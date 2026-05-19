2026-05-19 10:06 女子漾／編輯許智捷
繳國民年金卻「人走了什麼都領不到」？網友一案例掀論戰 國保真的是白繳嗎
「繳了一輩子，最後卻什麼都沒有。」一名網友分享親戚過世後的經歷，意外掀起國民年金制度大論戰。原PO表示，親戚最近不幸離世，因沒有子嗣，後事由家屬協助處理。由於對方生前沒有勞保，但每月都有繳國民年金，家屬原本以為至少能申請喪葬給付或相關補助，多少減輕後事負擔，沒想到實際詢問後才發現「一項都領不到」。
這段經歷讓原PO無奈感嘆：「繳了一輩子的保費，走的時候卻什麼都沒有。」消息曝光後，立刻引爆網友熱議。
親人過世才發現國保不能領？卡關原因曝光
原PO指出，親戚過世時剛滿65歲不久，承辦人員告知，國民年金的喪葬給付僅限「有效加保期間內死亡」才能申請，而國保納保資格原則到65歲，因此不符合資格。
另外，雖然滿65歲可請領老年年金，但因當事人生前尚未提出申請，家屬也無法直接補領。
至於不少人以為還有「遺屬年金」這條路，實際上資格限制也不少，包括特定親屬關係與條件要求，並非所有家屬都能申請，因此原PO最終發現，沒有任何項目符合。
喪葬給付：不是所有過世都能領
國民年金喪葬給付的請領前提，是被保險人在國保加保期間內死亡。而國保的納保年齡原則上到65歲，因此若被保險人已滿65歲、已不具國保被保險人資格後才過世，通常就不符合國保喪葬給付資格。
這也是許多家屬最容易誤會的地方：不是「曾經有繳過」就一定有喪葬給付。
滿65歲卻還沒領老年年金，家屬可以代領嗎？
國民年金老年年金原則上是本人符合資格後提出請領，屬於個人年金權利。若當事人尚未申請就過世，不是所有情況都能由家屬直接補領「原本應該拿到的所有退休金」。
但若符合條件，可能涉及的是遺屬年金或其他依法可處理的給付，而不是直接把未申請的老年年金全數轉給家屬。
遺屬年金真的門檻超高？
不少留言抱怨，遺屬年金根本像「看得到吃不到」。國民年金遺屬年金確實有資格限制，並非所有親屬都能請領。符合資格者通常包括配偶、未成年子女、符合特定條件的成年子女，或受扶養父母等，且部分條件會涉及工作能力、收入或扶養狀況。
也就是說，如果過世者沒有配偶、未成年子女，也沒有符合條件的受扶養家屬，確實可能沒有遺屬年金可領。
國民年金 vs 勞保差在哪？很多人一直搞混
國民年金 vs 勞保差在哪？很多人一直搞混
網友最常見的誤解，就是把國保和勞保當成同一套制度比較。
1. 投保對象不同
勞保主要是有工作的勞工參加，只要符合條件，通常依法強制納保。
國民年金則是沒有參加其他社會保險者納保，例如待業者、家庭照顧者等。
簡單說，就是「有工作多半進勞保，沒工作可能進國保」。
2. 保障內容不同
勞保保障範圍較廣，涵蓋老年、傷病、失能、死亡、職災、生育等。
國民年金則偏向基本社會安全網，保障項目相對較少，沒有勞保那麼全面。
3. 保費負擔方式不同
勞保保費由雇主、個人與政府共同分擔。
國保則由個人與政府共同負擔，民眾需自行繳納較高比例。
這也是很多失業者感受最深的一點：「怎麼一離職帳單就來了？」
4. 年金金額通常不同
由於勞保與國保計算方式不同，加上投保薪資基礎不同，多數情況下，勞保老年給付通常會高於國民年金。
提早確認自己目前參加的是哪一種保險、未來能領哪些保障，才不會真的到了關鍵時刻才發現「想的跟制度不一樣」。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower