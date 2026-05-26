【尹衍樑辭世】從感化院少年到捐建癌症中心：改變他人生的，是王金平當年那場包紮

圖片來源：維基百科與Talter Asia

​今天在各大媒體看到尹衍樑辭世的消息，心裡一直浮現一個畫面。

​如果你是彰化師範大學的學生，大概都知道校園裡那座王金平游泳池。

​很多人只當它是一個運動設施，但它背後其實藏著一段很少被完整說出的故事：那是尹衍樑為了紀念少年時期遇見的老師王金平所留下的名字。

​一個商界傳奇，用一座泳池，記住一個曾經替他包紮傷口的人。

​我讀到這裡的時候，腦中浮出的是1966年那個夜晚。

​16公分刀傷，沒有去校醫室的少年

​1966年的彰化進德中學宿舍，空氣悶得讓人難以呼吸。​16歲的尹衍樑捂著肚子，血從指縫不斷滲出來。

​就在幾分鐘前，他才剛經歷一場街頭衝突，腹部被劃開一道16公分的刀傷。

​他沒有去校醫室。​而是拖著身體，走到一間年輕老師的宿舍門前。

​那位老師剛從師大畢業不久，教數學，名字叫王金平。

​門打開的瞬間，眼前是一個滿身是血、眼神還帶著不肯退讓的少年。

​但王金平沒有叫教官，也沒有報警。​他只是拿出藥，一點一點替他包紮。

​「你以後是想當流氓嗎？」

​很多人後來只記得成功者站在光裡的樣子，但尹衍樑記得的，是那間宿舍的氣味。

​藥水味混著汗味，還有血滲出的鐵鏽味。

​在那盞孤燈下，王金平親手為尹衍樑清創、包紮，並留下了影響他一生的勸誡：

​「身體髮膚受之父母，有毀損就是不孝。你這樣打人、讓人家怕你，此時你就像野狗、毒蛇一樣，那不是真的受人尊敬。你要好好讀書、幫助人，別人才會敬你、愛你，那才是一樣能吸引人的注意。」

​尹衍樑沒有回話。因為那一刻，他第一次遇到一個不急著放棄他的人。

​沉默很久後，他只說了一句：「老師，我以後不打架了，我要讀書。」

​王金平又問：「英文行嗎？」

​他抓抓頭，低聲說：「我只會24個字母。」

​王金平笑了一下：「那也才差兩個，很快就補齊了。明天開始，一天背三個單字。」

很多人生的轉折，不是在宏大場合發生，而是在一間普通宿舍裡，被一句很輕的話接住。

​從感化院到博士校園的那條路

​尹衍樑少年時期曾進過感化院，在裡頭待了兩年半。

​年輕時的他，衝動、兇悍，連警察都頭痛。

​可後來，他一路走進國立政治大學，取得企業管理博士學位。

​一個曾經在感化院度過青春的人，最後站上博士舞台，這條路本身就不符合常識。

​但更關鍵的轉折，不只是在學歷。而是在他後來對技術近乎執著的投入。

​他手中累積超過600項國際專利，多數不是掛名，而是親自帶團隊研發。

​其中最具代表性的，是「自動化預製建築技術」，讓大樓可以像積木一樣在工廠製作、現場組裝，甚至能在100天內完成封頂。

​睡浴缸的那一學期，後來走進台大講堂

​尹衍樑身上一直帶著一種不太符合企業家的生活感。

​大學時沒有床位，他直接睡進浴缸，一睡就是一學期。

別人覺得難以想像，他卻說：「翻個身就能上廁所，多方便。」

​這種語氣，不像在訴苦，更像在描述一種生存方式。

​後來，他也走進學界，成為國立臺灣大學土木系兼任教授。

​不是因為頭銜，而是他確實把大量時間投入工程技術與建築實作。

​95%財產與一個他沒有忘記的人

​當潤泰集團版圖一路延伸到營建、生技、量販，甚至入主南山人壽之後，尹衍樑做了一個很少企業家會做的決定。

​他宣布捐出95%的個人財產。

​他創立唐獎，投入30億元，希望讓世界級學術研究被看見。

​也捐出15億元給臺北榮民總醫院，建立重粒子癌症治療中心。

​這種設備昂貴到驚人，過去許多病人只能遠赴日本或德國治療。

​但他在捐贈時留下了一個要求：每年必須保留2%的名額，給付不起醫療費用的病人。

​我後來一直在想，他為什麼對這件事這麼堅持。

​或許和那間宿舍有關。

和那個替他包紮傷口的人有關。

​他沒有忘記那個夜晚

​尹衍樑在公開場合談到恩師王金平時，總是情緒很深。

​外界也知道，他曾以三鞠躬甚至下跪的方式，向老師致意。

​他後來說過，沒有那天宿舍裡的包紮，就不會有後來的自己。

​而這樣的記憶，也被他延伸成一種選擇。

​他用一座泳池留下王金平的名字，用一個個公共建設，讓那段關係不只停在回憶裡。

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2026年清晨，故事走到終點

​2026年5月26日清晨，尹衍樑在臺北榮民總醫院辭世，享壽76歲。

​新聞一出來，很多人談他的商業版圖、專利數量與慈善規模。

​但我腦中一直回到那座泳池，還有那間宿舍。

一個16歲滿身是血的少年，被一個年輕老師接住；多年後，他把整個人生翻轉過來，再把這份「被接住」的經驗，變成捐款、建設與制度。

​他的人生最後留下的，不只是財富與企業。

​還有一個很單純卻很難複製的起點：曾經有人沒有放棄他。







