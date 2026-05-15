2026-05-15 13:10 女子漾／編輯黃冠婷
瘦瘦針不是萬能！妹子求速瘦被醫拒絕，5大壞習慣曝光：習慣不改恐白花錢又傷身
「打瘦瘦針就會瘦」這幾年幾乎成了不少人的減肥公式，但真的是這樣嗎？一名年輕女子日前到新陳代謝科門診，開口就指定要打「瘦瘦針」快速減重，沒想到醫師問完生活習慣後卻直接拒絕。原因很現實：如果生活型態一團亂，瘦瘦針可能讓體重下降，卻不一定讓你變健康，甚至還可能先把肌肉賠進去。
醫一聽這5習慣直接搖頭！瘦瘦針不是幫你收拾爛作息
內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，這名求診女子的生活型態明顯失衡，若在這種狀況下直接使用瘦瘦針，恐怕不是健康變好，而是讓身體付出更大代價。
她點出以下5個高風險習慣：
1. 長期熬夜晚睡：睡眠不足會影響荷爾蒙與新陳代謝，讓食慾調節失衡，也更容易囤積脂肪。
2. 幾乎不喝水：水分攝取不足不只影響代謝效率，也可能讓身體循環與排泄功能變差。
3. 天天喝手搖飲：高糖飲品容易讓熱量超標，還可能造成血糖波動，讓減重更困難。
4. 完全沒有運動習慣：缺乏活動會讓肌肉量持續下降，基礎代謝也跟著變差，形成更難瘦的體質。
5. 一天只吃1到2餐，且吃太少：看似在節食，實際上可能讓身體進入「省電模式」，不只減脂效果差，還容易先消耗肌肉。
瘦瘦針真的有效，但醫師提醒：它是工具，不是減肥魔法
陳潔雯指出，瘦瘦針確實是有醫學證據支持的體重控制藥物，但前提是使用者本身也要把健康基本功做好。
如果單純把它當速成捷徑，卻不改善飲食、睡眠、補水與活動量，身體代謝基礎根本沒建立起來，最後恐怕只是花了藥錢，換來更差的身體組成。也因此，她沒有直接開藥，而是先開出一張「生活改變處方」，要求患者先用兩週調整喝水量與正常進食，把蛋白質、纖維與碳水吃夠。
想靠瘦瘦針變瘦？醫師真正想提醒的是這件事
「不是打了就會瘦嗎？」這其實是很多人心中的疑問，也是減重迷思的核心。醫師認為，真正健康的減重，不只是追求體重機上的數字變小，而是讓身體組成變得更健康。
尤其對本身肌肉量不足、作息失衡的人來說，比起急著求快，先把生活節奏拉回來，可能才是更值得投資的第一步。畢竟，瘦下來很重要，但別瘦到把健康一起弄丟了。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower