領基本工資卻承擔最高死亡風險！密室逃脫女員工之死：她活生生的人，不是無良雇主的廉價道具

2026年5月10日，台北信義區，一名29歲的女員工死在工作崗位上。她脖子上套著一條亞麻繩， 是員工自製、曾經斷裂後重新綁回去的真實麻繩。 她扮演「吊死鬼」，在玩家面前掙扎了整整25分鐘。

沒有一個人出手。因為所有人都以為，那是表演的一部分。

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▋ 一連串被忽視的失誤

工業安全有個理論叫「骨牌效應（Domino Theory）」：每一起死亡事故背後，都是一長串可被阻止的失誤。這次，骨牌是這樣倒下去的：

第一張：雇主沒有依法提供三小時的安全衛生教育訓練。 這是勞動法規的最低門檻，不是選配。這名女員工從未學過什麼叫「危害辨識」，從未有人告訴她那條繩子在什麼情況下會要她的命。 第二張：現場沒有雙人協同作業機制，沒有人的工作是「確認她還活著」。 第三張：懸吊表演的區域，恰好是監視器的盲區。即使有大螢幕、有監控室，25分鐘內沒有任何人有效監看。

北市勞檢處事後白紙黑字認定三項違失：未採取必要預防措施、未進行風險評估、未提供專業安全培訓。每一條，都是本來可以救她的那道門，但每一道門，都沒有打開。

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▋ 那條繩子，早就出過事了

受害者哥哥說，她生前就曾告訴家人，店裡的器材不像專業安全道具，是員工自己做的。她說那條繩子是真的亞麻繩，不是為了安全設計的。更令人窒息的是：這條繩子斷裂過，斷裂之後，有人把它重新綁好，繼續用。

其他員工也曾在同一個場景出現差點被勒住，甚至一度失去意識的狀況。

每一次「沒出事」，都被解讀成「沒關係」，直到有人死了。

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▋ 【對照組】歐、美、日怎麼管？

同樣是密室逃脫，在其他國家，員工站在黑暗角落裡的命運，完全不同。

美國：OSHA的「一般責任條款」不需要等到特定產業立專法，只要危險存在就可以開罰。道具必須定期檢查、損壞即更換、員工必須受訓、現場必須有緊急應變計畫。 英國：《1974年工作健康與安全法》強制業者定期風險評估，更明確要求業者在任何時刻都必須能看見房間內的狀況，且必須有受訓人員隨時待命。換句話說，「25分鐘無人監看」這件事，在英國從法律層面就不可能發生。 日本：即使是日本也明確規定，安排員工從事危險工作前，必須提供專項訓練，且不得讓未具資格的人上陣。

三個國家都沒有密室逃脫專法：但他們用既有的勞工安全框架把這個產業「裝進去」了。

台灣連最低限度的框架都沒有。

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▋ 並非做不到，是我們選擇不做

這不是台灣密室逃脫業第一次出人命或重傷。此前，台北市議員候選人陳聖文就曾在類似場所遭道具刺穿腹部，引發輿論譁然。然台北市政府始終沒有建立統一管理制度，台灣的密室逃脫業者普遍缺乏正式商業登記，安全監管近乎空白。

反觀美國OSHA與英國HSE，早已將這類場所納入嚴格的勞工安全框架。這並非我們做不到，是我們選擇不做。

受害者的哥哥說了一句話，比任何新聞標題都更有力：「為什麼要等到有人死了才開始動作？你們現在花在發悼念聲明的時間，如果早一點用來做巡查、做本分，結果會不一樣。」

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▋ 她是人，不是道具

她29歲，是家裡精神上的重要支柱，領的是基本工資， 她用最低的薪資，承擔了最高的風險。

她的母親說：「她是人，不是道具。」

這句話，應該被刻在每家密室逃脫店的大門口。

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▋ 在制度改變之前，我們能做的事只有一件

下次走進密室逃脫，鎖門之前，先問一句：那個站在黑暗裡的人，有沒有安全保障？如果沒有人問，就沒有人需要回答。如果沒有人需要回答，就不會有人改變。