2026-06-01 12:30 Qinote
有些讓人不舒服的靠近，不是「妳想太多」
今天想跟大家認真聊一個，很多女性在職場遇過，卻很難真正說出口的困難。
有些主管，會在日常工作中不經意地開黃腔、說讓人不舒服的話，或出現一些讓人有壓力的肢體碰觸。
像是故意靠太近、摸肩膀、拍背，甚至假借玩笑的方式越界。
很多女生當下其實不是不知道不舒服。
而是因為對方是主管，所以不知道該怎麼拒絕，才不會讓之後的工作變得更難做。
更讓人無力的是，有些女生在鼓起勇氣表達界線之後，主管不但沒有收斂，反而開始在工作上處處針對。
可能是突然變得特別挑剔、故意冷淡、工作開始被刁難，甚至連考績與態度都受到影響。
而很多人其實沒有辦法立刻離職。
有家庭、有經濟壓力、有現實考量，最後只能一邊忍著情緒，一邊繼續撐著工作。
所以今天這篇，不是想告訴大家「勇敢反擊就好」。
因為現實職場沒有那麼簡單。
我更想陪那些正在夾縫中努力生活的人，好好聊聊：
當妳遇到這種情況時，該怎麼保護自己。
第一件事：請妳先記住，這不是妳的錯
很多女生在遇到這種事之後，第一個反應往往不是生氣。
而是開始懷疑自己。
「是不是我太敏感？」
「是不是我反應太大？」
「是不是我不夠會做人？」
可是讓人不舒服的靠近，本來就不應該被合理化。
妳的不舒服，不需要先經過別人的同意，才算成立。
1. 用清楚但平穩的方式表達界線
如果當下可以開口，盡量用簡單、直接的方式讓對方知道。
例如：
「主管，我聽了會有點不舒服。」
「我比較習慣保持工作上的距離。」
「我們先討論工作內容就好。」
不需要情緒很大，也不用一直笑著帶過。
因為很多時候，太輕描淡寫的拒絕，反而容易被當成默許。
2. 盡量不要讓自己單獨面對
如果可以，重要討論盡量在公開空間進行。
避免：
晚上單獨加班
密閉會議室單獨談事情
單獨出差
私下聚餐
有些女生不是不懂保護自己。
而是她們很清楚：
職場裡有時候最難的，不是拒絕。
而是拒絕之後，還要繼續在同一個環境工作。
所以保護自己，不是小題大作，而是很重要的事。
3. 開始留下紀錄，保護未來的自己
如果對方的言行已經讓妳反覆感到不舒服，建議開始留下紀錄。
包含：
日期 、 時間、地點、對方說過的話、發生的事情
妳的回應、後續是否出現刻意針對
同時，重要工作盡量改用email或公司系統留下紀錄。
因為當關係開始變得有壓力時，「白紙黑字」往往是最能保護自己的東西。
4. 如果開始被針對，先保護自己，而不是硬碰硬
這其實是很多女生最辛苦的地方。
有些主管在被拒絕之後，會開始：
態度變冷 、工作故意挑毛病、刻意刁難
在會議上針對 、用考績施壓
而真正讓人痛苦的是，妳隔天還是得進同一間公司上班。
所以這時候，比起情緒對抗，更重要的是先穩住自己。
把工作做得更仔細、把交辦事項留下紀錄、減少給對方模糊操作的空間。
不是因為妳做錯了。
而是因為有時候，我們必須先保護自己，才能慢慢替自己找出口。
5. 不要讓自己孤立，也不要放棄尋求協助
如果情況越來越嚴重，不要一直一個人撐著。
可以：
找信任的同事或前輩聊聊
了解公司性騷擾申訴流程
尋求人資或性平窗口協助
必要時尋求外部資源
很多女生不是不勇敢。
只是她們太清楚，現實裡還有很多事情要顧。
所以不要責怪自己「為什麼沒有立刻離開」。
能夠一邊保護自己、一邊努力生活，本身就已經很不容易了。
最後想說的一句話
真正成熟的職場，不應該讓任何人因為拒絕越界，而被迫承受壓力與報復。
妳有權利在工作裡被尊重。
而保護自己，也不代表妳不專業。
今天的小行動
把公司性騷擾申訴窗口的聯絡方式存下來。
也開始練習記錄那些讓妳不舒服的事情。
很多時候，當妳開始準備保護自己，心裡就會慢慢多一點力量。
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