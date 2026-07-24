蒜香茄子拌冬粉 炒冬粉

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝賢離婚後未與前妻反目，仍保有體面互動。

謝賢離婚後未與前妻反目，仍保有體面互動。 重點二： 狄波拉、張柏芝都能與謝家維持和諧關係。

狄波拉、張柏芝都能與謝家維持和諧關係。 重點三：他以尊重與善意，讓孩子不必繼承大人的仇恨。

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一個男人離婚兩次，兒子的婚姻也破裂了。照理說，他的人生裡應該留下不少怨恨、難堪，甚至一群老死不相往來的前家人。但謝賢離世後，大家看到的卻完全相反。

第一任前妻甄珍在機場淚崩、第二任前妻狄波拉哭到雙眼紅腫，前媳婦張柏芝更立刻把微博、IG大頭貼換成全黑。三個女人早已不是謝家的媳婦、妻子，謝賢也不再是她們名義上的家人。

可是在人生最後一程，她們仍然願意用家人的方式，送他離開。謝賢卻用兩段婚姻，以及他對前媳婦張柏芝的態度，示範了另一種可能：婚姻可以失敗，關係可以改變，但真正有修養的人，會讓曾經愛過的人，在離開之後仍保有尊嚴。

兩段婚姻都結束，他卻沒有多出兩個仇人

謝賢一生有過兩段婚姻。1974年，他與台灣女星甄珍結婚，這段婚姻維持不到三年便告終。許多人離婚後，只要提起前任就充滿怨恨，但甄珍與謝賢多年後依然能見面、互動。

2019年謝賢來台出席甄珍出道50周年活動，相隔40年這對前夫妻首度同框，兩人大方擁抱、合唱，謝賢還說：「我永遠愛你。」甄珍也回應「如果可以再選一次，我還是會嫁給謝賢」婚姻沒有走到最後，卻沒有抹掉兩個人曾經真心相愛的事實。

謝賢的第二任妻子是狄波拉。兩人1979年結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，婚姻維繫16年後離婚。狄波拉後來再婚，謝賢不只與她維持朋友關係，甚至與她的現任丈夫江耀城也能自在相處。三個人可以一起吃飯、參加活動，孩子有重要事情時，也能回到同一張桌子旁。狄波拉曾透露，現任丈夫甚至會主動留出空間，讓她與謝賢、一對兒女單獨相處。

這才是最不容易的地方。不是假裝婚姻沒有失敗，也不是強迫所有人繼續當一家人，而是每個人都清楚自己的位置，不需要靠羞辱另一個人，證明自己比較重要。兩段婚姻都結束了，謝賢卻沒有把任何一任前妻變成壞人。這不是運氣，是選擇。

離婚後還能好好相處，真正受益的是孩子

​很多人以為，離婚是兩個大人的事。其實大人怎麼離婚，決定了孩子接下來要承受多少痛苦。

有人把孩子當傳聲筒：「你去跟你爸爸說。」有人逼孩子選邊站：「你到底比較愛爸爸，還是愛媽媽？」還有人不斷在孩子面前羞辱前任，卻忘了孩子身上流著對方一半的血。當你告訴孩子「你爸爸是爛人」、「你媽媽一無是處」，孩子聽見的可能是：我的一半也很糟糕。

謝賢與狄波拉沒有這麼做。他們不再當夫妻，卻仍然共同當謝霆鋒與謝婷婷的父母；狄波拉再婚後，現任丈夫也沒有逼她切斷與前夫家庭的聯繫。

​因此，孩子不需要在爸爸、媽媽與繼父之間選邊，也不用為了愛其中一個人，對另一個人感到內疚。真正的多方贏，不是每個人都毫無芥蒂。而是大人願意管好自己的情緒，不把上一代的恩怨，變成下一代的功課。

​兒子離婚後，他也沒有把張柏芝當成外人

​2011年，謝賢面對兒子謝霆鋒與張柏芝結束婚姻。當時兩人的婚變鬧得沸沸揚揚，謝賢身為父親，大可以一味維護兒子，將所有責任推到前媳婦身上。但他沒有。他多次公開肯定張柏芝是一位盡責的母親，感謝她照顧兩個孩子。談到兒子婚姻失敗時，他甚至心疼落淚，說自己覺得「對不起他們三個」。

他看到的，不只是一個「已經離婚的媳婦」。他看見的是，一位獨自承擔許多責任、努力照顧他兩個孫子的母親。張柏芝也沒有因為婚姻結束，切斷孩子與謝家的感情。她仍讓兩個兒子與爺爺保持聯繫，自己也與謝賢維持良好互動。

​謝賢連張柏芝後來生下、與謝家沒有血緣關係的第三個孩子，也一樣疼愛。一個已經沒關係的前公公願意感謝，一位已經離開的前媳婦沒有關門。於是婚姻雖然破裂，孩子與爺爺的親情沒有一起被判出局。

九成遺產留給孫子？無法估價的善意

謝賢離世後，據說他把九成遺產設為孫子成長基金，留給張柏芝與謝霆鋒所生的兩個兒子。其實，即使拿掉這項遺產傳聞，也不影響謝賢對家人的態度。真正重要的，不是他最後留下多少錢，而是他在還活著的時候，怎麼對待那些已經沒有法定關係的人。

他沒有因為婚姻結束，就否定前妻曾經的付出；沒有因為兒子離婚，就把前媳婦推到家門之外；也沒有讓兩個孫子因為父母分開，失去爺爺的疼愛。遺產可以計算，善意卻無法估價。

沒有法定關係後，家人如何保持優雅？

​優雅不等於委屈自己。如果關係中存在暴力、控制、騷擾或長期傷害，離開、斷聯與保護自己，才是負責任的選擇。但若只是兩個人不再適合共同生活，我們至少可以做到：不要因為感情結束，就全面否定對方的人格。

更不要為了報復前任，剝奪孩子被愛的權利；也不要逼所有親友陪著自己一起恨。夫妻可以變成前任，父母的身分仍然存在。媳婦可以變成前媳婦，孩子的媽媽依然值得被尊重。法律可以終止婚姻，卻不需要順便摧毀所有曾經存在的情分。

謝賢的故事，給我們3點提醒

第一，分開後，不要急著把對方說得一文不值。

​你可以承認兩個人不適合，也可以清楚設下界線，但不需要靠羞辱前任，證明自己離開得正確。一個人的修養，不只看熱戀時有多體貼，更要看感情結束後，還能不能管好自己的嘴。

第二，不要讓孩子繼承大人的仇恨。

​你可以不再愛前任，卻不能逼孩子一起討厭自己的爸爸或媽媽。孩子需要知道：父母分開不是他的錯，他也不必為了愛任何一方，背叛另一方離婚後最重要的責任，不是爭誰輸誰贏，而是讓孩子知道，家庭的形式變了，愛沒有消失。

第三，真正的優雅，是讓每一個人都有台階可下。前妻不必被醜化，前夫不必被消滅，現任不必活在比較裡，孩子更不必夾在中間做人質。

​謝賢當然不是完美的丈夫，他的感情人生也有許多爭議。但他示範了一件很難的事：當關係走到盡頭，不一定非得把曾經的一家人，變成一群彼此怨恨的陌生人。祈願謝賢一路好走，謝謝你活出了精采的一生。