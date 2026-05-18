AI搶工作，你還在躺平嗎？黃仁勳給畢業生的五堂課：別等想清楚才出發，跑起來，不要用走的！

畢業後才是真正開戰！黃仁勳給年輕人的5句狠話：世界不會等你準備好。圖片來源：Carnegie Mellon University

大學畢業季即將來到，接下來呢？面對AI搶工作茫然無助、遇到工作挑戰只想躺平的拉扯下，許多人心裡其實沒有答案。

​輝達創辦人黃仁勳這3年內參加卡內基梅隆大學、台灣大學的畢業典禮，都給畢業生一樣的建議：跑起來，不要用走的！這兩場演講，跨越三年、跨越太平洋，說的卻是同一件事：這個世界從來不容易，但你不能因此慢下來。

​我查找了兩場演講原文，整理出五堂必學的功課，不論畢業生或已經踏入職場的我們，都非常受用：

第一課：誠實面對失敗，謙遜開口求助

​青春無敵。很多畢業生帶著「我很聰明、我很努力、我應該成功」的自信，卻也讓人很難在出了錯的時候，坦然說出：「我搞砸了。」

​黃仁勳在台大的演講中，說起了輝達創業初期差點滅頂的故事。當時他們為SEGA開發遊戲主機，做到一半才發現自己選擇的技術架構是錯的，而微軟即將推出的Windows 95將使這個產品徹底過時。如果完成合約，做出來的是廢品；不完成合約，公司會立刻倒閉。無論哪條路，結局看起來都是死路一條。

黃仁勳最後選擇飛去日本，親自告訴SEGA執行長：「我們的技術方向錯了，我們做不到，但我需要你們繼續付款，否則公司活不下去。」他說那個當下「非常尷尬、非常屈辱」，是他做過最艱難的事情之一。但SEGA的執行長竟然同意了。那筆錢讓輝達多活了六個月，進而發明了Riva 128晶片，救回了公司。

黃仁勳說，坦誠面對錯誤、謙遜開口求助，對聰明又成功的人而言，是最難養成的特質。正因為難，才更珍貴。走進職場後，你會遇到無數讓你想要掩蓋錯誤、假裝沒事的時刻。但每一次鼓起勇氣承認「我錯了，我需要幫助」，其實都是在為自己爭取一個重新來過的機會。

第二課：失敗不是成功的反面，是成功的原料

很多年輕人想像成功，想到的是頭銜、薪水、掌聲、權力、漂亮的履歷。但真正的經 營管理者都會知道，位置越高，越不是享受光環，而是承擔後果。

在卡內基梅隆大學的演講中，黃仁勳說：「我很早就學到，做CEO不是關於權力，而是關於讓公司活下去所承擔的責任。」他描述輝達33年來一次又一次的自我重塑。每一次，他都會問：「這能有多難？」每一次，現實都告訴他：比你想像的還要難。

黃仁勳不把這些挫折視為失敗。他說：「每一次失敗都只是一次學習的時刻，一次保持謙遜的時刻，一次錘煉品格的時刻。挫折中鍛造出的韌性，才會給你再次出發的力量。」白話來說，黃仁勳的意思是：如果你把失敗當作終點，你就會在第一次跌倒的時候停下來。但如果你把失敗當作過程中必然的材料，你才能繼續動用它，把它轉化成前進的養分。

台大那場演講裡，他用了另一個故事來說明同樣的道理。

輝達推動CUDA加速運算技術長達多年，市值長期在十億美元附近徘徊，股東們懷疑、市場冷淡，但他們沒有放棄。後來AlexNet在輝達的GPU上完成訓練，深度學習的大爆炸到來，輝達成為AI革命的核心引擎。

剛畢業的人最怕什麼？怕努力沒有結果，怕同學升遷比自己快，怕朋友薪水比自己高，怕自己繞了一圈還在原地。

但人生真正拉開差距的，往往不是誰一開始跑最快，而是誰在失敗之後，還能把痛苦拆開、學會、吞下去，然後繼續走。那段外界以為在浪費的時間，其實正在把你打磨成成可以撐起未來的人。

第三課：會放棄的人，才知道自己真正要什麼

在台大的演講中，黃仁勳說了一個讓許多人意外的故事：輝達曾經主動放棄了手機市場。

2010年前後，Android崛起，輝達的運算能力讓它成為手機晶片的有力競爭者，股價也一度飆升。但手機市場的生態是：調制解調器廠商正在學做運算晶片，而輝達也在學調制解調器。他們意識到，這不是輝達應該打的仗。

輝達的使命，是打造能解決「普通電腦解決不了的問題」的電腦。手機市場雖大，卻不在這個使命的核心裡。於是他們撤退，轉而深耕機器人技術與自動駕駛，最終開創出一個全新的產業。這個故事的核心不僅是「放棄」，而是：放棄需要清醒，需要知道自己究竟是誰、要去哪裡。

對新鮮人來說，這個教訓特別實用。

機會很多，誘惑也很多，薪水高的、面子好看的、親戚朋友都覺得不錯的…但哪些是真正符合你能力與熱情的交集？哪些是你即使努力也只會在邊緣掙扎的戰場？戰略性的撤退，不是認輸，而是把力氣集中在真正值得的地方。

第四課：AI時代不是威脅，而是你最好的起點

兩場演講中，黃仁勳都特別強調AI，但他不是警告人們小心AI，而是邀請大家使用AI。他說，自己的職涯從PC革命的起點開始；而這一代畢業生，站在AI革命的起點上。他想像不出，還有比這更令人興奮的工作時代。

他對AI帶來的工作焦慮，直接給解方：「AI不太可能取代你，但更會使用AI的人可能會取代你。」你可以被動地等待AI取代你的工作，也可以主動地去學習，如何讓AI成為你向上提升的槓桿。

他也提醒，AI帶來的責任與機會同樣巨大。科技從業者有義務同時推進AI能力與AI安全；社會應該以「開放、負責任、樂觀的態度」擁抱技術。不是恐懼AI，而是明智地引導它、負責任地建構它。

這對剛畢業的你意味著什麼？意味著現在正是最好的時機去學習、去嘗試、去犯錯。這個產業還年輕，規則還沒有寫死，你有機會成為定義規則的人，而不只是遵守規則的人。

第五課：跑起來，不要用走的！

這句話，黃仁勳說了兩次。2023年在台大，他用的是一個草原上的生存比喻：「不論是為了食物而奔跑，或不被他人當做食物而奔跑，你往往無法知道自己正處在哪一種情況，但無論如何，都要保持奔跑。」三年後在卡內基梅隆，黃仁勳因為AI革命換了一個說法，但核心完全一致。

他說：「沒有哪一代人在進入世界時，擁有過比你們更強大的工具；也沒有哪一代人，擁有過比你們更大的機會。我們都站在同一條起跑線上。這是屬於你們的時刻，去塑造接下來會發生的一切。所以，跑起來，不要用走的！」

​同一個人，同一句話說了兩遍，跨越三年、跨越太平洋。這不是巧合，是深刻的確信。黃仁勳相信：在這個時間點站在起跑線上，是一件幸運的事。

歷史上很少有哪個世代，能在一項根本性的技術轉變剛剛開始的時候就進入職場，有機會從頭參與規則的制定，而不只是繼承前人蓋好的框架。這個時候，怎麼可以慢慢走？你該跑得飛快，越快越好。

畢業不是終點，是人生正式鳴槍

恭喜所有畢業生，即將邁入人生新的里程碑。

不要害怕現在的迷惘，真正厲害的人生，從來不是想清楚才開始，而是你一邊害怕、一邊奔跑，最後終於跑出了自己的康莊大道。祝福你，畢業快樂！