其實對離開熟悉的環境感到不安。不是不具備能力，但更害怕失敗。嘴巴說想轉職，但內心其實還沒準備好承擔改變的代價。
那些猶豫、拉扯、焦慮與自我懷疑，往往才是卡住一個人的真正原因。而這些部分，也很難被演算法完整理解。
我個人覺得職涯諮詢真正的價值在於以下四件事；
第一，深度理解。
透過專業職涯諮詢師的提問與對話，可以看見一個人的價值觀、矛盾與內在動機。很多人以為自己在找工作，最後才發現，他更想探索的是人生定位。
第二，策略引導。
每個人的狀態、資源與轉職條件都不同，因此適合採取的策略也會有所差異。
有些人適合穩定轉換，先保留現有工作，再逐步累積新領域的能力與作品；有些人適合邊做邊調整，透過行動測試方向；也有些人需要先整理情緒與生活狀態，讓自己重新恢復能量；還有些人，則需要在關鍵時刻果斷跨出第一步。
轉職沒有唯一標準答案，真正重要的是看清楚自己目前的位置、條件與承受度，選擇一條最適合當下自己的路，一步一步穩健前行。
第三，持續陪伴。
轉職計畫往往不是一次就能完成的決定，而是一段需要反覆探索、調整與行動的過程。在這條路上，懷疑、挫折、自我否定，幾乎是每個人都可能經歷的狀態。這時候，職涯諮詢師的角色不只是提供建議，更重要的是在關鍵時刻陪伴個案重新整理方向、看見自己的能力，並一步一步把不確定轉化為可執行的行動。
第四，工具與測評的整合。
職涯錨定、人格測評、職能分析、興趣探索等測評工具，能幫助一個人更有系統地理解自己，也讓原本模糊的感受變得更具體。
很多時候，人最大的盲點，來自於太久沒有真正停下來認識自己。職涯諮詢師可以透過適合且專業的測評工具，協助個案看見自己的內在動機、工作偏好、能力優勢與可能限制。進一步釐清適合的方向，找到更可行的職涯選擇。
AI會越來越強，也會逐漸成為每個人職涯規劃中的重要輔助工具。它可以快速整理資訊、提供方向、分析選項，幫助我們更快看見不同的可能性。
然而，真正影響一個人職涯選擇的關鍵，往往來自於對自己的理解：我在意什麼、適合什麼、想成為什麼樣的人，以及我願意為哪一種生活付出努力。
這正是職涯諮詢師存在的價值。
職涯諮詢的核心，在於陪伴一個人把那些說不清楚的感受、反覆卡住的選擇、心中隱約存在的困惑，慢慢整理成可以理解、可以面對，也可以付諸行動的方向。
AI可以提供資訊，職涯諮詢師則陪你看見自己。真正好的職涯選擇，來自於一次次誠實面對自己，並在理解自己的過程中，逐步走向更適合的生活。
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