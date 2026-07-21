九層塔炒魷魚 快炒

2026-07-21 12:00 isa小眼睛

 

九層塔炒魷魚

是一道充滿台式熱炒靈魂的料理，

蒜頭與辣椒爆香，

辛香氣味瞬間撲鼻而來，

再放入新鮮魷魚快速翻炒，

讓海味與鍋氣完美融合。

接著加入醬油膏提味，

鹹香中帶有微微甘甜，

使整體風味更加濃厚。

最後放入大量九層塔拌炒，

獨特香氣立刻提升整道料理層次，

也讓人食慾大開。

 

預備食材

2人份

魷魚 2條

蒜頭 適量

辣椒 1條

九層塔 1大把

醬油膏 適量

 

料理步驟

15分鐘

1. 蒜頭剝皮，九層塔洗好摘葉，紅辣椒切片。


2. 先把魷魚放進熱水裡，稍微川燙一下。


3. 切片。


4. 用油爆香蒜頭和辣椒。


5. 加入魷魚，加點醬油膏調味。


6. 最後加入九層塔拌炒。


7. 完成。


isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#健康飲食 #食譜DIY

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2026-07-12 22:34 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男大生救回失去呼吸心跳的國中女生，卻被指控性騷擾並求償。
  • 重點二：他先表明身分、取得家屬同意再施救，警方認定屬正當救護。
  • 重點三：文章強調善良要有界線，施助時也要保留同意、見證與紀錄。

今天在《鏡週刊》看到一則灑狗血的新聞。

一名男大生救了一位失去呼吸心跳的國中女生，最後等來的不是一句感謝，而是性騷擾指控與鉅額求償。看到這樣的情節，我忽然理解，為什麼愈來愈多人面對陌生人的求助時，第一個反應不是伸手，而是猶豫。

身為一名教師，我一直相信，人與人之間不能失去互助的能力。如果因為少數極端案例，就讓整個社會變得冷漠，那同樣令人遺憾。

​只是這則新聞也提醒我們，善良若沒有一點保護自己的意識，有時受傷的，可能就是那個最熱心的人。

一場救命急救，最後竟走進警局

根據《鏡週刊》報導，南韓一名就讀緊急救護學系的男大生 A 先生，在溪谷發現一名國中女學生失去呼吸心跳。面對分秒必爭的狀況，他沒有貿然行動，而是先向女學生母親表明身分，在取得家屬明確同意後，才開始施救。

為了讓胸部按壓更準確，也確保呼吸道暢通，他解開女學生的胸罩背扣，持續施作長達十至十五分鐘的高強度 CPR。消防人員到場後，也肯定他的急救處置符合專業判斷，女孩最後順利恢復生命跡象。

他原以為事情結束了。沒想到等來的，不是感謝，而是一連串指控。

女學生父親指稱，他在急救時解開胸罩、觸摸胸部，涉嫌性騷擾；另外又以 CPR 導致肋骨裂傷為由，向 A 先生求償八百萬韓元，約新台幣十六萬元。警方最後認定 A 先生屬於正當救護，予以不起訴。

不過事件並未因此落幕，事後甚至有現役消防員對 A 先生仍在學、卻持有「一級救護技術員」資格提出專業質疑，使整起事件再次掀起討論。

一條人命救回來了，一名救人的學生，卻被推上另一場漫長的審判。

為什麼有人會把救命恩人變成加害者？

看到這則新聞，很多人第一時間都在責怪那位父親。

可是心理學提醒我們一件殘酷的事：人在極大的恐懼裡，大腦最先做的，往往不是尋找真相，而是急著找一個可以承擔責任的人。

當孩子差點喪命，家屬可能同時承受恐懼、自責與羞愧。「如果我當時再注意一點，是不是就不會發生？」這種無法承受的壓力，很容易讓人把情緒投射到眼前最容易鎖定的人身上。救人的那雙手，最後反而成了被懷疑的對象。

另一個不能忽略的現實，是醫療與照護成本。八百萬韓元的求償背後，很可能伴隨沉重的經濟壓力。當一個家庭突然被龐大的支出壓住，有些人會試圖把責任推向第三方，希望有人替自己承擔代價。

理解這些心理機制，不代表認同這種行為，而是提醒我們，人性有時遠比想像更脆弱。

很多善意，不是輸在好心，而是少了一個程序

心理學研究指出，不請自來的幫助，常常比我們想像中更容易引起反感。

原因很簡單。當一個人在沒有同意的情況下被介入，大腦接收到的訊息，有時不是「有人幫我」，而是「你是不是覺得我辦不到？」這種被剝奪掌控感的感受，被稱為「失能信號」。一旦自尊受到刺激，有些人便可能在事後用否定、指責，甚至反咬的方式，把主導權搶回來。

所以，真正成熟的幫助，不只是願意出手，也懂得尊重對方的選擇。一句「需要我幫忙嗎？」很多時候，比直接介入，更能讓善意留下好的結果。

真正保護自己的方法，往往都是小細節

回頭看整起事件，A 先生有一個動作值得所有人記住。他沒有一看到人倒下，就直接開始急救，而是先表明自己的身分，再取得家屬同意，才開始施作 CPR。短短幾秒鐘，看似不起眼，卻是在法律與溝通上替自己留下第一道保障。

如果是在公共場所協助他人，也可以養成幾個習慣。

第一，先取得當事人或家屬同意，若對方已失去意識，也要向現場民眾清楚說明自己準備進行的急救行動。

第二，盡可能請第三人在場見證，必要時協助錄影、報警或聯絡救護單位，讓整個過程都有客觀紀錄。

第三，超出自己能力範圍的事情，不要逞強，第一時間尋求專業人員協助。

第四，在職場或日常生活幫助他人時，也盡量保留訊息、對話或相關紀錄，避免日後各說各話。

這些動作看起來有點麻煩，卻可能在未來替自己省下更多麻煩。

真正能一直幫助別人的人，都懂得替自己保留餘裕

生活中，有些人幾乎不會拒絕別人的請求。

同事拜託，答應；朋友開口，答應；親戚一句「只有你能幫忙」，還是答應。久而久之，最疲憊的人，往往就是那個一直說「好」的人。真正能長久付出的人，通常都有自己的界線。

他們會設定固定回覆時間，而不是全天候待命；會先衡量自己的體力、情緒與資源，再決定能付出多少；當能力不足時，也願意坦然說「現在沒有辦法」。因為把自己耗盡，下一次就沒有能力幫助任何人。

每一次伸手之前，都先問自己一個問題

如果希望善良不要變成傷害，可以先替自己建立幾個習慣。分清楚哪些是自己的責任，哪些屬於別人的人生課題；拒絕時，不急著解釋一大串理由；不要因為一次誤解，就否定自己的價值，就像一張被揉皺的一千元鈔票，依然是一千元。

更重要的是，每一次準備付出之前，都先問自己一句話：「如果最後沒有一句謝謝，我還願意做到這一步嗎？」如果答案仍然是願意，那就安心去做；如果答案是否定，也不必因此責怪自己。

善良，不該因為少數人的惡意而消失

有個流傳很久的寓言說，一名男子看見一條蛇困在火裡，伸手把牠救了出來，結果立刻被蛇咬傷。

下一次再遇見同樣的情況，他沒有選擇袖手旁觀，只是改用一根長桿，把蛇挑離火堆。

蛇沒有改變，想救人的心也沒有改變，改變的是方法。

讀完《鏡週刊》這篇報導後，我最大的感觸不是「以後不要做好人」，而是「做好人，也要懂得保護自己」。

我們不能因為少數極端案例，就讓整個社會失去互助的勇氣；但也不能只憑一股熱血，就把自己暴露在風險之中。

願我們都能保留善良，也保留界線；願每一次伸出的手，都能救到別人，也能平安地收回自己。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於男大生成功救回國中女生後，卻被對方父親指控性騷擾並要求賠償。事件讓人看到善意可能被誤解，也引發外界對急救界線與法律保護的討論。

  • 他先向女學生母親表明自己是緊急救護學系學生，取得家屬明確同意後才開始 CPR，並在過程中依專業判斷操作。文章認為這些程序有助於留下法律與溝通上的保障。

  • 文章建議先取得同意、盡量讓第三人在場見證，必要時錄影或報警，並避免超出能力範圍硬撐。同時也要保留訊息與對話紀錄，讓善意不必承受不必要的風險。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#性騷擾 #工作職場

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人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

2026-07-14 08:55 失敗要趁早-張念慈
人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課
人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佀廣洋爆出霸凌、簽賭與兵役爭議後放棄國民黨提名。
  • 重點二：文章借此提醒青少年，數位足跡與過往言行不會真正消失。
  • 重點三：作者強調做人處事會累積信用，也可能在未來變成舊帳。

一場選舉還沒開票，一個人的過去，卻先替他決定了結果。

​立委萬美玲的兒子佀廣洋宣布參選桃園市議員後，學生時期的霸凌指控、校園簽賭、過往言論與兵役問題接連被翻出。爭議延燒多日後，他宣布放棄國民黨提名。你以為已經過去的人生，竟然在你最接近成功的時候，回頭向自己討債。

這不是只有政治人物才需要害怕的事。我覺得每個青少年、甚至每個大人，都應該看懂。因為總有一天，你也可能站上那個你夢寐以求的舞台，無論是選舉、求職、創業，還是終於紅了一次。那個時候，你希望別人翻出來的，是什麼？

五個給孩子的提醒

​我無法審判每項指控的真偽、有沒有被誇大、或是其實更嚴重？那需要證據，也應該由當事人負責說明。但我長期在校園推廣媒體識讀，自己也教品牌定位，平常跟青少年孩子分享的話，如果你家有青少年的孩子，我也想透過這個機會，一起分享給你：

提醒一：數位足跡不是鉛筆字，是刺青

​很多人以為，刪掉貼文、關閉帳號，事情就消失了。但網路的記憶，比我們想像中頑固。截圖、備份、轉傳，一句氣話、一張照片、一段自以為幽默的留言，都可能在多年後重新出現。

​你現在寫下的每句話，不是留在沙灘上的字，等浪一來就不見了；它更像刺在身上的圖案，即使努力淡化，也可能留下痕跡。所以下一次按下發布之前，先問自己：如果十年後，這段話被放大檢視，我還能坦然面對嗎？

提醒二：把自己當成「未來可能被看見的人」

很多孩子會跟我說：「我又不是名人，誰會在意我做什麼？」問題是，你不必先有名，才會被放大檢視。一個默默無聞的學生，可能因為一場比賽、一支影片、一份工作突然被看見；也可能因為參選、創業、升遷，站上公眾舞台。

​到了那一天，別人認識你的方式，未必只是你現在想說的故事，也包括你曾經留下的所有紀錄。這不是要你活得虛偽或戰戰兢兢，而是提醒你：永遠不要仗著「現在沒人在看」，就做出未來無法交代的事。

提醒三：被看見之後，過去會被重新貼標籤

​你以為只是開玩笑，別人感受到的可能是羞辱。你以為只是年輕不懂事，別人看見的可能是你的價值觀。

你以為事情早就過去了，對被傷害的人來說，那段日子可能從來沒有真正結束。當一個人從普通人變成公眾人物，過去的每個行為都會被放進新的脈絡，重新解讀。更殘酷的是，到了那個時候，你未必還擁有完整的解釋權。因為人們可能忘記你當時為什麼那樣做，卻不會忘記你曾經讓誰難堪。

提醒四：不要欺負別人，傷痕不會隨著時間消失

​這一段，我特別想寫給正在排擠別人，或把欺負同學當成玩笑的孩子。你可能早就忘了自己說過什麼、做過什麼，但被傷害的人，不一定忘得掉。很多霸凌者長大後會說：「那只是小時候不懂事。」可是對受傷的人來說，那可能是他整段青春裡，最孤單、最難熬的一段日子。

對人好一點，不是為了替未來買保險，也不是害怕對方有一天報復你。而是因為，你不該為了讓自己在人群中顯得厲害，就把別人的尊嚴踩在腳下。

提醒五：你每天都在替未來存款或欠債

​我在圈粉寫作課上常跟學生說，個人品牌不是紅了之後，才開始設計的包裝。它是你每天怎麼做人、怎麼說話、怎麼對待別人，一點一點累積出來的結果。你今天多負一點責任、多說一句誠實的話、多替別人想一步，都是在替未來存款。你今天為了逞強傷害別人、為了好玩羞辱別人、為了方便逃避責任，也是在替未來欠債。

​沒有人知道自己哪一天會突然站上舞台中間。但真正決定你能不能站穩的，往往不是被看見後說了多少漂亮的話，而是沒人看見的時候，你究竟做過什麼。

問問自己想如何被記住

​你說，這則新聞很快會被下一則新聞蓋過，人是健忘的，沒錯。但同理可證，「你今天被忘記做過的事，未來可能一次一次被提起」，也是對的。

​經營個人品牌，不是學會把自己包裝得毫無缺點，而是提醒自己：即使沒有人看，也要努力活成一個經得起檢驗的人。有一天，你可能因為某件事爆紅被看見，但只有長年累積的善意、責任與信用，才能讓你在被看見之後，依然被相信。

​你今天怎麼對待別人，就是在決定：未來的你站上舞台時，迎接你的是掌聲，還是一筆筆追上門的舊帳。


精華 FAQ

  • 作者借佀廣洋因霸凌、簽賭、言論與兵役爭議而退選的事件，說明一個人過去留下的紀錄，可能在最接近成功時反過來影響結果，並引出對青少年的提醒。

  • 作者認為刪貼文、關帳號不代表痕跡消失，截圖與轉傳都可能讓舊內容多年後再被翻出，因此每次發言前都該先想，未來被放大檢視時是否還能坦然面對。

  • 意思是每天的言行都在累積個人信用：誠實、負責、尊重他人是在替未來存款；逞強、欺負別人、逃避責任則是在替未來欠債，終究可能被追討。

失敗要趁早-張念慈

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#育兒教養 #品牌公關

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從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

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2026-07-14 12:37 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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如果妳也有「長女病」，請停止拯救媽媽：她的人生課題，不該由妳負責。無論幾歲你可能都想過：「媽媽不開心，我是不是應該想辦法讓她好一點？」「爸媽又吵架了，我是不是要出面勸和？」

有些女兒從小就特別懂事，習慣照顧弟妹、安撫父母情緒，家裡發生問題時，也總是第一個站出來收拾局面。長大後，她們依然很難拒絕家人的要求，甚至把維持家庭和諧，視為自己不能推卸的責任。社群上常將這種狀態稱為「長女病」。這並不是正式的疾病名稱，也不是每位長女都會遇到，而是形容一個人長期承擔超出自身角色的家庭責任，總覺得自己必須照顧所有人，卻很少關心自己累不累。

編輯推薦

小時候被迫聽媽媽訴苦，長大才發現那不是自己的責任

一名網友分享，自己從國小開始，就經常聽媽媽抱怨爸爸、埋怨生活辛苦，甚至在情緒失控時，把孩子一起拉進爭吵之中。由於哥哥和妹妹較少回應媽媽，所有負面情緒幾乎都落在她身上。媽媽不只向她傾訴，還會問她應該怎麼做，讓當時仍是孩子的她感到焦慮又害怕，甚至責怪自己想不出解決方法。直到長大後擁有自己的家庭和孩子，她才明白，父母不應該把婚姻裡的沉重情緒壓在孩子身上。

另一名網友也提到，自己長期習慣討好家人、安排家庭活動、照顧媽媽的生活，直到有一天突然發現自己真的太累了，才開始學習拒絕不想參加的聚會，表達自己的不滿，並清楚告訴家人，未來可以住得近，但不會同住。她表示：

自己依然感謝父母，也愛著家人，但「我是我，我有自己的生活與責任」。

妳以為自己是懂事，其實可能太早成為大人

心理學中有一個相近概念，稱為「親職化兒童」，指孩子被迫承擔原本應由成人負責的實際或情緒責任。除了照顧弟妹、處理家事之外，孩子也可能成為父母的情緒支柱、婚姻調解者，甚至被要求在爭吵中選邊站。

例如媽媽長期向女兒抱怨爸爸，把婚姻中的委屈、憤怒，甚至過度私密的問題全部告訴孩子。女兒一邊心疼媽媽，一邊開始對爸爸產生敵意，結果父母和好後，反而被責怪不應該這樣對待爸爸。

但孩子從來不該成為父母的婚姻諮商師、情緒垃圾桶，或被迫選邊站的人。父母需要支持，可以尋求朋友、手足、心理師或其他成年人的協助，而不是將成人世界的重量全部交給孩子。

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媽媽的人生課題，不是妳的人生作業

如果妳也有長女病，請記得，不要再試圖拯救媽媽。

這並不是要妳恨她、離開她，或否定她曾經受過的苦，而是要看清楚一件事：她的人生課題，不是妳的人生課題。

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她和爸爸的婚姻問題、沒有完成的夢、長年累積的委屈，都是她需要面對與處理的人生選擇。妳可以心疼她，也可以在能力範圍內提供支持，但無法代替她改變人生。

真正健康的關心是：「我願意陪伴妳，但這個決定要由妳自己做。」

過度承擔則是：「只要妳不快樂，我就不能過自己的生活。」這兩者看似相近，卻有完全不同的重量。

學會拒絕，不代表妳是一個不孝的女兒

當媽媽再次向妳傾訴爸爸有多糟，妳不必急著分析誰對誰錯，也不需要立刻替她想出解決方法。

妳可以說：「我知道妳現在很難過，但這是妳和爸爸之間的問題，我不適合介入。」或是告訴她：「這些內容讓我壓力很大，妳可能需要找更適合的人聊聊。」

妳也可以從生活中的小地方開始建立界線，例如不在工作時接聽抱怨電話、拒絕不想參加的家庭聚會，或把陪伴家人的頻率調整到自己可以負荷的程度。剛開始拒絕時，妳可能會有罪惡感，擔心媽媽難過、覺得自己變冷漠。這不一定代表妳做錯了，而是妳過去太習慣把家人的需求擺在自己前面。

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妳可以愛媽媽，但不必代替她活著

停止拯救媽媽，不代表妳不愛她，而是讓彼此回到正確的位置。

媽媽可以擁有自己的情緒與痛苦，但她也需要為自己的選擇負責；妳可以是一個關心她的女兒，卻不必成為她的心理師、婚姻顧問或人生救援隊。

別人的失望，不等於妳做錯了。當妳不再把全家人的快樂扛在肩上，才有機會重新問問自己：除了當一個懂事的女兒，妳真正想過的是什麼樣的人生？

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被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

2026-07-03 21:12 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚以表演收視奪冠，意外贏過田馥甄與莫文蔚。
  • 重點二：她靠三十年自我修正，終於擺脫苦情歌后標籤。
  • 重點三：錯過金曲報名仍豁達，展現輸得起的成熟氣度。

金曲獎頒獎典禮收視冠軍出爐，表演節目部分，孫淑媚超越田馥甄、莫文蔚收視奪冠。這個結果讓很多人跌破眼鏡。論話題度、論聲量，孫淑媚都不是最亮眼的那一個。從內容創作者的角度出發，她會贏，不是這一場典禮的偶然，是她用30年時間，一次次把自己從「別人貼的標籤」裡撕出來的結果。

30年資歷，她卻說「國中就倦勤了」​

45歲的孫淑媚，出道整整30年。國中時期參加三立《21世紀新人歌唱排行榜》，連續衛冕20關，苦情唱腔早早被市場認證。後來8度入圍金曲獎，2005年拿下最佳台語女演唱人獎，台語小天后的地位無庸置疑。

聽起來是一路開掛的人生對吧？但她自己卻說，「剛出道就倦勤了。」念國中就出道，白天上課、晚上跑通告，還得進華岡藝校夜間部繼續念書。

​當年的孫淑媚，才比我女兒現在大個1、2歲，我女兒還在每天要媽媽叫她起床，每天生活只有家裡和學校、補習班。孫淑媚這個還沒定型的孩子，卻已經被丟進規矩極多、要隨時叫哥叫姐的演藝圈，個性內向的她，得學會在鏡頭前尬聊、在酒局裡周旋。

為做效果吃3隻田鼠 才知道「討好」不是唯一的路

​為了打歌通告，孫淑媚什麼都得配合。高空彈跳、摸恐怖箱，甚至吃田鼠。她印象最深的一次，是遊戲失敗，被要求吃3隻田鼠。那股腥味，孫淑媚說到現在都揮之不去。

​還有一次，唱片公司通知孫淑媚要錄過年特別節目，說要孫淑媚穿和服唱歌、展才藝。到現場才發現，是要孫淑媚畫上藝伎白臉搞笑演出。當時她戴著牙套，孫淑媚形容：「根本就是去當丑角。」她只能忍著淚錄完那一集。

​這段故事之所以扎心，是因為它戳中了每一個「靠內容吃飯」的人心裡最深的恐懼。為了流量、為了曝光、為了讓別人滿意，我們願意把自己變成連自己都認不出來的樣子，到底可以忘記自己的模樣，到什麼程度？

​孫淑媚選擇的答案是：此後盡量婉拒不適合自己的通告。這個決定在當年，等於是跟「更多曝光機會」對幹。可是回頭看，正是這些一次次選擇，讓外界後來有機會看見孫淑媚不只會唱苦情歌，也能在《天橋上的魔術師》裡突破既定印象，入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。

苦情歌后的標籤，困住她20年

​孫淑媚一直被貼「苦情歌后」的標籤。或許來自她早期唱腔、來自媒體的敘事習慣，一旦貼上，就很難撕掉。外界看她，看的永遠是那個標籤，不是真正的她。

​這幾年，她終於開始「放膽做自己」。妝容變了，談話變了，整個人更爽朗、更自在。這不是一夕之間的轉變，而是她用一部一部作品、一次一次選擇，慢慢把「苦情歌后」這四個字，換成「孫淑媚」這三個字。

我開「圈粉寫作」課，常跟學生說，如果你不自己找定位，就只能等別人幫你貼標籤。當別人先幫你貼了一個標籤，你要花更長的時間，用更真實的內容，去把它換成你真正想被記得的樣子。這條路很慢，慢到很多人半路就放棄了，改去追當下最紅的話題、迎合演算法喜歡的風格。孫淑媚沒有放棄。她選擇用時間，把標籤換掉。

這次就先讓你們過去 ​ 她把挫折變成金句

面對這些年的起起伏伏，孫淑媚展現出來的心態，才是這次收視冠軍真正的底氣。

​她今年有一個更狼狽的插曲：團隊竟然忘記替她主唱的〈拜六禮拜〉報名本屆金曲獎，讓她錯過了跟後來拿下年度歌曲獎的〈幸福在歌唱〉正面較量的機會。發現的當下，她在社群上崩潰直呼「四誰啦！」，卻在下一秒就轉念說出：「要知道那些過不去的——就讓別人先過去。」「這次就先讓你們過去了。」

​這兩句話輕描淡寫，背後卻是她看盡演藝圈人情冷暖後，練出來的一種豁達。她見過檯面上和藹可親、私底下完全變一個樣的前輩；也遇過聊天時眼神從未正視過她的人。這些她都看在眼裡，卻沒有讓自己變得尖銳或怨懟，而是轉化成一種「輸得起」的氣度。

也正因為這樣的心態早已內化成她的一部分，就算錯過了這次金曲報名，她在金曲典禮上的演出，依然能在收視率上壓過話題度更高的田馥甄和莫文蔚，拿下金曲37表演橋段收視冠軍。

​因為觀眾早就不是因為「她會不會得獎」才喜歡她，而是因為「她是這樣的人」才喜歡她。這種鬆弛感，裝不出來。

給內容創作者的3個提醒

①不要急著討好所有人，先問自己「這是不是我」

​田鼠可以吃下去一次，但不能吃一輩子。內容創作最容易犯的錯，就是為了迎合演算法、迎合當下的流量，一次次把自己變成連自己都不認得的樣子。短期你會得到流量，長期你會失去「留量」，失去那些真心認同你、記得你的人。

②標籤是別人貼的，換掉它要靠你持續產出

​沒有人能靠一篇貼文、一支影片就撕掉標籤。孫淑媚花了20年，才把「苦情歌后」換成「敢做自己的她」。如果你渴望換掉別人在你身上貼的舊標籤，你的每一篇文章、每一次露出，都是在幫未來的自己，一點一點換掉那個舊標籤。

③ 別害怕失敗，那是你最有說服力的證據

​孫淑媚今天能笑著說出「這次就先讓你們過去」，不是因為她很會說漂亮話，而是因為她真的輸過、忍過、被誤解過。所以這句話才不空。沒跌倒過的人，講放下像雞湯；真的狼狽過的人，講放下才有重量。很多內容創作者太急著把失敗藏起來，想把自己包裝成一路順風、一路開掛的人。

​可是人會被打動，從來不是因為你看起來很完美，而是因為你讓他看見：原來你也痛過、卡過、撐不下去過，最後還是走回來了。那些你現在最想刪掉的低潮，可能就是未來最能讓人相信你的故事。

不要再為了被喜歡，弄丟自己

​孫淑媚花了30年，才等到這一場「非典型」的收視冠軍，甚至是在金曲報名出包的情況下贏來的。這才是最勵志的地方。

​如果你也正在經營自己的內容、自己的品牌，覺得自己走得很慢、很孤單，請你記得：有些人不是沒有贏，只是贏得比較慢。但真正慢慢贏來的東西，從來不是一時的熱度，而是整個人生累積出來的厚度。

流量會過去，話題會過去，掌聲也會過去。真正的翻身，不是某天突然爆紅。而是你終於不再為了流量，把自己寫成別人喜歡的樣子。你敢把真正的自己寫出來，才會等到真正記得你的人。


精華 FAQ

  • 文章認為她之所以奪冠，不是因為話題最強，而是三十年來累積的真實感與鬆弛感。觀眾喜歡的，是她終於活成自己，而不是被包裝出的形象。

  • 孫淑媚早年被定型為苦情歌后，後來透過作品、妝容與談話風格的轉變，慢慢把別人貼的標籤換掉。她選擇持續輸出真實內容，而非迎合市場。

  • 文章提醒創作者不要為流量犧牲自我，標籤要靠長期內容去改寫，也別害怕失敗。真正打動人心的，不是完美人設，而是你曾痛過、撐過、再走回來的故事。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#金曲獎 #田馥甄 #孫淑媚 #工作職場

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請假，也是工作的一部分

請假，也是工作的一部分

2026-07-08 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：請假不只是流程，而是工作與生活平衡的責任選擇。
  • 重點二：適時休息能保護身心，也避免影響工作品質與同事負擔。
  • 重點三：提前溝通與留下紀錄，可讓請假更有秩序並受尊重。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

你有沒有過這樣的經驗？

身體明明已經不舒服了，心裡卻還在猶豫要不要請假。

腦袋裡反覆想著：「主管會不會覺得我不夠認真？」「工作是不是會堆得更多？」「同事會不會因此增加負擔？」

很多人都曾經有過這樣的掙扎。

我們總希望把工作做好，也習慣把責任放在前面，卻常常忘了，自己的身體和心情，同樣值得被照顧。

工作久了，我慢慢發現，請假從來不只是填一張假單，也不只是完成一個流程。

它牽涉到工作的安排、彼此的溝通，也反映著同事之間的信任與尊重。

後來我開始明白，真正成熟的工作態度，不是硬撐，而是知道什麼時候該負責，什麼時候也該照顧自己。

身體不舒服時，適時休息，不只是為了自己，也是為了避免影響工作品質，甚至影響身邊一起工作的夥伴。

連續忙碌了很長一段時間，有時候心也需要喘口氣。一點點休息，不代表懶惰，而是讓自己重新整理步伐，用更好的狀態回到工作崗位。

而生活裡，除了工作，我們還有家人、有健康，也有許多需要親自面對的事情。

請假，有時候不是逃避，而是在工作與生活之間，做出一個負責任的選擇。

這些年，我也慢慢養成了一些習慣。

如果時間允許，我會盡量提前和主管、同事溝通，把工作交代清楚。

有需要時，我也會留下必要的紀錄，讓事情有依據，也讓彼此更安心。

我後來才發現，制度並不是為了增加麻煩，而是讓工作更有秩序，也讓每一個人都能被尊重。

請假，不代表不負責任。

真正的負責，是在休息之後，帶著更好的狀態，把自己的工作完成。

這也是工作一路教會我的一件事。

工作，不只是完成今天的事情，也是學會照顧自己，才能走得更長、更遠。

不知道你有沒有過「很想請假，卻猶豫很久」的經驗？

最後，你是怎麼決定的？

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 因為請假牽涉到工作安排、同事配合與溝通，也反映彼此的信任與尊重。適時休息能保護身心，避免硬撐造成品質下降，對自己和團隊都更負責。

  • 作者認為這種擔心很常見，但成熟的工作態度不是硬撐，而是知道何時該休息。請假不等於不負責任，反而是在工作與生活間做出更理性的選擇。

  • 若時間允許，應提前和主管、同事溝通，交代工作進度，必要時留下紀錄。這樣能讓事情有依據、減少誤會，也讓團隊更安心地接手與安排。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#心情 #工作職場 #職場人生

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