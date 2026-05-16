夏天還沒正式開始，但只要天氣一熱，就會開始想找冰涼飲品續命，手搖飲喝多了又會有點罪惡感，這時候真的會特別想找到一種「喝起來有感，但又不會太有負擔」的替代選擇。

【玉膳坊木耳飲】夏日清爽低卡飲品推薦｜白木耳飲、黑木耳飲開箱｜果香白木耳×養生黑木耳

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最近剛好看到玉膳坊推出木耳飲系列，相信媽媽界的朋友，對「玉膳坊」這個品牌一定不陌生，從做現煮現送的月子餐起家的，我之前就吃過他們家的冷凍燉湯，還有喝過玉膳坊的滴雞精，真材實料的好品質，都給我留下很好的印象。看到玉膳坊的木耳飲主打全系列8小時手工慢熬，低卡、零脂肪、無防腐劑，第一眼就讓人有點好奇到底喝起來如何，加上口味從果香白木耳到養生黑木耳都有，選擇蠻齊全，就決定直接入手來試試看。

【玉膳坊木耳飲】夏日清爽低卡飲品推薦｜白木耳飲、黑木耳飲開箱｜果香白木耳×養生黑木耳

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當了媽媽之後，幫家人買吃的，特別是小孩要吃的，我都會特別注意，如果是純天然的，無化學添加的，熱量比較低比較健康的，都然會列為我的優先購買，如果味道又是好喝好吃的(好貪心)，當然就是優質首選啦！玉膳坊的木耳飲真的很健康，都是用天然的木耳．水果或是草本植物去做的，濃濃的膠質，也是靠花長時間去熬煮出來的，沒有加什麼化學的增稠劑，什麼膠的，或是一些看不懂的人工添加物，可以一家大小放心地喝！

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產品是冷凍配送，收到後記得先冷凍保存，要喝的時候再拿出來退冰就可以了，冬天如果想喝溫一點，也可以用微波爐稍微加熱到大概35°C～40°C，喝起來會更溫潤順口。

◊首先，先跟大家分享一下玉膳坊的白木耳系列，總共有三種口味，分別是【晨雪白木耳飲】鳳梨火龍果／百香果／蔓越莓。玉膳坊的白木耳水果系列，都是加天然的水果，可以吃得到新鮮的果肉果粒，不是加人工水果香料，或是加還原濃縮果汁喔！◊

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鳳梨火龍果口味裡滿滿都是白木耳，也是我最喜愛的一款，白木耳片片厚實，入口帶點滑順口感，不只能吃到鳳梨的自然纖維，還能清楚看見紅火龍果的籽，整體層次很豐富，鳳梨本身富含膳食纖維與維生素C，火龍果水分高、口感清爽，搭配起來就是一種很剛好的酸甜平衡，對於喜歡帶點甜味白木耳的我來說，真的一喝就愛上。

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蔓越莓搭配白木耳也十分合拍，酸甜滋味配上滑順口感，果香系列怎麼喝都不膩，蔓越莓與藍莓本身富含花青素與維生素C，走一個清爽又低熱量路線，這款同樣深得我心。

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百香果白木耳飲光是視覺就很加分，看起來滿滿清涼感，選用埔里百香果，帶有自然酸甜與膳食纖維，同時也是低GI、零脂肪、不含鈉的設計，紜紜最愛這款口味，就連小朋友也會搶著喝，酸甜果香搭配營養滿分的白木耳，好喝又無負擔。

◊黑木耳對身體的保養好處，相信很多人都知道！黑木耳擁有滿滿的膳食纖維、低熱量，還能同時補充鐵質與鈣質，是十分優質的天然食材，有「素中之葷」的美譽。我上網查了一下，黑木耳裡面珍貴的水溶性纖維與多醣體，能幫助維持消化道機能、讓嗯嗯更順暢，還能調整體質、展現青春活力。 黑木耳就像是幫身體減輕負擔的推手，很多健檢報告滿江紅、想要好好控管飲食的人，都會把木耳飲當作日常保養，絕對是追求健康飲食族群的神隊友！◊

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黑木耳飲的桂圓紅棗口味則是偏溫潤路線，選用南投在地龍眼烘製桂圓乾，九斤龍眼才能烘成一斤桂圓乾，經過細火焙香後，留下的是乾淨的果香而不是厚重甜味，再搭配紅棗與枸杞慢慢熬煮，整體喝起來是那種淡雅、層層堆疊的甘甜，木耳打得細緻綿密，口感很順，我自己很喜歡早上來一杯，當作早餐飲品替代，也多了一點飽足感。

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另外也有為不愛甜飲的人設計的無糖黑木耳飲，加入紅棗、枸杞、黃耆、黨蔘、甘草等食材，喝起來不是完全沒味道，而是帶有一種自然回甘的風味，蠻耐喝的，平常如果有搭配甜點或比較重口味的餐點，這款反而很適合一起平衡味覺。

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我發現玉膳坊的木耳飲，還可以做很多不同的吃法！像黑木耳這兩款，我覺得加入鮮奶、黑芝麻粉，天冷時，睡前來一杯，喝起來很舒服，不喜歡黑芝麻的話，加擂茶粉．杏仁粉．五穀粉之類的也很搭，冷熱都可以，看自己的喜好。

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水果口味的白木耳飲，我自己除了單獨喝，也會做一些變化給小孩吃，像是加在原味無糖的豆花、奶酪、優格上，增添不同的風味與口感，健康的吃，也是要有儀式感。除此之外，也可以把他拿來代替醬汁（果醬），淋在水果、生菜沙拉上，不只顏色漂亮，又增添食慾與樂趣喔，大家可以試試看！

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整個系列喝過一輪之後，其實滿好找到自己偏好的口味，果香清爽、黑木耳溫潤，各有特色又不會衝突，如果你也在找一款可以日常喝、又相對輕盈的飲品，這系列真的可以試試看。

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玉膳坊-木耳飲系列

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