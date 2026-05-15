孩子哭喊「全班都有，只有我沒有」！家長怒問算霸凌嗎　連老師都想告掀論戰

2026-05-15 11:08 女子漾／編輯許智捷
孩子哭喊「全班都有，只有我沒有」！家長怒問算霸凌嗎　連老師都想告掀論戰。圖片來源：ai生成
孩子哭喊「全班都有，只有我沒有」！家長怒問算霸凌嗎　連老師都想告掀論戰。圖片來源：ai生成

孩子回家哭著說：「全班都有飲料，只有我沒有。」這句話，對任何家長來說都很刺耳。

近日一則社群貼文引發熱議，有家長表示，孩子在班上遇到同學生日請客，卻唯獨被排除在外，原因是「對方不喜歡他」。孩子因此非常難過，甚至還說自己其實很想跟對方一起玩。這位家長氣憤發問：「這算霸凌嗎？能不能提告？老師明明知道，也收了飲料卻沒把自己的那杯讓給孩子，能不能連老師一起告？」

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這到底算不算霸凌？關鍵不只是一杯飲料

很多人看到這個案例第一反應是：「人家出錢請客，本來就有選擇權啊。」這個說法不是完全沒道理。單次請客、個人選擇不分享，本身未必直接構成法律或校園定義上的霸凌。

但問題在於情境。

如果只是單純朋友間沒有那麼熟，所以沒有互請，和「刻意在全班面前只排除某一人，讓對方明顯感受到羞辱與孤立」，兩者完全不是同一件事。

校園霸凌通常看的是幾個核心：

是否具有針對性
是不是明確只針對某一位學生
是否造成心理傷害
孩子是否感到羞辱、孤立、恐懼或持續痛苦
是否具有持續性
這是單一事件，還是長期被排擠的一部分

如果只是一次事件，法律上未必容易直接認定霸凌；但如果這只是冰山一角，例如平常就被排擠、不被分組、不被邀請、被刻意冷處理，那就可能是警訊。

老師沒介入，就是失職嗎？

這是另一個爭議點。不少網友認為老師太冷漠，甚至直言「這老師不夠敏感」。確實，從教育現場角度來看，老師不只是知識傳授者，也負有班級氛圍管理責任。如果老師明知道這場請客會讓某位學生公開難堪，理想上應該更細緻處理，例如：

「如果不是全班都有，就避免公開發放」
「私下了解孩子間到底發生什麼事」
「觀察是否存在長期排擠」

但這不等於「老師必須把自己的飲料讓出去」。老師的責任是處理關係與氛圍，不是替孩子補償物質落差。把「沒讓飲料」直接等同失職，其實過度簡化了教育責任。

網友兩派論戰

有人認為，公開只漏掉一個孩子，本質就是羞辱。「要請就全請，不然就不要公開請。」、「這種孤立放到職場也很傷人。」、「老師應該更有同理心。」這派關注的是被排除者的情緒傷害。

另一派則覺得整件事被無限上綱。「別人的錢想請誰是自由。」、「動不動就提告，只會讓孩子更難交朋友。」、「先搞清楚為什麼對方不想跟你孩子玩。」這派關注的是界線與現實人際互動。

圖片來源：ai生成
圖片來源：ai生成

比起急著貼上霸凌標籤，更重要的是先了解全貌。孩子被拒絕，確實會難過；但比起立刻進入「誰對誰錯」，更重要的是理解這份受傷來自哪裡。因為真正要解決的，是孩子的人際互動、界線感，甚至如何面對「不是每個人都會喜歡自己」這件事。

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#霸凌

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
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也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻

2026-05-11 12:04 失敗要趁早-張念慈
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻 。AI生成圖，非實際人物
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻 。AI生成圖，非實際人物

每天新竹到台北通勤，高鐵坐久了，什麼奇景都看過。有一件事，我始終想不透。為什麼用餐完後，要把食物塞進前方座位的置物網袋？

穿著精緻套裝的優雅乘客

有一次，靠窗位置坐了一位穿著精緻套裝的小姐。妝容整齊、包包漂亮，看起來像準備去上班的專業人士。她一上車就打開便當吃飯，吃到一半她把西裝外套蓋在臉上睡覺。便當盒、筷子攤在桌上，飯菜味濃到連坐在走道邊的我都聞得到。

​車子快到站了，她醒來，整理頭髮，把便當盒收起來，動作俐落，想都沒想，就塞進前方座位的置物網袋，吃過的筷子還露在外面。然後，她穿好外套，拎起公事包，下車了。那一刻，我很困惑，一個外表這麼講究的人，為什麼可以對自己留下的髒亂這麼坦然？

她少做的一步，會變成別人多做的一步

真正讓人不舒服的，從來不是一個便當盒而已。是她離開得太自然，好像垃圾只要不在眼前，就跟自己無關。可是下一個坐進那個位置的人，可能剛開完一場很累的會議，只想安靜休息。也可能是帶著孩子的媽媽，孩子一坐下就把手伸進網袋。也可能是清潔人員，在短短停靠時間裡，必須彎腰把油膩便當盒拿出來。

她省下的十秒鐘輕鬆自在，後果最後一定會落到某個人身上必須承擔。這就是公共空間最現實的地方：你留下的，不會消失，只會轉交給下一個人。​

同理心，是想到你看不見的人

​我們常以為，同理心是安慰朋友、理解家人、體諒身邊的人。但同理心最難的地方，是想到陌生人。因為你看不見他的表情，不知道他的名字，也不會聽見他的抱怨。你不會知道，下一位乘客摸到油膩便當盒時有多噁心，也不會知道清潔人員一天要收多少這種「別人順手留下的麻煩」。

同理心，其實是一種刻意練習的想像力。起身前，多想一秒：「我走了以後，這個位置會變成什麼樣子？」桌子收乾淨了嗎？椅背回正了嗎？垃圾帶走了嗎？有沒有留下味道、污漬、紙屑，讓下一個人不舒服？

真正的體面，是離開後不留下麻煩

一個人穿得漂不漂亮，當然是體面。但更深的體面，是離開一個地方時，不讓別人替你收拾殘局。每天光是好好生活，就很累了。通勤很累，上班很累，照顧小孩好累，要應付人際關係心也很累。可是再累，也不能累到只在乎自己。

公共空間的舒服，不是憑空來的。它靠每個人多做一點點。看影片戴耳機、講電話小聲一點，吃完東西把垃圾帶走、離開前把椅背豎直。我不知道別人怎麼想，會不會在乎，但我在乎這件事。不是因為有人在看，而是因為下一個坐進來的人，也值得有一個乾淨的位子，就像我希望被對待的那樣。

真正的同理心，往往不在嘴巴上。同理心最小的練習，就是離開前多看一眼。把垃圾帶走，把乾淨留下；也把一點溫柔，留給下一個辛苦趕路的人。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#便當 #台北 #高鐵

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為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

2026-05-13 11:39 郭玉如

最近看到淡江大橋正式通車的消息，新聞中有一句話令人動容。

「為了不遮住淡水夕陽，所以選擇了全球最難的單塔方案。」

那瞬間，我其實有點恍神。

身為國文教師，我每天都在和學生談「美感」、「價值感」與「人到底想留下什麼」。但很少有一個公共工程，會把這些抽象的東西，做得這麼具體。當全世界都在追求更快、更便宜、更有效率時，台灣居然真的有人願意花248億元，只為了不要讓一根橋塔插進夕陽裡。 而且，他們真的做了。

他們真的為了夕陽，把最簡單的方案推翻了

淡水夕照，被列為「台灣八景」之一。

很多北部人都知道，黃昏時的淡水河口有種很難形容的氣氛。夕陽壓著觀音山慢慢往下沉，河面整片泛金，天空顏色從橘紅一路燒進深藍。很多攝影師會為了那幾分鐘的光線，在岸邊等上一整個下午。

但問題來了。

橋要怎麼蓋，才不會把那片風景直接切開？ 如果按照一般工程邏輯，雙塔斜張橋最穩定、最便宜，也最容易施工。可一旦採用雙塔，兩根巨大的橋塔就會直接插進淡水夕照的視線中央。於是，原本能比較快完工、風險比較低的方案，被整個推翻。

最後，他們選擇挑戰「全球最長單塔不對稱斜張橋」。

少掉一根橋塔，畫面變乾淨了，但工程難度卻暴增。因為單塔不對稱，代表橋面受力、抗風能力、抗震結構，全都得重新計算。少一根橋塔的代價，是工程團隊必須用成千上萬次精密推演，去對抗颱風、地震，還有淡水河口強烈的側風。

而這一切，只因為不想讓夕陽被橋切成兩半。

世界建築女帝，最後留給台灣的一道身影

淡江大橋還有另一個讓建築界高度關注的原因。

它是札哈·哈蒂（Zaha Hadid）的遺作之一。

這位曾獲普立茲克建築獎的建築師，被許多人稱為「建築女帝」。她的作品遍布世界各地，最鮮明的特色，就是流動感極強的曲線與近乎未來感的造型。淡江大橋高達211公尺的主橋塔，遠遠望去，像一隻準備振翅的鳳凰。

但真正耐人尋味的，是它與觀音山之間的關係。

許多人後來發現，從特定角度望去，橋塔線條竟與觀音山輪廓形成某種呼應，整體姿態像雙手合十。一邊是世界級現代建築，一邊是北台灣最古老的山水地景，兩者放在同一個畫面裡，竟然沒有衝突。

黃昏的時候尤其明顯。

夕陽落下時，那座橋沒有搶走風景。它只是安靜站在旁邊。

北海岸人等了幾十年的那口氣，終於鬆開了

當然，再美的橋，如果天天塞車，居民還是會罵。

以前淡水到八里，必須繞很大一圈。假日下午一過，關渡大橋經常直接塞死。很多住在淡水的人最怕的不是颱風，而是假日車潮。有人光是回家，就得卡在車陣裡一兩個小時。

淡江大橋通車後，情況終於開始改變。

淡水到八里縮短約15公里，車程直接少掉約25分鐘。關渡大橋預計可分流30%的交通量，台2線竹圍路段流量也有望下降17%。對很多長年被車潮折磨的居民來說，這些數字不是報表，而是真正能提早回家吃晚餐的時間。

而更大的改變，還在後面。

淡江大橋補齊了台61線最北端缺口，正式串聯台北港與桃園機場，也讓台灣「第三條縱貫線」真正成形。過去常被視為邊陲地帶的淡海區域，開始被重新放進北台灣的產業與觀光版圖裡。

很多城市的命運，往往都是道路先改變。

最難的東西，其實是那堆數學

有趣的是，這座橋後來甚至成了兒少科學節目的題材。

小公視《愛麗絲的難題》曾以淡江大橋為主題，討論橋樑到底怎麼在強風與地震裡維持平衡。主持人偉莉莎回憶，拍攝期間曾在寒流裡搭船靠近橋體，體感溫度只有10度，海風吹到連站穩都有困難。

但真正可怕的，不是風。

而是數學。

因為單塔不對稱結構，每一條鋼索拉力、每一段橋面重量、每一次風壓改變，都必須重新計算。節目甚至用「切西瓜」解釋重力分配，用「排座位」解釋結構排列，把原本看起來很遙遠的工程力學，變成一般人也能理解的生活經驗。

我其實很喜歡這一段。

很多孩子從小害怕數學，總覺得公式只是考卷上的東西。但淡江大橋讓人忽然發現，那些密密麻麻的數字，最後居然能守住一片夕陽。原來理性與浪漫，有時候根本是同一件事。

有人說，這座橋正在替北台灣守住水口

而在另一群人眼中，淡江大橋還有另一層意義。

從風水角度來看，淡水河口被視為台北盆地的重要水口。211公尺高的主橋塔正好立在關鍵位置，因此被命理師谷帥臻形容成「羅星塞水口」，像一位站在河海交界處的守門將。

她認為，它能替北台灣留住財氣。

更巧的是，這座橋通車的時間點，剛好落在三元九運交替階段。「九離火」被認為與科技、美學有關，「一坎水」則與水岸、港灣、流通相關。許多人因此覺得，淡江大橋出現的時間，剛好踩在一個很特別的節點上。

而通車前那場十萬人健行，更讓這座橋多了一層人情味。

空拍畫面裡，人群像潮水一樣慢慢流過橋面。有人說，大量人潮踏橋，有種替新橋「暖橋旺氣」的意味。於是，一座原本冷冰冰的超級工程，忽然開始有了人的溫度。

248億元買到的，也許不只是交通

很多公共建設最後留下的，只有冰冷數字。 但淡江大橋不太一樣。

它很巨大，卻拼命讓自己不要破壞風景；它背後有龐大的鋼筋、水泥、力學與計算，可最後留在人們記憶裡的，卻是一道完整的夕陽。

我後來一直在想一件事。

也許真正厲害的文明，從來不是把世界蓋得多快、多滿，而是願意在效率與美感之間，替某些東西保留位置。

當車子駛過橋面時，一旁是觀音山倒影，另一邊是淡水河口的波光。很多人第一次經過時，不自覺放慢速度，不是因為塞車，而是真的有人把這片風景留了下來。

AI製圖
AI製圖


郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#淡水 #台灣

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2026-05-02 22:10 Belinda的玩美甜蜜窩

#試著放手❤

#值得紀念的一刻

最近小迷皮克敏

隨口對某娃說了句~

妳明天帶我的手機去公園繞3圈

這小妞莫名雀躍的接旨

且馬上就約同學一起去

平常沒這麼積極且會拒絕

不懂為啥這次突然認真了!!!

就這樣2個六年級小女生約好

本來還堅持要自己走路去跟回

但某娃真的路癡的有點兒嚴重

且根本尚無自己單獨出門的經驗

光這兩個前提她還沒踏出家門

我心臟應該已近乎停止跳動...><"

堅持帶她去且要看到人再走

結果某娃同學也是媽媽帶來

果然不放心的不會只有我

有默契的點個頭就轉身離開

即便都習慣性頻頻回頭

但身體是離開公園沒錯

附近逛逛且時不時確認

2個小女生是否一切安好

畢竟這年頭瘋子太多

真的讓爹媽操碎了心!!!

還不能靠太近

免得好像不相信她們

就真的假裝路過遠遠遙望

((這年頭當媽容易嗎~嘖嘖嘖!!!))

因有約好時間到就要準時回家

若有突發狀況就傳個訊息告知

這小妞平日雖然粗線條

但時間快到就傳來訊息

說陪同學等阿嬤來接

她阿嬤來就會馬上回家

雖是一句簡單告知

不僅讓人放心~也獲得我的信任

以後類似狀況表示可以放心給過囉!!

#親子互動#學著放手#學習獨立

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#育兒教養

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台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇

台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇

2026-05-13 11:46 女子漾／編輯許智捷
台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇
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近期在 Threads 上，一則關於「台北月薪5萬到底夠不夠用」的貼文引爆討論。一名網友以自身開銷為例，坦言在台北工作月薪5萬元，扣除勞健保後實領約4萬7，再扣掉房租、伙食、交通與社交等支出，每月只能存下1萬元左右，直言「這薪水在台北是生存以上，生活未滿」，引發大量網友共鳴與反思。

圖片來源：ai生成
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房租吃掉人生？「最大壓力來源」幾乎一面倒

原PO列出開銷中，房租1.5萬元成為最大負擔，也點出想住有電梯的房型，這個價位甚至不一定找得到。貼文一出，不少網友直言關鍵問題就在「租屋成本」：「多一個房租真的很難生存」、「根本找不到2萬以下又有生活機能的房子」，甚至有人感嘆「沒房在台北，4萬以下根本不知道怎麼活」。

圖片來源：ai生成
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也有留言建議降低生活成本，例如搬到更遠地區、住雅房或無電梯公寓，甚至有人直言「錢不夠就往A7以南」，反映出台北居住成本早已成為壓垮年輕族群的現實門檻。

伙食費1.5萬被戰翻：是基本還是太奢侈？

除了房租，原PO的伙食費1.5萬元也成為討論焦點。有網友認為這樣的開銷「偏高」，直言「伙食一萬五太奢侈」，也有人分享自己壓低到6000元的生活方式，包括自己煮飯、減少外食等。

但另一派則指出，若包含聚餐、社交與基本生活品質，1.5萬元其實不算誇張，尤其在台北物價持續上漲的情況下，「吃什麼本來就會跟薪水成正比」。

「精緻窮」與「夠用」定義大不同

這則貼文也意外掀起「精緻窮」討論。有網友認為，月薪5萬卻仍保有社交、治裝、健身等開銷，本質上就是選擇一種較高生活品質；但也有人認為，「薪水不同，本來就該有不同生活方式」，關鍵在於是否超出自身負擔。

更有網友點出現實：「領3萬8、5萬、10萬，吃的用的都不一樣，永遠不會覺得夠用」，直接點破「夠用」其實是一種主觀感受，而非固定數字。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

在留言區中，也出現極端對比。有網友表示自己月薪8到9萬，能存下6萬元；但也有人坦言「一年下來沒存錢但很快樂」。另一名來自新北的網友則分享自身經驗，從5萬薪資開始，透過控制房租與開銷，逐步提高儲蓄比例，甚至達到月存4萬元。

這些案例讓不少人重新思考：收入固然重要，但「花錢方式」與「生活選擇」才是真正拉開差距的關鍵。

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