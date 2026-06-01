2026-06-01 20:28 潤女子
姊妹必看，男友去泌尿科看什麼？泌尿科醫師解析男性私密治療誤區
男性私密治療近年受到更多關注，前次新聞報導以「陰莖增大失敗」進行報導，實際上是把「人工陰莖植入」與「陰莖增大手術」混為一談。精睿泌尿科朱信誠醫師在Threads指出，人工陰莖植入主要用於治療重度勃起功能障礙，目的是協助恢復勃起硬度；而陰莖增大術多與外觀粗度、長度改善相關，兩者並非同一種治療。赫爾藥局安東尼藥師也提醒，若男性功能問題持續發生，應先尋求醫師與藥師評估，不建議自行購買壯陽藥或混用保健品，以免增加用藥風險。
治療男性功能障礙，並非讓陰莖變大
朱信誠醫師表示，人工陰莖植入手術是重度勃起功能障礙患者在其他治療效果有限時，可由醫師評估的治療選項，目的在於恢復足夠勃起硬度，協助患者維持性生活品質。這與大眾常聽到的陰莖增大手術不同，後者通常是透過玻尿酸、自體脂肪、異體真皮片等材料，針對外觀粗度或部分長度需求進行改善。
朱信誠醫師進一步說明，人工陰莖植入術後，部分患者可能感覺勃起長度較過去短，原因在於植入假體尺寸必須符合患者原本海綿體長度，不能為了追求更長而超出安全範圍。若假體尺寸不合適，可能增加組織受損、感染，甚至假體穿出皮膚等嚴重風險。因此，人工陰莖植入不應被誤解為增大手術，而是針對勃起功能障礙的醫療處置。
陰莖增大術可與割包皮合併評估，術前溝通是關鍵
針對陰莖增大手術，朱信誠醫師指出，臨床上部分男性會選擇將增大手術與常規包皮手術合併進行，尤其是本身有包皮過長問題者，可在醫師評估後，於同一次手術中處理包皮與真皮片植入。手術方式通常是在切除過長包皮後，將異體真皮片植入於包皮皮下組織，再完成傷口縫合。
朱信誠醫師提醒，這類複合式手術雖然傷口復原期與一般割包皮手術相近，約需數週恢復，但實際情況仍會因個人體質、傷口照護與生活習慣而有所不同。術後短期可能出現傷口出血、感染、勃起時拉扯不適感等狀況，通常需依照醫囑照護並定期回診追蹤。部分患者在術後初期也可能因組織腫脹、緊繃，而感覺勃起長度暫時變短，待組織逐漸軟化、適應後，外觀與感受才會趨於穩定。
他也強調，陰莖增大術並非單純美容服務，而是需要專業泌尿科醫師進行術前評估的醫療行為。每個人的解剖構造、皮膚彈性與審美期待不同，術後形狀與滿意度也會因人而異。術前應與醫師充分討論可達成效果、可能限制與相關風險，建立合理期待，才能降低術後落差。
壯陽藥不可自行混用，藥師提醒先醫師評估再使用
一般男性功能障礙如何治療？赫爾藥局安東尼藥師表示，男性勃起功能障礙常見藥物多屬 PDE5 抑制劑，常見學名包含 Sildenafil、Tadalafil、Vardenafil。三者作用原理相近，主要是協助血管放鬆、增加陰莖海綿體血流，進而幫助勃起反應；但差異在於起效時間、作用時間與適用情境。
安東尼藥師說明，Sildenafil 通常在性行為前約 30 至 60 分鐘使用，作用時間約 4 至 6 小時，較適合有明確時間安排的族群，但若搭配高油脂大餐，可能延後藥效發揮。Tadalafil 的特色是作用時間較長，可維持約 24 至 36 小時，對於不希望精準掌握服藥時間、期待互動較自然者，可能是較具彈性的選擇；臨床上也有低劑量每日使用方式，部分合併攝護腺肥大症狀者，醫師可能會評估使用。Vardenafil 則與 Sildenafil 較相近，多為需要時使用，部分患者可能在藥效感受或副作用耐受度上有不同反應，可由醫師評估作為替代選項。
至於精氨酸（L-Arginine），安東尼藥師指出，它屬於保健輔助角色，是人體合成一氧化氮的前驅物，與血管放鬆及血流循環有關，可作為日常血流支持與男性保養補充；但精氨酸不等於藥品，效果通常較溫和，也不應取代正式治療。若男性功能問題持續發生，應先排除三高、心血管疾病、荷爾蒙異常、壓力與睡眠等因素。若正在使用硝酸鹽類藥物、降血壓藥物，或有心血管疾病、低血壓狀況，切勿自行併用壯陽藥與血流相關保健品，應先諮詢醫師或藥師，才能兼顧效果與安全。
男性私密健康涉及功能、外觀、用藥安全與心理期待，建議民眾不要自行判斷或聽信偏方。若出現勃起功能障礙、陰莖外觀困擾，或對壯陽藥、男性保健品使用有疑問，應諮詢泌尿科醫師與藥師，透過完整評估釐清原因，才能選擇更安全、合適的治療或保養方式。
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