2026-05-18 15:10 女子漾／編輯許智捷
家人過世後先別慌！6個月內沒做這些事恐踩雷 保險業務提醒：最高恐被罰20倍
當家人離世，悲傷之外，還有一連串現實問題得面對。近日，富邦人壽保險業務富邦俊德就在 Threads 分享「家人過世後 6 個月內必須知道的繼承地雷與期限」，提醒民眾，繼承流程其實是在跟時間賽跑，很多人以為「晚一點再處理沒關係」，結果反而讓自己陷入麻煩。
以下整理家人過世後的幾個重要時間點！
家人過世後，這3個關鍵期限先記起來
處理後事期間往往兵荒馬亂，但法律程序可不會因此暫停。
首先是30日內，需要辦理死亡登記與除戶。這是後續處理保險理賠、銀行帳戶、遺產相關事務的重要基礎文件。
再來是知悉繼承起3個月內，如果擔心家人留下債務，必須注意是否要向法院陳報遺產清冊，或依法辦理拋棄繼承。
最後則是6個月內，包括遺產稅申報，以及若有不動產，也得處理繼承登記相關程序。
地雷1：以為「限定繼承」就一定沒事
不少人以為，現在法律已經改成限定繼承，代表就算長輩留下債務，也不用太擔心。
但富邦俊德提醒，事情沒有想像中那麼單純。雖然法律原則上是「繼承人以所得遺產為限負清償責任」，但若債務狀況不明，卻沒有妥善處理遺產程序，甚至影響債權人權益，仍可能衍生法律風險。
地雷2：死亡證明只申請2、3份根本不夠
很多第一次處理家屬身後事的人，常低估文件需求。
富邦俊德指出，死亡證明實務上建議準備10到15份正本，因為從戶政、保險公司、銀行、國稅局到地政相關程序，都可能要求查看正本文件。
如果只申請少少幾份，最後很可能變成一邊處理事情、一邊不斷補件，來回奔波更累。
地雷3：房地產繼承拖太久，可能吃罰單
若長輩名下有房屋或土地，很多人會想著「等事情忙完再說」，但這件事不能無限拖延。
富邦俊德提醒，不動產繼承登記有期限，若逾期辦理，可能面臨按月加罰登記費，最高甚至可達20倍。
地雷4：印鑑證明別隨便交出去
很多家庭在處理繼承時，最容易因為「信任家人」而忽略風險。
富邦俊德提醒，印鑑證明具有高度法律效力，一旦交出，某種程度上等於授權對方處理相關財產事務，因此務必確認用途與內容，不要因為一時心急就草率處理。
保險理賠其實可以先申請
比較容易被忽略的是，若往生者有保險，這筆錢未必需要等所有遺產程序結束才能處理。
富邦俊德表示，只要備妥死亡證明與除戶謄本，就可以向保險公司申請身故保險理賠。
若保單有指定受益人，該筆保險金通常不會列入被保險人的遺產範圍，也因此可能成為家屬最先能動用的一筆現金來源，協助度過眼前的經濟壓力。
多數人不是故意拖延，而是真的不知道哪些事有期限。
但當家人離世，情緒最混亂的時候，往往也是最容易漏掉法律程序的時候。先把重要時程記起來，至少能少踩幾個雷。
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