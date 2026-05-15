2026-05-15 11:08 女子漾／編輯許智捷
孩子哭喊「全班都有，只有我沒有」！家長怒問算霸凌嗎 連老師都想告掀論戰
孩子回家哭著說：「全班都有飲料，只有我沒有。」這句話，對任何家長來說都很刺耳。
近日一則社群貼文引發熱議，有家長表示，孩子在班上遇到同學生日請客，卻唯獨被排除在外，原因是「對方不喜歡他」。孩子因此非常難過，甚至還說自己其實很想跟對方一起玩。這位家長氣憤發問：「這算霸凌嗎？能不能提告？老師明明知道，也收了飲料卻沒把自己的那杯讓給孩子，能不能連老師一起告？」
這到底算不算霸凌？關鍵不只是一杯飲料
很多人看到這個案例第一反應是：「人家出錢請客，本來就有選擇權啊。」這個說法不是完全沒道理。單次請客、個人選擇不分享，本身未必直接構成法律或校園定義上的霸凌。
但問題在於情境。
如果只是單純朋友間沒有那麼熟，所以沒有互請，和「刻意在全班面前只排除某一人，讓對方明顯感受到羞辱與孤立」，兩者完全不是同一件事。
校園霸凌通常看的是幾個核心：
是否具有針對性
是不是明確只針對某一位學生
是否造成心理傷害
孩子是否感到羞辱、孤立、恐懼或持續痛苦
是否具有持續性
這是單一事件，還是長期被排擠的一部分
如果只是一次事件，法律上未必容易直接認定霸凌；但如果這只是冰山一角，例如平常就被排擠、不被分組、不被邀請、被刻意冷處理，那就可能是警訊。
老師沒介入，就是失職嗎？
這是另一個爭議點。不少網友認為老師太冷漠，甚至直言「這老師不夠敏感」。確實，從教育現場角度來看，老師不只是知識傳授者，也負有班級氛圍管理責任。如果老師明知道這場請客會讓某位學生公開難堪，理想上應該更細緻處理，例如：
「如果不是全班都有，就避免公開發放」
「私下了解孩子間到底發生什麼事」
「觀察是否存在長期排擠」
但這不等於「老師必須把自己的飲料讓出去」。老師的責任是處理關係與氛圍，不是替孩子補償物質落差。把「沒讓飲料」直接等同失職，其實過度簡化了教育責任。
網友兩派論戰
有人認為，公開只漏掉一個孩子，本質就是羞辱。「要請就全請，不然就不要公開請。」、「這種孤立放到職場也很傷人。」、「老師應該更有同理心。」這派關注的是被排除者的情緒傷害。
另一派則覺得整件事被無限上綱。「別人的錢想請誰是自由。」、「動不動就提告，只會讓孩子更難交朋友。」、「先搞清楚為什麼對方不想跟你孩子玩。」這派關注的是界線與現實人際互動。
比起急著貼上霸凌標籤，更重要的是先了解全貌。孩子被拒絕，確實會難過；但比起立刻進入「誰對誰錯」，更重要的是理解這份受傷來自哪裡。因為真正要解決的，是孩子的人際互動、界線感，甚至如何面對「不是每個人都會喜歡自己」這件事。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower