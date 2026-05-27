教育現場最沉痛的對比！王金平當年救尹衍樑被跪謝恩師 現代老師教學生被逼墜樓身亡

王金平當年救了尹衍樑： 一邊是學生跪謝恩師，一邊是老師墜樓身亡 教育現場最沉痛的對比

王金平讓感化院少年變千億總裁，高雄老師卻被學生霸凌選擇墜樓。這兩個新聞，發生相隔才一天。

今天潤泰集團總裁尹衍樑辭世，全台灣都在回憶他和王金平的感人故事：一個曾進過感化院的叛逆少年，因為老師願意相信他、拉他一把，後來成為擁有近600項國際專利的企業家。事業有成後，尹衍樑還曾向當年的王金平老師三鞠躬道謝。

尹衍樑逝世前一天，另一個新聞卻讓人心碎。高雄一位資深自然科老師，從校舍高處墜落，送醫後不治。工會指出，這名老師教學認真，卻遭極度不服管教學生言語霸凌、提告、家長申訴，「怪獸家長和失控學生」壓垮，選擇登出人間。

​這兩件事放在一起，真的太諷刺了。一個故事裡，學生長大後說：「老師，謝謝你救了我。」另一個故事裡，我們只能對老師說：「對不起，你想救學生卻害了你。」

熱血的王金平老師救回迷途少年

1966年，就讀彰化進德中學的尹衍樑，肚子帶著刀傷走進王金平老師的宿舍「老師，我被人刮了一刀。」當時王金平剛從師大數學系畢業，才26歲。他沒有第一時間把學生推進懲處系統，也沒有只想著保護自己。

​他拿出醫藥箱，替學生清洗傷口、消毒、包紮，然後語重心長地問：「為什麼跟人打架？你這樣下去，出了社會是要當流氓嗎？」少年沉默了一下，抬頭說：「老師，我以後不會再打架了，從今天起我要好好讀書。」

王金平沒有嘲笑他，也沒有說你這種孩子最好會改。他只說：「數學不會的，晚飯後來找我，我教你。」學生說自己英文很爛，只會背24個字母。王金平笑著鼓勵他：「那只差兩個，很快就補齊了。從明天起，一天背三個單字。」

那個原本可能上社會新聞頭版的少年，後來成了千億總裁尹衍樑。那場師生的對話，像一盞燈，照亮了一個孩子原本可能越走越偏的人生。

如果王金平今天才當老師，他還敢這樣做嗎？

可是，如果王金平是今天才去當老師，他還敢這樣做嗎？一個學生帶著刀傷走進宿舍，今天的老師，第一個要面對的可能不是「我要怎麼幫這個孩子」，而是：

我如果沒有立刻通報，會不會被投訴失職？我替學生包紮傷口，會不會被說私下處理校外滋事？我沒有把事情往上報，會不會被家長說包庇？萬一學生事後改口，說我處理不當，我該怎麼證明？萬一被送進校事會議，我還有沒有教職？這不是想太多，這是今天很多老師每天都在計算的現實。

我們很喜歡懷念良師。我們聽到尹衍樑的故事，會感動，會轉發，會說：「教育真的可以改變一個人的命運。」

可是，當現場真的有老師想管孩子、想拉孩子、想多走一步時，他面對的可能不是掌聲，而是投訴、調查、家長壓力、行政壓力，和永遠寫不完的報告。老師本來應該是教育者，現在很多老師卻被迫變成先保護好自己再說。

一邊是老師救了學生，一邊是老師撐不下去

​高雄那位老師離世後，學生說，他是全校無人不知、無人不曉的好老師。上課幽默風趣，深受學生喜愛，他教學認真，長期指導科展，表現優異。

但是最後呢？他疑似長期承受學生言語攻擊、嗆聲與提告壓力，請身心調適假。最後，他回到學校，走了。這兩個故事放在一起，殘忍無比。一邊，是老師用信任換來了一個人的一生。一方，是老師用盡全力，卻毀了自己的一生。

我們一直說要保護孩子，卻忘了老師也需要被保護

孩子當然要被保護。學生有權利被尊重，家長有權利申訴，老師也絕對不能體罰、羞辱、濫權。這些底線一定要守。但保護孩子，不等於讓孩子學會無限上綱。尊重學生，不等於把老師的專業判斷全部踩在地上。有申訴制度，不代表任何投訴都可以讓老師先被當成有罪的人。

​現在很多老師最怕的，不是不能罵學生。他們怕的是，只要學生不高興、家長不滿意、事件被放大，自己就可能被拖進漫長的調查程序。即使最後不成案，熱情也被磨掉了；最後證明清白，尊嚴也被狠狠傷害。

根據調查，台北市2024學年度校事會議案件，高達八成最後未成案。可是老師在等待結果的那段時間，還是要繼續上課、面對學生，更被貼上問題老師標籤。教育現場最可怕的，不是老師不願意教，是老師慢慢學會：不要多做，才最安全。

誰還敢當下一個尹衍樑的老師？

​如果現在的老師，想學王金平，當一個「救回下一個尹衍樑」的老師，要付出什麼代價？

你要做好準備：如果家長不領情，你可能被投訴。如果程序沒有完全照章走，你可能被懲處。如果學生事後翻臉，你可能陷入調查。如果社群輿論開始公審，你可能百口莫辯。請問，誰敢？

​我們今天之所以能歌頌王金平，是因為尹衍樑後來成功了。可是當年那個黃昏，王金平面對的不是一個千億總裁。他面對的，是一個打架受傷、脾氣衝動、讓師長頭痛的少年。

教育最珍貴的地方，從來不是把乖孩子教得更乖。而是有人願意在一個孩子還不可愛、不穩定、一身麻煩時，仍然相信他有可能變好。但如果今天所有願意相信孩子的老師，都先被制度、投訴和孤立感壓垮，我們未來還要去哪裡找那盞燈？

教育現場至少要做三件事

我知道，這不是一篇文章就能解決的問題。但至少，有三件事不能再拖。

第一，給「不成案」的老師真正的修復。

不是一張公文寫著案件不成立，就假裝什麼都沒發生。老師在調查過程中耗掉的時間、心力、名譽與尊嚴，都是真實損失。應該要有正式的名譽回復、法律支援與心理支持。讓濫訴有代價，讓清白有重量。

第二，讓老師的身心調適假真的可以請。

很多老師不是不累，是不敢請。怕代課人力不足，怕增加同事負擔，怕被貼上不負責任的標籤，怕自己一請假，班級更亂、事情更糟。但身心調適假不是福利，是警報。當一位老師已經撐到需要按下警報，系統要做的不是讓他更愧疚，而是立刻接住他。

第三，把「信任老師」寫進制度，不要只寫進演講稿。

我們不能每次表揚教師時，都說老師偉大；等老師真的需要支持時，卻讓他一個人面對家長、學生、行政、媒體和調查。當老師在第一線基於專業與善意做出判斷，制度不該預設他有罪，逼他獨自證明清白。信任，不應該只是老師給學生的單向付出。老師也需要被制度信任。

不要讓好老師，只剩下離開後才被懷念

我不知道下一個尹衍樑現在在哪裡。也許他就在某個教室裡，叛逆、衝動、滿身刺，等著有一個老師願意停下來看他一眼。如果連願意停下來的老師，都已經先被磨垮了，那個可能成為下一個尹衍樑的學生就不會出現。

願尹衍樑先生，一路好走。願高雄那位熱血的自然老師，一路好走。也願所有還站在教室裡、還努力相信孩子、還沒有放棄的老師，都能被這個社會好好接住。

我們都希望孩子生命裡能遇見一位王金平。但在那之前，我們必須先問自己：這個社會，還願不願意保護那些敢當王金平的老師？謝謝所有在教室裡努力奮鬥的老師，你們值得一個更公平的戰場。謝謝你們，還沒放棄。