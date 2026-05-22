怎麼勸都不改！男子罹淋巴癌揪出1壞習慣 醫揭塑化劑暴露4大地雷

他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

孫安佐又出事了，他在河堤測試自製噴火裝置遭羈押禁見。新聞一出，網路上很快出現兩種聲音：一種罵他廢材，一種罵狄鶯溺愛。狄鶯在直播裡崩潰痛哭，說兒子國中開始研究火焰噴射器，問大家：「你們不覺得他是天才嗎？」這句話一出來，大家罵更兇，說這種母親難怪養出這種兒子。

但我看著這件事，心裡其實很複雜。

我不想替任何危險行為辯護。一個成年人做了什麼事，就該面對什麼後果。公共安全不是一句「他沒有惡意」就能帶過。可是，我不想把孫安佐簡化成一個廢材，更不想把狄鶯簡化成一個壞媽媽。

我自己有兩個孩子，很能明白當全世界都在罵你的孩子時，最痛的那個人，一定是曾經抱著他、養大他、以為自己最了解他的媽媽。孫安佐這次出事，逼著我們去面對：父母再愛孩子，也救不了一個已經失去界線的成年人。

孫安佐不是廢材，只是才華沒有被責任接住

孫安佐從小對機械、裝置、火焰、武器有高度興趣，某些程度來說，這樣的孩子確實可能有很強的好奇心、動手能力和執著。但真正的問題是，這份能力最後被帶去哪裡？

一個孩子有天分，父母當然會驕傲。可是父母更該問的是：這份天分，最後會照亮人，還是燒傷人？

​如果一個孩子從國中開始就對高風險裝置感興趣，大人最該做的不是急著說「你看，他多特別」，而是要趕快把這份興趣導到安全、合法、專業、有規範的地方。去學工程、去學機械、去理解法律、去接受訓練、去知道什麼叫風險管理，什麼叫公共安全，什麼叫自己的興趣不能建立在別人的恐懼上。

才華本身沒有錯。但沒有責任感接住的才華，最後很容易變成一場災難。

狄鶯不是壞媽媽，也未必只是慈母；她可能是一個太用力愛孩子的虎媽

外界常用「慈母多敗兒」形容狄鶯，但孫安佐過去受訪時曾說，真相剛好相反。小時候只要考試考不好，狄鶯會拿水管抽打他；她絕非不管，而是管得很用力。

讓人心酸的是，孫安佐也說，他知道媽媽很愛他，但那常常是媽媽單方面以為的愛。媽媽怕他冷，可以買四萬元的 LV 外套給他；可他真正想要的，不是昂貴外套，而是三千元的玩具。

​這不是單純的溺愛，而是一種親子關係裡最常見的錯位：父母拼命給自己認為最好的東西，孩子卻覺得，沒有人真正聽懂他想要什麼。

所以這件事最值得父母警醒的，或許不是「不要寵壞孩子」，而是不要用自己以為最好的愛，取代孩子真正需要的理解。父母的愛如果太急、太滿、太用力，有時候不是保護，而是讓孩子更難長出自己的界線。

​明星孩子最難的，是從出生那天起就不是普通人

我每次看孫安佐的新聞時，其實都多了一份心疼。孫安佐從小就活得很辛苦。他不是一般孩子，他是孫鵬和狄鶯的兒子。

從出生那一刻開始，他就不只是他自己。他身上先貼著父母的名字，背後跟著明星家庭的光環。做得好，別人說靠爸媽。做不好，別人說丟爸媽的臉。有一點奇怪，會被放大。有一點失控，會被全網審判。普通孩子青春期犯傻，可能只是家庭事件；他犯錯，立刻變成全民新聞。

這當然不是替他脫罪。但我忍不住想，他一定很想證明：我不是誰的兒子，我是我自己。只是，如果一個人不知道怎麼用健康的方式證明自己，他就可能開始用更極端、更危險、更驚人的方式，逼世界看見他，這才是最讓人心痛的地方。

我們都可能在愛孩子的時候失準

孫安佐觸法是事實，他必須面對後果。但我不想用「慈母多敗兒」去羞辱狄鶯，也不想急著把「壞人」標籤貼在孫安佐身上。因為教養從來不是旁觀者嘴裡那麼簡單，我們每個人都可能在愛孩子的時候失準。

​我們以為自己給的是最好的資源，孩子卻覺得沒有人懂他。我們努力替孩子安排未來，孩子卻只感覺自己被期待壓住。我們想辦法保護孩子，但保護久了，孩子也許就更晚學會自己負責。這才是最難說出口的親子真相。

我們真正該問的是：當孩子有一個我們看不懂的興趣時，我們是急著否定，還是願意幫他找一條安全、合法、能被專業接住的路？當孩子說他不想要我們給的東西時，我們是覺得他不知好歹，還是願意停下來想想，他真正想要的是什麼？當孩子犯錯時，我們是急著替他解釋，還是願意陪他面對後果？

這些問題，才是每個父母真正要面對的功課。