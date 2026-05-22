2026-05-22 16:16 女子漾／編輯黃冠婷
你的鍵盤比馬桶還髒？4分之1的人從沒清過 官方教5步驟教你正確清潔
每天敲打的鍵盤，你上次清潔是什麼時候？別以為只是有點灰塵沒差，外媒引述調查指出，約有四分之一的人從來沒清過鍵盤，而過去研究甚至發現，部分鍵盤的細菌量可能比馬桶座還高。專家提醒，鍵盤長期累積皮屑、油脂、食物碎屑與細菌，不只可能影響健康，還可能讓按鍵卡住、縮短設備壽命，成為最容易被忽略的衛生死角。
鍵盤真的比馬桶髒？研究揭驚人數字
「鍵盤比馬桶髒」常被當成都市傳說，但其實並非空穴來風。「blue News」表示，英國雜誌《Which?》曾對鍵盤與馬桶座進行檢測，在受測的30個鍵盤中，有4個鍵盤的細菌汙染程度甚至超過了馬桶座。另外辦公桌、滑鼠與辦公椅的細菌量也可能超越馬桶。
原因很簡單，雙手每天長時間接觸鍵盤，加上邊吃東西、喝飲料、打噴嚏、講電話等習慣，都讓鍵盤成為細菌與灰塵的聚集地。
鍵盤怎麼清？官方建議這樣做
電腦品牌Lenovo建議，每幾個月至少清潔一次鍵盤，若明顯有髒污則應更頻繁處理。正確清潔方式如下：
1、先關閉電源並拔除連接，避免清潔時損壞設備。
2、將鍵盤輕輕倒置或搖晃，先讓碎屑掉出。
3、使用壓縮空氣吹出鍵縫灰塵，也可搭配乾淨軟毛刷或化妝刷清潔細縫。
4、用棉花棒沾少量溫和清潔液擦拭表面，再以乾燥無絨布擦乾。
5、機械鍵盤可拆下鍵帽清洗，但務必完全晾乾再裝回。
要注意的是，千萬別直接把整把鍵盤泡水洗。
不只鍵盤，這4個地方也常髒到被忽略
除了鍵盤，專家也提醒，家中還有不少「看起來不髒、其實超髒」的隱藏熱區，包括每天摸好幾次的手機、全家共用的電視遙控器、經常接觸卻很少消毒的門把，以及容易累積口水、皮屑與塵蟎的枕頭。尤其手機常跟著人進廁所、上餐桌，衛生狀況往往比想像更驚人。
長期沒清潔的鍵盤不只是觀感問題，還可能成為細菌溫床。使用者在打字時若不經意用手揉眼睛、碰觸口鼻，感染風險也會跟著提高。即使本身免疫力不差，日積月累的灰塵、食物碎屑與髒污，也可能讓按鍵變得卡卡不靈敏，甚至影響鍵盤內部零件，縮短設備使用壽命。
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