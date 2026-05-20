一本文學作品讓世界記住台灣！國文老師：楊双子《臺灣漫遊錄》奪布克國際獎為何如此重要？

《臺灣漫遊錄》英文版成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。圖／取自春山出版臉書粉專

今天一早醒來，手機幾乎被同一則消息洗版。

我在各大社群媒體上，不斷看到《臺灣漫遊錄》奪下英國布克國際獎的消息。原本只是想知道「這到底是什麼獎，為什麼大家這麼激動」，結果越看越停不下來。身為一個長期關注文學命運的人，那種感覺很奇妙，像突然看見一個總被擠到角落的人，終於被整個世界好好看見一次。

2026年5月19日，倫敦泰特現代藝術館裡，臺灣的名字被完整念了出來。

不是體育賽事，不是科技論壇，也不是地緣政治新聞，而是一本文學作品。臺灣作家楊双子創作、金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》，正式奪下英國布克國際獎。這是該獎史上第一次由中文原作拿下最高榮譽，也是第一次，由臺灣作家與臺灣譯者共同站上這個位置。

很多人可能還沒意識到，這件事有多難。

因為在許多國際場合裡，臺灣經常得用別的名字出現，有時甚至連名字都不能提。但昨天晚上，在倫敦，主持人直接念出了「Taiwan」。全場鼓掌。那一刻，世界不是因為地緣衝突注意到我們，而是因為一個故事。

這本小說最厲害的地方，是它從頭到尾都像一場騙局

《臺灣漫遊錄》第一次出版時，很多讀者真的被騙了。

楊双子故意把小說偽裝成一本昭和時代留下來的日本文學作品，甚至虛構了一位不存在的日本作家「青山千鶴子」，再由書中的臺灣通譯「王千鶴」翻譯出版。當時還有不少人半信半疑，以為真有這麼一本被遺忘的舊書。

但這個設計裡，藏著很深的東西。

因為很多臺灣人的歷史，本來就長期被別人代寫。誰留下紀錄、誰能決定故事怎麼被說、誰有資格被記住，這些事情，臺灣一直都不太有選擇權。於是楊双子乾脆反過來，親手捏造一段「不存在的日本文本」，把那段被壓扁的歷史重新長回來。

讀的人以為自己在看美食小說，結果越看越刺

小說表面非常迷人。

1930年代的鐵道旅行、日本女作家與臺灣少女之間曖昧而克制的情感，一路穿過臺中的街道與車站，桌上是滷肉飯、米粉炒、鐵道便當，還有很多外地人第一次喝會皺眉的麻薏湯。

很多讀者原本只是被食物吸引。

結果吃到後面，才慢慢發現，連一碗米粉炒裡都有階級問題。誰講日語比較標準、誰比較接近日本人的生活方式、誰又始終被留在邊緣，那些細節全部藏在餐桌上。小說真正厲害的地方，是它沒有大聲喊口號，而是讓讀者自己慢慢感受到那種壓迫。

我後來才明白，為什麼這本書會讓這麼多人震動。

因為它談的從來不只是文學技巧，而是很多臺灣人熟悉卻很難說出口的感受。我們常常活在別人的定義裡，連介紹自己，都得先經過別人的理解與允許。

真正把臺灣送進世界的人，是那個拒絕「翻得太順」的譯者

這次得獎，另一個關鍵人物是譯者金翎。

2022年地緣政治局勢升高後，她做了一個很明確的決定：只翻譯臺灣作品。很多英文出版社習慣把外國作品修整得容易閱讀，會主動替讀者消化陌生文化，讓句子變得滑順、好入口。

但金翎沒有這樣做。

在她的譯本裡，臺中不是現在常見的 Taichung，而是保留日治時期的 Taichu；米粉炒也沒有翻成 Stir-fried Rice Noodles，而是直接留下臺語發音 Bi-hun-tsha。對很多英文讀者來說，那個第一次卡在舌頭上的陌生發音，本身就是臺灣歷史的一部分。

她和英國出版社 And Other Stories 合作時，曾形容自己想保留的是「帶有果粒的口感」。不要把所有纖維都濾乾淨，變成誰都能快速吞下去的果泥。

這個選擇很難。

因為很多文化一旦被翻得太順，讀起來雖然舒服，味道卻沒了。

有些東西，真的只有文學做得到

身為國文教師，我常常會想，文學到底還能做什麼？

在短影音橫掃注意力的時代，很多人覺得小說太慢、文字太重、閱讀太花時間。可這次《臺灣漫遊錄》得獎，卻讓我突然很強烈地感受到，有些東西真的只有文學做得到。

它可以讓一個從未來過臺灣的人，因為一碗米粉炒記住臺中的味道；也可以讓一個從未理解臺灣處境的人，在閱讀某段故事時，忽然感受到那種長期被夾在歷史中間的窒息感。

楊双子在獲獎感言裡提到，身為臺灣人，是幸運也是驕傲。因為臺灣文學百年來一直追尋的東西，始終和自由與平等有關。

以前很多臺灣人到了國外，都得花很多時間解釋臺灣在哪裡。有時候還沒開始介紹，就先得回答：「你們跟中國是什麼關係？」

但現在開始，也許有人會先問：

「《臺灣漫遊錄》，是不是你們寫的那本書？」