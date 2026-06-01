2026-06-01 16:19 鍾小殷的幸福玩樂趣
2026卓越盃全國素養競賽 報名開跑啦!數學 X 閱讀 X 自然科學一次準備，從閱讀理解到素養解題，讓孩子提早接軌新課綱。
有稍微在關注一些校外考試的家長們，應該都有聽過卓越盃吧!
這是一場許多家長重視的全國指標性素養競賽，
由康軒文教基金會自2008年開始舉辦。
每年吸引超過3萬名學生參加，
尤其國小中低年級的家長，參與度非常高！
其實我在苳低年級的時候，就知道有這個競賽，
但直到苳都要國小畢業的今年，我才想說可以讓她嘗試報考看看。
主要是因為卓越盃全國素養競賽，總共有數學、閱讀及自然科學三門考科。
而缺乏數理腦，走文組路線的苳，
若要去考數學跟自然，對她來說似乎有點太吃力。
你可能會問為什麼不單報考閱讀就好呢?
因為這個考試無法只報閱讀，閱讀需搭配數學報名，
而自然則要搭配數學以及閱讀一起報名。
這就是為什麼，我遲遲不考慮讓苳去挑戰看看的原因。
但最近突然決定讓苳試試看卓越盃，是想說她準備要升國中了。
現在的學習方式，真的和以前很不一樣。
越來越重視「理解」、「閱讀能力」和「思考邏輯」。
尤其看到卓越盃的閱讀題型，
是以 PIRLS、PISA 國際閱讀素養架構設計，
我覺得很適合當成孩子升國中前的一次練習。
現在學校考試已經越來越少死背題，
更重視理解、 邏輯推理、生活應用，以及大量的閱讀。
尤其看到現在的數學考題，很多時候我都覺得根本就是在考閱讀能力啊!
而卓越盃剛好就是這種類型的競賽，
很多家長會擔心：「會不會太難？」
其實內容都是學校學過的範圍，
只是會更著重在理解、應用與素養思考。
數學會分成：基本題型以及進階題型，
很適合想提升思考能力、訓練解題邏輯的孩子。
2026 卓越盃 考試資訊
如果你家孩子平常就喜歡動腦、挑戰題目，
或是想提前培養素養題的能力，
真的很推薦可以試試報名看看卓越盃。
卓越盃競賽項目
✔ 數學（1~7年級）
✔ 閱讀（1~7年級）
✔ 自然科學（5~7年級）
報名時間：6/1上午11時至10/1止 (早鳥報名：6/1~7/30)
競賽日期：11/15
※ 其他重要時間：https://www.kc-test.com.tw/contest/2_hJInS000f0iE00/Guide/Schedule?slug=A3
競賽報名年級與命題範圍：
數學競賽：報名年級1-7
閱讀競賽：報名年級1-7；需報名數學才能報閱讀
自然科學競賽：報名年級5-7；需報名數學加閱讀才能報自然
※競賽除了數學可以單獨報考，其他皆需要加起來一起才能報考
https://www.kc-test.com.tw/contest/2_hJInS000f0。00/Guide/Schedule?slug=A3
競賽獎勵
卓越盃全國素養競賽，更吸引人的是還會有獎金與獎盃!
依據排名與獎項不同提供不一樣的獎勵。
詳情 https://www.kc-test.com.tw/contest/2_hJInS000f0iE00/Guide/AwardMathSingle?slug=A3
2026 卓越盃 團購優惠方案
生為康軒學習網平台老粉絲的我，
雖然是第一次開團卓越盃團購，但還是為大家爭取到了很不錯的優惠。
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團購方案：報考科目加課程一口價（8.9折）
(1) 考數學 X 數學題庫包 $1,335（原價$1,600）
(2) 考數學+閱讀 X 數學+閱讀題庫包 $2,492（原價$2,900）
(3) 考數學+閱讀+自然 X 數學+閱讀+自然題庫包 $3,649（原價$4,200）
什麼是考前題庫包呢?
考前必勝題庫包是提供300題以上的主題測驗，
依照全國素養競賽公告的六大主題進行教學，
讓孩子自行規劃複習進度，更容易掌握不熟悉的知識點。
題庫包題目均需要在電腦或平板上作答，
系統也會統計孩子的作答題數、正確率，幫助家長快速了解孩子的學習狀況。
*課程使用期限，課程開通後一年
相關資訊:https://qr.knsh.com.tw/PMS6S
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陪著孩子一起挑戰看看，跟學校考試完全不一樣的全國素養競賽吧!
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