2026-06-05 12:30 Qinote
很多女生的累，是從「先幫忙一下」開始的
有時候，真正讓人疲憊的，不是突然很大的壓力。
而是工作被一點一點加上去。
原本只負責行政，後來開始幫忙採購；
採購做久了，又開始接客服電話；
別部門忙不過來時，主管一句：
「妳比較細心，先幫忙一下。」
事情就慢慢落到妳身上。
新人離職後，工作變成妳接；
同事不會做的，最後也變成妳做；
主管來不及處理的收尾，最後還是妳留下來完成。
久了之後，很多事情好像就變成了：
「反正妳會。」
最讓人無力的是——
工作變多了。
但薪水沒變。
職稱沒變。
甚至沒有人覺得這有什麼。
好像妳本來就應該做這些。
很多女生其實不是不累。
只是習慣了說：
「沒關係，我先幫忙。」
「好，我來處理。」
「先做完比較重要。」
可是慢慢地妳會發現——
有些工作，不是突然變累的。
而是事情被一點一點加上去的。
而妳也在那些「不好意思拒絕」裡，慢慢把自己耗掉了。
很多人會說：
「能者多勞啊。」
但長期下來，最怕的不是工作忙。
而是妳開始覺得：
自己的努力，好像慢慢變成理所當然。
沒有人發現妳其實很累。
也沒有人發現，妳做的早就超過原本的工作範圍。
更現實的是，很多女生不是不知道要拒絕。
而是會擔心：
主管會不高興、考績受影響、被貼上不好相處的標籤
工作最後還是得自己收尾
所以最後，只能默默把事情接下來。
3個方式，讓自己不要一直被工作吞掉
1. 不要所有事情都立刻答應
很多工作一旦妳第一時間接下來，之後就會變成固定是妳的。
下次遇到新增工作時，可以先問：
「這件事的優先順序是什麼？」
「原本的工作是否需要調整安排？」
這不是不配合。
而是讓工作有界線。
2. 開始留下自己的工作紀錄
很多女生做了很多事，最後卻沒人知道。
試著把：
負責內容、額外支援事項、協助專案、處理成果
慢慢記錄下來。
不是計較。
而是不要讓自己的付出完全消失。
3. 不要把「能做」變成「應該做」
妳願意幫忙，是因為妳負責。
但負責，不代表所有事情都該落在妳身上。
有時候真正需要學習的，不是更努力。
而是知道自己的界線在哪裡。
最後想說的一句話
很多女生的累，不是因為能力不好。
而是太習慣默默把事情接住。
可是長久下來，一個永遠都在補位的人，往往也是最容易被忽略的人。
工作可以認真。
但不要把自己的善良，變成別人理所當然的方便。
今天的小行動
這週試著觀察看看：
最近有哪些工作，其實早就超過妳原本的職責範圍？
也試著問自己：
是不是有很多事情，妳其實已經默默撐太久了。
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