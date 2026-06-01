有些讓人不舒服的靠近，不是「妳想太多」

圖／Pixabay

這幾天看到四維國小老師墜樓的新聞時，與身處教育圈的大家一樣，非常痛心。

​身為第一線教師，有些感受其實很難對外說。因為只要一開口，就容易被貼上「老師又在抱怨」的標籤。

​可真正待在教育現場的人都知道，現在很多老師每天進校門時，心裡想的已經不是「今天怎麼把學生教好」，而是「今天不要出事就好」。

以前的教職，曾經是多少人心中的第一志願。穩定、受尊重、有社會地位，很多家長甚至會驕傲地介紹：「我孩子是老師。」

​可這幾年，整個社會看待教師的眼神，慢慢變了。

​老師開始變成最容易被質疑、被錄影、被投訴、被公開檢討的一群人。很多第一線教師都有同樣感覺：曾幾何時，老師竟然變成了人人都能罵兩句的角色。

五月的高雄，本來只是再普通不過的一個上學日。

​苓雅區四維國小的操場上，孩子陸續進校，晨光灑在跑道，空氣裡混著書包拉鍊聲與球鞋踩地聲。沒有人想到，這個早晨會以一聲沉重悶響結束。

​58歲的嚴老師，在任教第32年、距離退休只剩不久的人生節點，於請假三個月後復職的第一天，從校舍高處墜落身亡。

​很多老師看到新聞時，第一個反應不是震驚，而是默默把手機蓋下來。因為那種被長期消耗到只剩空殼的感覺，離許多人並不遠。

​這已經是台灣一年內第三起基層教師在校內墜樓的案件。

​一個長期帶科展、願意花時間陪學生、被孩子喜歡的自然科老師，最後卻沒能走出校園。

很多人都在問，到底發生了什麼事？

​現在的老師，越認真越危險

​很多圈外人其實不知道，現在教育現場最容易出事的，往往不是混日子的老師，而是最投入的那群人。因為願意管學生的人，最容易被投訴。

​當家長開始密集檢舉，壓力不只落在導師身上。生教組長、學務主任、校長，整條行政鏈都會一起被拖下水。電話、會議、調查、公文、說明報告接連出現，一場親師衝突，常常能把整間學校搞到行政停擺。

​更讓許多老師疲憊的，是現在的調查機制。大量書面說明、反覆約談、層層檢視，有些調查甚至還沒開始，老師就已經先被當成「有問題的人」。

很多第一線教師私下談起這些經驗，都會提到同一句話：那不像調查，比較像被慢慢消耗。

​偏偏現在的老師，手上幾乎已經沒有太多真正有效的管教工具。不能碰。不能罵太重。不能強硬要求。不能讓學生覺得受傷。可學生對老師嗆聲、羞辱、錄影、網路公審的情況，卻越來越常見。

​現在很多老師最怕的，不是學生打架，而是家長群組忽然跳通知。因為那通常代表，有人準備截圖、錄音、投訴，甚至直接貼上網。​

久而久之，很多老師開始學會少管一點。因為太認真的人，真的比較容易出事。

​那股「仇師」氣氛，正在慢慢蔓延

​這幾年，校園裡其實出現了一種很難形容的氣氛。老師被要求像客服一樣溫和，像保母一樣全天待命，還必須隨時接受檢驗。

​只要一句話不夠圓滑、一個處理方式讓人不滿，就可能立刻被錄音、截圖、公開討論。

​許多四、五十歲的家長，小時候都曾經歷過體罰與威權教育。有人被羞辱過，有人被打過，也有人在教室裡留下很深的陰影。如今他們長大了，也終於有能力反擊了。​但問題是，今天站在教室裡的，早就不是當年拿藤條的那批人。​

很多老師其實一直在改變。他們學情緒教育、修正說話方式、降低權威感，甚至刻意把姿態放低，希望能更貼近學生。

可是在社群媒體與爆料文化的推動下，許多零星衝突開始被無限放大。短短幾十秒影片、一篇情緒貼文，就足以讓一位老師陷入漫長風暴。​

於是，「老師」這個職業，慢慢變成高風險工作。

​一位老派教師，用20年努力改變自己

​嚴老師的故事，真正讓人難受的地方，在於他不是沒有調整過自己。

​20多年前，他曾是典型的嚴師。賞嘴巴、連坐法、竹棍管理，那是許多老一輩教師熟悉的教育方式。

很多人當年都相信，嚴格是為了孩子好。可後來時代變了。他沒有停在過去，而是努力學著改變。他變得幽默、愛開玩笑、願意跟學生互動，也成了不少孩子喜歡的自然科老師。

​許多人提到他，都會說他熱心、願意陪學生做科展。但一個人改變自己，往往要付出代價。當他慢慢收起過去那種強硬與威權，把防備放低後，也開始直接承受新時代校園裡的衝撞。​

學生的言語挑釁、當面嗆聲、情緒壓力，會一點一點累積在人身上。

​有人後來提到嚴老師時，說過一句話：「但我從沒看過他真正開懷大笑過。」那句話其實很重。

​因為很多老師都懂。有些人看起來很會帶氣氛、很愛跟學生互動，甚至永遠笑笑的，可心裡早就累到不知道還能撐多久。

​韓愈感嘆「師道之不傳也久矣」，現在連老師都快待不下去

​唐代文學家 韓愈 在〈師說〉裡寫下：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」​他感嘆的，是當時士大夫不願向老師學習。

​可放到今天的台灣，問題早已不是「不尊師」，而是很多人開始直接仇視老師。老師被行政工作淹沒，被投訴壓力追著跑，被迫隨時自保。

​許多人每天進教室前，都得先提醒自己：不要太兇、不要講太快、不要留下任何可能被截圖的話。這種消耗感，甚至讓人想到 屈原 。

屈原最後投江，來自長期遭受讒言與否定。​今天許多教師面對的，則是另一種時代形式的耗損：濫訴、羞辱、公審，以及長時間的孤立感。

​最讓人不安的，是整個教育圈已經開始出現寒蟬效應。當一位長期投入教學、願意帶科展的老師，都可能在系統裡被耗到崩潰時，很多年輕人看到的訊號只剩一句話：不要太投入。

​我們最後失去的，可能不只是老師

​現在很多老師進教室前，都會先提醒自己一句話：​不要太認真。​因為太認真的人，最容易出事。​

以前很多人搶著考教師甄試。現在不少師培生還沒畢業，就已經開始懷疑，自己到底要不要進入這個行業。有人考上後離開，有人撐幾年就想轉職，也有人每天都在倒數退休。

​最讓人難受的，從來不是工作累。而是當一個願意為學生付出的老師，最後得到的卻是懷疑、防備與羞辱時，那種心慢慢冷掉的感覺。嚴老師墜落的那一天，很多人以為只是一則社會新聞。但對不少第一線教師來說，那比較像一種預告。

​他們第一次開始認真想一件事：如果有一天輪到自己，會有人站在自己這邊嗎？