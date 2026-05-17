【不只談財富，更談人生配置】-5月份共好成長讀書會共讀《人生的五種財富》

每次擔任讀書會的導讀者，我反而覺得自己是收穫最多的那一位。除了可以細讀一了本書、整理與輸出重點之外。也再次盤點了：「我到底在追求什麼樣的人生？」

昨天我們一起讀完《人生的五種財富》這本書，我自己有幾個很深的收穫：

▋從「金錢財富」到「五種財富」的視角轉換

在還沒讀這本書之前，我對「財富」的第一直覺，還是落在金錢、收入與資產上。

但作者用「時間、社會、心理、身體、金錢」等五種財富提醒我們：真正富足的人生，不是把單一面向做到極致，而是讓五種財富彼此支撐、維持動態平衡。

在導讀過程中，我特別有感的是——當我們只用「薪水高不高」或是「單一成就」來定義成功，很容易落入「終點謬誤」。

我們會以為「升職加薪」、「財富自由」，幸福就會自動到來。卻忽略了當下的人際連結、身心狀態與生活品質。

用這個視角去聆聽每位成員的分享時，發現大家其實都在為不同的「財富」努力，只是過去我們習慣只看見金錢(數字)，沒有好好為其他擁有的財富鼓掌。

▋人生週曆：原來時間沒想像中那麼多

書中用「人生週曆」把一生時間視覺化，對我帶來很大的衝擊。當所有週數被攤開在眼前，那些原本以為「以後再做就好」的事情，其實所剩無幾。

同時我也意識到，如果不主動為重要的人事物留白，時間很容易被瑣事填滿。

身為導讀者，我也問了自己幾個問題：

1.我把大部分的時間花在哪裡？

2.這些事情真的是我重視的財富嗎？

3.如果十年後回頭看，會不會後悔現在的安排？

這樣的反思，讓我在讀書會後，重新檢視自己的行事曆。刻意為家人、健康、閱讀甚至是休閒，預留「不可被輕易移動」的時間，而不只是把工作排滿。

▋父母只剩「15次見面機會」帶來的提醒

書中提到一個很具體的換算：假設父母約70歲，而自己一年只回家見一次面，那可能只剩約15次相聚的機會。

這樣的數字，會讓人不得不誠實面對一件事。我們不是還有「很多年」，而是只剩下「幾次見面」。

很多人在職涯發展上規劃得很清楚，但在「陪伴父母」這件事上，卻常用「忙」當作理由。

如果他們真的是自己生命中重要的人，那就值得被刻意安排。而不只是留在逢年過節的固定行程裡。

▋終點謬誤：人生不是「達到一個成就就一定會好」

書中談到「終點謬誤」：我們常以為只要達到某個目標（升遷、存到一個數字、買房），幸福就會穩定存在；但實際上，情緒很快會回到原點，接著進入下一輪焦慮。

這也讓我想到許多個案與學員的狀態——大家都在努力往前跑，但很少停下來問：「我真正想過的是什麼樣的生活」？

如果終點無法保證幸福，那我們是否能在過程中，刻意累積心理、社會與時間的財富？

例如，與其投入工作的時間佔了生活大部分(包含加班)，不如練習在工作中，建立最適合的工作型態、找到成就感，或者保留固定時間充電與休息。

這樣的思考也回到我自己的專業角色：

擔任職涯諮詢師，我更相信需要陪伴個案建立的是「多元財富的自覺」，而不是只追逐更高薪或更高職位的單一路徑。

▋身體與心理財富：不能「之後再說」

書中把「身體財富」放在核心位置之一，也提醒我們：健康不是等其他目標完成後再補救的事情。

在讀書會中，分享到長期熬夜與壓力，身體可能會出現警訊。但我們卻常覺得這是「現代人的日常」。

這本書對身體財富的提醒很務實——不需要做到極端，而是從飲食、睡眠與日常活動中，做出更有意識的選擇。

▋一本資訊量充足又具體可行的「人生工作書」

整體來說，我會把《人生的五種財富》視為一本「資訊扎實、也具備行動工具」的人生工作書。

不只是提出了觀念，更透過各種盤點與練習，引導我們一步步檢視：目前五種財富的狀態，以及接下來可以做的調整。

對我而言，最珍貴的收穫，是它不只改變了想法，也促使我開始「重新分配人生資源」：

在行事曆中為重要他人、健康與內在成長留出空間，並在工作中更有意識地追求多元財富，而不是單一成就。

▋作為導讀者的反思與期待

每一次帶讀書會，其實也是一次自我檢視。

透過這本書，我看見了自己過去對「成功」的想像，也看見可以微調的方向——包含陪伴家人、照顧身體、整理內在，以及持續精進專業。

我也期待未來在職涯諮詢與課程設計中，能把「五種財富」的概念融入更多提問與活動；

讓學員與個案在思考工作選擇時，不再只看薪資與職稱，而是進一步瞭解，這份工作，正在替我累積哪一種財富？又可能讓我失去哪一種？

當我們開始用更立體的方式看待人生，許多焦慮與比較，也許就會慢慢被解開。

雖然這次共讀的夥伴不多，但也因此有更多深入交流的時間。對我來說，能同時是導讀者，也是參與者，是一次很珍貴的歷程。

如果大家讀完《人生的五種財富》，只能選一個準備立刻調整的「財富面向」（時間、社會、心理、身體、金錢），你會從哪一個先開始行動呢？?