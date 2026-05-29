2026-05-29 11:33 女子漾／編輯黃冠婷
月經還有來卻開始失眠、暴躁、變胖？不是老了，是荷爾蒙正在改變！《妳的身體沒有壞》揭女性40歲後最大真相
「明明月經還有來，為什麼整個人卻像變了一個人？」
「明明月經還有來，為什麼整個人卻像變了一個人？」
這可能是許多40歲後女性共同的困惑。《妳的身體沒有壞，只是在轉變》點出，多數女性對更年期其實一知半解，甚至連醫療現場都經常忽略。疲倦、失眠、情緒低落、腦霧、發胖、性慾改變……很多人以為只是壓力太大，卻沒發現身體早已悄悄進入荷爾蒙劇烈波動期。
即將邁入熟齡階段的妳，是否在這個分水嶺感到有些徬徨？更年期不是一段令人失落的階段，而是再次重新認識身體絕佳的好時機。透過這本書的精闢內容，讓妳更認識這個階段的生理需求，從而藉由攝取對的食物營養、運動及生活型態，進而迎接更美好、更具活力的下半場人生旅程。臨床上遇到很多女性，常常在30幾歲後，開始覺得身體變了：睡眠、精神、體力變差、感覺體態在改變、代謝變慢，甚至情緒也越來越敏感，這些常被簡單地理解為壓力與老化，殊不知這往往是女性身體進入「更年期前期」的重要訊號
「妳不是壞掉了，只是在轉變。」
「妳不是壞掉了，只是在轉變。」
真正最辛苦的，其實不是停經，而是停經前的「更年期前期」。很多女性明明月經仍規律，卻開始出現焦躁、睡不好、注意力下降、情緒不穩等症狀，因此反而更容易被忽略，甚至被誤以為只是憂鬱、壓力或老化。作者強調，更年期不是單一症狀，而是一連串荷爾蒙變化對生活全面造成的影響。
當妳的年紀到了30幾歲，生活中開始出現——
．指甲易斷裂、髮量變少，而且質地失去光澤；
．乳房疼痛找不出原因，關節痠痛、肌肉緊繃；
．過敏愈來愈嚴重、皮膚搔癢，全身乾燥脫屑；
．陰道萎縮並且乾燥，對另一半完全失去性趣；
．不時沮喪，腦部運作卡頓，忘記想要說的話；
．突如其來半夜失眠，總在凌晨3至5點驚醒；
．做事猶豫不決、消極、迷茫，甚至反應遲鈍；
．情緒起伏、注意力不集中，易怒、憂鬱或疲倦；
．異常脹氣或便祕，排便不規律，體重直線上升；
．月經不規律、經血時多時少，甚至一個月兩次；
．難以人際應對，對原本熟悉的生活感到筋疲力盡。
別再輕忽以上現象，誤以為「生活」本應如此；更年期症狀是經年累月地形成，且慢慢出現在日常之中；當妳一點一滴勉強自己克服時，卻未曾察覺早已失去多少原來的自己……
值得慶幸的是：妳不必辛苦隱忍，甚至可以再次找回自我；畢竟女性有一半時光，會在更年期與停經後的階段中度過。
「很多女人不是不知道自己累，而是不知道為什麼這麼累。」
「很多女人不是不知道自己累，而是不知道為什麼這麼累。」
書中分享大量女性案例，她們原本是工作能力強、生活節奏穩定的人，卻突然開始覺得自己不像自己。有些人對工作失去熱情，有些人開始害怕變老，也有人因為體態與情緒變化而失去自信。更殘酷的是，許多人求醫多年仍找不到答案，只因社會長期對更年期保持沉默。
「更年期不是青春結束，而是人生重新整理的開始。」
「更年期不是青春結束，而是人生重新整理的開始。」
過去社會總把更年期與「失去女性魅力」畫上等號，但其實這更像是一場身體提醒：妳該重新照顧自己了。比起一味忍耐，更重要的是重新理解自己的身體需求，包括睡眠、情緒、運動、壓力與飲食調整。尤其女性到了40歲後，健康不該再永遠排在最後順位。
「妳的價值，從來不等於生育能力。」
「妳的價值，從來不等於生育能力。」
除了心理與生活轉變，書中也花大量篇幅談「營養」的重要性。更年期並不是節食時期，而是身體更需要被「滋養」的階段。與其瘋狂減醣、盲目追隨流行飲食，不如重新建立穩定血糖、攝取蛋白質、增加蔬果與好油脂的飲食習慣。
像地中海飲食、高纖蔬食、優質蛋白質等，都有助於減少發炎、穩定情緒與降低心血管疾病風險。
「更年期不是要妳撐下去，而是提醒妳該改變了。」
「更年期不是要妳撐下去，而是提醒妳該改變了。」
更年期雖然是自然過程，但不代表女性只能忍耐。當身體開始改變，其實也是重新調整人生節奏的契機。很多女性反而在這段期間，更勇敢替自己發聲、更知道自己真正想要什麼。作者想傳達的核心很簡單：更年期不是人生下坡，而是另一段自由人生的起點。
《妳的身體沒有壞，只是在轉變》最大的不同，在於它不再把更年期簡化成「停經」或「熱潮紅」而已，而是把焦點放在許多女性最容易被忽略的「更年期前期」。書中強調，即使月經仍規律報到，身體其實可能早已進入荷爾蒙劇烈波動期。從失眠、腦霧、疲憊、焦慮，到體態改變、泌尿問題、性慾下降等看似無關的症狀，本書都重新整理成完整且可理解的身體訊號，幫助讀者理解：「原來不是我太脆弱，而是身體正在改變。」
本文摘自：《妳的身體沒有壞，只是在轉變》，夏莎迪．哈柏醫師、艾瑪．巴德威營養師 著，遠流出版。
本書由女性健康專科醫師與資深營養師共同執筆，不只提供醫學角度的解析，也加入飲食、運動、壓力與生活調整等實用策略，讓讀者能真正落實在日常之中。
全書採工具書式結構設計，每章皆搭配重點摘要、自我檢核與行動建議，讓忙碌女性即使無法一次讀完，也能快速查找最需要的資訊。透過全人照護的觀點，這本書不只是談更年期，而是重新教女性如何理解自己的身體，並在下一段人生裡，找回健康與主導權。
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