2026-05-20 13:58 韋恩的食農生活
運動會傷膝蓋？台灣最大連鎖物理治療所的總院長表示這誤解害了很多人，正確運動止痛效果等同消炎藥
「膝蓋不好，要少動才是保養方法」——這句話，台灣人信了幾十年，卻可能是退化性關節炎患者代價最高的誤解。全球5億退化性關節炎患者中的多數人，也因為這個錯誤觀念，正在讓關節以更快的速度退化。
全球超過5億人患有退化性關節炎，很多人因為關節疼痛而減少活動，但這反而讓情況更快惡化。澳洲坎培拉大學運動醫學教授Gordon Waddington 研究說明「運動不是關節的敵人，而是關節最需要的保護機制」。全球最權威的醫學系統性回顧機構Cochrane也正式確認「運動對膝關節退化性關節炎的止痛效果，與消炎藥物相當，且不傷胃、不傷腎」。
台灣最大連鎖物理治療所的總院長也指出「真正在傷膝蓋的，不是運動，而是你以為的靜養」。
全文請見:運動會傷膝蓋？台灣最大連鎖物理治療所的總院長表示這誤解害了很多人，權威醫療期刊Cochrane確認，正確運動止痛效果等同消炎藥
運動保護關節的兩個機制
運動對關節的保護主要透過兩個機制：
第一，促進滑液循環，持續將養分送達軟骨；
第二，強化關節周圍肌肉，讓肌肉發揮避震器功能，分攤衝擊力。
其中股四頭肌（大腿前側肌群）的角色最關鍵——研究證實，針對股四頭肌的肌力訓練是減少膝關節疼痛最有效的介入之一。Cochrane系統性回顧的結論更直接：運動對膝關節退化性關節炎的疼痛改善效果，與消炎藥物相當，且沒有藥物帶來的腸胃與腎臟負擔。
台灣最大連鎖物理治療所的總院長林訓正說：「研究顯示，關節停止活動僅６週，軟骨厚度就可能流失將近一成。原因很清楚——軟骨的營養供應主要是靠滑液浸潤，必須透過關節活動才能驅動滑液循環、把養分輸送過去。不動，等於讓軟骨陷入持續性的養分匱乏。這是退化的起點，不是運動造成的。」
大多數人沒想到的機制：本體感覺
本體感覺（proprioception）是身體感知自身位置與動作的能力——它告訴大腦膝蓋現在彎了幾度、重心在哪裡。這個能力會隨年齡退化。當大腦無法精確判斷關節位置，體重容易分布不均，造成局部軟骨加速磨損。
解法出乎意料的簡單：在不平坦的地面上走路。草地、砂礫路、公園小徑，會強迫關節不斷快速微調，讓本體感覺保持靈敏。2026年的研究發現，不穩定地面訓練能顯著改善老年人的姿勢控制；另一項系統性回顧則指出，挑戰平衡感的運動可讓跌倒發生率降低約23%，而跌倒是65歲以上成人意外死亡的首要原因。
對於從未有規律運動習慣、或因膝蓋疼痛而長期停止活動的人，第一步不是直接去運動，而是先做評估。
如果從未有規律運動習慣，以下有三個入門建議。但是這時候物理治療師的角色最為關鍵，要透過個人化的動作評估，判斷關節的活動度、股四頭肌的肌力現況、以及本體感覺的退化程度，才能設計出真正適合個人狀況的訓練計畫。同樣是膝關節退化，每個人的起點不同，一套計畫無法套用所有人。
- 從低衝擊運動開始。游泳和水中有氧讓水承擔高達90%的體重，膝蓋幾乎沒有負擔；騎自行車也對膝關節特別友善。太極拳的效果被研究發現與物理治療相當，適合膝關節不好的人。
- 走路選擇不平坦的地面。草地、公園小徑、砂礫路都比平坦人行道更能活化本體感覺，每天只要10分鐘就有效果。也可以試著刷牙時單腳站立30秒，從穩固地面開始，再進階到折疊毛巾或軟墊上。但都建議在物理治療師確認關節穩定度後再進行。
- 正確的動作比運動量更重要。做錯運動不只沒有保護效果，反而可能加速磨損。自己跟著來源不專業網路影片練，和由物理治療師設計個人計畫，最終效果會有很大的差距。更不要在疲勞時做不穩定地面訓練，並確保身旁有東西可以扶持。開始前最好諮詢運動醫學師或物理治療師，設計適合自己的計畫。
從內部支援關節修復
物理治療處理的是動作結構，但關節要長期維持健康，同樣需要內部環境的支援。
- 關節軟骨的主要成分是二型膠原蛋白——非變性型態的二型膠原蛋白能透過免疫反應調節路徑，減少身體對自身軟骨的攻擊，研究顯示其效果優於傳統葡萄糖胺與軟骨素的組合，且兩週內即可有感。
- 此外，魚油富含Omega-3，裡面的高純度EPA與DHA有很好的抗發炎效果，有助於抑制關節慢性發炎。
- 而天然紅藻來源的蝦紅素與維生素D在抗氧化與免疫調節上具有協同效應，為關節提供雙層保護。
- 平時也要注意鎂與鈣的平衡補充，可以支持骨骼結構的長期穩定。
這些營養並不是治療，而是幫助關節在正確運動之外，有足夠的原料與環境持續自我修復。
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