直播不是正妹專利！專家揭變現真相：普通人也能靠這3種類型賺錢

直播創單檔8000萬業績！揭秘直播主變現公式：真正賺錢的人都靠這能力。圖片來源：Canva

誰適合做直播?

許多人問凱特:「我這樣的人,適合做直播嗎?」每次聽到這個問題,我都會笑著回答:「不是要你變成別人,而是找到你最舒服的樣子。」

做直播,不一定要外向、不一定要漂亮、不一定要口若懸河。真正重要的是要做到三件事:真誠、穩定、可持續。

每人都能成為「自己版本的直播主」

因為鏡頭會放大一切,包括你的個性。直播不是演戲,而是一場真實的互動。

你越做自己,觀眾就越能感受到。

1. 必要的人格特質

直播雖然不挑人,但有一些特質會讓你走得更順:

• 耐心與堅持:直播前期很可能沒人看,這時候需要你能忍得住孤單。

• 學習意願:新平台、新功能、新話術,永遠在變,願意學的人才能活下來。

• 抗壓性:觀眾的留言可能很真實,甚至很毒舌。你要能承受,還要能轉化。

• 真誠感:觀眾能立刻分辨「你是真的想分享」還是「只想賣東西」。

2. 技能需求

除了性格,還需要一些基礎技能:

• 表達能力:不需要口才絕佳,但要能清楚、有情緒地講話。

• 銷售意識:懂得把賣點說成故事,而不是規格表。

• 控場能力:能夠掌握節奏,避免冷場。

• 數據意識:會看後台數據,知道怎麼調整策略。

3. 誰特別適合?

• 喜歡聊天的人。

• 有專業知識的人(例如:美容師、化妝師、營養師、健身教練、老師)。

• 本身已經有社群基礎的人(KOL,Key Opinion Leader 關鍵意見領袖、部落客)。

這些人只要願意學習直播的技巧,就能比別人更快上手。

直播主的三大原型

在凱特多年觀察上千場直播、輔導超過百位創作者之後,我把直播主的性格大致分成三種類型。

1. 表達型(Entertainer)

這類人天生外向、有表演欲,講話有節奏、有情緒,最擅長讓直播間熱絡起來。

特徵:

• 語速快、反應快。

• 情緒感染力強。

• 喜歡即時互動。

適合方向:娛樂直播、帶貨開場、活動主持。

注意事項:不要太依賴熱鬧,學會「收」,才能留人。

2. 分享型(Sharer)

這類人擅長「說故事」,語氣溫柔、真誠,能讓人信任。

他們未必最會賣,但最能「讓人聽」。

特徵:

• 喜歡講自己經驗。

• 覺得「幫助別人」很快樂。

• 內容細膩、有共感力。

適合方向:知識、生活、育兒、品牌經營等主題直播。

注意事項:記得在「分享」中加入行動引導,不要只感動自己。

3. 專業型(Expert)

這類人講話條理分明、懂產品、懂分析,在專業領域裡,特別有說服力。

特徵:

• 研究精神強。

• 喜歡拆解問題。

• 有專業背景(美容師、營養師、講師、工程師等)。

適合方向:教育型、顧問型、品牌技術型直播。

注意事項:要讓人聽懂你的專業,而不是被你的專業壓倒。

各類型直播與數據比例

在介紹類型之前,先記住一個底層邏輯。

一場直播的核心,就是人氣數據 + 成交數據。

• 人氣數據:觀眾有沒有互動(留言、點讚、分享、關注)。

• 成交數據:觀眾有沒有付費(瀏覽頁面、加購、下單、打賞)。

那麼我們要如何打好數據呢?透過內容直播做好人氣數據,利用帶貨直播打好成交數據。

所以直播,本質上都是「內容直播」+「帶貨直播」交替運作,只是比例不同。至於比例怎麼抓呢?離不開 80 / 20 黃金法則。

今天如果你在電商平台,帶貨直播比例就是占比八成,為什麼今天在電商平台沒有辦法一直帶貨呢,因為聽眾會聽覺疲勞,會覺得你一直在介紹產品,容易離開你。

換句話說,今天如果在娛樂平台,那內容直播就會占比到八成。

你會問我,那麼娛樂平台有在帶貨嗎?答案是「有」!當用戶打賞給他,也是一種成交,這也是一種帶貨,只是賣的是無形的情緒價值,而帶貨直播賣的是有形商品。

說到這裡,你明白了吧,直播的底層邏輯都是一樣的,只是會因為選擇的平台不同,而你的帶貨跟內容直播的比例上不同而已!

1. 帶貨直播(成交型 8:人氣型 2)

• 核心目標:賣東西。

• 特徵:話術強、節奏快、優惠刺激消費。

• 數據重點:成交數據。

2. 才藝直播(人氣型 7:成交型 3)

• 核心目標:展現才華,吸引打賞或後續變現。

• 特徵:唱歌、跳舞、繪畫等。

• 數據重點:先透過人氣拉高互動,再引導打賞(算成交)。

3. 互動直播(人氣型 8:成交型 2)

• 核心目標:建立陪伴感、社群黏著。

• 特徵:聊天、答疑、遊戲互動。

• 數據重點:人氣為主,但同時能為後續帶貨鋪路。

4. 教育直播(人氣型 6:成交型 4)

• 核心目標:輸出知識,建立專業感。

• 特徵:教學、講座、分享心得。

• 數據重點:先透過知識內容留人,再推動購買課程、書籍、工具。

5. 娛樂直播(人氣型 8:成交型 2)

• 核心目標:讓觀眾開心,提供情緒價值。

• 特徵:閒聊、搞笑、綜藝效果。

所謂的「數據重點」,代表人氣高,成交表現在「打賞」。

打賞其實就是一種「無形商品成交」。

凱特小 Tips

我最愛的直播主特質

凱特最喜歡的直播主,有這三種特質──

1. 多元魅力者:特別是那些能跨界的創作者。

例如跨性別主持人或有多元興趣背景的人,因為他們能理解不同族群的需求,情緒連結力極強。

2. 親和力高的人:所謂「殺傷力不強」,指的是讓人覺得親近、無壓力。太漂亮、太有距離,有時反而讓觀眾不敢互動。

3. 衣架子型:穿衣服好看,是最自然的行銷。觀眾看你穿得好,就會想「我穿起來是不是也這樣?」外表不是重點,呈現感才是。

本篇文章摘錄自《直播流量變現聖經》，陳亦萲 (凱特)著作、布克文化出版。