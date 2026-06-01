2026卓越盃全國素養競賽 報名開跑啦!數學 X 閱讀 X 自然科學一次準備，從閱讀理解到素養解題，讓孩子提早接軌新課綱。

2026-06-01 16:19 鍾小殷的幸福玩樂趣

有稍微在關注一些校外考試的家長們，應該都有聽過卓越盃吧!

這是一場許多家長重視的全國指標性素養競賽，

由康軒文教基金會自2008年開始舉辦。

每年吸引超過3萬名學生參加，

尤其國小中低年級的家長，參與度非常高！

其實我在苳低年級的時候，就知道有這個競賽，

但直到苳都要國小畢業的今年，我才想說可以讓她嘗試報考看看。

主要是因為卓越盃全國素養競賽，總共有數學、閱讀及自然科學三門考科。

而缺乏數理腦，走文組路線的苳，

若要去考數學跟自然，對她來說似乎有點太吃力。

你可能會問為什麼不單報考閱讀就好呢?

因為這個考試無法只報閱讀，閱讀需搭配數學報名，

而自然則要搭配數學以及閱讀一起報名。

這就是為什麼，我遲遲不考慮讓苳去挑戰看看的原因。

但最近突然決定讓苳試試看卓越盃，是想說她準備要升國中了。

現在的學習方式，真的和以前很不一樣。

越來越重視「理解」、「閱讀能力」和「思考邏輯」。

尤其看到卓越盃的閱讀題型，

是以 PIRLS、PISA 國際閱讀素養架構設計，

我覺得很適合當成孩子升國中前的一次練習。

現在學校考試已經越來越少死背題，

更重視理解、 邏輯推理、生活應用，以及大量的閱讀。

尤其看到現在的數學考題，很多時候我都覺得根本就是在考閱讀能力啊!

而卓越盃剛好就是這種類型的競賽，

很多家長會擔心：「會不會太難？」

其實內容都是學校學過的範圍，

只是會更著重在理解、應用與素養思考。

數學會分成：基本題型以及進階題型，

很適合想提升思考能力、訓練解題邏輯的孩子。

2026 卓越盃 考試資訊

如果你家孩子平常就喜歡動腦、挑戰題目，

或是想提前培養素養題的能力，

真的很推薦可以試試報名看看卓越盃。

卓越盃競賽項目

✔ 數學（1~7年級）

✔ 閱讀（1~7年級）

✔ 自然科學（5~7年級）

報名時間：6/1上午11時至10/1止 (早鳥報名：6/1~7/30)

競賽日期：11/15

※ 其他重要時間：https://www.kc-test.com.tw/contest/2_hJInS000f0iE00/Guide/Schedule?slug=A3

競賽報名年級與命題範圍：

數學競賽：報名年級1-7

閱讀競賽：報名年級1-7；需報名數學才能報閱讀

自然科學競賽：報名年級5-7；需報名數學加閱讀才能報自然

※競賽除了數學可以單獨報考，其他皆需要加起來一起才能報考

https://www.kc-test.com.tw/contest/2_hJInS000f0。00/Guide/Schedule?slug=A3

競賽獎勵

卓越盃全國素養競賽，更吸引人的是還會有獎金與獎盃!

依據排名與獎項不同提供不一樣的獎勵。

詳情 https://www.kc-test.com.tw/contest/2_hJInS000f0iE00/Guide/AwardMathSingle?slug=A3

2026 卓越盃 團購優惠方案

生為康軒學習網平台老粉絲的我，

雖然是第一次開團卓越盃團購，但還是為大家爭取到了很不錯的優惠。

輸入專屬折扣碼「cetustar」 就可以享有團購優惠方案喔!

團購方案：報考科目加課程一口價（8.9折）

(1) 考數學 X 數學題庫包 $1,335（原價$1,600）

(2) 考數學+閱讀 X 數學+閱讀題庫包 $2,492（原價$2,900）

(3) 考數學+閱讀+自然 X 數學+閱讀+自然題庫包 $3,649（原價$4,200）

什麼是考前題庫包呢?

考前必勝題庫包是提供300題以上的主題測驗，

依照全國素養競賽公告的六大主題進行教學，

讓孩子自行規劃複習進度，更容易掌握不熟悉的知識點。

題庫包題目均需要在電腦或平板上作答，

系統也會統計孩子的作答題數、正確率，幫助家長快速了解孩子的學習狀況。

*課程使用期限，課程開通後一年

相關資訊:https://qr.knsh.com.tw/PMS6S

✨ 超過300題素養題練習

系統統計正確率

✨ 考後再送影音解題

陪著孩子一起挑戰看看，跟學校考試完全不一樣的全國素養競賽吧!

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

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一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

2026-05-27 14:39 郭玉如
圖／Pixabay
圖／Pixabay

這幾天看到四維國小老師墜樓的新聞時，與身處教育圈的大家一樣，非常痛心。

​身為第一線教師，有些感受其實很難對外說。因為只要一開口，就容易被貼上「老師又在抱怨」的標籤。

​可真正待在教育現場的人都知道，現在很多老師每天進校門時，心裡想的已經不是「今天怎麼把學生教好」，而是「今天不要出事就好」。

以前的教職，曾經是多少人心中的第一志願。穩定、受尊重、有社會地位，很多家長甚至會驕傲地介紹：「我孩子是老師。」

​可這幾年，整個社會看待教師的眼神，慢慢變了。

​老師開始變成最容易被質疑、被錄影、被投訴、被公開檢討的一群人。很多第一線教師都有同樣感覺：曾幾何時，老師竟然變成了人人都能罵兩句的角色。

五月的高雄，本來只是再普通不過的一個上學日。

​苓雅區四維國小的操場上，孩子陸續進校，晨光灑在跑道，空氣裡混著書包拉鍊聲與球鞋踩地聲。沒有人想到，這個早晨會以一聲沉重悶響結束。

​58歲的嚴老師，在任教第32年、距離退休只剩不久的人生節點，於請假三個月後復職的第一天，從校舍高處墜落身亡。

​很多老師看到新聞時，第一個反應不是震驚，而是默默把手機蓋下來。因為那種被長期消耗到只剩空殼的感覺，離許多人並不遠。

​這已經是台灣一年內第三起基層教師在校內墜樓的案件。

​一個長期帶科展、願意花時間陪學生、被孩子喜歡的自然科老師，最後卻沒能走出校園。

很多人都在問，到底發生了什麼事？

現在的老師，越認真越危險

​很多圈外人其實不知道，現在教育現場最容易出事的，往往不是混日子的老師，而是最投入的那群人。因為願意管學生的人，最容易被投訴。

​當家長開始密集檢舉，壓力不只落在導師身上。生教組長、學務主任、校長，整條行政鏈都會一起被拖下水。電話、會議、調查、公文、說明報告接連出現，一場親師衝突，常常能把整間學校搞到行政停擺。

​更讓許多老師疲憊的，是現在的調查機制。大量書面說明、反覆約談、層層檢視，有些調查甚至還沒開始，老師就已經先被當成「有問題的人」。

很多第一線教師私下談起這些經驗，都會提到同一句話：那不像調查，比較像被慢慢消耗。

​偏偏現在的老師，手上幾乎已經沒有太多真正有效的管教工具。不能碰。不能罵太重。不能強硬要求。不能讓學生覺得受傷。可學生對老師嗆聲、羞辱、錄影、網路公審的情況，卻越來越常見。

​現在很多老師最怕的，不是學生打架，而是家長群組忽然跳通知。因為那通常代表，有人準備截圖、錄音、投訴，甚至直接貼上網。​

久而久之，很多老師開始學會少管一點。因為太認真的人，真的比較容易出事。

那股「仇師」氣氛，正在慢慢蔓延

​這幾年，校園裡其實出現了一種很難形容的氣氛。老師被要求像客服一樣溫和，像保母一樣全天待命，還必須隨時接受檢驗。

​只要一句話不夠圓滑、一個處理方式讓人不滿，就可能立刻被錄音、截圖、公開討論。

​許多四、五十歲的家長，小時候都曾經歷過體罰與威權教育。有人被羞辱過，有人被打過，也有人在教室裡留下很深的陰影。如今他們長大了，也終於有能力反擊了。​但問題是，今天站在教室裡的，早就不是當年拿藤條的那批人。​

很多老師其實一直在改變。他們學情緒教育、修正說話方式、降低權威感，甚至刻意把姿態放低，希望能更貼近學生。

可是在社群媒體與爆料文化的推動下，許多零星衝突開始被無限放大。短短幾十秒影片、一篇情緒貼文，就足以讓一位老師陷入漫長風暴。​

於是，「老師」這個職業，慢慢變成高風險工作。

​一位老派教師，用20年努力改變自己

​嚴老師的故事，真正讓人難受的地方，在於他不是沒有調整過自己。

​20多年前，他曾是典型的嚴師。賞嘴巴、連坐法、竹棍管理，那是許多老一輩教師熟悉的教育方式。

很多人當年都相信，嚴格是為了孩子好。可後來時代變了。他沒有停在過去，而是努力學著改變。他變得幽默、愛開玩笑、願意跟學生互動，也成了不少孩子喜歡的自然科老師。

​許多人提到他，都會說他熱心、願意陪學生做科展。但一個人改變自己，往往要付出代價。當他慢慢收起過去那種強硬與威權，把防備放低後，也開始直接承受新時代校園裡的衝撞。​

學生的言語挑釁、當面嗆聲、情緒壓力，會一點一點累積在人身上。

​有人後來提到嚴老師時，說過一句話：「但我從沒看過他真正開懷大笑過。」那句話其實很重。

​因為很多老師都懂。有些人看起來很會帶氣氛、很愛跟學生互動，甚至永遠笑笑的，可心裡早就累到不知道還能撐多久。

韓愈感嘆「師道之不傳也久矣」，現在連老師都快待不下去

唐代文學家 韓愈 在〈師說〉裡寫下：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」​他感嘆的，是當時士大夫不願向老師學習。

​可放到今天的台灣，問題早已不是「不尊師」，而是很多人開始直接仇視老師。老師被行政工作淹沒，被投訴壓力追著跑，被迫隨時自保。

​許多人每天進教室前，都得先提醒自己：不要太兇、不要講太快、不要留下任何可能被截圖的話。這種消耗感，甚至讓人想到 屈原 。

屈原最後投江，來自長期遭受讒言與否定。​今天許多教師面對的，則是另一種時代形式的耗損：濫訴、羞辱、公審，以及長時間的孤立感。

​最讓人不安的，是整個教育圈已經開始出現寒蟬效應。當一位長期投入教學、願意帶科展的老師，都可能在系統裡被耗到崩潰時，很多年輕人看到的訊號只剩一句話：不要太投入。

我們最後失去的，可能不只是老師

​現在很多老師進教室前，都會先提醒自己一句話：​不要太認真。​因為太認真的人，最容易出事。​

以前很多人搶著考教師甄試。現在不少師培生還沒畢業，就已經開始懷疑，自己到底要不要進入這個行業。有人考上後離開，有人撐幾年就想轉職，也有人每天都在倒數退休。

​最讓人難受的，從來不是工作累。而是當一個願意為學生付出的老師，最後得到的卻是懷疑、防備與羞辱時，那種心慢慢冷掉的感覺。嚴老師墜落的那一天，很多人以為只是一則社會新聞。但對不少第一線教師來說，那比較像一種預告。

​他們第一次開始認真想一件事：如果有一天輪到自己，會有人站在自己這邊嗎？

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#台灣 #工作職場

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出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰

2026-05-31 20:05 失敗要趁早-張念慈
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？

這絕對是2026最動人的畢業典禮演講。一個來自非洲貧困村落的孩子，童年每天靠半顆地瓜活下來。他沒有鞋、沒有書、沒有筆、沒有電，晚上靠月光讀書，最後竟然一路走到台灣，拿下台大博士學位。

​這幾年，我常受邀到教育機構、私校、升學單位演講，也看見了另一個世界。有些孩子，出生在台灣最有資源的學區之一，父母早早替他鋪好教育路，補習、英文、科學、數學、才藝，什麼都不缺。可是，只因為「沒考上第一志願」，他們就覺得自己人生失敗，還有學生秀出割腕的手臂告訴我，她壓力真的很大。

我很心疼這些孩子，也萬分感概。我們到底怎麼定義「人生勝利組」？是考上第一志願才叫勝利？有沒有可能，你早就擁有很多人夢寐以求的起點，只是你從來沒有真正看見？

那個靠月光讀書的男孩

台大畢業典禮上，來自坦尚尼亞的內森，代表畢業生致詞，感動全台灣。他出生在一個山區小村落，那裡也是動物學家珍古德研究黑猩猩的地方。

從小家裡貧困，每天清晨，他必須赤腳走30分鐘到河邊取水。放學後，還要餓著肚子去放牛、放羊。很多時候，他的三餐只有半塊地瓜配水。更殘忍的是，因為沒有鞋子穿，每天晚上睡覺前，父親必須用粗針，幫他把腳底的刺和寄生蟲一根一根挑出來，再灑鹽消毒，痛得不得了。

可是內森沒有因此放棄讀書。沒有書、沒有筆，他就在沙地上寫算式；沒有電，他就靠月光讀書。每週只能上學三天，卻在150人的班級裡，成績始終維持前三名。後來，珍古德到他的學校演講，內森擔任翻譯。珍古德臨走前握著他的手，告訴他：如果有經濟困難，記得來找我。

那一句話，改變了他的一生。珍古德資助他念完國中、高中，也推薦他來台灣求學。剛來台灣時，他一句中文都不會。後來，他跟著教會學中文，跟著台灣農民學永續農業，到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米，甚至還在菜市場賣花椰菜。

菜市場阿嬤看到他，常用台語驚呼：「欸！那裡有一個黑人在賣菜！」他沒有因為這句話受傷，反而笑著說，那段日子，他學會了台語，也學會了這片土地的堅韌。最後，他考進台大環工所，逕讀博士，促成台大與坦尚尼亞頂尖大學簽署合作，想把在台灣學到的知識帶回家鄉，解決採礦污染、土壤破壞和水資源危機。

他拿到博士後，沒有只想著自己終於翻身了。他每個月省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。他的夢想，是有一天回到坦尚尼亞蓋一所學校，幫助更多像他一樣的孩子，靠教育改變命運。

我問孩子：什麼是人生勝利組？

​前不久我到新竹一所教育機構演講，主題是：如何面對挫折和失敗。我問現場的孩子：「你們覺得，什麼是人生勝利組？」有人說：「考上第一志願。」有人說：「考上好學校，找到好工作，賺很多錢。」

這些答案背後，藏著很多孩子沒有說出口的恐懼。如果我沒有考上第一志願，我是不是就輸了？如果我不是最前面那一群人，我是不是就沒有用了？如果我沒有照著爸媽期待的路走，我是不是就讓大家失望了？我看著他們，跟他們說：「你們光是能坐在這間教室裡，就已經站在很前面的起跑線上了。」​

這不是安慰，這是真的。那所教育機構附近，就是新竹最有資源的生活圈之一。過去幾年，新竹地區許多村里長期名列全台TOP10高所得聚落。能住進這樣的學區，代表父母多半已經付出非常高的經濟成本。​

買房，只是第一張門票。進來以後，孩子身邊的同學，也幾乎都是精英家庭。外師英文、奧林匹亞數學、科學實驗、才藝訓練、升學輔導，每一樣都在燒錢，每個孩子每月教育成本大概就是3萬起跳。很多孩子以為這是日常，可是對台灣更多家庭來說，這根本不是日常，是遙不可及。

​我不是要孩子因為自己有資源就感到罪惡，也不是要否定他們的壓力。因為考試會痛，落榜會痛，被比較會痛，努力很久還是輸給別人，也會痛。沒有一個人的人生，是輕鬆容易的。但我更想告訴他們：你不是人生失敗組。你只是站在很前面的起跑線上，卻暫時忘了自己已經擁有多少。

人生勝利組，只是起點的勝利

「人生勝利組」其實是個迷思。因為它讓很多孩子誤會，人生好像只有一種選擇。考上第一志願，就是勝利。沒有考上，就是失敗。可是人生不是這樣算的。起跑點很前面，不代表你一定會跑到終點。起跑點很後面，也不代表你永遠只能留在原地。

​內森用一生證明這件事，他沒有鞋、沒有書、沒有電，卻沒有選擇接受現狀。

他曾經問自己：牛羊都能吃飽，我呢？這樣的日子，到底要到什麼時候才會結束？那個問題，不是抱怨。那個問題，是改變命運的第一把火。一個人最可怕的，不是出生在困境裡。最可怕的是，你明明有機會改變，卻先在心裡宣布自己失敗。

內森給我們的三個功課

第一，困境不是終點，是起點。

​內森沒有把「沒有」當成放棄的理由。沒有鞋，就赤腳走。沒有書，就想辦法學。沒有電，就靠月光讀。沒有筆，就在沙地上寫。

我們常常一遇到不順，就說：我不行、誰叫我不是富二代、沒有天分、起跑點輸了再努力也沒用。可是內森讓我們看見，人最重要的不是一開始拿到什麼牌，而是你願不願意把手上的爛牌，一張一張打到最後。

第二，你的資源，是你的責任。

​內森拿到博士學位後，沒有只想著自己成功了。他省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。

因為他知道，自己不是一個人走到這裡。他的背後，有珍古德的鼓勵，有台灣老師的幫忙，有農民的分享，有太太和孩子的愛，也有無數人在他快要放棄時，把他往前推了一把。所以他把得到的資源，再送出去。這才是真正的影響力。

​不是站在高處，讓大家看見你多厲害。而是你站上去以後，願不願意回頭，把別人也拉上來。

第三，珍古德只有一個，但你可以選擇成為別人的珍古德。

​內森的人生，因為珍古德伸出的那隻手，徹底改變。可是珍古德改變的，從來不只是一個孩子的命運。她也改變了內森正在資助的那五個孩子、改變了那間未來可能被蓋起來的學校；改變了那些將來會因為教育，而有機會離開貧窮循環的人。每一個逆轉人生的故事背後，都有一個願意伸手的人。

也許現在的你，還沒有辦法資助別人念書。但你可以給一個正在掙扎的人一句真心話，你可以把一個機會介紹給比你更需要的人；你可以用你學到的東西，幫助下一個還在沙地上寫數學題的孩子。珍古德只有一個。但你我，都可以成為某個人生命裡的那個人。

只要一起努力，我們做得到

內森在致詞最後，用史瓦希里語說：「Kwa pamoja, tunaweza！」意思是：只要一起努力，我們做得到。我很喜歡這句話。因為它不是一個人贏、一個人翻身，不是一個人站上高處，然後把其他人留在下面。真正有力量的人，是自己走出雨裡以後，還願意回頭替別人撐一把傘。

同樣是下雨天，有些人只覺得自己被淋濕。但有些人，會在雨裡學會看天色、找方向，最後走出一條自己的路。人生真正的勝利，不是你一開始站在哪裡。而是你明明知道路很難，卻還是願意往前走。等自己走出去了，也願意回頭，照亮更多人。


失敗要趁早-張念慈

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前幾天看到新聞，一位研究生因為被教授百般刁難，最後壓力過大而自殺。有些人可能會覺得教授很過分，有些人可能會覺得學生抗壓性太低這樣就自殺，也會有些人覺得很可惜怎麼就這樣結束生命。

其實權力不對等的事件其實時常發生，只要在一個關係中，其中一方擁有比另一方更多的資源、決策權、影響力或社會地位，就會形成權力不對等。像是：職場老闆、父母、醫病關係、平台與服務員等等，很多時候握有權力的人一句話，似乎就可以讓你閉嘴、定你生死的這種感受，就像回到古時候帝王時代。

以研究生事件來說，學術界長期存在的「導生權力不對等」問題：

1.生存權握在他人手中：教授一句話就能決定學生是否能畢業，這對學生來說是巨大的生存威脅。

2.封閉的指導體系：若遇到不適任的導師，學生往往擔心更換導師會被報復或找不到新實驗室，而選擇默默忍受。

3.缺乏自救管道：雖然校內有申訴機制，但在實務上，學生往往擔心申訴會讓自己在圈子裡被「封殺」。

我自己在當研究生的時候也曾經有這種覺得自己要被四分五裂的感受，碩二兼職實習那年幾乎每天回家都哭，碩三全職實習常常突然因為奇怪的點哭，通常都是有人來接我下班的時候，看到朋友就落淚，理由都很好笑

記得那時候實習，老師的要求和機構的要求不一樣，原本以為可以順利的實習，但殊不知要花更多的時間和心力，自己去尋找可以滿足不同單位要求的內容，每天到處奔波、到處求人，同時還要找全職實習跟寫論文。

全職時的教授當時改要求，就算在外縣市實習的人也必須每週回來督導（之前是一個月一次），我印象深刻的幾句話：

「沒辦法喔，你們自己想辦法」

「誰叫你們要找台北的學校」

「上一屆學長姐要跟我們吵，那我就嚴格在你們這屆」

「我今天很累不想上課，你們先正念一小時」

等等的語言。

講這些是因為老師已經退休了啦，但更想表達的是，當比你權力大的人，如果有自己情緒的議題或是心理不健康的狀態，其實給予他人的壓力真的會非常的大。

教授之於研究生，父母之於孩子，老闆之於員工，恐怖情人之於伴侶，有些時候你可以選擇離開或是對抗，但大多時候你更像極了手無縛雞之力的小孩，只能祈禱哪一天可以趕快結束這段關係跟痛苦。所以當教授再次把他的希望破滅，他的痛苦又得再無限延長的時候，最後他選擇結束的是他的生命。

很多人會問：「為什麼不離開就好？」

但真正經歷過權力壓迫的人會知道，有時候最可怕的不是痛苦本身，而是你開始相信「自己沒有選擇」。

長期處在高壓、羞辱、否定與不確定之中，人會慢慢失去判斷力、自我價值感與對未來的想像能力。你不是突然脆弱，而是長期處於無法逃脫的狀態下，被一點一點耗盡。

所以如果你現在也正在一段讓你非常痛苦的關係裡，我想說的是：不要一個人撐。

不要覺得自己很爛才撐不住。

也不要因為對方比較有權力，就覺得自己的感受不重要。

先努力活下來，再想怎麼贏。


你可以先做的事情或許包括：

找可信任的人留下證據與紀錄

尋找校外或體制外的支持系統

讓自己不要被困在單一權力結構裡

必要時先離開現場休息，而不是一直逼自己硬撐。

有時候真正能救人的，不一定是多厲害的方法，而是有人願意在他快撐不住的時候，告訴他：「你不是只有這條路。」，而不是「撐下去啊，沒畢業就完蛋了」之類的話

（這也是很多人事情不敢跟父母說的原因，怕家人無法理解怕家人失望，但當父母發現時，已經是一具冰冷的屍體）

而對那些身上握有權力的人來說，也許更需要記得的是：

你的一句話，可能只是情緒；但對另一個人來說，可能是一整個世界崩塌的聲音。 


心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

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一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

#職場 #權力

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他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相
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孫安佐又出事了，他在河堤測試自製噴火裝置遭羈押禁見。新聞一出，網路上很快出現兩種聲音：一種罵他廢材，一種罵狄鶯溺愛。狄鶯在直播裡崩潰痛哭，說兒子國中開始研究火焰噴射器，問大家：「你們不覺得他是天才嗎？」這句話一出來，大家罵更兇，說這種母親難怪養出這種兒子。

但我看著這件事，心裡其實很複雜。

我不想替任何危險行為辯護。一個成年人做了什麼事，就該面對什麼後果。公共安全不是一句「他沒有惡意」就能帶過。可是，我不想把孫安佐簡化成一個廢材，更不想把狄鶯簡化成一個壞媽媽。

我自己有兩個孩子，很能明白當全世界都在罵你的孩子時，最痛的那個人，一定是曾經抱著他、養大他、以為自己最了解他的媽媽。孫安佐這次出事，逼著我們去面對：父母再愛孩子，也救不了一個已經失去界線的成年人。

孫安佐不是廢材，只是才華沒有被責任接住

孫安佐從小對機械、裝置、火焰、武器有高度興趣，某些程度來說，這樣的孩子確實可能有很強的好奇心、動手能力和執著。但真正的問題是，這份能力最後被帶去哪裡？

一個孩子有天分，父母當然會驕傲。可是父母更該問的是：這份天分，最後會照亮人，還是燒傷人？

​如果一個孩子從國中開始就對高風險裝置感興趣，大人最該做的不是急著說「你看，他多特別」，而是要趕快把這份興趣導到安全、合法、專業、有規範的地方。去學工程、去學機械、去理解法律、去接受訓練、去知道什麼叫風險管理，什麼叫公共安全，什麼叫自己的興趣不能建立在別人的恐懼上。

才華本身沒有錯。但沒有責任感接住的才華，最後很容易變成一場災難。

狄鶯不是壞媽媽，也未必只是慈母；她可能是一個太用力愛孩子的虎媽

外界常用「慈母多敗兒」形容狄鶯，但孫安佐過去受訪時曾說，真相剛好相反。小時候只要考試考不好，狄鶯會拿水管抽打他；她絕非不管，而是管得很用力。

讓人心酸的是，孫安佐也說，他知道媽媽很愛他，但那常常是媽媽單方面以為的愛。媽媽怕他冷，可以買四萬元的 LV 外套給他；可他真正想要的，不是昂貴外套，而是三千元的玩具。

​這不是單純的溺愛，而是一種親子關係裡最常見的錯位：父母拼命給自己認為最好的東西，孩子卻覺得，沒有人真正聽懂他想要什麼。

所以這件事最值得父母警醒的，或許不是「不要寵壞孩子」，而是不要用自己以為最好的愛，取代孩子真正需要的理解。父母的愛如果太急、太滿、太用力，有時候不是保護，而是讓孩子更難長出自己的界線。

明星孩子最難的，是從出生那天起就不是普通人

我每次看孫安佐的新聞時，其實都多了一份心疼。孫安佐從小就活得很辛苦。他不是一般孩子，他是孫鵬和狄鶯的兒子。

從出生那一刻開始，他就不只是他自己。他身上先貼著父母的名字，背後跟著明星家庭的光環。做得好，別人說靠爸媽。做不好，別人說丟爸媽的臉。有一點奇怪，會被放大。有一點失控，會被全網審判。普通孩子青春期犯傻，可能只是家庭事件；他犯錯，立刻變成全民新聞。

這當然不是替他脫罪。但我忍不住想，他一定很想證明：我不是誰的兒子，我是我自己。只是，如果一個人不知道怎麼用健康的方式證明自己，他就可能開始用更極端、更危險、更驚人的方式，逼世界看見他，這才是最讓人心痛的地方。

我們都可能在愛孩子的時候失準

孫安佐觸法是事實，他必須面對後果。但我不想用「慈母多敗兒」去羞辱狄鶯，也不想急著把「壞人」標籤貼在孫安佐身上。因為教養從來不是旁觀者嘴裡那麼簡單，我們每個人都可能在愛孩子的時候失準。

​我們以為自己給的是最好的資源，孩子卻覺得沒有人懂他。我們努力替孩子安排未來，孩子卻只感覺自己被期待壓住。我們想辦法保護孩子，但保護久了，孩子也許就更晚學會自己負責。這才是最難說出口的親子真相。

我們真正該問的是：當孩子有一個我們看不懂的興趣時，我們是急著否定，還是願意幫他找一條安全、合法、能被專業接住的路？當孩子說他不想要我們給的東西時，我們是覺得他不知好歹，還是願意停下來想想，他真正想要的是什麼？當孩子犯錯時，我們是急著替他解釋，還是願意陪他面對後果？

這些問題，才是每個父母真正要面對的功課。


失敗要趁早-張念慈

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#狄鶯 #孫安佐 #育兒教養

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為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因

為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因

2026-05-18 14:16 女子漾／編輯許智捷
為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因。圖片來源：pexels
為何年輕人不想生？「遊戲不好玩，不會推別人入坑」網友點名5大不敢生原因。圖片來源：pexels

最近一則關於台灣低生育率的討論在社群炸開，不少網友看完超有感。原PO一句「台灣生育率低，是因為大部分人活得不快樂」，意外戳中一票人心聲，留言區直接變大型人生告解現場。

但有趣的是，大家不是單純喊「養不起」，反而更多人在討論另一件事：如果自己的人生都還沒過好，真的適合帶另一個生命來這個世界嗎？

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不是不喜歡小孩，是怕複製自己的痛苦

過去一談到台灣低生育率，大家第一時間想到的往往是高房價、低薪、工時過長等現實壓力，但這次許多網友點出的原因其實更直接。有人直言，「生小孩的前提是，你要真心覺得人生是幸福的，活著是快樂的」；也有人用更犀利的比喻形容，「就像一個遊戲不好玩，不會想推別人入坑。」

圖片來源：pexels
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越來越多年輕人開始回頭檢視自己的成長背景，發現家庭未必總是溫暖避風港，有人從小看著父母爭吵不休，有人經歷家暴陰影，也有人目睹母親長期在婚姻裡委屈隱忍。這些畫面不只影響他們對婚姻的期待，也讓「我是否想成為父母」變成一個更沉重卻更誠實的提問。

甚至有網友分享一段讓人苦笑的家庭對話：「為什麼我們家小孩都不想結婚？」另一人回：「你覺得他們從小看我們這樣，還會想結婚嗎？」短短幾句話，卻道盡許多人對婚育的複雜心情。

我快樂就是因為沒有生小孩？

更顛覆傳統想像的是，不少人選擇不生小孩，並不是因為人生過得辛苦，恰恰相反，是因為現在過得太自在、太滿意。有人坦白表示：「我現在很快樂，所以更不想生。」也有已婚網友幽默直言：「我已婚，很快樂；有沒有一種可能，我快樂就是因為沒有生小孩？」這類發言意外引發大批共鳴，也反映出一種價值觀轉變。

圖片來源：pexels
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對現在許多年輕人來說，人生的完整樣貌早就不再只有結婚生子這一條路，旅行、工作、自我實現、經營伴侶關係、養寵物，甚至只是單純享受自由生活，都可以成為人生重要的重心。

過去「成家立業」像是社會默認的人生標配，但現在越來越多人開始反問，為什麼人生一定得照著這套劇本走？這未必是抗拒婚姻或否定家庭，而更像是當人生選擇變多之後，每個人都更願意誠實面對自己真正想要的生活。

最怕的不是沒錢，是沒把握當個好父母

留言區也出現另一種很值得注意的聲音，不是因為原生家庭帶來陰影才不敢生，反而是因為擁有幸福家庭，讓人更不敢輕易成為父母。有網友坦言：「我爸媽很好，所以我更不敢生，因為我沒信心做到像他們一樣。」這句話讓不少人瞬間有感。

圖片來源：pexels
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許多人其實不是討厭小孩，也不是完全排斥家庭生活，而是越了解育兒這件事，越知道那不是一時衝動就能承擔的責任。養小孩從來不只是把他餵飽、送去上學這麼簡單，情緒陪伴、教育方式、價值觀建立，甚至心理健康照顧，每一項都像一場長期且無法中途喊停的工程。

還有網友半開玩笑地說：「誰能保證自己會生到天使寶寶？」乍聽像玩笑，卻也說出不少人的真實焦慮。和上一代相比，現在的人對育兒資訊接觸更多，也更清楚教養背後的壓力與責任，因此在是否生小孩這件事上，反而變得更加慎重。

還是繞不過社會壓力

當然，撇開情感與價值觀的討論，現實壓力依然是許多人不敢生小孩的重要原因。有網友一句「養自己跟頂多養隻貓就很難了」，直接說出不少人的心聲。高房價、長工時、薪資成長追不上物價、對職場穩定與勞動權益的不安，這些早已是台灣年輕世代再熟悉不過的生活背景。

圖片來源：pexels
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過去長輩常說「以前再苦也是這樣把小孩養大」，但現在許多年輕人的想法其實不太一樣，他們在意的不只是讓孩子有飯吃、有學校念，而是能不能給孩子一個相對健康、穩定，甚至快樂的成長環境。

說穿了，這不是抗壓性變低，也不是這一代比較脆弱，而是大家對成為父母這件事，有了更高也更誠實的標準。

社群讓人更恐婚？Threads也被點名

還有另一派網友把原因指向社群平台帶來的「資訊後遺症」。有人坦言，自己原本其實覺得父母婚姻很幸福，也不排斥結婚這件事，但每天滑社群平台，看著一篇篇婚姻抱怨文、婆媳衝突、育兒崩潰日常，久了竟開始對婚姻產生懷疑，甚至忍不住恐婚。

這樣的現象其實不難理解，因為社群平台本來就容易放大情緒強烈的內容，婚姻幸福、生活平穩的人未必會天天上網分享歲月靜好，但正在經歷關係低潮或情緒爆炸的人，更可能透過發文抒發壓力。當這類內容被演算法不斷推送，就很容易讓人產生一種「怎麼大家婚後都這麼慘」的錯覺。

不過，社群上看到的樣貌，未必就是現實的全貌，資訊看得越多，有時反而更容易被情緒帶著走。

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#生育率

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