2026-05-21 10:08 女子漾／編輯ANDREA
【減重迷思】高蛋白喝越多瘦越快？醫師警告：吃錯小心變胖又傷身！4個「正確吃法」大公開
最近是不是常常看到身邊的女孩們，去健身房前一定要搖一杯高蛋白飲，或者午餐永遠只吃水煮雞胸肉？在「增肌減脂」成為全民運動的現在，高蛋白飲食簡直被奉為瘦身聖經！但親愛的，高蛋白真的是吃越多越好嗎？高雄初日診所減重醫師劉醫師提醒，如果只是盲目狂吃蛋白質，不但可能瘦不下來，甚至還會讓身體的代謝大崩潰！
長肌肉≠代謝變好！過量蛋白質當心囤積成脂肪
許多人以為多吃蛋白質就能長肌肉、順便甩肉，但劉醫師指出，如果沒有顧好整體的營養比例，過量的蛋白質反而會成為身體的負擔。一份國外研究甚至發現，對於糖尿病患者來說，攝取最多蛋白質的人，血糖控制不佳的機率竟然比吃最少的人高出約2.6倍！
為什麼會這樣呢？因為當我們吃下過多蛋白質，多餘的胺基酸可能會干擾胰島素的作用，增加胰島素阻抗的風險。簡單來說，就算妳因為吃很多蛋白質而肌肉量變多了，但內在的代謝卻可能正在亮紅燈。而且別忘了，只要總熱量超標，多餘的蛋白質一樣會變成脂肪囤積在體內，長期下來，不但容易變成小腹婆，還可能增加脂肪肝的風險。
跟著醫師這樣吃！4招「不踩雷」高蛋白飲食法
高蛋白並非不能吃，關鍵在於「怎麼吃」。劉醫師傳授了4個黃金守則，跟著做就能健康養出好體態：
1.剛剛好的份量才是王道：
一般女孩每天每公斤體重攝取約 1.1 克蛋白質就足夠（例如 50 公斤大約需 55 克）。如果有規律重訓或增肌需求，再考慮提高到 1.5～2 克。
2.挑選「優質原型」神隊友：
放下那些高脂、過度加工的食品吧！盡量從魚肉、豆製品、雞蛋或低脂肉類等原型食物中攝取，才能吃得輕盈無負擔。
3.三餐平均分配，吸收更好：
千萬別把一天的扣打全擠在同一餐狂吃！將蛋白質平均分配到三餐，特別是早餐與運動後 30 分鐘內補充，對修復肌肉和提升代謝最有幫助。
4.別把碳水化合物當敵人：
完全不碰澱粉很容易讓代謝失衡！適量搭配好的碳水化合物，不僅能穩定血糖，還能讓妳的運動表現更好。
初日診所劉醫師溫馨提醒，高蛋白飲食不是問題，問題出在「只吃」高蛋白。如果妳最近發現體脂肪卡關、腰圍悄悄變粗，或是明明有運動卻容易疲勞嗜睡，這可能都是身體發出的代謝警訊，下次在狂灌高蛋白之前，記得先檢視一下飲食菜單，別盲目跟風，找對適合自己的營養比例，才能瘦得漂亮又健康！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower