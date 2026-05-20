2026-05-20 16:43 女子漾／編輯張念慈
直播不是正妹專利！專家揭變現真相：普通人也能靠這3種類型賺錢
誰適合做直播?
許多人問凱特:「我這樣的人,適合做直播嗎?」每次聽到這個問題,我都會笑著回答:「不是要你變成別人,而是找到你最舒服的樣子。」
做直播,不一定要外向、不一定要漂亮、不一定要口若懸河。真正重要的是要做到三件事:真誠、穩定、可持續。
每人都能成為「自己版本的直播主」
因為鏡頭會放大一切,包括你的個性。直播不是演戲,而是一場真實的互動。
你越做自己,觀眾就越能感受到。
1. 必要的人格特質
直播雖然不挑人,但有一些特質會讓你走得更順:
• 耐心與堅持:直播前期很可能沒人看,這時候需要你能忍得住孤單。
• 學習意願:新平台、新功能、新話術,永遠在變,願意學的人才能活下來。
• 抗壓性:觀眾的留言可能很真實,甚至很毒舌。你要能承受,還要能轉化。
• 真誠感:觀眾能立刻分辨「你是真的想分享」還是「只想賣東西」。
2. 技能需求
除了性格,還需要一些基礎技能:
• 表達能力:不需要口才絕佳,但要能清楚、有情緒地講話。
• 銷售意識:懂得把賣點說成故事,而不是規格表。
• 控場能力:能夠掌握節奏,避免冷場。
• 數據意識:會看後台數據,知道怎麼調整策略。
3. 誰特別適合?
• 喜歡聊天的人。
• 有專業知識的人(例如:美容師、化妝師、營養師、健身教練、老師)。
• 本身已經有社群基礎的人(KOL,Key Opinion Leader 關鍵意見領袖、部落客)。
這些人只要願意學習直播的技巧,就能比別人更快上手。
直播主的三大原型
在凱特多年觀察上千場直播、輔導超過百位創作者之後,我把直播主的性格大致分成三種類型。
1. 表達型(Entertainer)
這類人天生外向、有表演欲,講話有節奏、有情緒,最擅長讓直播間熱絡起來。
特徵:
• 語速快、反應快。
• 情緒感染力強。
• 喜歡即時互動。
適合方向:娛樂直播、帶貨開場、活動主持。
注意事項:不要太依賴熱鬧,學會「收」,才能留人。
2. 分享型(Sharer)
這類人擅長「說故事」,語氣溫柔、真誠,能讓人信任。
他們未必最會賣,但最能「讓人聽」。
特徵:
• 喜歡講自己經驗。
• 覺得「幫助別人」很快樂。
• 內容細膩、有共感力。
適合方向:知識、生活、育兒、品牌經營等主題直播。
注意事項:記得在「分享」中加入行動引導,不要只感動自己。
3. 專業型(Expert)
這類人講話條理分明、懂產品、懂分析,在專業領域裡,特別有說服力。
特徵:
• 研究精神強。
• 喜歡拆解問題。
• 有專業背景(美容師、營養師、講師、工程師等)。
適合方向:教育型、顧問型、品牌技術型直播。
注意事項:要讓人聽懂你的專業,而不是被你的專業壓倒。
各類型直播與數據比例
在介紹類型之前,先記住一個底層邏輯。
一場直播的核心,就是人氣數據 + 成交數據。
• 人氣數據:觀眾有沒有互動(留言、點讚、分享、關注)。
• 成交數據:觀眾有沒有付費(瀏覽頁面、加購、下單、打賞)。
那麼我們要如何打好數據呢?透過內容直播做好人氣數據,利用帶貨直播打好成交數據。
所以直播,本質上都是「內容直播」+「帶貨直播」交替運作,只是比例不同。至於比例怎麼抓呢?離不開 80 / 20 黃金法則。
今天如果你在電商平台,帶貨直播比例就是占比八成,為什麼今天在電商平台沒有辦法一直帶貨呢,因為聽眾會聽覺疲勞,會覺得你一直在介紹產品,容易離開你。
換句話說,今天如果在娛樂平台,那內容直播就會占比到八成。
你會問我,那麼娛樂平台有在帶貨嗎?答案是「有」!當用戶打賞給他,也是一種成交,這也是一種帶貨,只是賣的是無形的情緒價值,而帶貨直播賣的是有形商品。
說到這裡,你明白了吧,直播的底層邏輯都是一樣的,只是會因為選擇的平台不同,而你的帶貨跟內容直播的比例上不同而已!
1. 帶貨直播(成交型 8:人氣型 2)
• 核心目標:賣東西。
• 特徵:話術強、節奏快、優惠刺激消費。
• 數據重點:成交數據。
2. 才藝直播(人氣型 7:成交型 3)
• 核心目標:展現才華,吸引打賞或後續變現。
• 特徵:唱歌、跳舞、繪畫等。
• 數據重點:先透過人氣拉高互動,再引導打賞(算成交)。
3. 互動直播(人氣型 8:成交型 2)
• 核心目標:建立陪伴感、社群黏著。
• 特徵:聊天、答疑、遊戲互動。
• 數據重點:人氣為主,但同時能為後續帶貨鋪路。
4. 教育直播(人氣型 6:成交型 4)
• 核心目標:輸出知識,建立專業感。
• 特徵:教學、講座、分享心得。
• 數據重點:先透過知識內容留人,再推動購買課程、書籍、工具。
5. 娛樂直播(人氣型 8:成交型 2)
• 核心目標:讓觀眾開心,提供情緒價值。
• 特徵:閒聊、搞笑、綜藝效果。
所謂的「數據重點」,代表人氣高,成交表現在「打賞」。
打賞其實就是一種「無形商品成交」。
凱特小 Tips
我最愛的直播主特質
凱特最喜歡的直播主,有這三種特質──
1. 多元魅力者:特別是那些能跨界的創作者。
例如跨性別主持人或有多元興趣背景的人,因為他們能理解不同族群的需求,情緒連結力極強。
2. 親和力高的人:所謂「殺傷力不強」,指的是讓人覺得親近、無壓力。太漂亮、太有距離,有時反而讓觀眾不敢互動。
3. 衣架子型:穿衣服好看,是最自然的行銷。觀眾看你穿得好,就會想「我穿起來是不是也這樣?」外表不是重點,呈現感才是。
本篇文章摘錄自《直播流量變現聖經》，陳亦萲 (凱特)著作、布克文化出版。