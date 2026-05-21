2026-05-21 14:22 造咖
Threads瘋傳「瘦身清單」網列8大觀念＋超級減脂食物一次看
最近Threads上一系列「減脂觀念整理文」意外爆紅，不到20小時就已經獲得11萬的愛心，不少網友直呼「這根本比健身課還實用」、「第一次有人把減肥講得這麼白話」。內容從運動後怎麼吃、黑咖啡的作用，到哪些食物其實超適合減脂，全都引發大量收藏與轉發。
甚至有藥師留言表示：「這份清單如果能持續三個月，比吃任何代謝保健品都有效。」一起來看看到底大家都在討論什麼？以下整理Threads網友瘋傳的完整內容。
Threads爆紅「8大減脂觀念」
1. 運動後一個小時吃碳水會瘦得更快？
許多人減肥時最怕吃澱粉，但近年運動營養研究反而強調：「吃對時間」比「完全不吃」更重要。運動後30分鐘到1小時，被稱為「黃金恢復期」，此時肌肉會優先吸收葡萄糖補充肝醣，身體對胰島素敏感度也會提高。簡單來說，同樣是吃碳水，運動後攝取，比久坐狀態更容易被肌肉利用，而不是直接囤積成脂肪。
尤其如果完全不補充碳水，反而容易讓身體疲勞、暴食，甚至降低基礎代謝。因此不少健身教練會建議：運動後可搭配「蛋白質＋適量碳水」，例如地瓜配雞胸肉、香蕉加優格，幫助恢復與燃脂效率。
2. 雞胸肉根本就是掉體重神器？
Threads貼文提到「雞胸肉根本就是掉體重神器」，雖然有點誇張，但高蛋白飲食確實是減脂期的重要關鍵。因為蛋白質具有較高的「食物熱效應（TEF）」，人體在消化蛋白質時，消耗的熱量比碳水與脂肪更多。同時蛋白質也能延長飽足感，降低嘴饞與暴食機率。
更重要的是，減肥時如果蛋白質不足，流失的可能不只是脂肪，還包含肌肉。一旦肌肉下降，基礎代謝也會跟著變低，形成「越減越難瘦」。不過，許多營養師也提醒，現在很多人其實不一定非得狂吃雞胸肉。像貼文提到的鮭魚、蝦、牛腱、鯛魚等，也都是優質蛋白來源，甚至有些脂肪酸組成更好、口感更容易長期維持。
3. 黑咖啡主要是抑制食慾，也會加速代謝？
黑咖啡幾乎是健身圈與減脂圈共同語言。原因在於咖啡因能刺激中樞神經，提高警覺性，同時增加脂肪氧化率與熱量消耗。有研究指出，咖啡因可能短暫提升基礎代謝率，並降低飢餓感，因此不少人會在運動前喝一杯黑咖啡。
但專家也提醒，黑咖啡真正有效的前提，是「無糖、無奶精」。如果變成一杯高糖拿鐵、焦糖咖啡，熱量可能瞬間翻倍。此外，晚上容易失眠、焦慮、心悸的人，也不建議過量攝取。
4. 減肥最狠的外掛就是補鐵？
這句話在Threads上特別多人討論。原因是許多女性減脂失敗，其實可能和「缺鐵性疲勞」有關。鐵質不足時，容易出現疲倦、頭暈、沒精神、運動耐力下降，甚至連日常活動消耗都會變低。當身體長期疲憊，自然更難維持運動與飲食控制。
鐵與氧氣運輸有關，一旦缺乏，細胞代謝效率可能下降，因此部分人在改善缺鐵狀況後，確實會感覺精神、活動量與體態管理變得比較容易。不過醫師提醒，補鐵並非人人都需要，最好還是經過抽血檢查確認，不建議自行大量補充。
5. 海帶可以幫助排出身體多餘水分？
海帶含鉀量高，有助平衡體內鈉含量，因此常被認為有「消水腫」效果。不少減脂族在吃重鹹食物後，也會搭配海帶、蔬菜調整。
6. 馬鈴薯脂肪含量幾乎為零，可以當主食？
很多人一聽到澱粉就害怕，但馬鈴薯其實是營養密度很高的主食。它富含鉀、維生素C與抗性澱粉，飽足感甚至比白飯更高。有研究曾比較不同食物飽足感，結果馬鈴薯排名相當前面。
真正容易變胖的，往往不是馬鈴薯本身，而是炸薯條、起司薯泥、重油調味。如果改成蒸、烤、水煮，其實是很不錯的減脂主食。
7. 花椰菜可以說是蔬菜界的肉？
花椰菜近年幾乎成為健身餐固定班底。除了膳食纖維高，它的蛋白質含量在蔬菜中也相對突出，加上富含維生素C、葉酸與植化素，飽足感高、熱量低，因此常被稱作「蔬菜界的肉」。尤其花椰菜能延緩胃排空速度，對控制食慾有幫助。
8. 玉米也可以當主食替代？
玉米雖然屬於澱粉類，但含有膳食纖維與天然營養素，飽足感比精緻白飯更高。如果控制份量，其實也是不錯的主食選擇。
網友加碼分享減脂食物清單
除了減脂觀念外，另一篇討論度超高的貼文，則整理出許多人心中的「減脂神食物」。
海鮮類
蝦、鮭魚、鯛魚、多利魚、土魠魚、鮪魚、虱目魚、秋刀魚、干貝、花枝、小卷、蛤蜊。這類食物大多屬於高蛋白、低熱量來源，有些還富含Omega-3脂肪酸。
肉類
雞腿排（去皮）、鴨胸、牛腱等。不少人認為，比起乾柴雞胸肉，這類肉品更容易長期維持飲食控制。
主食類
地瓜、南瓜、玉米、馬鈴薯、糙米、紫米、五穀米、藜麥、燕麥、蕎麥麵、全麥吐司、蒟蒻麵。這類主食大多保留較多纖維與營養，也比精緻澱粉更有飽足感。
蔬菜類
高麗菜、菠菜、青江菜、空心菜、花椰菜等。蔬菜的高纖維特性，有助延長飽足感與穩定血糖波動。
為什麼這類內容會讓大家瘋狂收藏？
因為它和過去「不能吃澱粉」、「餓肚子才會瘦」的觀念完全不同。現在越來越多人發現，真正能長期維持體態的方法，其實不是極端節食，而是吃原型食物、提高蛋白質、穩定血糖、增加飽足感。也因此，這類「可以正常吃飯、又比較容易執行」的減脂方式，才會在社群上引發共鳴與分享。
【本文為造咖授權提供】
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