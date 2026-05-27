側躺滑手機恐暫時失明？醫揭「智慧型手機失明」真相

台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座 。圖片來源：布克獎基金會

台灣文學，再一次震撼世界。英國時間19日晚間，《臺灣漫遊錄》拿下2026年國際布克獎。這是國際文壇重量級大獎，也是台灣文學第一次抱回這座獎。

​這不是《臺灣漫遊錄》第一次在國際發光，2024年它才剛拿下美國國家圖書獎翻譯文學獎，如今又拿下英國最重要的外語小說大獎之一。

​台灣作家楊双子站上世界舞台，說出這句讓台灣人眼眶發熱的話：「生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」

​很多人為「楊双子」鼓掌雀躍，但這名字背後，其實還有另一個已經不在人世的名字：楊若暉。因為楊双子，從來不是一個人。她是兩個人。

​這座國際大獎，藏著一個妹妹的名字

​很多人知道楊双子，是因為《臺灣漫遊錄》。但「楊双子」這個名字，本身就是一段故事。

楊双子，本名楊若慈，她有一個雙胞胎妹妹，叫楊若暉。「双子」是日文漢字裡雙胞胎的意思。這個筆名，原本就不是姊姊一個人的名字，而是姊妹兩人共同創作時，一起想出來的名字。姊姊寫小說，妹妹做考據。

​妹妹讀歷史所、懂日文，負責查資料、建資料庫，確認小說裡每一個時代細節是否合理。學校名稱對不對？當時的幣值如何？那個年代的人，會不會用這種語氣說話？讀者一眼滑過去的一句文字，背後可能是妹妹翻過資料、比對歷史、甚至重新推算路線，才替姊姊搭起來的骨架。

​兩人對文學有多執著？妹妹癌症後期，因為癌細胞肺轉移，血氧濃度太低，常常陷入昏迷。有一次，她醒來後說的第一句話，竟然是：「是小學校。」她還在想小說裡的一個考據問題。

​明明已經快走到生命盡頭，醒來掛念的，卻還是她和姊姊一起創造的世界。這次站上國際布克獎舞台的，是楊若慈。但藏在「楊双子」這個名字裡的，還有楊若暉。

15歲賣雞排讀夜校 25年後登上哈佛文學論壇

如果你以為能拿下國際文學大獎的作家，背後一定有安穩家庭、豐厚資源、一路被栽培的文學養成，楊双子完全不是這樣長大的。

小時候父母離異，母親再婚，父親也無法成為穩定依靠，姊妹倆真正重要的支柱是阿嬤。但她們 14 歲那年，阿嬤過世了。姊妹必須開始面對更殘酷的問題：下一餐在哪裡？​

後來是老師、教官、跆拳道教練，用很體貼的方式照顧她們。他們會說，自己剛好多買了晚餐，請她們幫忙吃。​長大後楊双子才懂，那不是剛好，是溫柔的大人知道孩子餓，卻不想讓孩子難堪。

高職開始，姊妹半工半讀。姊姊15歲在雞排店上班賺夜校學費、妹妹在教具公司打工。她們共用一個錢包，曾經身上總共只剩2千多元。妹妹定下規則：每個人每天餐費 100 元。姊姊疼妹妹，騙妹妹說雞排店有供餐，自己早餐不吃，中午只吃炒麵，這樣就能省下錢，買兩份晚餐回去。

她寫食物，因為她知道吃飽是什麼意思

《臺灣漫遊錄》表面上是1938年的台灣美食旅行。食物一道一道出現，讀者讀到肚子餓，也一步一步讀進台灣複雜的歷史裡。但楊双子寫食物，從來不只是寫好吃。她太知道食物是階級、是殖民、是族群，也是人在最窮、最苦的時候，仍然想活下去的證明。

​楊双子曾說，如果人生最後一餐只能選一道食物，她會選蒸蛋。那是妹妹居家安寧時，最後唯一吃得下的東西。楊双子在小說裡寫食物，不是記錄菜名而已，那是她記得台灣的方式，也是她記得妹妹的方式。

不改台中腔、不矯正門牙，因為要記住妹妹的樣子

楊双子成名後，很多人建議她改變明顯的台中腔、矯正微凸的門牙，楊双子不願意。她不是不知道自己可以變得更符合大眾期待，她是不想讓自己變得太不像妹妹。

​楊双子和妹妹長得一模一樣，過去用長髮是姐姐、短髮是妹妹來分別。妹妹離開後，楊双子的頭髮越剪越短，越來越像妹妹。姊姊的臉、姊姊的聲音、姊姊身上的樣子，成了妹妹曾經在這個世界上存在過的最後證明。

​如果她改變了，可能就再也無法想像：如果妹妹還活著，現在會是什麼樣子？別人離世是消失，但楊双子決定帶著妹妹的樣子，繼續走向未來。

​楊双子不是一個人，她是兩個人一起走到這裡

當我們說楊双子得獎了，請不要忘記，這個名字裡一直有兩個人。姐姐站在台上、妹妹藏在名字裡。妹妹沒有親眼看見這座獎，但這座獎裡，一定有她的位置。如果沒有楊若暉，就不會有今天的楊双子，也不會有今天榮耀世界舞台上的《臺灣漫遊錄》。

​恭喜由楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座。謝謝你們讓世界看見台灣，也讓我們學到，一個人如果真的深深愛過誰，就會把那份愛活成責任。

​那份愛，會讓你在每次想倒下時，都不斷提醒自己：繼續走，我會帶著你的愛，一起活下去。