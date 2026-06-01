2026十大代謝保健食品揭曉！這款「足量薑黃」讓日常走動也像在運動

示意圖／Shutterstock

每天揮汗運動、努力控制飲食，成效卻像魔王關卡怎麼都過不了？對健身族、久坐上班族來說，關鍵可能不在你做得夠不夠，而是代謝還沒開外掛！畢竟，運動不只是流汗比賽，促進代謝效率才是真正左右成效的隱藏王牌。

隨著代謝話題持續升溫，各類保健食品也紛紛登場，其中主打高濃縮薑黃成分的產品，成為不少人在忙碌生活與規律運動之間，選擇幫助調整體質、提升代謝節奏的熱門神隊友。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點促進代謝的十大保健食品，帶你快速掌握話題清單，讓每一次運動、每一份努力，都更有感、更有成果！

No.1 薑黃

翻攝FB／曾菀婷

翻攝FB／曾莞婷

薑黃的核心成分「薑黃素」因具有促進新陳代謝、調節生理機能以及維持健康狀態等效果，成為近半年最受網友關注的代謝保健食品。姐夫藥師-張博程指出，薑黃可以從源頭增加代謝效率，薑黃與胡椒鹼更是相輔相成的結構，「胡椒鹼加進來的話，可以讓薑黃素在腸胃道的吸收比例大幅上升，包括代謝、保護肝臟、抗發炎的效果就會有顯著的提升」。

葡萄王生技推出的「超極薑黃MAX複方膠囊」，添加95%高濃縮薑黃素（達WHO建議上限量200mg／日）與獨家研發的SangMax®桑黃菌絲體，超強增效配方直達代謝核心，加上黃金比例BCAA、95%高濃度胡椒鹼、GK專利順暢益生菌與康普茶高濃度發酵粉，促進新陳代謝、幫助調整體質、改變細菌叢生態與維持消化道機能。除了適合經常外食、高油、長期壓力大等族群，若搭配運動與規律生活，也能更進一步達到代謝成效。

身為產品代言人的曾莞婷也在臉書、IG上大力推薦，「實測下來真心有感！」許多網友也分享，「我現在幾乎都是運動前先吃再開始訓練，整個運動過程都覺得很順暢，代謝也很有感」、「效果真的很有感～不管是上班族久坐，或生活壓力大都很適合補充」、「代謝x順暢x體力，一次補足」！

No.2 維生素B群

示意圖／Shutterstock

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維生素B群是許多人選擇提神、抗疲勞的保健食品，不過你知道它其實也是身體代謝的好幫手嗎？維生素B群能協助醣類、蛋白質與脂質轉換成身體所需能量，也被網友稱為「能量維他命」，特別適合久坐上班族、運動健身族適時補充。

不少網友紛紛指出維生素B群的代謝成效，「維生素B2可以維持能量正常代謝及皮膚的健康，維生素B6則有助於維持胺基酸正常代謝及增進神經系統的健康」、「葉酸是細胞修復與代謝的重要維生素，對維持體力有正向幫助」。還有人曾在PTT上分享，B群可以視個人體質在白天或晚上補充，「因為B群本來就是幫助能量代謝的維生素，或許補足了B群，正好補足了你入睡這條路徑所缺乏的B群」。

No.3 益生菌

翻攝官網／葡萄王生技

翻攝官網／葡萄王生技

益生菌能幫助維持消化道機能，使排便順暢等多種益處。以葡萄王易得纖益生菌膠囊為例，產品通過國家健康食品認證，具備「不易形成體脂肪」功效，不僅針對台灣人飲食與生活習慣研發，更添加獨家專利、從芥菜萃取的GKM3®活菌，可於消化道中快速增生、幫助包覆油脂、促進排便更順暢。無論是經常外食、愛喝手搖飲、偏好甜食的族群，或是久坐上班族、缺乏運動與蔬果攝取者，都適合日常補充食用。

許多網友給予好評，「吃了第二天，有比較順暢喔」、「目前是有排便不會絞痛這個很加分」、「那種『身體代謝比較順』的感覺，讓我在穿著上更有自信，這就是非常實際的收穫」。

No.4 Omega-3

示意圖／Shutterstock

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Omega-3對很多人來說不陌生！不只是優質脂肪酸，對於脂質代謝、循環維持與身體機能調節也有所關聯。上班族長期外食、高油飲食容易增加健康負擔，適量補充有助於維持正常代謝；運動後補充則能調節生理機能、保持良好體態與恢復身體狀態。

由於魚油富含豐富的Omega-3，因此成為許多消費者日常補充營養的重要來源。有網友在Dcard女孩版表示補充魚油讓她代謝變好、上廁所變順暢，「我本身消化超慢，不是便秘就是拉肚子，稍微油一點就覺得腸胃負擔超大；現在排便就規律很多，超級順暢，感覺真的有把身體裡多餘的壞油都帶走了」。

No.5 鎂

鎂參與人體上百種酵素反應，不僅與能量轉換、肌肉運作和營養素代謝息息相關，也是讓身體維持正常代謝機能的重要成分。對久坐上班族而言，適量補充有助於紓緩長時間工作帶來的疲勞感；健身族在高強度運動後補充，也能幫助恢復體力、加強代謝效率。

有臉書粉專分享保健食品時表示，「鎂有助於維持心臟正常功能，同時參與能量代謝」、「GABA、鈣、鎂、鐵、維生素E，這些都是日常容易忽略，但對維持正常代謝與日常活力超重要的營養素」，還有人分享，「鎂可以放鬆腸道，幫助血糖穩定，啟動代謝養易瘦體質」。

No.6 鐵

鐵是幫助運送氧氣的重要營養素，當身體含氧量充足時，能讓能量代謝與體力維持更加穩定。久坐上班族若長期精神不濟、容易疲倦，可能與鐵質攝取不足有關；運動健身族因訓練時耗氧量增加，也會特別重視鐵質補充，幫助維持運動表現與身體代謝效率。

除了有醫師在個人IG上說明，缺鐵可能造成代謝變慢、容易累、不想動、情緒低落和沒自信，臉書粉專《美妝界的尖叫雞-G老闆編哥》也指出，「鐵不是直接燃脂，它是你身體裡的『氧氣物流系統』。沒有鐵，氧氣進不去細胞，你的脂肪這輩子都別想燒掉」。

No.7 鋅

示意圖／Shutterstock

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鋅參與人體多種酵素作用，與醣類、蛋白質及脂肪代謝有所關聯，能幫助身體正常能量運作與營養素利用。久坐上班族適量補充可以維持日常精神與代謝機能；運動健身族在訓練後補充則可協助身體修復與維持體能狀態。

許多網友在臉書上分享鋅的好處，「幫助能量代謝、維持正常生理機能」、「皮膚變超穩定，混合肌已經不太出油，沒有痘痘、沒有粉刺還可以提高代謝，頭髮像開外掛一樣暴長，甚至不太掉髮」。

No.8 苦瓜胜肽

示意圖／ChatGPT

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苦瓜胜肽也是關注身體代謝的人特別注重的保健食品！透過專利定序技術從苦瓜中提煉而出，不僅能幫助人體快速吸收，針對外食族長期飲食不規律、容易攝取過多高糖食物與精緻澱粉，也能輔助調節餐後血糖、促進新陳代謝，成為不少網友選擇作為日常代謝的補給品。

姐夫藥師-張博程以台北橋為例，通勤族每天都要從新北市經台北橋到台北市，「我們騎摩托車就像是載著血糖要通過台北橋，那苦瓜胜肽就是類似幫助胰島素把這座橋架好，讓血糖運輸可以更迅速。這些血糖原本在血液當中循環，如果被帶到肌肉組織需要能量的地方，透過橋樑過去給肌肉能量，血糖自然而然就下降下來、就穩定了。」

有IG網友發文分享苦瓜胜肽保健食品，「我自己固定放在筆電包裡，算是給自己的代謝小加分，對我們這種久坐辦公、宵夜當主餐爆肝工程師來說，這小小兩顆真的算生活救星」。

No.9 鉻

示意圖／Shutterstock

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鉻是近年熱門的代謝保健成分，主要負責提升胰島素敏感性，並調節血糖、脂肪與蛋白質代謝，維持醣類正常代謝、輔助能量產生。對久坐上班族而言，長時間外食、手搖飲與精緻澱粉攝取過多，容易讓飲食失衡；運動健身族在控制體態或增肌減脂期間，也會特別關注營養代謝效率，因此含鉻保健食品成為不少人的補充選擇。

許多電視節目和網友在臉書上分享鉻的好處，「維持醣類正常代謝，安心吃不焦慮」、「有助於糖類正常代謝，午晚餐後吃或大餐後吃更心安」。

No.10 膳食纖維

示意圖／Shutterstock

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膳食纖維被稱為「腸道清道夫」，能幫助促進腸道蠕動、增加飽足感，對維持代謝與消化機能相當重要。對久坐上班族來說，外食蔬菜不足、長時間缺乏活動，容易出現腹脹與排便不順問題；運動健身族若只重視蛋白質補充、忽略纖維攝取，也可能影響腸胃消化與飲食控制。適量補充膳食纖維，有助於讓身體循環與代謝維持在較穩定的狀態。

對此有營養師發文分享具高黏度水溶性纖維的洋車前子，在預防代謝疾病、維持腸道規律性有顯著優勢；另外也有網友曾在PTT上分享補充膳食纖維保健食品的經驗，「連續一個禮拜，我都把膳食纖維加在咖啡跟湯裡，上廁所的次數有增加」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月3日至2026年5月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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