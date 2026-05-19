心理師選書｜《顧好自己就夠了》：區分「想法」與「事實」，告別負面情緒的海嘯

前幾個週末是孩子的生日，碰巧遇到學校舉辦親子活動。我特地打電話給學校，詢問可否帶果汁分享給現場的小朋友，讓大家一起同樂。

不過，我心裡有些過意不去，覺得麻煩到學校。為了向校方表達作為母親的感謝，我便動了這個念頭：把我寫的《讓孩子成為自己人生的專家》和《讓孩子成為自己人生的玩家》兩本書，送給學校！

只是送書計畫讓我有些猶豫，因為我偏好當個低調的家長，但如此一來，我的身分就曝光了，而且我心裡也冒出許多擔憂的聲音：

「如果校方知道我是諮商心理師，還寫過親子教養書，他們會不會用放大鏡來檢視我和孩子？」

「萬一哪天孩子在校表現不好或與同學起衝突，老師會不會在心裡嘀咕：這孩子的媽媽是心理師耶，怎麼把小孩教成這樣？」

後來，我和先生討論此事。先生聽完之後，非常淡定地對我說：「根本不會有什麼事情發生！就算有事發生，也只會是他們要找你去學校演講。」聽完先生這句話，我隨即笑了出來。😆

其實，校方會如何評價我與孩子，都是我自己腦補出來的，並不一定會發生。就算發生了，那也不見得是「事實」，只是對方對我或孩子的片面看法。

永遠提醒自己：「想法」不等於「事實」

你是否也曾像我一樣，曾經因為腦海中所浮現的念頭而耗盡心力？這種現象可能存在各種關係裡，如親子、夫妻、朋友或同事關係。

最近我在讀《清理負面情緒的自我對話》這本書，書中從認知的角度提出了一個非常棒的建議。那就是我們必須學會區分「事實」與「假想」。不過，比起「假想」這個詞，在諮商實務應用上，我更喜歡稱它為「想法」。

你知道嗎？我們的痛苦，往往不是來自於事情的本身，而是來自於我們對事情的解釋。也就是說，我們會依據自身的想法，產生相對應的情緒。

當孩子對父母大吼：「不愛媽媽了！」時，若我們將此情況解讀為「我是失敗的父母」，把這樣的想法當成事實，那不舒服的感受就會像海嘯一樣，把我們徹底淹沒。

因此，當我們學會區分「事實」與「想法」，讓我們更關注於事實，而非內在的臆測，就能避免被負面情緒淹沒。

想法與事實要如何區分呢？

有些人在進行這個練習時，在分辨「想法」與「事實」會感到困難，經常將想法誤認為事實。在這裡，我提供幾個方向給讀者參考。

事實：純粹客觀的存在

「事實」指的是純粹客觀的存在，就像是一台沒有感情、沒有思考的攝影機，它能拍到的畫面、錄到的聲音，就是事實。通常，具備以下三個特點：

不帶任何形容詞、評判或情緒。

正在發生或已經發生的事實。

任何人都一致認同的客觀數據或行為。

例如：「孩子在被管教時，大吼說：『我不愛媽媽了！』」、「伴侶在三個小時內未讀未回」、「主管說這份簡報有三個錯字需要修正」。這些就是事實，它們只是客觀發生的現象。

想法：大腦杜撰出來的故事

「想法」是我們的大腦在接收到事實之後，根據過去的生命經驗，所延伸出來的感受、評價或預測。通常具有以下特徵：

帶有主觀的情緒經驗或形容詞。

預測未來或未發生的事情。

猜測別人的行為動機或目的。

例如：「孩子說不愛我了，代表我是失敗的媽媽」、「這次考試沒考好，我的未來就完蛋了」、「伴侶已讀不回，一定是沒那麼在乎我」。這些全部都是大腦在極短時間內杜撰出來的故事，而不是真正的現實。

當我們誤信這些虛構故事是事實時，所引發的負面情緒，就會像海嘯般席捲而來，使我們做出過度的反應。

區分「事實」與「想法」的練習，並不要去追求絕對的理智，也不是要否定或壓抑自己的感受。

這個練習真正的核心，是在於幫助我們看清，那些帶來痛苦的浪潮，往往不是眼前的現實，只是大腦慣性杜撰出來的虛構故事。

現代生活匆忙，雖然我們早已習慣快速思考，但當我們下次又感到心慌意亂時，請務必記得停下腳步、摸摸自己的胸口，問問自己：我現在是什麼心情？這件事的客觀事實是什麼？而我腦袋裡的想法又是什麼呢？以及提醒自己：「想法不等於事實！」