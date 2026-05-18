2026-05-18 16:10 女子漾／編輯王廷羽
孫安佐羈押掀教養論戰！孩子闖禍都是父母的錯？比起責怪，更該問「他到底怎麼了」
藝人孫安佐近日因涉嫌在河堤旁測試自製火焰裝置，甚至將過程上傳Instagram，引發社會譁然，也讓他的名字再度登上新聞版面。從2018年美國校園恐嚇案，到這次再因危險行為引發爭議，孫安佐幾乎每次現身，都伴隨外界高度討論，幾乎都伴隨著同樣的問題：這個孩子到底怎麼了？
除了事件本身，母親狄鶯在直播中情緒崩潰哭喊「都是我的錯」，一句話瞬間讓網路評論炸鍋，有人心疼，也有人冷嘲：「現在知道後悔了？」不過，當網路上充滿「這孩子到底怎麼教的？」、「父母寵壞了吧」等批評聲浪時，作家李崇義今日在臉書發文分享，提供了另一種角度，也意外戳中許多網友。
孫安佐為何總是一再失控？他真的只是叛逆嗎？
外界眼中的孫安佐，向來充滿爭議，18歲時，他因在美國就讀寄宿學校期間對同學說出涉及槍擊威脅的言論，警方後續查獲槍枝相關物品與大量子彈，事件震驚台美；返台後，也數度因爭議言行登上新聞版面。
有些人認為這就是典型被寵壞的星二代，有資源、有關注，卻一次次挑戰底線。作家李崇義提到，若換個角度看，一個成年人反覆用高風險、極端、近乎挑釁的方式讓自己被社會看見，這背後，真的只是「叛逆」兩個字這麼簡單嗎？很多時候，一個人越是用誇張的方式吸引注意，越可能是在說：你有看到我嗎？
亞洲父母最熟悉的劇本：給很多愛，卻不一定真的被接住
狄鶯過去曾多次分享自己的教養方式，曾被形容為對兒子高度保護、投入大量心力的母親；媒體也曾報導她與孫安佐母子互動緊密，包括曾提及陪睡到15歲等過往說法。
很多父母努力給孩子最好的教育資源、替孩子規劃人生、擔心孩子受傷，也希望孩子走上「正軌」。但李崇義認為，資源與保護都是父母對待孩子的手段，真正重要的是，孩子是否感受到被關注、被愛、被接納，以及擁有自我價值，換句話說，父母給了很多，不代表孩子真的感覺自己被理解。
狄鶯那句「都是我的錯」，為何讓這麼多人看了五味雜陳？
這次事件後，狄鶯的情緒反應引起外界討論，有人心疼她身為母親的崩潰，也有人認為父母不能永遠替成年子女承擔後果。李崇義也在文章中提到，如果孫安佐是自己的孩子，面對這樣的事件，內心也會感到無力、擔心與害怕，甚至會在意外界眼光，懷疑自己是不是哪裡做錯了。但他也提醒，這裡有一個很重要的分界：「愛他，和證明自己是好父母，是不同的事。」
當父母急著替孩子解決問題，有時不只是愛，也可能是在處理自己的焦慮，因為只要父母還能出面善後，就好像可以證明自己沒有徹底失敗，但這樣做，可能也會讓孩子永遠不需要真正長大。
孩子成年後，父母還該幫忙善後到什麼程度？
孫安佐已經26歲，法律上早已是成年人，這代表他做出的選擇，必須由他自己承擔後果。李崇義在文中寫道，父母的角色不是孩子的救世主，也不是法官，而是穩定地站在旁邊，讓孩子知道：「不管發生什麼，我都愛你。同時，你必須為自己的選擇負責。」這句話也是整篇文章最核心的觀點。愛與界線並不是對立的，真正困難的，是父母既要表達關心，又不能剝奪孩子為自己人生負責的機會。
比起「為你好」，更需要真正關心
李崇義最後也提到，當孩子用極端方式發出訊號時，父母最怕的是急著用「我是為你好」來補救，但這可能會變成控制與一廂情願。他認為，面對孩子，不一定要急著「為他好」，而是先做到「對他關心」。前者容易帶來制約，後者則能保有空間，讓父母以溫柔而堅定的方式存在。孫安佐事件之所以引發這麼多討論，或許正因為它不只是明星家庭新聞，也照見許多家庭共同的焦慮：當孩子長大後，父母到底該管到哪裡？愛到什麼程度，才不會變成替他承擔人生？
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