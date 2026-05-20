2026-05-20 11:06 柳靖
「妳這個不識好歹的查某！」，遭遇職場性騷擾後，我選擇反擊體制
工地早上七點的工具箱會議，晨光還帶著營造工地特有的濕冷。我戴著象徵工安人員的紅帽子，手上拿著擴音器，像個在叢林裡誦經的尼姑，對著台下一整排擁有二、三十年「現場經驗」的師傅們，聲施力竭地宣導不要隨地便溺。
在這個現場大過天的鷹架世界裡，教科書上的科學管理，連個屁都不是。
師傅們用行動證明了他們的機動性。廁所在遠方，工作在高處，膀胱不等人，道理就這麼簡單。只要巡一圈工地，那些散落各處的保力達 B 與茶裏王空瓶，就是最現成的尿壺。那一刻我才明白，我們在辦公室裡高談闊論國際 ISO 標準，師傅在幾十公尺的高空談排泄自由。
這就是底層的無奈，在台灣的營造業裡，你往往可以沒有安全帽，但你絕對不能沒有忍耐。現代科學管理，終究敗給了師傅二十年的人體工學智慧。
然，更大的忍耐，叫做「業主關係維護」。當「年輕、未婚、女性」這三個標籤同時貼在女性身上時，恭喜，妳自動解鎖了每週的「無薪陪業主喝酒」任務。
這項職稱從沒寫在名片上，薪資條上也找不到這筆應酬津貼。但在工地的陽剛文化裡，這是一條不成文的潛規則，一旦拒絕，妳就會被自動翻譯成那個「不識好歹的查某」。
在某次酒過三巡的業主餐敘上，那位被眾人簇擁著、人稱「阿布拉」的主任，用一根輕巧的食指，毫無預警地戳進了我的腋下窩。那一秒，我腦中閃過的竟然不是憤怒，而是一種近乎抽離的奇異清醒：原來教科書上寫的職業傷害，還包含這一種。
性騷擾的法律定義很公平，只要當事人覺得不舒服，就算數，當下我心裡很不舒服，覺得噁心，那就是性騷擾，所以我隔天推辭了下一場酒局。
再隔天，一張人事調令下來，我從台北被流放到了中科建廠。
工地圈的懲罰邏輯，和古代發配邊疆的權力遊戲本質上毫無二致。
自己看著帳戶裡尚未還清的學貸，租屋處隔壁吵雜的移工宿舍以及他們食物混雜的魚露氣味，我為了撫慰受挫身心、狂吃垃圾食物堆積出的三層真實肥油，房租一毛都省不了。
我當機立斷，遞出辭呈。有些底線，終究比下個月的帳單更重要。
離開工地後，我決定考取「勞動檢查員」。我想要考勞動檢查員，去修理這些藐視女性的工地男人。我走向體制，絕非出於對它的崇拜，而是因為我在底層現場，已經看透了太多無能為力的荒謬。
師傅在高處沒有安全索，女性在餐桌沒有拒絕的權利，申訴管道永遠只存在於漂亮的六法全書裡，從不曾降臨在現實中。既然現有的遊戲規則保護不了我們，那老娘就換個身分，進去重新洗牌。
後來，我真的考上了。
只是，當我真正進入體制、握著勞動檢查權限時才發現，公共治理的考量層層疊疊，充滿了方方面面的利害關係。原來，圍牆內的公共體制，是另一個更加魔幻、更加黑色幽默的故事了……。
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