超下飯肉絲炒茄子

2026-07-25 11:30 isa小眼睛

 

超下飯肉絲炒茄子

鹹香濃郁的醬汁搭配吸滿湯汁的軟嫩茄子，

每一口都讓人忍不住多扒幾口白飯。

先將豬肉絲以醬油、蒜末與太白粉醃製，

使肉質更加滑嫩入味，

再下鍋炒出迷人香氣。

接著放入茄子快炒，

讓茄子充分吸收肉香與醬汁精華，

香氣十足又超級下飯。

 

預備食材

4人份

茄子 2條

豬肉絲 100克

蒜末 1大匙

太白粉 1匙

小辣椒 1條

九層塔 1把

醬油 2大匙

糖 1小匙

水 2大匙

油 適量

 

料理步驟

15分鐘

1. 先把肉用醬油跟蒜末一起醃製，再加點太白粉抓醃。


2. 用油先把肉絲先炒過。


3. 加入茄子快炒。


4. 加入一點糖、醬油跟水調味。


5. 加入九層塔跟辣椒片，快速翻炒幾下。


6. 完成。


isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#健康飲食 #食譜DIY

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2026-07-23 10:32 Erica Hsu
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室

她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

她放下很多人求之不得的婚姻

溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

她選擇的，是另一種完全不同的人生

溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

她的人生沒有提供簡單答案

溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？

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2026-07-22 07:36 失敗要趁早-張念慈
兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博
兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝賢離婚後未與前妻反目，仍保有體面互動。
  • 重點二：狄波拉、張柏芝都能與謝家維持和諧關係。
  • 重點三：他以尊重與善意，讓孩子不必繼承大人的仇恨。

一個男人離婚兩次，兒子的婚姻也破裂了。照理說，他的人生裡應該留下不少怨恨、難堪，甚至一群老死不相往來的前家人。但謝賢離世後，大家看到的卻完全相反。

第一任前妻甄珍在機場淚崩、第二任前妻狄波拉哭到雙眼紅腫，前媳婦張柏芝更立刻把微博、IG大頭貼換成全黑。三個女人早已不是謝家的媳婦、妻子，謝賢也不再是她們名義上的家人。

可是在人生最後一程，她們仍然願意用家人的方式，送他離開。謝賢卻用兩段婚姻，以及他對前媳婦張柏芝的態度，示範了另一種可能：婚姻可以失敗，關係可以改變，但真正有修養的人，會讓曾經愛過的人，在離開之後仍保有尊嚴。

兩段婚姻都結束，他卻沒有多出兩個仇人

謝賢一生有過兩段婚姻。1974年，他與台灣女星甄珍結婚，這段婚姻維持不到三年便告終。許多人離婚後，只要提起前任就充滿怨恨，但甄珍與謝賢多年後依然能見面、互動。

2019年謝賢來台出席甄珍出道50周年活動，相隔40年這對前夫妻首度同框，兩人大方擁抱、合唱，謝賢還說：「我永遠愛你。」甄珍也回應「如果可以再選一次，我還是會嫁給謝賢」婚姻沒有走到最後，卻沒有抹掉兩個人曾經真心相愛的事實。

謝賢的第二任妻子是狄波拉。兩人1979年結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，婚姻維繫16年後離婚。狄波拉後來再婚，謝賢不只與她維持朋友關係，甚至與她的現任丈夫江耀城也能自在相處。三個人可以一起吃飯、參加活動，孩子有重要事情時，也能回到同一張桌子旁。狄波拉曾透露，現任丈夫甚至會主動留出空間，讓她與謝賢、一對兒女單獨相處。

這才是最不容易的地方。不是假裝婚姻沒有失敗，也不是強迫所有人繼續當一家人，而是每個人都清楚自己的位置，不需要靠羞辱另一個人，證明自己比較重要。兩段婚姻都結束了，謝賢卻沒有把任何一任前妻變成壞人。這不是運氣，是選擇。

離婚後還能好好相處，真正受益的是孩子

​很多人以為，離婚是兩個大人的事。其實大人怎麼離婚，決定了孩子接下來要承受多少痛苦。

有人把孩子當傳聲筒：「你去跟你爸爸說。」有人逼孩子選邊站：「你到底比較愛爸爸，還是愛媽媽？」還有人不斷在孩子面前羞辱前任，卻忘了孩子身上流著對方一半的血。當你告訴孩子「你爸爸是爛人」、「你媽媽一無是處」，孩子聽見的可能是：我的一半也很糟糕。

謝賢與狄波拉沒有這麼做。他們不再當夫妻，卻仍然共同當謝霆鋒與謝婷婷的父母；狄波拉再婚後，現任丈夫也沒有逼她切斷與前夫家庭的聯繫。

​因此，孩子不需要在爸爸、媽媽與繼父之間選邊，也不用為了愛其中一個人，對另一個人感到內疚。真正的多方贏，不是每個人都毫無芥蒂。而是大人願意管好自己的情緒，不把上一代的恩怨，變成下一代的功課。

兒子離婚後，他也沒有把張柏芝當成外人

​2011年，謝賢面對兒子謝霆鋒與張柏芝結束婚姻。當時兩人的婚變鬧得沸沸揚揚，謝賢身為父親，大可以一味維護兒子，將所有責任推到前媳婦身上。但他沒有。他多次公開肯定張柏芝是一位盡責的母親，感謝她照顧兩個孩子。談到兒子婚姻失敗時，他甚至心疼落淚，說自己覺得「對不起他們三個」。

他看到的，不只是一個「已經離婚的媳婦」。他看見的是，一位獨自承擔許多責任、努力照顧他兩個孫子的母親。張柏芝也沒有因為婚姻結束，切斷孩子與謝家的感情。她仍讓兩個兒子與爺爺保持聯繫，自己也與謝賢維持良好互動。

​謝賢連張柏芝後來生下、與謝家沒有血緣關係的第三個孩子，也一樣疼愛。一個已經沒關係的前公公願意感謝，一位已經離開的前媳婦沒有關門。於是婚姻雖然破裂，孩子與爺爺的親情沒有一起被判出局。

九成遺產留給孫子？無法估價的善意

謝賢離世後，據說他把九成遺產設為孫子成長基金，留給張柏芝與謝霆鋒所生的兩個兒子。其實，即使拿掉這項遺產傳聞，也不影響謝賢對家人的態度。真正重要的，不是他最後留下多少錢，而是他在還活著的時候，怎麼對待那些已經沒有法定關係的人。

他沒有因為婚姻結束，就否定前妻曾經的付出；沒有因為兒子離婚，就把前媳婦推到家門之外；也沒有讓兩個孫子因為父母分開，失去爺爺的疼愛。遺產可以計算，善意卻無法估價。

沒有法定關係後，家人如何保持優雅？

​優雅不等於委屈自己。如果關係中存在暴力、控制、騷擾或長期傷害，離開、斷聯與保護自己，才是負責任的選擇。但若只是兩個人不再適合共同生活，我們至少可以做到：不要因為感情結束，就全面否定對方的人格。

更不要為了報復前任，剝奪孩子被愛的權利；也不要逼所有親友陪著自己一起恨。夫妻可以變成前任，父母的身分仍然存在。媳婦可以變成前媳婦，孩子的媽媽依然值得被尊重。法律可以終止婚姻，卻不需要順便摧毀所有曾經存在的情分。

謝賢的故事，給我們3點提醒

第一，分開後，不要急著把對方說得一文不值。

​你可以承認兩個人不適合，也可以清楚設下界線，但不需要靠羞辱前任，證明自己離開得正確。一個人的修養，不只看熱戀時有多體貼，更要看感情結束後，還能不能管好自己的嘴。

第二，不要讓孩子繼承大人的仇恨。

​你可以不再愛前任，卻不能逼孩子一起討厭自己的爸爸或媽媽。孩子需要知道：父母分開不是他的錯，他也不必為了愛任何一方，背叛另一方離婚後最重要的責任，不是爭誰輸誰贏，而是讓孩子知道，家庭的形式變了，愛沒有消失。

第三，真正的優雅，是讓每一個人都有台階可下。前妻不必被醜化，前夫不必被消滅，現任不必活在比較裡，孩子更不必夾在中間做人質。

​謝賢當然不是完美的丈夫，他的感情人生也有許多爭議。但他示範了一件很難的事：當關係走到盡頭，不一定非得把曾經的一家人，變成一群彼此怨恨的陌生人。祈願謝賢一路好走，謝謝你活出了精采的一生。


精華 FAQ

  • 因為他沒有把前妻變成仇人，也沒有在關係結束後羞辱對方，而是維持基本尊重與體面，讓曾經愛過的人即使分開，仍能保有尊嚴與情分。

  • 謝賢與狄波拉離婚後仍能友好相處，甚至與對方現任丈夫自在同桌；他也曾公開肯定張柏芝盡責照顧孩子，讓前媳婦沒有被排除在謝家之外。

  • 它強調離婚不必延伸為仇恨，不應逼孩子選邊站，也不該用羞辱前任證明自己正確。真正的優雅，是讓每個人都能保有退路與尊嚴。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#婚姻 #張柏芝

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新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

2026-07-22 13:05 女子漾／編輯張念慈
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

新竹市一間音樂教室近日發生重大刑案，也讓家族關係、財產安排與長期衝突再次成為討論焦點。手足翻臉，表面看起來是在爭一筆錢，背後真正放不下的，往往是多年來沒有被看見的委屈。為什麼小時候一起長大、曾經最熟悉彼此的兄弟姊妹，成年後卻可能因為金錢、照顧責任與父母態度，逐漸走向疏遠，甚至徹底翻臉？以下盤點網友熱議的5個手足翻臉原因。

文章目錄

手足翻臉原因1：嘴上說一視同仁，孩子記住的卻是「你永遠比較疼他」

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

父母常說每個孩子都一樣重要，但實際分配資源時，卻可能因為年齡、性別、經濟狀況或個性，做出不同安排。哥哥收入不穩，所以買房時多幫一點；弟弟年紀最小，因此做錯事也容易被原諒；妹妹比較會撒嬌，總能獲得更多關注；姊姊最懂事，於是每次都被要求多讓一步。

這些差別待遇，父母可能認為是「按照需求照顧」，孩子感受到的卻未必如此。一句「你是姊姊，要讓弟弟」，小時候看似只是要孩子停止吵架，長大後卻可能變成一種深層記憶：為什麼每次被要求犧牲的都是我？

等到日後遇上學費、創業資金、買房頭期款或財產分配，過去那些沒有被處理的偏心感，也可能一起浮上檯面。真正讓人難過的，有時不是少拿多少錢，而是終於確認，原來自己在父母心中的位置，真的和其他手足不一樣。

手足翻臉原因2：一個人出錢、一個人出力，最後兩邊都覺得自己吃虧

父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片
父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片

父母年紀漸長後，手足之間最容易爆發的衝突之一，就是照顧責任不平均。住得近的孩子，可能負責陪父母看醫生、買飯、拿藥、處理生活雜事；住得遠的人則固定匯錢，認為自己也承擔了不少經濟壓力。

問題是，雙方通常只看得見自己的付出。實際照顧的人會覺得：「你只是匯錢，根本不知道半夜跑醫院有多累。」出錢的人則可能認為：「我也有工作、房貸和孩子，難道經濟支援不算付出？」

更麻煩的是，照顧很難用數字精準計算。陪父母看一次急診值多少錢？辭掉工作照顧三年該怎麼補償？住得最近的人是否就應該承擔最多責任？平常沒有幫忙，最後卻要求平均分配財產，公平嗎？

當家人從未把照顧分工、醫療支出與未來安排說清楚，每個人都會覺得自己做得最多，也最容易認為其他人佔了便宜。到了真正要談財產時，表面上在算房子和存款，實際上卻是在清算多年來誰比較辛苦。

手足翻臉原因3：「一家人不用算太清楚」，往往是家族事業翻臉的開始

示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照

很多家族事業剛開始時，都靠著一句「自己人比較好講話」運作。有人負責顧店，有人出資，有人提供房子，也有人只是偶爾幫忙。感情好的時候，薪水晚點領沒關係，帳目不清楚也沒人追究，甚至連股權、租金與分紅都只靠口頭約定。

但家族事業一旦開始賺錢，或遇上接班、退休與房產處理，問題就會全部出現。每天實際經營的人可能認為：「這間店是我多年來辛苦做起來的。」沒有參與經營的手足卻可能覺得：「這是爸媽留下來的家業，為什麼變成你一個人的？」

家族事業最容易混在一起的，通常有三件事：房子的所有權、公司的股權，以及實際經營權。在法律與帳目上，三者可能完全不同；在家人的感情中，卻經常被視為同一件事。誰可以決定店面用途？誰應該領薪水？盈餘要不要分給其他手足？使用父母的房子做生意需不需要付租金？投入多年心力的人，是否應該取得更多權利？

這些事情如果從未白紙黑字寫清楚，等到關係惡化後，每個人都會拿出不同版本的「當初明明說好了」。家族事業最怕的，未必是沒有人接班，而是每個人都以為自己才有權作主。

手足翻臉原因4：手足各自成家後，爭的不再是兩個人，而是兩個家庭

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
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小時候的兄弟姊妹，生活都由父母安排；成年後，每個人卻有了伴侶、孩子、房貸和自己的家庭責任。這時候，手足之間的問題不再只是「你跟我」，而是「我們家和你們家」。

有人希望賣掉父母留下的房子，拿錢支付孩子的教育費；有人想保留老家，認為那是家族共同回憶；有人希望繼續經營父母留下的事業；也有人急需現金，不願再等待。每個選擇背後都有現實壓力，也都會影響自己的伴侶與孩子。

這時，媳婦、女婿或伴侶的位置也容易變得尷尬。完全不介入，可能被另一半認為沒有站在自己這邊；介入太多，又可能被其他家人視為外人插手，甚至被懷疑是為了財產。

有些人原本只是聽另一半抱怨，後來卻被要求出錢、當傳話人，甚至一起加入家族對立。久而久之，手足之間的矛盾也會被放大成兩個家庭的衝突。因此，當伴侶捲入原生家庭問題時，支持不等於無條件選邊，也不代表必須替對方出面談判。真正健康的做法，是先釐清哪些事情屬於手足之間的責任，哪些會影響夫妻共同財務，以及伴侶願意介入到什麼程度。

手足翻臉原因5：平常避談錢，最後只能在感情最差的時候分財產

手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖
手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖

很多家庭把談錢、房子和遺產視為禁忌，總覺得長輩還健在時談分配，顯得太現實，甚至像在期待父母離開。於是大家選擇不談，認為「以後再說」、「到時候自然會處理」或「兄弟姊妹自己商量就好」。但真正需要處理時，往往正是全家情緒最脆弱的時候。

父母突然住院、失去表達能力或離世後，手足不只要面對悲傷，還得在短時間內處理醫療費、喪葬費、貸款、債務、房產與家族事業。原本可以在平靜時說清楚的事情，全都擠在壓力最大、彼此最沒有耐心的階段發生。

更常見的情況是，父母可能分別對不同孩子說過不同的話。「這間房子以後給你。」「你照顧我們比較多，不會讓你吃虧。」「弟弟比較不會理財，你要多照顧他。」「大家都是一家人，不用分那麼清楚。」這些話未必帶有惡意，卻可能讓每個孩子都相信，自己才是父母真正承諾的那個人。

等到父母無法再說明，每個人拿出的都是自己的記憶，也都認為對方在說謊或搶奪。平常不談錢，不代表家庭比較有感情；有時只是把衝突延後到最難收拾的時候。

手足最怕的不是意見不同，而是多年來從未把話說清楚

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

手足關係原本就比一般人際關係更複雜。彼此一起長大，知道對方最脆弱的地方，也累積了最多比較、競爭與被忽略的記憶。關係好的時候，手足可以是最可靠的支持；關係惡化後，那些共同回憶也可能成為最傷人的武器。

避免手足因金錢翻臉，不代表父母一定要把所有東西平均分配，也不代表每個孩子的付出都能算得一模一樣。真正重要的是，分配方式、使用安排與背後理由，應該盡可能透明。

父母仍能清楚表達時，家人可以提早談清楚幾件事：房產目前登記在誰名下？是否有貸款或債務？誰正在使用或經營？誰主要負責照顧長輩？相關費用如何分擔？父母真正的分配意願又是什麼？涉及房產、公司、遺囑與繼承時，也不應只靠口頭承諾。必要時，可尋求律師、公證人、會計師或財務專業人士協助，把重要安排留下正式紀錄。

談錢確實可能尷尬，但比起等到每個人都覺得自己被虧待，提前說清楚，反而更有機會保住一家人的感情。

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2026-07-23 17:07 數位品牌顧問 - 小米
HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書
HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY撞臉抄襲疑雲延燒，網友整理出41組、涉及30品牌比對。
  • 重點二：王姿允醫師另案提告4+2R商標與蛋白粉爭議，品牌信任再受檢視。
  • 重點三：文章主張真正被質疑的是品牌做決策的原則與價值觀。

今天看到王姿允醫師在社群上的說明時，我停下來讀完整篇。

上週，HAHABABY 的設計相似與抄襲疑雲持續延燒，甚至有人架設「撞臉全紀錄」網站，整理出 41 組、涉及 30 個品牌的商品比對。

這些內容仍是網友彙整，不能直接等同侵權認定；即使案例越來越多，我當時仍想再觀望一下，畢竟這已經牽涉到法律層面。

但今天看到王醫師指控前員工耶嫩與向日芽公司涉及「4+2R」商標及蛋白粉爭議，並表示已委託律師提告，我開始覺得，現在需要談的已經不只是哪些設計像不像。

這起提告的對象並不是 HAHABABY，蔡阿嘎二伯與向日芽的確切關係也尚未證實；但對大眾而言，不同事件開始被放在一起檢視，反映的是同一個問題：

這個品牌與相關個人品牌，面對別人的創作、專業和商業成果時，究竟相信什麼？​

當一件商品出現裂縫，大家會回頭看整個品牌

品牌的信任，不會在每次事件發生時重新歸零。

一開始，消費者可能只在意某個圖案、版型或商品概念是否過度相似；但當疑問持續累積，他們就會回頭檢查：

這是偶發疏失，還是內部決策的方式？有沒有人負責把關？過去遇到質疑時，又是怎麼處理的？

個別事件是否違法，需要證據與司法判定，但市場上的信任，往往比法律結果更早發生變化。

​消費者未必能判斷每一件事的法律責任，卻會從一次次選擇裡，形成對品牌的整體印象。當這些印象慢慢連在一起，大家檢視的便不再只是某一項商品，而是品牌長期做決定的方法。

品牌價值觀，會出現在每一個環節

很多品牌會說自己重視真誠、創新、用心。但價值觀不是官網上的幾個詞，而是當一條更快、更省力、更容易獲利的路出現在眼前時，團隊最後怎麼選。

它會出現在行動裡：哪些合作願意做，哪些利益願意放棄，也會出現在流程裡：設計有沒有檢查來源、素材有沒有確認授權、商品推出以前，有沒有人能提出反對意見。

​它還會出現在服務與回應裡：遇到問題時，是先保護自己，還是願意把事情說清楚、補上缺口，並承擔後續。

​最後，價值觀會落到產品上，成為消費者實際拿到手裡的東西，現在的消費者要的，不一定只有高 CP 值、好看或實用。

他們也在判斷：我是否認同這個品牌做事的方法？我願不願意繼續購買這個品牌的產品？甚至，當我把這個品牌穿戴在身上、帶進生活裡，我是否願意讓這個品牌成為別人認識我的一部分？

真正需要被檢視的，是品牌本身的原則

當信任開始鬆動，最急著修改的通常是對外說法。但真正需要重新檢視的，可能是更前面的決策方式：


我們平常如何看待別人的成果？團隊裡有沒有清楚的界線？當利益與原則衝突時，最後是誰說了算？

品牌主可以回頭看最近一次重要決定，問自己一個很簡單的問題：如果這個過程明天被完整公開，我仍然能坦然地說，這就是我們相信，並且願意負責的做法嗎？

​品牌價值觀就像一個人的價值觀。你相信什麼、主張什麼，又願意為哪些原則付出代價，會慢慢形塑品牌的樣子，也形塑消費者心中你的樣子。

​最後留下來認同你、信任你，甚至願意持續買單的人，往往不只因為產品好看。

​更是因為他們相信：你做出這些產品的方式，也值得支持。

◆ 資料來源：

王姿允醫師FacebookThreads公開說明

「HAHABABY 撞臉全紀錄」網站

TVBS 新聞網：〈Hahababy撞臉30品牌！網抓二伯「41樣抄襲」〉

緯來新聞網：〈二伯hahababy抄襲爆不完！撞臉網站驚見41項目〉

經濟部智慧財產局：著作權抄襲認定與商標侵權相關說明

精華 FAQ

  • 文章提到，HAHABABY先前被質疑設計相似與抄襲，網友還整理出41組、涉及30個品牌的比對資料；雖然這些內容不能直接等同侵權認定，但已引發更大範圍的品牌信任討論。

  • 因為王姿允醫師指控前員工與向日芽公司涉及4+2R商標及蛋白粉爭議，並已委託律師提告，雖非直接對HAHABABY提告，但外界開始把多起事件連在一起，檢視品牌與相關個人品牌的整體作風。

  • 文章認為，重點不只是哪件商品像不像，而是品牌如何看待別人的創作、專業與商業成果，以及團隊在利益與原則衝突時如何決策，因為這些會形塑消費者對品牌的長期信任。

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#二伯 #蔡阿嘎 #品牌形象

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男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良

2026-07-12 22:34 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男大生救回失去呼吸心跳的國中女生，卻被指控性騷擾並求償。
  • 重點二：他先表明身分、取得家屬同意再施救，警方認定屬正當救護。
  • 重點三：文章強調善良要有界線，施助時也要保留同意、見證與紀錄。

今天在《鏡週刊》看到一則灑狗血的新聞。

一名男大生救了一位失去呼吸心跳的國中女生，最後等來的不是一句感謝，而是性騷擾指控與鉅額求償。看到這樣的情節，我忽然理解，為什麼愈來愈多人面對陌生人的求助時，第一個反應不是伸手，而是猶豫。

身為一名教師，我一直相信，人與人之間不能失去互助的能力。如果因為少數極端案例，就讓整個社會變得冷漠，那同樣令人遺憾。

​只是這則新聞也提醒我們，善良若沒有一點保護自己的意識，有時受傷的，可能就是那個最熱心的人。

一場救命急救，最後竟走進警局

根據《鏡週刊》報導，南韓一名就讀緊急救護學系的男大生 A 先生，在溪谷發現一名國中女學生失去呼吸心跳。面對分秒必爭的狀況，他沒有貿然行動，而是先向女學生母親表明身分，在取得家屬明確同意後，才開始施救。

為了讓胸部按壓更準確，也確保呼吸道暢通，他解開女學生的胸罩背扣，持續施作長達十至十五分鐘的高強度 CPR。消防人員到場後，也肯定他的急救處置符合專業判斷，女孩最後順利恢復生命跡象。

他原以為事情結束了。沒想到等來的，不是感謝，而是一連串指控。

女學生父親指稱，他在急救時解開胸罩、觸摸胸部，涉嫌性騷擾；另外又以 CPR 導致肋骨裂傷為由，向 A 先生求償八百萬韓元，約新台幣十六萬元。警方最後認定 A 先生屬於正當救護，予以不起訴。

不過事件並未因此落幕，事後甚至有現役消防員對 A 先生仍在學、卻持有「一級救護技術員」資格提出專業質疑，使整起事件再次掀起討論。

一條人命救回來了，一名救人的學生，卻被推上另一場漫長的審判。

為什麼有人會把救命恩人變成加害者？

看到這則新聞，很多人第一時間都在責怪那位父親。

可是心理學提醒我們一件殘酷的事：人在極大的恐懼裡，大腦最先做的，往往不是尋找真相，而是急著找一個可以承擔責任的人。

當孩子差點喪命，家屬可能同時承受恐懼、自責與羞愧。「如果我當時再注意一點，是不是就不會發生？」這種無法承受的壓力，很容易讓人把情緒投射到眼前最容易鎖定的人身上。救人的那雙手，最後反而成了被懷疑的對象。

另一個不能忽略的現實，是醫療與照護成本。八百萬韓元的求償背後，很可能伴隨沉重的經濟壓力。當一個家庭突然被龐大的支出壓住，有些人會試圖把責任推向第三方，希望有人替自己承擔代價。

理解這些心理機制，不代表認同這種行為，而是提醒我們，人性有時遠比想像更脆弱。

很多善意，不是輸在好心，而是少了一個程序

心理學研究指出，不請自來的幫助，常常比我們想像中更容易引起反感。

原因很簡單。當一個人在沒有同意的情況下被介入，大腦接收到的訊息，有時不是「有人幫我」，而是「你是不是覺得我辦不到？」這種被剝奪掌控感的感受，被稱為「失能信號」。一旦自尊受到刺激，有些人便可能在事後用否定、指責，甚至反咬的方式，把主導權搶回來。

所以，真正成熟的幫助，不只是願意出手，也懂得尊重對方的選擇。一句「需要我幫忙嗎？」很多時候，比直接介入，更能讓善意留下好的結果。

真正保護自己的方法，往往都是小細節

回頭看整起事件，A 先生有一個動作值得所有人記住。他沒有一看到人倒下，就直接開始急救，而是先表明自己的身分，再取得家屬同意，才開始施作 CPR。短短幾秒鐘，看似不起眼，卻是在法律與溝通上替自己留下第一道保障。

如果是在公共場所協助他人，也可以養成幾個習慣。

第一，先取得當事人或家屬同意，若對方已失去意識，也要向現場民眾清楚說明自己準備進行的急救行動。

第二，盡可能請第三人在場見證，必要時協助錄影、報警或聯絡救護單位，讓整個過程都有客觀紀錄。

第三，超出自己能力範圍的事情，不要逞強，第一時間尋求專業人員協助。

第四，在職場或日常生活幫助他人時，也盡量保留訊息、對話或相關紀錄，避免日後各說各話。

這些動作看起來有點麻煩，卻可能在未來替自己省下更多麻煩。

真正能一直幫助別人的人，都懂得替自己保留餘裕

生活中，有些人幾乎不會拒絕別人的請求。

同事拜託，答應；朋友開口，答應；親戚一句「只有你能幫忙」，還是答應。久而久之，最疲憊的人，往往就是那個一直說「好」的人。真正能長久付出的人，通常都有自己的界線。

他們會設定固定回覆時間，而不是全天候待命；會先衡量自己的體力、情緒與資源，再決定能付出多少；當能力不足時，也願意坦然說「現在沒有辦法」。因為把自己耗盡，下一次就沒有能力幫助任何人。

每一次伸手之前，都先問自己一個問題

如果希望善良不要變成傷害，可以先替自己建立幾個習慣。分清楚哪些是自己的責任，哪些屬於別人的人生課題；拒絕時，不急著解釋一大串理由；不要因為一次誤解，就否定自己的價值，就像一張被揉皺的一千元鈔票，依然是一千元。

更重要的是，每一次準備付出之前，都先問自己一句話：「如果最後沒有一句謝謝，我還願意做到這一步嗎？」如果答案仍然是願意，那就安心去做；如果答案是否定，也不必因此責怪自己。

善良，不該因為少數人的惡意而消失

有個流傳很久的寓言說，一名男子看見一條蛇困在火裡，伸手把牠救了出來，結果立刻被蛇咬傷。

下一次再遇見同樣的情況，他沒有選擇袖手旁觀，只是改用一根長桿，把蛇挑離火堆。

蛇沒有改變，想救人的心也沒有改變，改變的是方法。

讀完《鏡週刊》這篇報導後，我最大的感觸不是「以後不要做好人」，而是「做好人，也要懂得保護自己」。

我們不能因為少數極端案例，就讓整個社會失去互助的勇氣；但也不能只憑一股熱血，就把自己暴露在風險之中。

願我們都能保留善良，也保留界線；願每一次伸出的手，都能救到別人，也能平安地收回自己。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於男大生成功救回國中女生後，卻被對方父親指控性騷擾並要求賠償。事件讓人看到善意可能被誤解，也引發外界對急救界線與法律保護的討論。

  • 他先向女學生母親表明自己是緊急救護學系學生，取得家屬明確同意後才開始 CPR，並在過程中依專業判斷操作。文章認為這些程序有助於留下法律與溝通上的保障。

  • 文章建議先取得同意、盡量讓第三人在場見證，必要時錄影或報警，並避免超出能力範圍硬撐。同時也要保留訊息與對話紀錄，讓善意不必承受不必要的風險。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#性騷擾 #工作職場

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