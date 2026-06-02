AI時代的職涯迷惘，為什麼你還是需要真正的職涯諮詢師？

2026-06-02 17:46 歐陽仁傑/職涯諮詢師

這個時代，你幾乎可以問AI任何問題。

「我適合什麼工作？」、「最近工作很內耗不知問題所在？」「我該不該轉職？」幾秒鐘內，你就能得到一份看起來完整、合理，甚至條理清晰的建議。

所以我常聽到這樣的討論-職涯諮詢師是否終究會被AI取代?

但很少人意識到，就算AI能給出答案，不代表你真的知道該往哪裡走? 而且你也不會知道這個答案是怎麼來的?參考價值又有多高?

這也是近年常被提到：「AI黑盒子（Black Box）」的概念。

你輸入資訊，得到結果。但中間的判斷過程，你無法理解。你不知道AI依據了哪些資料、採用了什麼邏輯？也不確定，它是否忽略了你人生中哪些其實很重要的脈絡。

AI或許可以分析很多項資料， 卻不一定看得懂「一個人」。它可以整理你的經歷、分析你的背景、推測你的選項。但不一定知道：你其實對離開熟悉的環境感到不安。不是不具備能力，但更害怕失敗。嘴巴說想轉職，但內心其實還沒準備好承擔改變的代價。

那些猶豫、拉扯、焦慮與自我懷疑，往往才是卡住一個人的真正原因。而這些部分，也很難被演算法完整理解。

我個人覺得職涯諮詢真正的價值在於以下四件事；

第一，深度理解。  

透過專業職涯諮詢師的提問與對話，可以看見一個人的價值觀、矛盾與內在動機。很多人以為自己在找工作，最後才發現，他更想探索的是人生定位。

第二，策略引導。  

每個人的狀態、資源與轉職條件都不同，因此適合採取的策略也會有所差異。

有些人適合穩定轉換，先保留現有工作，再逐步累積新領域的能力與作品；有些人適合邊做邊調整，透過行動測試方向；也有些人需要先整理情緒與生活狀態，讓自己重新恢復能量；還有些人，則需要在關鍵時刻果斷跨出第一步。

轉職沒有唯一標準答案，真正重要的是看清楚自己目前的位置、條件與承受度，選擇一條最適合當下自己的路，一步一步穩健前行。

第三，持續陪伴。 

轉職計畫往往不是一次就能完成的決定，而是一段需要反覆探索、調整與行動的過程。在這條路上，懷疑、挫折、自我否定，幾乎是每個人都可能經歷的狀態。這時候，職涯諮詢師的角色不只是提供建議，更重要的是在關鍵時刻陪伴個案重新整理方向、看見自己的能力，並一步一步把不確定轉化為可執行的行動。

第四，工具與測評的整合。  

職涯錨定、人格測評、職能分析、興趣探索等測評工具，能幫助一個人更有系統地理解自己，也讓原本模糊的感受變得更具體。

很多時候，人最大的盲點，來自於太久沒有真正停下來認識自己。職涯諮詢師可以透過適合且專業的測評工具，協助個案看見自己的內在動機、工作偏好、能力優勢與可能限制。進一步釐清適合的方向，找到更可行的職涯選擇。

AI會越來越強，也會逐漸成為每個人職涯規劃中的重要輔助工具。它可以快速整理資訊、提供方向、分析選項，幫助我們更快看見不同的可能性。

然而，真正影響一個人職涯選擇的關鍵，往往來自於對自己的理解：我在意什麼、適合什麼、想成為什麼樣的人，以及我願意為哪一種生活付出努力。

這正是職涯諮詢師存在的價值。

職涯諮詢的核心，在於陪伴一個人把那些說不清楚的感受、反覆卡住的選擇、心中隱約存在的困惑，慢慢整理成可以理解、可以面對，也可以付諸行動的方向。

AI可以提供資訊，職涯諮詢師則陪你看見自己。真正好的職涯選擇，來自於一次次誠實面對自己，並在理解自己的過程中，逐步走向更適合的生活。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：生涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展等議題。 邀約、授課、顧問諮詢 歡迎來信 jaymin08101@gmail.com

#職涯 #黑盒子 #職場人生

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
往下滑看更多精彩文章
一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

2026-05-27 14:39 郭玉如
圖／Pixabay
圖／Pixabay

這幾天看到四維國小老師墜樓的新聞時，與身處教育圈的大家一樣，非常痛心。

​身為第一線教師，有些感受其實很難對外說。因為只要一開口，就容易被貼上「老師又在抱怨」的標籤。

​可真正待在教育現場的人都知道，現在很多老師每天進校門時，心裡想的已經不是「今天怎麼把學生教好」，而是「今天不要出事就好」。

以前的教職，曾經是多少人心中的第一志願。穩定、受尊重、有社會地位，很多家長甚至會驕傲地介紹：「我孩子是老師。」

​可這幾年，整個社會看待教師的眼神，慢慢變了。

​老師開始變成最容易被質疑、被錄影、被投訴、被公開檢討的一群人。很多第一線教師都有同樣感覺：曾幾何時，老師竟然變成了人人都能罵兩句的角色。

五月的高雄，本來只是再普通不過的一個上學日。

​苓雅區四維國小的操場上，孩子陸續進校，晨光灑在跑道，空氣裡混著書包拉鍊聲與球鞋踩地聲。沒有人想到，這個早晨會以一聲沉重悶響結束。

​58歲的嚴老師，在任教第32年、距離退休只剩不久的人生節點，於請假三個月後復職的第一天，從校舍高處墜落身亡。

​很多老師看到新聞時，第一個反應不是震驚，而是默默把手機蓋下來。因為那種被長期消耗到只剩空殼的感覺，離許多人並不遠。

​這已經是台灣一年內第三起基層教師在校內墜樓的案件。

​一個長期帶科展、願意花時間陪學生、被孩子喜歡的自然科老師，最後卻沒能走出校園。

很多人都在問，到底發生了什麼事？

現在的老師，越認真越危險

​很多圈外人其實不知道，現在教育現場最容易出事的，往往不是混日子的老師，而是最投入的那群人。因為願意管學生的人，最容易被投訴。

​當家長開始密集檢舉，壓力不只落在導師身上。生教組長、學務主任、校長，整條行政鏈都會一起被拖下水。電話、會議、調查、公文、說明報告接連出現，一場親師衝突，常常能把整間學校搞到行政停擺。

​更讓許多老師疲憊的，是現在的調查機制。大量書面說明、反覆約談、層層檢視，有些調查甚至還沒開始，老師就已經先被當成「有問題的人」。

很多第一線教師私下談起這些經驗，都會提到同一句話：那不像調查，比較像被慢慢消耗。

​偏偏現在的老師，手上幾乎已經沒有太多真正有效的管教工具。不能碰。不能罵太重。不能強硬要求。不能讓學生覺得受傷。可學生對老師嗆聲、羞辱、錄影、網路公審的情況，卻越來越常見。

​現在很多老師最怕的，不是學生打架，而是家長群組忽然跳通知。因為那通常代表，有人準備截圖、錄音、投訴，甚至直接貼上網。​

久而久之，很多老師開始學會少管一點。因為太認真的人，真的比較容易出事。

那股「仇師」氣氛，正在慢慢蔓延

​這幾年，校園裡其實出現了一種很難形容的氣氛。老師被要求像客服一樣溫和，像保母一樣全天待命，還必須隨時接受檢驗。

​只要一句話不夠圓滑、一個處理方式讓人不滿，就可能立刻被錄音、截圖、公開討論。

​許多四、五十歲的家長，小時候都曾經歷過體罰與威權教育。有人被羞辱過，有人被打過，也有人在教室裡留下很深的陰影。如今他們長大了，也終於有能力反擊了。​但問題是，今天站在教室裡的，早就不是當年拿藤條的那批人。​

很多老師其實一直在改變。他們學情緒教育、修正說話方式、降低權威感，甚至刻意把姿態放低，希望能更貼近學生。

可是在社群媒體與爆料文化的推動下，許多零星衝突開始被無限放大。短短幾十秒影片、一篇情緒貼文，就足以讓一位老師陷入漫長風暴。​

於是，「老師」這個職業，慢慢變成高風險工作。

​一位老派教師，用20年努力改變自己

​嚴老師的故事，真正讓人難受的地方，在於他不是沒有調整過自己。

​20多年前，他曾是典型的嚴師。賞嘴巴、連坐法、竹棍管理，那是許多老一輩教師熟悉的教育方式。

很多人當年都相信，嚴格是為了孩子好。可後來時代變了。他沒有停在過去，而是努力學著改變。他變得幽默、愛開玩笑、願意跟學生互動，也成了不少孩子喜歡的自然科老師。

​許多人提到他，都會說他熱心、願意陪學生做科展。但一個人改變自己，往往要付出代價。當他慢慢收起過去那種強硬與威權，把防備放低後，也開始直接承受新時代校園裡的衝撞。​

學生的言語挑釁、當面嗆聲、情緒壓力，會一點一點累積在人身上。

​有人後來提到嚴老師時，說過一句話：「但我從沒看過他真正開懷大笑過。」那句話其實很重。

​因為很多老師都懂。有些人看起來很會帶氣氛、很愛跟學生互動，甚至永遠笑笑的，可心裡早就累到不知道還能撐多久。

韓愈感嘆「師道之不傳也久矣」，現在連老師都快待不下去

唐代文學家 韓愈 在〈師說〉裡寫下：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」​他感嘆的，是當時士大夫不願向老師學習。

​可放到今天的台灣，問題早已不是「不尊師」，而是很多人開始直接仇視老師。老師被行政工作淹沒，被投訴壓力追著跑，被迫隨時自保。

​許多人每天進教室前，都得先提醒自己：不要太兇、不要講太快、不要留下任何可能被截圖的話。這種消耗感，甚至讓人想到 屈原 。

屈原最後投江，來自長期遭受讒言與否定。​今天許多教師面對的，則是另一種時代形式的耗損：濫訴、羞辱、公審，以及長時間的孤立感。

​最讓人不安的，是整個教育圈已經開始出現寒蟬效應。當一位長期投入教學、願意帶科展的老師，都可能在系統裡被耗到崩潰時，很多年輕人看到的訊號只剩一句話：不要太投入。

我們最後失去的，可能不只是老師

​現在很多老師進教室前，都會先提醒自己一句話：​不要太認真。​因為太認真的人，最容易出事。​

以前很多人搶著考教師甄試。現在不少師培生還沒畢業，就已經開始懷疑，自己到底要不要進入這個行業。有人考上後離開，有人撐幾年就想轉職，也有人每天都在倒數退休。

​最讓人難受的，從來不是工作累。而是當一個願意為學生付出的老師，最後得到的卻是懷疑、防備與羞辱時，那種心慢慢冷掉的感覺。嚴老師墜落的那一天，很多人以為只是一則社會新聞。但對不少第一線教師來說，那比較像一種預告。

​他們第一次開始認真想一件事：如果有一天輪到自己，會有人站在自己這邊嗎？

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#台灣 #工作職場

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰

2026-05-31 20:05 失敗要趁早-張念慈
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？

這絕對是2026最動人的畢業典禮演講。一個來自非洲貧困村落的孩子，童年每天靠半顆地瓜活下來。他沒有鞋、沒有書、沒有筆、沒有電，晚上靠月光讀書，最後竟然一路走到台灣，拿下台大博士學位。

​這幾年，我常受邀到教育機構、私校、升學單位演講，也看見了另一個世界。有些孩子，出生在台灣最有資源的學區之一，父母早早替他鋪好教育路，補習、英文、科學、數學、才藝，什麼都不缺。可是，只因為「沒考上第一志願」，他們就覺得自己人生失敗，還有學生秀出割腕的手臂告訴我，她壓力真的很大。

我很心疼這些孩子，也萬分感概。我們到底怎麼定義「人生勝利組」？是考上第一志願才叫勝利？有沒有可能，你早就擁有很多人夢寐以求的起點，只是你從來沒有真正看見？

那個靠月光讀書的男孩

台大畢業典禮上，來自坦尚尼亞的內森，代表畢業生致詞，感動全台灣。他出生在一個山區小村落，那裡也是動物學家珍古德研究黑猩猩的地方。

從小家裡貧困，每天清晨，他必須赤腳走30分鐘到河邊取水。放學後，還要餓著肚子去放牛、放羊。很多時候，他的三餐只有半塊地瓜配水。更殘忍的是，因為沒有鞋子穿，每天晚上睡覺前，父親必須用粗針，幫他把腳底的刺和寄生蟲一根一根挑出來，再灑鹽消毒，痛得不得了。

可是內森沒有因此放棄讀書。沒有書、沒有筆，他就在沙地上寫算式；沒有電，他就靠月光讀書。每週只能上學三天，卻在150人的班級裡，成績始終維持前三名。後來，珍古德到他的學校演講，內森擔任翻譯。珍古德臨走前握著他的手，告訴他：如果有經濟困難，記得來找我。

那一句話，改變了他的一生。珍古德資助他念完國中、高中，也推薦他來台灣求學。剛來台灣時，他一句中文都不會。後來，他跟著教會學中文，跟著台灣農民學永續農業，到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米，甚至還在菜市場賣花椰菜。

菜市場阿嬤看到他，常用台語驚呼：「欸！那裡有一個黑人在賣菜！」他沒有因為這句話受傷，反而笑著說，那段日子，他學會了台語，也學會了這片土地的堅韌。最後，他考進台大環工所，逕讀博士，促成台大與坦尚尼亞頂尖大學簽署合作，想把在台灣學到的知識帶回家鄉，解決採礦污染、土壤破壞和水資源危機。

他拿到博士後，沒有只想著自己終於翻身了。他每個月省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。他的夢想，是有一天回到坦尚尼亞蓋一所學校，幫助更多像他一樣的孩子，靠教育改變命運。

我問孩子：什麼是人生勝利組？

​前不久我到新竹一所教育機構演講，主題是：如何面對挫折和失敗。我問現場的孩子：「你們覺得，什麼是人生勝利組？」有人說：「考上第一志願。」有人說：「考上好學校，找到好工作，賺很多錢。」

這些答案背後，藏著很多孩子沒有說出口的恐懼。如果我沒有考上第一志願，我是不是就輸了？如果我不是最前面那一群人，我是不是就沒有用了？如果我沒有照著爸媽期待的路走，我是不是就讓大家失望了？我看著他們，跟他們說：「你們光是能坐在這間教室裡，就已經站在很前面的起跑線上了。」​

這不是安慰，這是真的。那所教育機構附近，就是新竹最有資源的生活圈之一。過去幾年，新竹地區許多村里長期名列全台TOP10高所得聚落。能住進這樣的學區，代表父母多半已經付出非常高的經濟成本。​

買房，只是第一張門票。進來以後，孩子身邊的同學，也幾乎都是精英家庭。外師英文、奧林匹亞數學、科學實驗、才藝訓練、升學輔導，每一樣都在燒錢，每個孩子每月教育成本大概就是3萬起跳。很多孩子以為這是日常，可是對台灣更多家庭來說，這根本不是日常，是遙不可及。

​我不是要孩子因為自己有資源就感到罪惡，也不是要否定他們的壓力。因為考試會痛，落榜會痛，被比較會痛，努力很久還是輸給別人，也會痛。沒有一個人的人生，是輕鬆容易的。但我更想告訴他們：你不是人生失敗組。你只是站在很前面的起跑線上，卻暫時忘了自己已經擁有多少。

人生勝利組，只是起點的勝利

「人生勝利組」其實是個迷思。因為它讓很多孩子誤會，人生好像只有一種選擇。考上第一志願，就是勝利。沒有考上，就是失敗。可是人生不是這樣算的。起跑點很前面，不代表你一定會跑到終點。起跑點很後面，也不代表你永遠只能留在原地。

​內森用一生證明這件事，他沒有鞋、沒有書、沒有電，卻沒有選擇接受現狀。

他曾經問自己：牛羊都能吃飽，我呢？這樣的日子，到底要到什麼時候才會結束？那個問題，不是抱怨。那個問題，是改變命運的第一把火。一個人最可怕的，不是出生在困境裡。最可怕的是，你明明有機會改變，卻先在心裡宣布自己失敗。

內森給我們的三個功課

第一，困境不是終點，是起點。

​內森沒有把「沒有」當成放棄的理由。沒有鞋，就赤腳走。沒有書，就想辦法學。沒有電，就靠月光讀。沒有筆，就在沙地上寫。

我們常常一遇到不順，就說：我不行、誰叫我不是富二代、沒有天分、起跑點輸了再努力也沒用。可是內森讓我們看見，人最重要的不是一開始拿到什麼牌，而是你願不願意把手上的爛牌，一張一張打到最後。

第二，你的資源，是你的責任。

​內森拿到博士學位後，沒有只想著自己成功了。他省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。

因為他知道，自己不是一個人走到這裡。他的背後，有珍古德的鼓勵，有台灣老師的幫忙，有農民的分享，有太太和孩子的愛，也有無數人在他快要放棄時，把他往前推了一把。所以他把得到的資源，再送出去。這才是真正的影響力。

​不是站在高處，讓大家看見你多厲害。而是你站上去以後，願不願意回頭，把別人也拉上來。

第三，珍古德只有一個，但你可以選擇成為別人的珍古德。

​內森的人生，因為珍古德伸出的那隻手，徹底改變。可是珍古德改變的，從來不只是一個孩子的命運。她也改變了內森正在資助的那五個孩子、改變了那間未來可能被蓋起來的學校；改變了那些將來會因為教育，而有機會離開貧窮循環的人。每一個逆轉人生的故事背後，都有一個願意伸手的人。

也許現在的你，還沒有辦法資助別人念書。但你可以給一個正在掙扎的人一句真心話，你可以把一個機會介紹給比你更需要的人；你可以用你學到的東西，幫助下一個還在沙地上寫數學題的孩子。珍古德只有一個。但你我，都可以成為某個人生命裡的那個人。

只要一起努力，我們做得到

內森在致詞最後，用史瓦希里語說：「Kwa pamoja, tunaweza！」意思是：只要一起努力，我們做得到。我很喜歡這句話。因為它不是一個人贏、一個人翻身，不是一個人站上高處，然後把其他人留在下面。真正有力量的人，是自己走出雨裡以後，還願意回頭替別人撐一把傘。

同樣是下雨天，有些人只覺得自己被淋濕。但有些人，會在雨裡學會看天色、找方向，最後走出一條自己的路。人生真正的勝利，不是你一開始站在哪裡。而是你明明知道路很難，卻還是願意往前走。等自己走出去了，也願意回頭，照亮更多人。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#台灣 #心理勵志文章

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合

0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合

2026-05-27 08:19 女子漾／編輯周意軒
0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合 圖片來源：AI製圖
0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合 圖片來源：AI製圖

最近0050（元大台灣50）又成為投資圈熱門話題，不少小資族看到股價一路往上，心裡都會冒出同一個疑問：「現在才買會不會太晚？」尤其對剛開始接觸投資的小資女孩來說，最怕的不是沒賺到，而是一進場就買在高點，帳面立刻變綠。但其實，比起糾結「現在是不是太貴」，更重要的問題可能是：你適不適合這種投資方式？如果你沒有時間研究股票、也不想每天盯盤，0050定期定額確實是很多人會考慮的入門選項。不過，它也不是無腦穩賺的理財捷徑。這篇就一次拆解，0050到底適不適合你。

文章目錄

為什麼大家愛買0050？它到底是什麼？

0050其實就是追蹤台灣前50大市值企業的ETF，簡單來說，就是把台積電、聯發科、鴻海、金融股等大型企業一次打包買進。

比起單押一檔個股，ETF最大的優勢就是分散風險。不用煩惱哪家公司財報爆雷，也不用天天追新聞，對投資新手來說相對友善。

也因為0050高度代表台股市場表現，所以不少人把它當成「懶人投資工具」。

0050現在漲這麼高，還適合進場嗎？

這其實是很多人的心理關卡。看到股價創高，直覺會覺得「是不是太貴了？」但投資最難的一件事，本來就是預測高低點。你以為的高點，可能幾年後回頭看只是起點。這也是為什麼很多理財族會選擇定期定額。因為與其猜市場什麼時候跌，不如固定每月投入同一筆錢，把買進成本平均化。市場高的時候買少一點，市場低的時候買多一點，長期下來降低一次押錯時間點的風險。

台灣股市市值超越印度，躍居全球第五大股票市場。歐新社
台灣股市市值超越印度，躍居全球第五大股票市場。歐新社

這3類人，其實最適合0050定期定額

1. 沒時間研究股票的忙碌上班族

每天工作忙到下班只想滑手機、追劇，根本沒空研究財報、看技術線圖？那0050可能很適合你。因為它本身就是市場型ETF，不需要自己選股，等於把投資這件事簡化成「固定投入＋長期等待」。對想理財卻沒時間當股市研究員的人來說，壓力小很多。

2. 月薪有限、想慢慢存資產的小資女孩

很多人以為投資門檻很高，其實現在不少券商定期定額門檻不高，小額就能開始。如果你每月收入扣掉房租、生活費後，還能留下幾千元閒錢，定期定額比一次拿出大筆資金更沒有心理壓力。與其等「存到很多錢再開始」，很多人反而是在等待中錯過時間。對小資族來說，重點從來不是一口氣投入多少，而是能不能穩定持續。

3. 願意長期投資、不急著用錢的人

這點超重要。0050不是短線賺快錢工具。如果這筆錢明年就要拿去旅遊、結婚、買車，甚至當緊急預備金，那其實不適合投入波動型資產。但如果你的目標是5年、10年以上慢慢累積資產，定期定額才比較有機會發揮時間複利效果。

先別急著買！0050也有這些風險

小資女孩該定期定額0050嗎？不會選股的人，其實更該先搞懂這件事 圖片來源：AI製圖
小資女孩該定期定額0050嗎？不會選股的人，其實更該先搞懂這件事 圖片來源：AI製圖

很多人看到ETF就覺得比較安全，但安全不等於不會跌。0050雖然分散投資，但因為成分股集中在大型權值股，尤其科技產業占比高，市場修正時帳面波動還是很有感。如果遇到股災，短期虧損10%到20%以上都可能發生。另一個現實是，定期定額不是魔法。它能幫助你分散進場時間風險，但不能保證獲利。如果一看到下跌就恐慌停扣、低點賣出，那策略本身也很難發揮效果。

小資女開始前，先問自己3件事

第一，你有沒有至少3到6個月生活緊急預備金？

第二，這筆錢未來幾年會不會急著用？

第三，你能接受市場下跌時帳面變難看嗎？

如果這三題答案都OK，那0050定期定額可能是相對容易開始的一步。

結論：0050適合的，不是想一夜翻倍的人

但如果你想找一種不用天天盯盤、適合忙碌生活、又能慢慢累積資產的方法，它依然是很多小資族會考慮的起點。

編輯推薦

#股票 #投資 #台股 #台積電 #0050 #定期定額

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
北科大學生墜樓亡 心理師看悲劇：真正壓垮人的 往往不是壓力而是沒有退路的權力不對等

北科大學生墜樓亡 心理師看悲劇：真正壓垮人的 往往不是壓力而是沒有退路的權力不對等

2026-05-21 13:44 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

前幾天看到新聞，一位研究生因為被教授百般刁難，最後壓力過大而自殺。有些人可能會覺得教授很過分，有些人可能會覺得學生抗壓性太低這樣就自殺，也會有些人覺得很可惜怎麼就這樣結束生命。

其實權力不對等的事件其實時常發生，只要在一個關係中，其中一方擁有比另一方更多的資源、決策權、影響力或社會地位，就會形成權力不對等。像是：職場老闆、父母、醫病關係、平台與服務員等等，很多時候握有權力的人一句話，似乎就可以讓你閉嘴、定你生死的這種感受，就像回到古時候帝王時代。

以研究生事件來說，學術界長期存在的「導生權力不對等」問題：

1.生存權握在他人手中：教授一句話就能決定學生是否能畢業，這對學生來說是巨大的生存威脅。

2.封閉的指導體系：若遇到不適任的導師，學生往往擔心更換導師會被報復或找不到新實驗室，而選擇默默忍受。

3.缺乏自救管道：雖然校內有申訴機制，但在實務上，學生往往擔心申訴會讓自己在圈子裡被「封殺」。

我自己在當研究生的時候也曾經有這種覺得自己要被四分五裂的感受，碩二兼職實習那年幾乎每天回家都哭，碩三全職實習常常突然因為奇怪的點哭，通常都是有人來接我下班的時候，看到朋友就落淚，理由都很好笑

記得那時候實習，老師的要求和機構的要求不一樣，原本以為可以順利的實習，但殊不知要花更多的時間和心力，自己去尋找可以滿足不同單位要求的內容，每天到處奔波、到處求人，同時還要找全職實習跟寫論文。

全職時的教授當時改要求，就算在外縣市實習的人也必須每週回來督導（之前是一個月一次），我印象深刻的幾句話：

「沒辦法喔，你們自己想辦法」

「誰叫你們要找台北的學校」

「上一屆學長姐要跟我們吵，那我就嚴格在你們這屆」

「我今天很累不想上課，你們先正念一小時」

等等的語言。

講這些是因為老師已經退休了啦，但更想表達的是，當比你權力大的人，如果有自己情緒的議題或是心理不健康的狀態，其實給予他人的壓力真的會非常的大。

教授之於研究生，父母之於孩子，老闆之於員工，恐怖情人之於伴侶，有些時候你可以選擇離開或是對抗，但大多時候你更像極了手無縛雞之力的小孩，只能祈禱哪一天可以趕快結束這段關係跟痛苦。所以當教授再次把他的希望破滅，他的痛苦又得再無限延長的時候，最後他選擇結束的是他的生命。

很多人會問：「為什麼不離開就好？」

但真正經歷過權力壓迫的人會知道，有時候最可怕的不是痛苦本身，而是你開始相信「自己沒有選擇」。

長期處在高壓、羞辱、否定與不確定之中，人會慢慢失去判斷力、自我價值感與對未來的想像能力。你不是突然脆弱，而是長期處於無法逃脫的狀態下，被一點一點耗盡。

所以如果你現在也正在一段讓你非常痛苦的關係裡，我想說的是：不要一個人撐。

不要覺得自己很爛才撐不住。

也不要因為對方比較有權力，就覺得自己的感受不重要。

先努力活下來，再想怎麼贏。


你可以先做的事情或許包括：

找可信任的人留下證據與紀錄

尋找校外或體制外的支持系統

讓自己不要被困在單一權力結構裡

必要時先離開現場休息，而不是一直逼自己硬撐。

有時候真正能救人的，不一定是多厲害的方法，而是有人願意在他快撐不住的時候，告訴他：「你不是只有這條路。」，而不是「撐下去啊，沒畢業就完蛋了」之類的話

（這也是很多人事情不敢跟父母說的原因，怕家人無法理解怕家人失望，但當父母發現時，已經是一具冰冷的屍體）

而對那些身上握有權力的人來說，也許更需要記得的是：

你的一句話，可能只是情緒；但對另一個人來說，可能是一整個世界崩塌的聲音。 


心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

#職場 #權力

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

2026-05-18 19:46 失敗要趁早-張念慈
他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相
他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

孫安佐又出事了，他在河堤測試自製噴火裝置遭羈押禁見。新聞一出，網路上很快出現兩種聲音：一種罵他廢材，一種罵狄鶯溺愛。狄鶯在直播裡崩潰痛哭，說兒子國中開始研究火焰噴射器，問大家：「你們不覺得他是天才嗎？」這句話一出來，大家罵更兇，說這種母親難怪養出這種兒子。

但我看著這件事，心裡其實很複雜。

我不想替任何危險行為辯護。一個成年人做了什麼事，就該面對什麼後果。公共安全不是一句「他沒有惡意」就能帶過。可是，我不想把孫安佐簡化成一個廢材，更不想把狄鶯簡化成一個壞媽媽。

我自己有兩個孩子，很能明白當全世界都在罵你的孩子時，最痛的那個人，一定是曾經抱著他、養大他、以為自己最了解他的媽媽。孫安佐這次出事，逼著我們去面對：父母再愛孩子，也救不了一個已經失去界線的成年人。

孫安佐不是廢材，只是才華沒有被責任接住

孫安佐從小對機械、裝置、火焰、武器有高度興趣，某些程度來說，這樣的孩子確實可能有很強的好奇心、動手能力和執著。但真正的問題是，這份能力最後被帶去哪裡？

一個孩子有天分，父母當然會驕傲。可是父母更該問的是：這份天分，最後會照亮人，還是燒傷人？

​如果一個孩子從國中開始就對高風險裝置感興趣，大人最該做的不是急著說「你看，他多特別」，而是要趕快把這份興趣導到安全、合法、專業、有規範的地方。去學工程、去學機械、去理解法律、去接受訓練、去知道什麼叫風險管理，什麼叫公共安全，什麼叫自己的興趣不能建立在別人的恐懼上。

才華本身沒有錯。但沒有責任感接住的才華，最後很容易變成一場災難。

狄鶯不是壞媽媽，也未必只是慈母；她可能是一個太用力愛孩子的虎媽

外界常用「慈母多敗兒」形容狄鶯，但孫安佐過去受訪時曾說，真相剛好相反。小時候只要考試考不好，狄鶯會拿水管抽打他；她絕非不管，而是管得很用力。

讓人心酸的是，孫安佐也說，他知道媽媽很愛他，但那常常是媽媽單方面以為的愛。媽媽怕他冷，可以買四萬元的 LV 外套給他；可他真正想要的，不是昂貴外套，而是三千元的玩具。

​這不是單純的溺愛，而是一種親子關係裡最常見的錯位：父母拼命給自己認為最好的東西，孩子卻覺得，沒有人真正聽懂他想要什麼。

所以這件事最值得父母警醒的，或許不是「不要寵壞孩子」，而是不要用自己以為最好的愛，取代孩子真正需要的理解。父母的愛如果太急、太滿、太用力，有時候不是保護，而是讓孩子更難長出自己的界線。

明星孩子最難的，是從出生那天起就不是普通人

我每次看孫安佐的新聞時，其實都多了一份心疼。孫安佐從小就活得很辛苦。他不是一般孩子，他是孫鵬和狄鶯的兒子。

從出生那一刻開始，他就不只是他自己。他身上先貼著父母的名字，背後跟著明星家庭的光環。做得好，別人說靠爸媽。做不好，別人說丟爸媽的臉。有一點奇怪，會被放大。有一點失控，會被全網審判。普通孩子青春期犯傻，可能只是家庭事件；他犯錯，立刻變成全民新聞。

這當然不是替他脫罪。但我忍不住想，他一定很想證明：我不是誰的兒子，我是我自己。只是，如果一個人不知道怎麼用健康的方式證明自己，他就可能開始用更極端、更危險、更驚人的方式，逼世界看見他，這才是最讓人心痛的地方。

我們都可能在愛孩子的時候失準

孫安佐觸法是事實，他必須面對後果。但我不想用「慈母多敗兒」去羞辱狄鶯，也不想急著把「壞人」標籤貼在孫安佐身上。因為教養從來不是旁觀者嘴裡那麼簡單，我們每個人都可能在愛孩子的時候失準。

​我們以為自己給的是最好的資源，孩子卻覺得沒有人懂他。我們努力替孩子安排未來，孩子卻只感覺自己被期待壓住。我們想辦法保護孩子，但保護久了，孩子也許就更晚學會自己負責。這才是最難說出口的親子真相。

我們真正該問的是：當孩子有一個我們看不懂的興趣時，我們是急著否定，還是願意幫他找一條安全、合法、能被專業接住的路？當孩子說他不想要我們給的東西時，我們是覺得他不知好歹，還是願意停下來想想，他真正想要的是什麼？當孩子犯錯時，我們是急著替他解釋，還是願意陪他面對後果？

這些問題，才是每個父母真正要面對的功課。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#狄鶯 #孫安佐 #育兒教養

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

最新文章

AI時代的職涯迷惘，為什麼你還是需要真正的職涯諮詢師？

AI時代的職涯迷惘，為什麼你還是需要真正的職涯諮詢師？

#職涯 #職場人生 #黑盒子

歐陽仁傑/職涯諮詢師 2026.06.02 9
血管也要定期保養！十大「清血管食物」排行榜公開

血管也要定期保養！十大「清血管食物」排行榜公開
Social Lab社群實驗室 2026.06.02 30
鬆軟電鍋薏仁湯

鬆軟電鍋薏仁湯

#養生 #健康食譜 #食譜DIY #食譜 #健康飲食

isa小眼睛 2026.06.02 13
日常作息不規律怎麼調整？專家帶你認識市面上GABA保健食品的選擇方式

日常作息不規律怎麼調整？專家帶你認識市面上GABA保健食品的選擇方式

#保健食品 #睡眠品質

潮健康 2026.06.01 16
姊妹必看，男友去泌尿科看什麼？泌尿科醫師解析男性私密治療誤區

姊妹必看，男友去泌尿科看什麼？泌尿科醫師解析男性私密治療誤區

#勃起功能障礙 #健康知識

潤女子 2026.06.01 25
2026卓越盃全國素養競賽 報名開跑啦!數學 X 閱讀 X 自然科學一次準備，從閱讀理解到素養解題，讓孩子提早接軌新課綱。

2026卓越盃全國素養競賽 報名開跑啦!數學 X 閱讀 X 自然科學一次準備，從閱讀理解到素養解題，讓孩子提早接軌新課綱。

#親子教育 #好書推薦 #育兒教養

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.06.01 35
168斷食反而胖3公斤？減重醫點名5大「越減越肥」地雷，原來這習慣讓你只掉肌肉不掉脂！

168斷食反而胖3公斤？減重醫點名5大「越減越肥」地雷，原來這習慣讓你只掉肌肉不掉脂！

#減重 #身材 #血糖 #基礎代謝率 #168斷食 #復胖 #COFIT

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.01 135
有些讓人不舒服的靠近，不是「妳想太多」

有些讓人不舒服的靠近，不是「妳想太多」

#職場 #工作職場 #職場性騷擾 #職場生存法則 #職場生存之道

Qinote 2026.06.01 27
百香果淋綠茶凍 吉利丁甜飲版

百香果淋綠茶凍 吉利丁甜飲版

#步驟 #飲料 #食譜DIY #健康飲食

isa小眼睛 2026.06.01 21
2026十大代謝保健食品揭曉！這款「足量薑黃」讓日常走動也像在運動

2026十大代謝保健食品揭曉！這款「足量薑黃」讓日常走動也像在運動

#保健食品 #好物推薦

DailyView網路溫度計 2026.06.01 30
18+