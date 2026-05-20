2026-05-20 06:03 網路溫度計DailyView
2026健康焦慮為何暴增？Threads聲量Q1升104% 大數據剖析解析最新健康保養趨勢
從治療走向預防保養，台灣正式進入「高敏感健康時代」！數據科技領導品牌大數據股份有限公司今(15)日公布最新《2026大健康產業洞察：解析高敏感市場下健康保養趨勢》產業洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》自2024年1月1日至2026年3月31日觀察發現，民眾對健康困擾的焦慮感正快速升高，2025年健康困擾總聲量較前一年成長12.4%，而2026年第一季更較去年同期暴增62.4%。其中，「疲勞」、「睡不好」、「情緒壓力」成為最主要健康困擾，帶動民眾從病後治療逐步轉向日常預防保養，截至2026年3月，「預防保養」相關討論占比已突破六成，正式超越「治療求診」聲量。
大數據(股)公司指出，現代人的健康管理已不單純是醫療行為，而是融合情緒壓力、生活節奏與社群互動的日常課題。如何讓自己不要那麼累，正逐漸成為全民共同焦慮。因應大健康市場快速成長與品牌溝通模式轉變，日前大數據(股)公司也與全通路AI對話式商務平台Omnichat合作舉辦「打造保健、保養、美妝品牌的長效增長術 - 從聲量趨勢到精準私域」，由大數據(股)公司分析調查部蔡瑞娟分析師、創新行銷部總監袁鈺婷、Omnichat商務總監曾聖閎及basiik品牌社群經營蔡詠宣，分別從數據洞察與實務經營角度，共同解析台灣大健康產業趨勢。
「疲勞困擾」聲量年增34.7%
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2026年第一季健康討論聚焦身心壓力、慢性發炎、身體老化與女性保養
大數據(股)公司發布《2026大健康產業洞察：解析高敏感市場下健康保養趨勢》產業洞察報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察發現，2025年健康困擾討論全面升溫，其中「疲勞困擾」以237,799筆聲量位居所有健康議題第一名，年成長高達34.7%。此外，「睡眠困擾」聲量年增32.4%、「情緒壓力困擾」也成長13.6%，顯示現代人對身心失衡狀態的感受越來越強烈。
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報告也發現，2026年第一季健康討論聚焦三大主題，包括「心理與身體壓力」、「慢性發炎與換季疲倦」，以及「身體抗老與女性保養」。其中，不少網友開始關注由壓力與生活作息導致的身體失衡問題，並主動尋找低門檻、可日常執行的改善方式，例如調整睡眠、規律運動、正念冥想、泡腳與飲食管理等，反映個人健康管理正逐漸走向「心理化」與「日常化」。
Threads成健康焦慮最大交流平台
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故事感比純衛教更具影響力
《2026大健康產業洞察：解析高敏感市場下健康保養趨勢》產業洞察報告進一步指出，2026年第一季社群平台已占整體健康困擾討論超過八成，其中Threads成長最為驚人，占比達40.8%，遠超過Instagram與YouTube。相較過去由專家主導的健康資訊傳播，Threads上的健康內容更偏向素人分享、情緒抒發與互相取暖，一般消費者發文占比高達91.9%。目前最容易引發互動的健康內容，已不是單純專業衛教，而是生活故事結合專業解方的陪伴式溝通。例如網友分享自己長期疲勞、失眠或焦慮經驗後，專業醫師與營養師再透過留言回覆提供改善建議，更容易建立信任感與好感度。品牌與專業人士若能降低距離感，以日常生活感切入社群互動，將更容易獲得消費者認同。
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「預防保養」正式超越「治療求診」
面對健康焦慮升溫，民眾也逐漸從生病後看醫生轉向提前保養。自2025年9月起，「預防保養」相關討論聲量已持續超越「治療求診」，截至2026年3月，占比更達60.2%。除了保健食品補充外，民眾也開始將健康保養融入日常生活場景，形成由內而外的整體健康管理模式。其中，「調整作息」相關討論達93,381筆聲量，成為最主要的日常保養方式，許多網友開始重視睡前不滑手機、營造全黑睡眠環境、搭配音樂與冥想放鬆等睡眠儀式，希望透過低成本方式改善疲勞與情緒壓力。另外，「調節心理」與「生理舒緩」也成為熱門方向，呼吸練習、瑜珈、泡腳、熱敷與刮痧等內容皆獲得高度討論。放鬆感正逐漸成為現代健康市場最核心的情緒需求，健康管理已從功能性補充，延伸為追求身心平衡與生活品質的整體體驗。
2026聲量最強黑馬保健成分
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隨著睡眠與情緒壓力成為主要健康焦慮來源，保健市場也從傳統營養補充逐漸轉向「神經修復」與「情緒穩定」需求。《2026大健康產業洞察：解析高敏感市場下健康保養趨勢》產業洞察報告顯示，2026年第一季熱議保健成分中，以GABA成長最為亮眼，日均聲量成長高達55.8%，且P/N網路好感度達15.2，成為目前最具潛力的黑馬成分。此外，膳食纖維與鐵質也具備高好感優勢，反映消費者對腸道保養、女性保健與情緒調理需求持續增加。
成效、副作用與真假貨疑慮影響購買意願
另一方面，部分高聲量保健成分也出現副作用與真假貨疑慮，例如魚油、鎂與膠原蛋白等，消費者更重視「是否真的有效」、「是否安全」與「是否具專業背書」。大數據(股)公司指出，在 Threads 等高互動社群推動下，保健市場正快速走向口碑驅動，品牌若能持續監測社群話題、掌握黑馬成分與真實需求，將更有機會建立差異化市場優勢。
AI、私域與社群信任成關鍵
大健康品牌重塑消費者關係
因應大健康市場快速成長與品牌溝通模式轉變，日前大數據(股)公司也與全通路AI對話式商務平台Omnichat共同舉辦「打造保健、保養、美妝品牌的長效增長術－從聲量趨勢到精準私域」產業洞察講座，由大數據(股)公司蔡瑞娟分析師、創新行銷部總監袁鈺婷、Omnichat商務總監曾聖閎及basiik品牌社群經營蔡詠宣，分別從輿情數據洞察、AI私域經營與品牌陪伴式溝通等角度，解析高敏感健康時代下，大健康品牌如何建立消費者信任感與長期成長動能。大數據(股)公司創新行銷部總監袁鈺婷表示，現今大健康市場的競爭核心，已從單純產品功能轉向「信任感經營」。當消費者對健康議題越來越敏感，品牌除了提供產品，更需要持續回應消費者焦慮、建立陪伴感與真實互動，才能在高度競爭市場中建立長期關係。
Omnichat商務總監曾聖閎則指出，AI已不只是工具，而是重新定義品牌與消費者信任關係的新入口。尤其在保健與美妝等高敏感市場中，消費者對於即時回應、個人化互動與陪伴感需求明顯提升，品牌若能透過AI對話與私域經營建立長期關係，將更有機會提升轉換與忠誠度。basiik品牌社群經營蔡詠宣分享，現代消費者不再只在意產品功效，而是期待品牌能理解自身焦慮與生活壓力。basiik也從過去「養髮」概念逐步延伸至「養心」，透過專業內容、陪伴式互動與日常溝通，建立品牌與消費者之間更深層的信任感。
《2026 大健康產業洞察：解析高敏感市場下健康保養趨勢》產業洞察報告：https://dailyview.tw/insight/detail/99
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圖說：Omnichat商務總監曾聖閎（左起）、basiik品牌社群經營蔡詠宣、大數據(股)公司商務總監袁鈺婷與分析師蔡瑞娟出席講座分享觀點。
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