2026-06-02 15:01 Social Lab社群實驗室
血管也要定期保養！十大「清血管食物」排行榜公開
現代人外食頻率高、工作壓力大，加上久坐、運動量不足，讓「血管健康」成為不少民眾不得不關注的養生話題。本次我們整理出網友熱議的十大「清血管食物」，一起看看哪些食材最常被點名！
「堅果種子」建議每日補充10克別過量 「黃豆製品」有助血脂管理
▲ 網友熱議 TOP10 清血管食物 網路聲量排行
觀察近一年網友針對「清血管食物」相關話題的討論，可以發現「堅果種子」最受熱議。堅果種子含有不飽和脂肪酸、膳食纖維、植物固醇與維生素E，有助於改善血脂組成、降低壞膽固醇堆積風險，並減少血管受到氧化壓力影響。但需注意的是，堅果本身油脂豐富，營養師建議「每日補充1小把綜合堅果（10g）即可」，避免吃太多反而增加熱量攝取、變成身體負擔。
聲量排名第二的「黃豆製品」同樣受到不少網友推薦。有營養師指出「相對於動物性蛋白，黃豆與豆製品的飽和脂肪大幅下降，加上含有膳食纖維、植化素，可以幫助調節血脂、抗氧化」，並進一步說明「大豆蛋白屬於高品質蛋白質，身體可以直接利用，作為建構組織的材料」，因此增肌、減脂期的族群也非常適合補充。另外，該營養師也分享自己常備的植物性蛋白質清單，如板豆腐、非油炸豆皮、豆乾與豆漿等，讓民眾在日常飲食中更容易兼顧蛋白質補充與血脂管理。
至於「深海魚」如鯖魚、鮭魚、沙丁魚等也經常被點名，主要是因其中的Omega-3脂肪酸有助於降低三酸甘油脂、調節發炎反應，並減少血小板過度凝集的風險，因此被認為有助於讓血流維持順暢。而「橄欖油」富含單元不飽和脂肪酸，有助於降低壞膽固醇上升風險，其中的多酚抗氧化物質也能幫助減緩血管發炎與老化、改善血管內皮功能，進一步輔助血壓穩定。「燕麥」則因含有β-葡聚醣等水溶性纖維，可以在腸道中幫助減少膽固醇吸收，並調控血脂與血糖，保護心血管。
除了上述名單，莓果類、柑橘類、蘋果、香蕉與菇類也同樣是網友熱議的清血管食物。若是想維持血管健康，與其追求短期速效的保養方式，不如從每天的飲食習慣開始慢慢調整。不過，飲食終究只是健康管理的一環，若本身已有三高或心血管相關問題，仍建議搭配規律檢查與專業醫療建議，才能真正守護身體健康。
本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析
觀測期間：2025/05/07-2026/05/07
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
【《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】
我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！
花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！
想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧
提供題目► marketing@eland.com.tw