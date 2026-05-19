《別太把別人當回事》：不是所有訊息都值得你回，不是所有人都值得你耗盡力氣

微亮的螢幕光在半夜刺著雙眼，剛彈出的通訊軟體帶著未讀的紅點，或是社群平台上某個熟人包裝精緻的完美生活。一瞬間，心跳漏了半拍，一股混合了焦慮、比較與防衛的氣泡在胸口炸開。

現代人的集體困境就在這裡：我們的手機永遠通電，我們的大腦也像活在實驗室裡的白老鼠，對外界的每一次微小刺激，都做出高頻率且疲憊的反射動作。

我以前就是個不折不扣的火爆浪女。職場上只要收到帶著刺的冷嘲熱諷，或是社群上看到不順眼的酸言酸語，絕對第一時間火力全開、十倍奉還。

我以為這叫有底線、叫積極迎戰，結果贏了口舌，卻輸掉無數個珍貴的睡眠夜。整個人精神內耗到差點原地自爆後我才冷靜下來，跟不重要的人事物開戰，純粹是對自己智商與時間的羞辱。

我們總以為每天累得跟狗一樣，是因為生活太複雜、世界太吵。但殘酷的現實是，外在環境只是晃動的影子，真正讓你崩潰的，是內心防禦機制的失能。

在當前這個訊息超載的時代，高壓環境裡的頂級強者，都在修煉一套流傳已久的禪宗戰術：「不反應」。

這世界的爛人爛事再多，最頂級的權力其實叫作「已讀不回」，你收到了訊號，但決定不讓它在你的精神世界裡激起任何一絲漣漪。

職場生存的底層邏輯：拉開「三秒間隔」

1. 拒絕為別人的劇本配合演出

大多數人的職場壓力，全是在不需要回應的事情上浪費核心資源。專案被客戶無理挑剔，那些刺耳的話是「客觀事件」；你隨之而來的自我懷疑與憤怒，則是「主觀反應」。

我們常誤把主觀反應當成現實，殊不知受苦是自己親手捏造出來的。試著把事件與反應一刀切開，他罵他的，那是他的修養問題，你根本不需要配合演出當個受害者。

2. 啟動「留白」的三秒

被外界氣到快彈飛、整個人繃緊到快斷掉時，你缺的是「間」，也就是刺激與回應之間的神聖停頓。少了這個停頓，你就是個隨叫隨到、被牽著鼻子走的情緒奴隸。

下次被踩到雷，強制中斷節奏，執行「三秒冷靜法則」：

停（Stop）： 掐斷當下的慣性反擊。

掐斷當下的慣性反擊。 吸（Breathe）： 把注意力全部壓在呼吸的起伏上。

把注意力全部壓在呼吸的起伏上。 決（Decide）： 冷眼看著那個刺激，問自己：「這事，配得上我高貴的能量嗎？」

撕掉「八方美人」的假面，社交關係請打八折

在日本，試圖討好每個人、追求完美人設的人被稱為「八方美人」。這看似體貼，實質上是一種愚蠢的慢性自我抹殺。

想建立抗體，就得修煉「直心」，直面真實的自己，拿出被討厭的勇氣。在人際關係裡實施「八分飽原則」，留白 20% 的社交額度，你才有足夠的空間留給自己。當你不再為這個世界演一個「好人」時，你才能為自己當一個「真人」。

你是天空，不是路過的暴風雨。

禪宗思維告訴我們，意識是天空，情緒只是路過的雲。別再把短暫的情緒當成你的人設（例如：我是個失敗者）。試著對情緒客觀地「貼標籤」：「哦，我腦子裡現在出現了一個覺得自己不夠格的念頭。」只要你開始命名它，它就只是個被你觀察的物件，沒資格定義你是誰。

當大腦快炸開時的防禦性斷捨離

為了在這種高內耗的環境裡活下來，我們可以將禪宗心法提煉成三步具體的實踐指南：

執行「腳下照顧」： 當龐大的專案或未來的未知讓你焦慮到癱瘓時，立刻把頭低下來，看著當下的這一步。

不要管五年後會怎樣，此時此刻，老老實實把我眼前這段文案寫好、把這封信回完。照顧好當下的這一步，路自己會延伸出去。

實踐「千步禪」洗腦法： 感覺腦袋快炸開時，去走廊或街上散步。

別看手機，把全部的感知壓在腳底板接觸地面的那一瞬間。這種物理性的接地感，能瞬間切斷大腦瘋狂運轉的妄想。

物慾與精神的防禦性斷捨離： 日本僧人枡野俊明曾說：「打掃，是一種擦拭靈魂的行為。」買任何東西、承接任何任務前，用三把尺嚴格過濾：

必須（Necessary）： 生存底線，沒它會死。 需要（Needed）： 能提升生活品質，但要冷診評估。 想要（Wanted）： 純粹是為了虛榮心、或應對社群焦慮的盲目跟風。

只要卡死第三種「想要」，你的物理空間和心理空間，就會瞬間乾淨到不可思議。

我們終其一生都在追求財富自由，但最頂級的自由，其實是「內心的已讀不回自由」。

閉上眼睛想一想：如果明天就是世界末日，你今天氣得半死、內耗到睡不著的這檔破事，還配佔用你一秒鐘的生命嗎？



