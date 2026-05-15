2026-05-15 16:09 女子漾／編輯許智捷
雞蛋買回家別洗！蛋商揭超多人做錯「這一步」要不要冰、怎麼放保存關鍵一次看
很多人買菜回家後，習慣順手把雞蛋拿去沖一沖，但這個看似愛乾淨的小動作，可能反而讓雞蛋更容易變質。近期協興蛋業分享雞蛋保存觀念引發討論，不只「該不該洗」容易做錯，雞蛋到底要不要冰、洗選蛋和市場蛋保存方式有什麼不同、放進冰箱該怎麼擺，其實也藏著不少保存眉角！
市場買回的雞蛋，別急著先洗
根據蛋業說明，傳統市場常見的一顆顆散裝雞蛋，多屬於「未洗選蛋」，也就是未經工廠清洗、消毒程序處理的雞蛋。這類雞蛋的蛋殼表面保留天然保護層，可在一定程度上降低外部細菌透過蛋殼進入內部的機會。
也因此，許多人買回家後第一時間用水沖洗，看似是愛乾淨，實際上可能反而做錯了。若自行清洗，可能破壞這層天然防護，讓蛋殼氣孔更容易暴露，增加細菌污染風險，也可能縮短雞蛋的保存期限。
真有髒污怎麼處理？蛋業建議這樣做
有些民眾看到蛋殼表面沾有些微髒污，第一反應就是直接拿到水龍頭下沖乾淨，認為這樣比較衛生。不過協興蛋業提醒，若只是表面有少量污漬，其實不需要特地用水清洗，用乾布或紙巾輕輕擦拭即可。
這樣能避免破壞雞蛋原本的保護層，也比較有助於後續保存。
洗選蛋和散裝蛋，保存方式不同
協興蛋業也指出，是否需要冷藏，關鍵在雞蛋的處理方式。
洗選蛋為什麼一定要冷藏？
現在超市、大賣場常見一盒盒包裝完整的雞蛋，多數屬於「洗選蛋」。
所謂洗選蛋，是指雞蛋在上市前經過清洗、消毒、分級與包裝處理。食藥署指出，雞蛋經過洗淨程序後，雖然能降低外殼髒污與部分微生物污染風險，但也會讓原本附著在蛋殼表面的天然保護層減少，因此後續更仰賴冷藏保存來維持品質與安全。
也就是說，如果你買的是超市冷藏櫃裡的雞蛋，回家後最好立刻放進冰箱，不要長時間放在室溫。
傳統市場散裝蛋可以不用冰嗎？
不少人習慣在傳統市場買散裝蛋，覺得「以前都這樣放，也沒怎樣」。
這類蛋通常屬於未洗選蛋，蛋殼表面的天然角質層相對完整，確實比經過清洗的雞蛋多一層天然保護。不過這不代表可以無限制常溫放置。
農業部曾提醒，台灣高溫潮濕，夏季環境溫度往往超過適合食品保存的範圍，高溫會加快雞蛋品質劣化，也提高細菌繁殖風險。
換句話說，冬天陰涼通風環境或許還能短時間常溫保存，但若室溫偏高，尤其台灣夏天廚房經常像悶箱一樣，雞蛋還是建議冷藏更安全。
雞蛋怎麼放才對？冰箱門其實不是最佳位置
很多家庭習慣把雞蛋直接放冰箱門上的蛋架，但這其實未必理想。
因為冰箱門開開關關，溫度變動最大，不利穩定保存。比較好的方式，是將雞蛋放在冰箱內層較穩定的位置。
另外，雞蛋尖端朝下、鈍端朝上擺放，是常見的保存建議，因為氣室位於較鈍的一端，有助維持蛋品品質。
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