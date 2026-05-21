2026-05-21 12:07 造咖
大不大看臉就知道！5部位看出男生性能力，聲音低沉不一定最能生
「鼻子大＝下面也大？」、「無名指長的男生比較猛？」這些流傳多年的都市傳說，過去總被認為只是茶餘飯後的玩笑話。但近年多項來自日本、澳洲、西班牙、韓國等國家的研究，卻陸續發現，男性的臉部特徵、手指比例、聲音甚至腰圍，可能真的與生殖能力、精子品質甚至陰莖尺寸存在某種關聯。
1. 鼻子大小？
日本京都府立醫科大學的一項研究發現，「鼻子長度」與陰莖尺寸存在顯著正相關。數據顯示，鼻長約 5.59 公分的男性，其陰莖平均長度約為 13.46 公分；而鼻長低於 4.57 公分者，平均僅約 10 公分左右。研究甚至指出，鼻子對尺寸的關聯，還優於身高、體重，甚至手腳大小。
研究人員推測，這可能與胎兒時期接觸到的雄性激素濃度有關。因為鼻子與生殖器官在胚胎發育過程中，都會受到雄性激素影響，因此形成某種同步發展的現象。
2. 手指比例？
除了鼻子之外，「手指比例」也是被研究最多的外貌指標之一。刊登於《亞洲男科學雜誌》的研究指出，若男性無名指明顯比食指更長，代表胎兒時期暴露於較高濃度的睪固酮，而這種荷爾蒙環境，可能同時影響男性的運動能力、競爭性以及生殖器發育。因此，坊間流傳「無名指長的男生比較猛」，其實並非完全空穴來風。
3. 長相陽剛？
一項由西班牙與哥倫比亞共同進行的跨文化研究發現——陽剛度太高的臉，反而與較差的精子品質有關。研究指出，擁有過度粗獷下巴、極強男性化輪廓的男性，精子品質未必更優秀。
這背後牽涉到演化生物學中的「表型權衡理論」，也就是身體資源有限時，若大量能量投入在打造外表競爭力，例如強烈的男性化特徵，就可能壓縮到精子生產與生殖品質。反過來說，外貌較斯文、清秀的男性，可能擁有更穩定的精子品質。
4. 聲音高低？
類似情況，也出現在聲音上。澳洲西澳大學研究發現，女性普遍偏好低沉、有磁性的男性嗓音，但聲音最具吸引力的男性，其精子濃度卻反而偏低。
研究推測，這同樣與高濃度睪固酮有關。睪固酮雖能帶來更低沉的聲線與強烈男性魅力，但也可能對精子生成造成抑制作用。
後天體態才是影響男性性功能最直接的關鍵
康乃爾大學醫學院研究指出，男性腰圍增加，不只會影響外觀，更可能直接衝擊性功能與勃起表現。當腹部脂肪過厚時，不僅容易形成「埋藏式陰莖」現象，使陰莖根部被脂肪掩蓋，看起來變短；脂肪組織還會將睪固酮轉化為雌激素，進一步降低男性荷爾蒙濃度。
專家也提醒，這類研究多半屬於「統計相關性」，並不代表能單靠外貌就精準判斷一個人的生殖能力或性能力。畢竟，遺傳、生活習慣、睡眠、壓力、抽菸飲酒與慢性疾病等因素，都可能對男性生殖健康造成巨大影響。
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