2026-06-01 12:52 女子漾／編輯ANDREA
168斷食反而胖3公斤？減重醫點名5大「越減越肥」地雷，原來這習慣讓你只掉肌肉不掉脂！
隨著天氣漸漸變熱，衣服布料越來越少，許多女孩們紛紛重拾「168斷食法」準備來個身材急救！但在各大論壇上，總會看到一片哀嚎：「為什麼別人瘦成仙女，我跟著斷食卻反胖3公斤？」
先別急著懷疑人生！初日診所減重專科醫師王律婷指出，其實這跟你的「胰島素」還有錯誤的飲食習慣大有關係，快來檢視你是不是踩中了這5個讓斷食效果歸零的盲區！
為什麼餓半死卻沒變瘦？小心「高胰島素」在作祟！
王醫師分享，根據研究發現，如果身體處於「高胰島素」狀態，斷食期間身體會捨不得燃燒脂肪，反而會去分解寶貴的「肌肉」來產生能量！這也是為什麼有些人明明有斷食，卻「少減了脂肪、多丟了肌肉」，體態看起來當然不如預期。
如果你覺得自己越減越肥，快來看看以下5大常見NG行為，你中了幾項：
NG 1：解禁後的「報復性狂吃」
忍了16小時，進食視窗一打開就狂塞精緻澱粉、手搖飲和炸物？這會讓血糖像雲霄飛車般飆升，大量刺激胰島素分泌，不只瞬間打斷燃脂效率，還會讓你更想暴飲暴食！
NG 2：只顧著少吃，營養大失衡
斷食絕對不是節食！如果在進食期間蛋白質吃不夠，肌肉量就會跟著流失。當肌肉變少，你的「基礎代謝率」也會跟著溜滑梯，這可是遇到停滯期或復胖的最大元凶。
NG 3：壓力山大，皮質醇狂飆
斷食對身體本身就是一種代謝壓力。如果你常常熬夜、工作壓力大又過度運動，體內的「壓力荷爾蒙（皮質醇）」就會居高不下。這不僅影響胰島素敏感度，還會讓脂肪死心塌地囤積在你的小腹上！
NG 4：狂灌水，卻忘了補充電解質
空腹時，身體在消耗肝醣的同時也會流失大量水分和電解質。如果只喝水，沒有適時補充微量元素（如維生素B群、鎂）和鹽分，很容易出現頭痛、抽筋等不適，代謝也會跟著卡關。
NG 5：三天打魚兩天曬網
覺得肚子餓就放棄，過幾天有罪惡感又重新開始？這種「反覆中斷」的循環，會讓血糖波動變得更劇烈，反而大幅增加暴食與脂肪囤積的風險。
減肥是一場長期抗戰，斷食絕對不是撐越久越有效！如果執行一段時間後，發現體脂不降反升，甚至出現異常疲憊、睡不好的狀況，請立刻先喊卡！建議尋求專業醫師或營養師評估一下代謝狀況，幫你調整出專屬的瘦身策略，才能瘦得健康又漂亮唷！
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