你的鍵盤比馬桶還髒？4分之1的人從沒清過　官方教5步驟教你正確清潔

2026-05-22 16:16 女子漾／編輯黃冠婷
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每天敲打的鍵盤，你上次清潔是什麼時候？別以為只是有點灰塵沒差，外媒引述調查指出，約有四分之一的人從來沒清過鍵盤，而過去研究甚至發現，部分鍵盤的細菌量可能比馬桶座還高。專家提醒，鍵盤長期累積皮屑、油脂、食物碎屑與細菌，不只可能影響健康，還可能讓按鍵卡住、縮短設備壽命，成為最容易被忽略的衛生死角。

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鍵盤真的比馬桶髒？研究揭驚人數字

「鍵盤比馬桶髒」常被當成都市傳說，但其實並非空穴來風。「blue News」表示，英國雜誌《Which?》曾對鍵盤與馬桶座進行檢測，在受測的30個鍵盤中，有4個鍵盤的細菌汙染程度甚至超過了馬桶座。另外辦公桌、滑鼠與辦公椅的細菌量也可能超越馬桶。

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原因很簡單，雙手每天長時間接觸鍵盤，加上邊吃東西、喝飲料、打噴嚏、講電話等習慣，都讓鍵盤成為細菌與灰塵的聚集地。

鍵盤怎麼清？官方建議這樣做

電腦品牌Lenovo建議，每幾個月至少清潔一次鍵盤，若明顯有髒污則應更頻繁處理。正確清潔方式如下：

1、先關閉電源並拔除連接，避免清潔時損壞設備。

2、將鍵盤輕輕倒置或搖晃，先讓碎屑掉出。

3、使用壓縮空氣吹出鍵縫灰塵，也可搭配乾淨軟毛刷或化妝刷清潔細縫。

4、用棉花棒沾少量溫和清潔液擦拭表面，再以乾燥無絨布擦乾。

5、機械鍵盤可拆下鍵帽清洗，但務必完全晾乾再裝回。

要注意的是，千萬別直接把整把鍵盤泡水洗。

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不只鍵盤，這4個地方也常髒到被忽略

除了鍵盤，專家也提醒，家中還有不少「看起來不髒、其實超髒」的隱藏熱區，包括每天摸好幾次的手機、全家共用的電視遙控器、經常接觸卻很少消毒的門把，以及容易累積口水、皮屑與塵蟎的枕頭。尤其手機常跟著人進廁所、上餐桌，衛生狀況往往比想像更驚人。

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長期沒清潔的鍵盤不只是觀感問題，還可能成為細菌溫床。使用者在打字時若不經意用手揉眼睛、碰觸口鼻，感染風險也會跟著提高。即使本身免疫力不差，日積月累的灰塵、食物碎屑與髒污，也可能讓按鍵變得卡卡不靈敏，甚至影響鍵盤內部零件，縮短設備使用壽命。

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#馬桶 #清潔 #鍵盤 #習慣 #細菌

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台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇

台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇

2026-05-13 11:46 女子漾／編輯許智捷
台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇
台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇

近期在 Threads 上，一則關於「台北月薪5萬到底夠不夠用」的貼文引爆討論。一名網友以自身開銷為例，坦言在台北工作月薪5萬元，扣除勞健保後實領約4萬7，再扣掉房租、伙食、交通與社交等支出，每月只能存下1萬元左右，直言「這薪水在台北是生存以上，生活未滿」，引發大量網友共鳴與反思。

圖片來源：ai生成
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房租吃掉人生？「最大壓力來源」幾乎一面倒

原PO列出開銷中，房租1.5萬元成為最大負擔，也點出想住有電梯的房型，這個價位甚至不一定找得到。貼文一出，不少網友直言關鍵問題就在「租屋成本」：「多一個房租真的很難生存」、「根本找不到2萬以下又有生活機能的房子」，甚至有人感嘆「沒房在台北，4萬以下根本不知道怎麼活」。

圖片來源：ai生成
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也有留言建議降低生活成本，例如搬到更遠地區、住雅房或無電梯公寓，甚至有人直言「錢不夠就往A7以南」，反映出台北居住成本早已成為壓垮年輕族群的現實門檻。

伙食費1.5萬被戰翻：是基本還是太奢侈？

除了房租，原PO的伙食費1.5萬元也成為討論焦點。有網友認為這樣的開銷「偏高」，直言「伙食一萬五太奢侈」，也有人分享自己壓低到6000元的生活方式，包括自己煮飯、減少外食等。

但另一派則指出，若包含聚餐、社交與基本生活品質，1.5萬元其實不算誇張，尤其在台北物價持續上漲的情況下，「吃什麼本來就會跟薪水成正比」。

「精緻窮」與「夠用」定義大不同

這則貼文也意外掀起「精緻窮」討論。有網友認為，月薪5萬卻仍保有社交、治裝、健身等開銷，本質上就是選擇一種較高生活品質；但也有人認為，「薪水不同，本來就該有不同生活方式」，關鍵在於是否超出自身負擔。

更有網友點出現實：「領3萬8、5萬、10萬，吃的用的都不一樣，永遠不會覺得夠用」，直接點破「夠用」其實是一種主觀感受，而非固定數字。

圖片來源：pexels
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在留言區中，也出現極端對比。有網友表示自己月薪8到9萬，能存下6萬元；但也有人坦言「一年下來沒存錢但很快樂」。另一名來自新北的網友則分享自身經驗，從5萬薪資開始，透過控制房租與開銷，逐步提高儲蓄比例，甚至達到月存4萬元。

這些案例讓不少人重新思考：收入固然重要，但「花錢方式」與「生活選擇」才是真正拉開差距的關鍵。

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孫安佐又出事了，他在河堤測試自製噴火裝置遭羈押禁見。新聞一出，網路上很快出現兩種聲音：一種罵他廢材，一種罵狄鶯溺愛。狄鶯在直播裡崩潰痛哭，說兒子國中開始研究火焰噴射器，問大家：「你們不覺得他是天才嗎？」這句話一出來，大家罵更兇，說這種母親難怪養出這種兒子。

但我看著這件事，心裡其實很複雜。

我不想替任何危險行為辯護。一個成年人做了什麼事，就該面對什麼後果。公共安全不是一句「他沒有惡意」就能帶過。可是，我不想把孫安佐簡化成一個廢材，更不想把狄鶯簡化成一個壞媽媽。

我自己有兩個孩子，很能明白當全世界都在罵你的孩子時，最痛的那個人，一定是曾經抱著他、養大他、以為自己最了解他的媽媽。孫安佐這次出事，逼著我們去面對：父母再愛孩子，也救不了一個已經失去界線的成年人。

孫安佐不是廢材，只是才華沒有被責任接住

孫安佐從小對機械、裝置、火焰、武器有高度興趣，某些程度來說，這樣的孩子確實可能有很強的好奇心、動手能力和執著。但真正的問題是，這份能力最後被帶去哪裡？

一個孩子有天分，父母當然會驕傲。可是父母更該問的是：這份天分，最後會照亮人，還是燒傷人？

​如果一個孩子從國中開始就對高風險裝置感興趣，大人最該做的不是急著說「你看，他多特別」，而是要趕快把這份興趣導到安全、合法、專業、有規範的地方。去學工程、去學機械、去理解法律、去接受訓練、去知道什麼叫風險管理，什麼叫公共安全，什麼叫自己的興趣不能建立在別人的恐懼上。

才華本身沒有錯。但沒有責任感接住的才華，最後很容易變成一場災難。

狄鶯不是壞媽媽，也未必只是慈母；她可能是一個太用力愛孩子的虎媽

外界常用「慈母多敗兒」形容狄鶯，但孫安佐過去受訪時曾說，真相剛好相反。小時候只要考試考不好，狄鶯會拿水管抽打他；她絕非不管，而是管得很用力。

讓人心酸的是，孫安佐也說，他知道媽媽很愛他，但那常常是媽媽單方面以為的愛。媽媽怕他冷，可以買四萬元的 LV 外套給他；可他真正想要的，不是昂貴外套，而是三千元的玩具。

​這不是單純的溺愛，而是一種親子關係裡最常見的錯位：父母拼命給自己認為最好的東西，孩子卻覺得，沒有人真正聽懂他想要什麼。

所以這件事最值得父母警醒的，或許不是「不要寵壞孩子」，而是不要用自己以為最好的愛，取代孩子真正需要的理解。父母的愛如果太急、太滿、太用力，有時候不是保護，而是讓孩子更難長出自己的界線。

明星孩子最難的，是從出生那天起就不是普通人

我每次看孫安佐的新聞時，其實都多了一份心疼。孫安佐從小就活得很辛苦。他不是一般孩子，他是孫鵬和狄鶯的兒子。

從出生那一刻開始，他就不只是他自己。他身上先貼著父母的名字，背後跟著明星家庭的光環。做得好，別人說靠爸媽。做不好，別人說丟爸媽的臉。有一點奇怪，會被放大。有一點失控，會被全網審判。普通孩子青春期犯傻，可能只是家庭事件；他犯錯，立刻變成全民新聞。

這當然不是替他脫罪。但我忍不住想，他一定很想證明：我不是誰的兒子，我是我自己。只是，如果一個人不知道怎麼用健康的方式證明自己，他就可能開始用更極端、更危險、更驚人的方式，逼世界看見他，這才是最讓人心痛的地方。

我們都可能在愛孩子的時候失準

孫安佐觸法是事實，他必須面對後果。但我不想用「慈母多敗兒」去羞辱狄鶯，也不想急著把「壞人」標籤貼在孫安佐身上。因為教養從來不是旁觀者嘴裡那麼簡單，我們每個人都可能在愛孩子的時候失準。

​我們以為自己給的是最好的資源，孩子卻覺得沒有人懂他。我們努力替孩子安排未來，孩子卻只感覺自己被期待壓住。我們想辦法保護孩子，但保護久了，孩子也許就更晚學會自己負責。這才是最難說出口的親子真相。

我們真正該問的是：當孩子有一個我們看不懂的興趣時，我們是急著否定，還是願意幫他找一條安全、合法、能被專業接住的路？當孩子說他不想要我們給的東西時，我們是覺得他不知好歹，還是願意停下來想想，他真正想要的是什麼？當孩子犯錯時，我們是急著替他解釋，還是願意陪他面對後果？

這些問題，才是每個父母真正要面對的功課。


失敗要趁早-張念慈

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#狄鶯 #孫安佐 #育兒教養

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2026-05-21 13:44 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

前幾天看到新聞，一位研究生因為被教授百般刁難，最後壓力過大而自殺。有些人可能會覺得教授很過分，有些人可能會覺得學生抗壓性太低這樣就自殺，也會有些人覺得很可惜怎麼就這樣結束生命。

其實權力不對等的事件其實時常發生，只要在一個關係中，其中一方擁有比另一方更多的資源、決策權、影響力或社會地位，就會形成權力不對等。像是：職場老闆、父母、醫病關係、平台與服務員等等，很多時候握有權力的人一句話，似乎就可以讓你閉嘴、定你生死的這種感受，就像回到古時候帝王時代。

以研究生事件來說，學術界長期存在的「導生權力不對等」問題：

1.生存權握在他人手中：教授一句話就能決定學生是否能畢業，這對學生來說是巨大的生存威脅。

2.封閉的指導體系：若遇到不適任的導師，學生往往擔心更換導師會被報復或找不到新實驗室，而選擇默默忍受。

3.缺乏自救管道：雖然校內有申訴機制，但在實務上，學生往往擔心申訴會讓自己在圈子裡被「封殺」。

我自己在當研究生的時候也曾經有這種覺得自己要被四分五裂的感受，碩二兼職實習那年幾乎每天回家都哭，碩三全職實習常常突然因為奇怪的點哭，通常都是有人來接我下班的時候，看到朋友就落淚，理由都很好笑

記得那時候實習，老師的要求和機構的要求不一樣，原本以為可以順利的實習，但殊不知要花更多的時間和心力，自己去尋找可以滿足不同單位要求的內容，每天到處奔波、到處求人，同時還要找全職實習跟寫論文。

全職時的教授當時改要求，就算在外縣市實習的人也必須每週回來督導（之前是一個月一次），我印象深刻的幾句話：

「沒辦法喔，你們自己想辦法」

「誰叫你們要找台北的學校」

「上一屆學長姐要跟我們吵，那我就嚴格在你們這屆」

「我今天很累不想上課，你們先正念一小時」

等等的語言。

講這些是因為老師已經退休了啦，但更想表達的是，當比你權力大的人，如果有自己情緒的議題或是心理不健康的狀態，其實給予他人的壓力真的會非常的大。

教授之於研究生，父母之於孩子，老闆之於員工，恐怖情人之於伴侶，有些時候你可以選擇離開或是對抗，但大多時候你更像極了手無縛雞之力的小孩，只能祈禱哪一天可以趕快結束這段關係跟痛苦。所以當教授再次把他的希望破滅，他的痛苦又得再無限延長的時候，最後他選擇結束的是他的生命。

很多人會問：「為什麼不離開就好？」

但真正經歷過權力壓迫的人會知道，有時候最可怕的不是痛苦本身，而是你開始相信「自己沒有選擇」。

長期處在高壓、羞辱、否定與不確定之中，人會慢慢失去判斷力、自我價值感與對未來的想像能力。你不是突然脆弱，而是長期處於無法逃脫的狀態下，被一點一點耗盡。

所以如果你現在也正在一段讓你非常痛苦的關係裡，我想說的是：不要一個人撐。

不要覺得自己很爛才撐不住。

也不要因為對方比較有權力，就覺得自己的感受不重要。

先努力活下來，再想怎麼贏。


你可以先做的事情或許包括：

找可信任的人留下證據與紀錄

尋找校外或體制外的支持系統

讓自己不要被困在單一權力結構裡

必要時先離開現場休息，而不是一直逼自己硬撐。

有時候真正能救人的，不一定是多厲害的方法，而是有人願意在他快撐不住的時候，告訴他：「你不是只有這條路。」，而不是「撐下去啊，沒畢業就完蛋了」之類的話

（這也是很多人事情不敢跟父母說的原因，怕家人無法理解怕家人失望，但當父母發現時，已經是一具冰冷的屍體）

而對那些身上握有權力的人來說，也許更需要記得的是：

你的一句話，可能只是情緒；但對另一個人來說，可能是一整個世界崩塌的聲音。 


心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師

一個愛玩愛吃愛唱歌的歡樂心理師，曾經擔任過和中輟生搏感情的社工，喜歡用活潑彈性的方式和孩子們相處；不喜歡被限制，想挑戰自己成為一個不被專業形象框架住的人，致力將心理諮商與桌遊等相關媒材結合，讓每個人都能在歡樂的氛圍下，感受到愛與尊重。 行跡遍及臺灣各個角落，曾一年環島超過十二次，在工作和玩樂中尋找平衡，期待能和每個接觸到的人說故事、談生命，一起更喜愛自己，活出美好。 經營ＦＢ 、ＩＧ、 ＰＯＤＣＡＳＴ「心理師的歡樂之旅」

#職場 #權力

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為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

2026-05-13 11:39 郭玉如

最近看到淡江大橋正式通車的消息，新聞中有一句話令人動容。

「為了不遮住淡水夕陽，所以選擇了全球最難的單塔方案。」

那瞬間，我其實有點恍神。

身為國文教師，我每天都在和學生談「美感」、「價值感」與「人到底想留下什麼」。但很少有一個公共工程，會把這些抽象的東西，做得這麼具體。當全世界都在追求更快、更便宜、更有效率時，台灣居然真的有人願意花248億元，只為了不要讓一根橋塔插進夕陽裡。 而且，他們真的做了。

他們真的為了夕陽，把最簡單的方案推翻了

淡水夕照，被列為「台灣八景」之一。

很多北部人都知道，黃昏時的淡水河口有種很難形容的氣氛。夕陽壓著觀音山慢慢往下沉，河面整片泛金，天空顏色從橘紅一路燒進深藍。很多攝影師會為了那幾分鐘的光線，在岸邊等上一整個下午。

但問題來了。

橋要怎麼蓋，才不會把那片風景直接切開？ 如果按照一般工程邏輯，雙塔斜張橋最穩定、最便宜，也最容易施工。可一旦採用雙塔，兩根巨大的橋塔就會直接插進淡水夕照的視線中央。於是，原本能比較快完工、風險比較低的方案，被整個推翻。

最後，他們選擇挑戰「全球最長單塔不對稱斜張橋」。

少掉一根橋塔，畫面變乾淨了，但工程難度卻暴增。因為單塔不對稱，代表橋面受力、抗風能力、抗震結構，全都得重新計算。少一根橋塔的代價，是工程團隊必須用成千上萬次精密推演，去對抗颱風、地震，還有淡水河口強烈的側風。

而這一切，只因為不想讓夕陽被橋切成兩半。

世界建築女帝，最後留給台灣的一道身影

淡江大橋還有另一個讓建築界高度關注的原因。

它是札哈·哈蒂（Zaha Hadid）的遺作之一。

這位曾獲普立茲克建築獎的建築師，被許多人稱為「建築女帝」。她的作品遍布世界各地，最鮮明的特色，就是流動感極強的曲線與近乎未來感的造型。淡江大橋高達211公尺的主橋塔，遠遠望去，像一隻準備振翅的鳳凰。

但真正耐人尋味的，是它與觀音山之間的關係。

許多人後來發現，從特定角度望去，橋塔線條竟與觀音山輪廓形成某種呼應，整體姿態像雙手合十。一邊是世界級現代建築，一邊是北台灣最古老的山水地景，兩者放在同一個畫面裡，竟然沒有衝突。

黃昏的時候尤其明顯。

夕陽落下時，那座橋沒有搶走風景。它只是安靜站在旁邊。

北海岸人等了幾十年的那口氣，終於鬆開了

當然，再美的橋，如果天天塞車，居民還是會罵。

以前淡水到八里，必須繞很大一圈。假日下午一過，關渡大橋經常直接塞死。很多住在淡水的人最怕的不是颱風，而是假日車潮。有人光是回家，就得卡在車陣裡一兩個小時。

淡江大橋通車後，情況終於開始改變。

淡水到八里縮短約15公里，車程直接少掉約25分鐘。關渡大橋預計可分流30%的交通量，台2線竹圍路段流量也有望下降17%。對很多長年被車潮折磨的居民來說，這些數字不是報表，而是真正能提早回家吃晚餐的時間。

而更大的改變，還在後面。

淡江大橋補齊了台61線最北端缺口，正式串聯台北港與桃園機場，也讓台灣「第三條縱貫線」真正成形。過去常被視為邊陲地帶的淡海區域，開始被重新放進北台灣的產業與觀光版圖裡。

很多城市的命運，往往都是道路先改變。

最難的東西，其實是那堆數學

有趣的是，這座橋後來甚至成了兒少科學節目的題材。

小公視《愛麗絲的難題》曾以淡江大橋為主題，討論橋樑到底怎麼在強風與地震裡維持平衡。主持人偉莉莎回憶，拍攝期間曾在寒流裡搭船靠近橋體，體感溫度只有10度，海風吹到連站穩都有困難。

但真正可怕的，不是風。

而是數學。

因為單塔不對稱結構，每一條鋼索拉力、每一段橋面重量、每一次風壓改變，都必須重新計算。節目甚至用「切西瓜」解釋重力分配，用「排座位」解釋結構排列，把原本看起來很遙遠的工程力學，變成一般人也能理解的生活經驗。

我其實很喜歡這一段。

很多孩子從小害怕數學，總覺得公式只是考卷上的東西。但淡江大橋讓人忽然發現，那些密密麻麻的數字，最後居然能守住一片夕陽。原來理性與浪漫，有時候根本是同一件事。

有人說，這座橋正在替北台灣守住水口

而在另一群人眼中，淡江大橋還有另一層意義。

從風水角度來看，淡水河口被視為台北盆地的重要水口。211公尺高的主橋塔正好立在關鍵位置，因此被命理師谷帥臻形容成「羅星塞水口」，像一位站在河海交界處的守門將。

她認為，它能替北台灣留住財氣。

更巧的是，這座橋通車的時間點，剛好落在三元九運交替階段。「九離火」被認為與科技、美學有關，「一坎水」則與水岸、港灣、流通相關。許多人因此覺得，淡江大橋出現的時間，剛好踩在一個很特別的節點上。

而通車前那場十萬人健行，更讓這座橋多了一層人情味。

空拍畫面裡，人群像潮水一樣慢慢流過橋面。有人說，大量人潮踏橋，有種替新橋「暖橋旺氣」的意味。於是，一座原本冷冰冰的超級工程，忽然開始有了人的溫度。

248億元買到的，也許不只是交通

很多公共建設最後留下的，只有冰冷數字。 但淡江大橋不太一樣。

它很巨大，卻拼命讓自己不要破壞風景；它背後有龐大的鋼筋、水泥、力學與計算，可最後留在人們記憶裡的，卻是一道完整的夕陽。

我後來一直在想一件事。

也許真正厲害的文明，從來不是把世界蓋得多快、多滿，而是願意在效率與美感之間，替某些東西保留位置。

當車子駛過橋面時，一旁是觀音山倒影，另一邊是淡水河口的波光。很多人第一次經過時，不自覺放慢速度，不是因為塞車，而是真的有人把這片風景留了下來。

AI製圖
AI製圖


郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#淡水 #台灣

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每天新竹到台北通勤，高鐵坐久了，什麼奇景都看過。有一件事，我始終想不透。為什麼用餐完後，要把食物塞進前方座位的置物網袋？

穿著精緻套裝的優雅乘客

有一次，靠窗位置坐了一位穿著精緻套裝的小姐。妝容整齊、包包漂亮，看起來像準備去上班的專業人士。她一上車就打開便當吃飯，吃到一半她把西裝外套蓋在臉上睡覺。便當盒、筷子攤在桌上，飯菜味濃到連坐在走道邊的我都聞得到。

​車子快到站了，她醒來，整理頭髮，把便當盒收起來，動作俐落，想都沒想，就塞進前方座位的置物網袋，吃過的筷子還露在外面。然後，她穿好外套，拎起公事包，下車了。那一刻，我很困惑，一個外表這麼講究的人，為什麼可以對自己留下的髒亂這麼坦然？

她少做的一步，會變成別人多做的一步

真正讓人不舒服的，從來不是一個便當盒而已。是她離開得太自然，好像垃圾只要不在眼前，就跟自己無關。可是下一個坐進那個位置的人，可能剛開完一場很累的會議，只想安靜休息。也可能是帶著孩子的媽媽，孩子一坐下就把手伸進網袋。也可能是清潔人員，在短短停靠時間裡，必須彎腰把油膩便當盒拿出來。

她省下的十秒鐘輕鬆自在，後果最後一定會落到某個人身上必須承擔。這就是公共空間最現實的地方：你留下的，不會消失，只會轉交給下一個人。​

同理心，是想到你看不見的人

​我們常以為，同理心是安慰朋友、理解家人、體諒身邊的人。但同理心最難的地方，是想到陌生人。因為你看不見他的表情，不知道他的名字，也不會聽見他的抱怨。你不會知道，下一位乘客摸到油膩便當盒時有多噁心，也不會知道清潔人員一天要收多少這種「別人順手留下的麻煩」。

同理心，其實是一種刻意練習的想像力。起身前，多想一秒：「我走了以後，這個位置會變成什麼樣子？」桌子收乾淨了嗎？椅背回正了嗎？垃圾帶走了嗎？有沒有留下味道、污漬、紙屑，讓下一個人不舒服？

真正的體面，是離開後不留下麻煩

一個人穿得漂不漂亮，當然是體面。但更深的體面，是離開一個地方時，不讓別人替你收拾殘局。每天光是好好生活，就很累了。通勤很累，上班很累，照顧小孩好累，要應付人際關係心也很累。可是再累，也不能累到只在乎自己。

公共空間的舒服，不是憑空來的。它靠每個人多做一點點。看影片戴耳機、講電話小聲一點，吃完東西把垃圾帶走、離開前把椅背豎直。我不知道別人怎麼想，會不會在乎，但我在乎這件事。不是因為有人在看，而是因為下一個坐進來的人，也值得有一個乾淨的位子，就像我希望被對待的那樣。

真正的同理心，往往不在嘴巴上。同理心最小的練習，就是離開前多看一眼。把垃圾帶走，把乾淨留下；也把一點溫柔，留給下一個辛苦趕路的人。


失敗要趁早-張念慈

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