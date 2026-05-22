2026-05-22 17:33 女子漾／編輯王廷羽
馬英九傳聲請輔助宣告掀關注！家人失智怎麼辦？先別慌，這5件事最該先做
前總統馬英九近日因家人傳出已向法院聲請「輔助宣告」，引發外界對失智照護與法律安排的高度關注。據了解，馬英九夫人周美青日前發聲明，針對未來醫療與照顧事宜預作規畫，希望由馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，也讓「輔助宣告」這個平時較少被討論的法律制度意外成為焦點。
消息曝光後，不少人開始好奇，輔助宣告到底是什麼？是不是代表當事人已經失去生活自主能力？如果家中長輩真的出現記憶退化、判斷力改變，甚至需要家人協助處理醫療與財務決定時，又該怎麼辦？
衛福部指出，當家中長者確診失智症後，病人與家屬往往會經歷無法接受、驚慌失措的過程，尤其當長輩開始反覆問同樣問題、情緒明顯改變，甚至出現妄想或混亂行為時，許多家庭常常不知道該如何應對。其實只要提早理解疾病、掌握可運用的照護資源與支持系統，面對變化時也能更有方向。
失智不是只有忘記事情，情緒、判斷力也可能跟著改變
失智不是只有忘記事情，情緒、判斷力也可能跟著改變
很多人以為失智只是「記性變差」，但事實上，失智症並不是單一疾病，它是一群症狀組合，除了記憶力減退，也可能伴隨判斷力下降、認知功能障礙、語言能力退化，甚至出現妄想、幻覺與情緒起伏等干擾行為。
衛福部曾分享案例，一名照顧中度失智母親多年的女兒，長期面對母親重複講同樣的事、明明人在家卻一直吵著要回家、懷疑家中有陌生人，讓照顧壓力幾乎壓垮生活，這也是許多失智家庭真實面臨的困境。如果家人開始頻繁忘事、搞不清時間地點、懷疑東西被偷、無法處理原本熟悉的金錢或生活事務，建議不要急著責怪對方「怎麼又忘了」，而是盡快陪同至神經內科、精神科或記憶門診接受專業評估。因為有些狀況不一定是失智，也可能與憂鬱、睡眠障礙、藥物影響或其他疾病有關。
輔助宣告是什麼？不代表完全失去自主權
輔助宣告是什麼？不代表完全失去自主權
這次事件中被熱議的「輔助宣告」，其實是一種法律保護制度，依照現行制度，監護宣告是由法院指定監護人代為處理相關事務；輔助宣告則是當事人仍保有一定程度的自主能力，但部分法律行為需要輔助人協助或同意。
台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，監護宣告與輔助宣告並非失智後一定要做的程序，而是當能力逐漸退化時，為了保護當事人權益所設計的法律機制，法院會依個案狀況、專業鑑定結果與法官審酌後決定是否需要，以及適合哪一種制度，而這項制度的目的，也不是為了剝奪當事人的人生決定權，而是希望在判斷能力下降時，降低醫療、財務與生活安排上的風險。
家人失智怎麼辦？先做這5件事
家人失智怎麼辦？先做這5件事
1. 先就醫評估，不要自己下診斷
長輩變得健忘、容易生氣、疑神疑鬼，不一定就是失智，先透過專業醫療評估，才能確認真正原因，也比較不會錯過治療時機。
2. 趁早討論未來照顧安排
若仍處於失智早期，當事人還有決策能力時，可以開始與家人討論醫療決定、財務管理、照護安排、意定監護或安養規畫。越早溝通，越能尊重本人意願，也能降低家屬未來壓力。
3. 不要一個人把照顧責任全扛下來
臺北市失智症服務網提醒，照顧失智者不只是責任，更要衡量自身身心狀況與家庭支持系統，若長期獨自承擔，往往容易讓照顧者先被壓垮。
4. 安排喘息時間，不逼自己當完美照顧者
很多照顧者最容易掉進「我一定要撐住」的陷阱，但長期照顧本來就是高壓狀態，適時休息、尋求協助，反而能讓照顧走得更長久。
5. 善用政府與社福資源
有失智家人的照顧者，可撥打失智症關懷專線 0800-474-580（失智時，我幫您），也可透過 1966長照專線 申請長照需求評估。
失智照顧有哪些資源？長照、喘息服務都能幫上忙
失智照顧有哪些資源？長照、喘息服務都能幫上忙
目前失智家庭可使用的資源，包括瑞智學堂、日間照顧中心、失智症社區服務據點、居家服務、居家復健、家庭托顧、輔具服務、長照機構失智症專區與失智者團體家屋等。此外，政府也提供家庭照顧者支持服務，包括心理支持、照顧技巧訓練、家屬支持團體與喘息服務，協助照顧者減輕壓力。
若需要申請長照服務，可先撥打1966長照專線，由照管專員安排到府評估，再依需求連結居家照顧、日間照顧、交通接送、輔具與居家環境改善等服務，長照3.0也正分階段推動中，持續擴大照護支持資源。
資料來源：衛生福利部、臺北市政府失智症服務網
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