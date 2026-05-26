台中21歲小夫妻陳屍租屋處，社工多走一步救回4個月女嬰，看社安網的極限與底層的階級複製

一通未接電話的生死一線，與高風險家庭背後的诈騙集團隱形陷阱。

在台中梧棲區的一個寂靜深夜，警方與社工合力破門而入，迎來的卻是一場無聲的悲劇。主臥室裡，一對年僅21歲的年輕情侶已然失去了生命氣息；而在隔壁房間，他們四個月大的女嬰從床上摔落，躺在地板上忍受著又餓又渴的絕境，靜靜待了整整三天。幸運的是，這名女嬰最終活了下來。

▋看見社安網的韌性與極限

每當類似的社會不幸事件曝光，輿論總不免流於「社安網破洞太多」的流於形式抱怨。然而，在此次事件中，恰恰是同一張網絡，在關鍵時刻將命懸一線的女嬰拉了回來。

近年來，台灣致力於將各個行政、司法單位跨部會連結，試圖為脆弱家庭挹注更多資源，並縮短司法與行政系統之間的鴻溝。這名女嬰之所以能奇蹟生還，全賴社工在關鍵時刻「多走的那一步」。

這是一起典型的高風險脆弱家庭案例。這對21歲的年輕父母，先前已因無力撫養而將兩個孩子送養。這次他們從新北市搬遷至台中，由當地社工接手持續關懷。五月十八日，女嬰錯過了預定的疫苗施打時間，社工連續三天撥打電話均無人接聽。

在直覺不對勁的情況下，社工於二十一日果斷聯繫警方與村長破門而入：正是這份不放棄的堅持，成功救回了一條弱小的生命。

▋沒錢為什麼要生？底層家庭的短視思維與自卑高牆

新聞曝光後，網路討論區湧現了許多冷酷的質疑，不少網民不公地批評：既然找不到工作、沒有經濟基礎，沒錢為什麼還要生？

換個角度思考，二十出頭的年紀在法律上雖已成年，但在現實的社會洗禮中，他們自己可能都還只是個孩子。當生活經濟的重擔與養育嬰兒的極度疲憊排山倒海而來時，這群年輕人往往因缺乏經驗、害怕被責備，最終選擇將求助的大門緊緊關上。

這是最血淋淋的貧窮複製，亦即結構性的階級複製。

長期處於 survival（生存）邊緣的邊緣個體，往往被迫陷入心理學上的「短視思維」。他們每日的精力和理智，只能專注於眼前的溫飽、下一餐的著落，以及下個月房租的迫在眉睫。他們根本沒有餘裕去進行長遠的職涯規劃，更缺乏富裕家庭所擁有的無形資本與社會人脈。

當生活只剩下勉強硬撐，關起門來的自卑與恐懼，往往就成了隔絕外界關心、甚至步向絕路的致命高牆。

▋死無對證的控訴：詐騙集團對弱勢的精準剝削

就在外界議論紛紛之際，男方死者的哥哥在社群平台 Threads 上沉痛發文，揭開了這場悲劇背後更為駭人的黑幕。他直言，逼死弟弟與弟媳的真正罪魁禍首，正是肆虐台灣的詐騙集團。

根據警方調查，張男生前涉及的詐騙案由新北市三重分局承辦，但他並非被害人，而是涉嫌捲入其中。

哥哥沉痛地控訴，弟弟本性純良，一個剛出社會、涉世未深的年輕人，根本無法識破社會的險惡與詐術。

詐騙集團利用蠅頭小利誘惑他，最終將其逼上了絕路。如今人去樓空、死無對證，所有的真相都隨著年輕生命的離世而掩埋，只能靜待警方的司法調查。

面對排山倒海的網絡評論，大伯選擇堅強承擔，他承諾絕對不會將這名四個月大的姪女送養，他要給她一個安穩成長的家，斷開不負責任的惡名。

▋斷開貧窮的牽絆：對制度的檢討與生命的祝福

這對年輕父母年紀輕輕便育有三個孩子，前兩個被迫送養，第三個也差點失去生命，這反映出貧窮在底層家庭身上不斷重複的死結。

缺乏學習技能的機會、為眼前的溫飽疲於奔命、身邊亦無可靠的人脈幫忙，這些因素交織成了難以跨越的階級鴻溝。安全網未能及時接住這對年輕夫妻，這是無可迴避的沉痛現實，也是至今仍未有解的社會難題。

但同樣是這張網，因為一位基層社工拒絕接受「電話沒人接是正常收場」，讓這個脆弱的孩子奇蹟般地活了下來。這起悲劇在世人眼中是一則驚悚的社會新聞，但對於所有關心社會正義的人而言，更是對現行救助體制的深刻警示。

內心真心祝福這位活下來的小女嬰，期盼在未來的日子裡，社會體制與善意能持續補位，幫助她斷開原生家庭的貧窮牽絆。翻轉階級的路極其不易，但願她能在支持下打開認知、持續學習，在未來的生命旅途中，依然能迎來一片光明。