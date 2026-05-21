2026-05-21 15:06 造咖
張凌赫穩定有禮貌，父母怎麼教孩子？ 3個家庭教養細節曝光
近年在影視圈迅速走紅的中國男星張凌赫，除了外型與作品備受討論，他溫和有禮的性格同樣常被粉絲提起。無論是片場與工作人員互動，或是在節目中的談吐，都讓不少觀眾感覺「家教很好」。因此也有越來越多人好奇：究竟什麼樣的家庭教育，才能養出像張凌赫這樣個性穩定、待人有禮的孩子？從他過去在訪談與公開場合透露的生活細節，可以看出幾個關鍵的家庭教育方式。
家庭氛圍溫和，父母給的是尊重而不是壓力
張凌赫出生在普通家庭，父母並非演藝或商業背景。根據相關報導與訪談，他從小成長在相對溫和的家庭環境，父母並沒有採取高壓式教育，而是更強調尊重孩子的想法。
這種相對開放的家庭氛圍，也讓他在面對人生選擇時能夠保持穩定與自信。例如從理工科學生轉而進入演藝圈，家人並沒有強烈反對，而是選擇支持他的決定。不少粉絲認為，這樣的家庭關係讓他在面對外界壓力時仍能保持平和。
母子關係親近，生日毛衣成為家庭傳統
張凌赫與母親的互動也常被粉絲提及。他曾在生日直播中穿著媽媽親手織的毛衣與粉絲聊天，並透露媽媽幾乎每年都會為他織一件生日毛衣。
這樣的小細節讓許多粉絲印象深刻，因為從他的語氣中能感受到對媽媽的驕傲與感謝。對許多人來說，這不僅是一件毛衣，更是一種家庭情感的象徵。有粉絲因此形容：「他看起來就是被家裡好好愛著長大的孩子。」
家人會追他的戲，支持他的工作
張凌赫也曾提到，父母其實會關注他的作品，甚至會追劇。即使是感情戲或吻戲，家人也會看到，雖然多少有些尷尬，但他仍能感受到家人的支持。這種家庭互動方式也顯示出一個特點：家人不只是旁觀者，而是參與並理解他的工作。對一名演員來說，這樣的支持往往能帶來很大的心理安全感。
從小培養興趣，讓孩子有穩定的內在
除了學業外，張凌赫從小也接觸過不少興趣，例如樂器與藝術類活動。這些培養並不是為了競爭，而是希望孩子能多方面發展。
許多教育專家認為，興趣培養能讓孩子在成長過程中建立自信與情緒調節能力，而這些特質往往會影響一個人的氣質與性格。從張凌赫在訪談中的談吐與表達能力，也能看出這樣的成長背景。
有禮貌的性格，其實是家庭日常累積
張凌赫過去受訪時也曾提到，父母從小教育他待人要有禮貌、做事要踏實，因此即使進入競爭激烈的娛樂圈，他依然習慣對工作人員保持尊重。粉絲與觀眾常提到張凌赫身上的幾個特點，包括說話語氣溫和、與長輩互動有禮、很少情緒化、對工作人員保持尊重等等...這些特質看似只是個人性格，但其實往往來自長期的家庭教育與生活習慣。在許多人的眼中，張凌赫之所以給人「教養很好」的印象，並不是刻意塑造的形象，而是從小成長環境自然形成的氣質。
家庭教育帶來的影響
從張凌赫與家人的互動可以看出，一個孩子的性格往往與家庭氛圍密切相關。當家庭提供的是理解、支持與尊重，孩子在面對外界時也更容易保持穩定與自信。或許也正因如此，當觀眾看到張凌赫的言行舉止時，才會忍不住感嘆：「原來好教養，真的藏在家庭裡。」
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