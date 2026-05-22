別再讓幾秒鐘的情緒，毀掉你辛苦累積的努力！東大名醫教你用「灰階思考」找回平靜自在。圖片來源：女子漾AI製圖

你有沒有過這樣的經驗？明明只是一件小事，卻因為當下情緒失控，差點毀了辛苦累積的心血，面對突如其來的變故或難以溝通的對象，我們總會感到心累與慌張，真正的成熟無需強迫自己戒斷情感，只要學會「馬馬虎虎」地放下執念，給予情緒一點緩衝的彈性空間，便能找回內心的平靜。

東京大學醫學部畢業的日本精神科醫師和田秀樹，坦言自己也曾因惡意留言氣到無法工作，因此從臨床經驗與心理學觀點出發，整理出一套與情緒相處的方法，親授醫學級的「情緒擱置術」。這篇跟著女子漾一起來看看，如何透過「灰階思考」成為一個情緒穩定的大人吧！

情緒穩定，是判斷一個人是否成熟的關鍵

「認知」一詞，指的是如何接受事物與理解，至今咸認與智力發展息息相關。

以兒童與成人為例，成人的認知發展當然比較成熟。因為知識愈多，理解力愈強。因此智力發展與年齡相符代表認知能力成熟，也就是成長為「成人」。

但是，近年來認為光靠智力無法判斷認知發展是否成熟，還必須加上「情感」與「思考習慣」等元素。

舉個簡單易懂的例子。我想大家身邊應該有一些人動不動就發怒，毫不遮掩自己不悅的情緒，且愛鑽牛角尖，又經常與他人發生衝突。

這種人帶給他人的印象是「孩子氣」。即便是經驗豐富，工作能力高超的主管，倘若個性如此，也稱不上是認知發展成熟。此外，這種人先入為主的觀念太強，一旦認定事實就是如此，就無法根據實際情況進行修正。

《現在撥打的電話》劇照。圖片來源：MBC

如果同事或下屬專業知識豐富，卻強迫他人接受自己的想法，不會看場面，愛耍性子又容易與周遭起衝突，這樣當然也稱不上是認知發展成熟的人。

另一方面，有些人雖然經驗尚淺、專業知識普通，卻能配合狀況臨機應變，溝通時心平氣和、沒有偏見，不會因人廢言。

這種人就不容易受到情緒左右，每次都能因應情況提出冷靜的答案，比起知識經驗豐富卻無法控制情緒的人，認知發展更為成熟。

動不動就暴躁，其實是心靈還沒長大

換句話說，認知發展是否成熟端看是否會受到情緒左右。

受到情緒左右的人即便知識資訊豐富，卻容易鑽牛角尖，認為凡事只有一種正確答案，認知能力本身非常狹隘；至於不會受到情緒左右的人由於能配合對方與當下的情況來臨機應變，因此說得誇張一點，認知能力超過本身了解的知識範圍。

這正是所謂「聽不進意見」跟「聽得進意見」的差別。

如果充滿領袖魅力的主管時不時忽略下屬的意見，強迫所有人接受自己的判斷，即便他的經驗遠比他人豐富，卻還是比不上「聽得進意見」的主管更能提出確實的結論。倘若無法海納百川，擁有再優秀的下屬也是枉然。

《代理公司》劇照。圖片來源：JTBC

人際關係也會受到偏見影響。

認知發展幼稚的人習慣以「敵我」來區分周遭，一旦把對方視為敵人，無論對方提出何種意見，一律反對。即便對方與自己意見相同，仍舊抱持「我絕對不要支持這種傢伙」的心態。

這種看待事物的方式會讓自己愈活愈辛苦。

《流星》劇照。圖片來源：tvN

因為這種人要是遇上以為是盟友的人和自己意見相左，或是自己的意見遭到對方反對，就會立刻認定對方背叛自己，擅自判定「原來這傢伙也是敵人」。

但是對方根本不做如是想。他贊成是出於認為你的意見好，反對則是覺得你的意見有些地方不對，而不是把你當作敵人或盟友看待。因此，認知發展幼稚的人在別人眼裡，不過是經常莫名暴躁的人。

簡言之，就是「幼稚」，看起來「和小孩一樣任性」。聽不進意見或是愛鑽牛角尖的人在他人看來，認知發展毫不成熟。

愈是幼稚，愈無法接納「灰色地帶」

心理學有一句話叫做「模糊容忍度」（Tolerance of Ambiguity）。

如同字面所示，意指一個人容忍模糊的程度。其實「模糊容忍度」正是判斷認知發展是否成熟的重要指標。

「模糊容忍度」究竟是什麼意思呢？

兒童與成人的差別在於是否懂得「拿捏」。

例如，今天眼前出現最喜歡的食物，吃到一定程度便停下來的是成人，吃到肚子痛的則是兒童。

父母明白子女尚未成熟，因此不會把藥物等這類適量能夠帶來健康、過量則會成為毒藥的東西，放在兒童能夠隨手取得的地方；或是會教導子女「危險的東西絕對不要放進嘴裡」。

《MOVING 異能》劇照。圖片來源：Disney+提供

動物也是一樣。

大自然當中有許多植物吃一點點能治癒疾病，大量攝取卻會毒害身體。大家或許有點難以想像，不過動物會把這類植物視為「毒藥」。因為牠們沒有「適量」、「拿捏」等概念，一旦認定是毒藥，就會灌輸後代這種概念。

換句話說，人類在尚未成熟之際，秉持非黑即白的觀念比較方便，相對來說也比較輕鬆簡單。

不過，認知發展隨著成長而日益成熟，逐漸了解除了黑與白之外，還有灰色地帶。毒藥的份量控制得當也可以用於醫療，非黑即白是過於極端的判斷方式。

換句話說，認知程度成熟，就是足以「了解灰色地帶」。

例如，看到植物時能夠判斷「這可以用來治療，也可能毒死人」。

看到一個人不是以「敵我」來區分，而是認定對方「非敵非友」，也就是明白「無法斷定是哪一方」。

然而，認知程度低落的人難以做到這點，要求凡事必定要一清二楚，無法容忍「模糊」。也因此，「模糊容忍度」會被認為是象徵認知發展高低的成熟程度。

《瑞草洞》劇照。圖片來源：Disney+提供

練習「灰階思考」，擁抱生活的不確定性

透過和田秀樹醫師的分享，我們可以發現真正的成熟，來自於擁抱世界的不確定性。當遇到激怒自己的人事物時，試著在心中默念「這麼說也沒錯」或「就這樣吧」，把注意力放回「該怎麼辦」，跳脫非黑即白的思維陷阱，就能找回平靜自在的心。

本文摘自：《你缺的不是努力，是面對情緒毫不費力》，和田秀樹 著，聯經出版。