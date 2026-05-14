沒壞壞也會染菜花？醫示警日本泡泡浴不是單純洗澡，5大風險一次看

2026-05-14 17:19 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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日本旅遊向來是台灣人最愛的出國選項之一，除了美食、購物與景點，不少人也會體驗當地特殊成人服務。不過「沒有真的發生性行為，應該很安全吧？」這種想法恐怕不一定正確。近期就有泌尿科醫師分享案例，一名男性赴日體驗泡泡浴，返台約2個月後發現私密處冒出小突起，就醫後竟確診感染菜花（HPV），讓不少網友看傻：「這樣也會中？」

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男赴日洗泡泡浴返台確診菜花，醫師提醒「不是單純洗澡」

泌尿科醫師陳鈺昕指出，日本泡泡浴本質上並不只是單純洗澡，而是包含洗浴、按摩與高度身體接觸的服務形式。即使沒有發生進入式性行為，只要有親密肌膚接觸、黏膜摩擦，依然存在感染風險。這名患者回台後私密處出現異常小突起，檢查後確診菜花，也讓醫師再次提醒，許多人低估了這類接觸式服務的風險。

圖片來源：pinterest
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醫揭5大感染風險，連「手部接觸」都可能成破口

陳鈺昕整理出5種常見感染途徑：

第一：是皮膚與黏膜接觸，只要身上有肉眼看不見的小傷口，就可能透過摩擦感染HPV、梅毒或陰蝨。

第二：則是手部傳播，如果服務人員接連服務多位客人、清潔不完全，或手部本身有細微傷口，也可能成為病菌媒介。

第三：是體液交換，包括口交、水中親密接觸或未完整防護行為，都會增加感染HIV、淋病、披衣菌與皰疹風險。

第四：是環境衛生問題，若共用浴池、設備消毒不完全，可能引發皮膚炎或泌尿道感染。

第五：則是共用毛巾、床單等個人物品，也可能提高間接感染機率。

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日本風俗店也不是百分百安全，醫曝真正自保方式

醫師提醒，即使部分場所設有健康檢查制度，病毒感染仍有空窗期，不代表檢查正常就絕對安全。

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像HPV感染初期未必立刻驗得出來，因此不能完全依賴店家機制。若要降低風險，除了避免高風險接觸，全程使用保險套或口交防護工具、完整接種九價HPV疫苗、確認環境衛生與避免共用個人物品，都是相對實際的防護方式。若發生高風險接觸後，也建議在適當時間進行性病篩檢，別等症狀出現才處理。

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#菜花 #日本 #泡泡浴 #台灣人

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
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他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
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如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
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這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
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也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻

2026-05-11 12:04 失敗要趁早-張念慈
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻 。AI生成圖，非實際人物
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻 。AI生成圖，非實際人物

每天新竹到台北通勤，高鐵坐久了，什麼奇景都看過。有一件事，我始終想不透。為什麼用餐完後，要把食物塞進前方座位的置物網袋？

穿著精緻套裝的優雅乘客

有一次，靠窗位置坐了一位穿著精緻套裝的小姐。妝容整齊、包包漂亮，看起來像準備去上班的專業人士。她一上車就打開便當吃飯，吃到一半她把西裝外套蓋在臉上睡覺。便當盒、筷子攤在桌上，飯菜味濃到連坐在走道邊的我都聞得到。

​車子快到站了，她醒來，整理頭髮，把便當盒收起來，動作俐落，想都沒想，就塞進前方座位的置物網袋，吃過的筷子還露在外面。然後，她穿好外套，拎起公事包，下車了。那一刻，我很困惑，一個外表這麼講究的人，為什麼可以對自己留下的髒亂這麼坦然？

她少做的一步，會變成別人多做的一步

真正讓人不舒服的，從來不是一個便當盒而已。是她離開得太自然，好像垃圾只要不在眼前，就跟自己無關。可是下一個坐進那個位置的人，可能剛開完一場很累的會議，只想安靜休息。也可能是帶著孩子的媽媽，孩子一坐下就把手伸進網袋。也可能是清潔人員，在短短停靠時間裡，必須彎腰把油膩便當盒拿出來。

她省下的十秒鐘輕鬆自在，後果最後一定會落到某個人身上必須承擔。這就是公共空間最現實的地方：你留下的，不會消失，只會轉交給下一個人。​

同理心，是想到你看不見的人

​我們常以為，同理心是安慰朋友、理解家人、體諒身邊的人。但同理心最難的地方，是想到陌生人。因為你看不見他的表情，不知道他的名字，也不會聽見他的抱怨。你不會知道，下一位乘客摸到油膩便當盒時有多噁心，也不會知道清潔人員一天要收多少這種「別人順手留下的麻煩」。

同理心，其實是一種刻意練習的想像力。起身前，多想一秒：「我走了以後，這個位置會變成什麼樣子？」桌子收乾淨了嗎？椅背回正了嗎？垃圾帶走了嗎？有沒有留下味道、污漬、紙屑，讓下一個人不舒服？

真正的體面，是離開後不留下麻煩

一個人穿得漂不漂亮，當然是體面。但更深的體面，是離開一個地方時，不讓別人替你收拾殘局。每天光是好好生活，就很累了。通勤很累，上班很累，照顧小孩好累，要應付人際關係心也很累。可是再累，也不能累到只在乎自己。

公共空間的舒服，不是憑空來的。它靠每個人多做一點點。看影片戴耳機、講電話小聲一點，吃完東西把垃圾帶走、離開前把椅背豎直。我不知道別人怎麼想，會不會在乎，但我在乎這件事。不是因為有人在看，而是因為下一個坐進來的人，也值得有一個乾淨的位子，就像我希望被對待的那樣。

真正的同理心，往往不在嘴巴上。同理心最小的練習，就是離開前多看一眼。把垃圾帶走，把乾淨留下；也把一點溫柔，留給下一個辛苦趕路的人。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#便當 #台北 #高鐵

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2026-05-02 22:10 Belinda的玩美甜蜜窩

#試著放手❤

#值得紀念的一刻

最近小迷皮克敏

隨口對某娃說了句~

妳明天帶我的手機去公園繞3圈

這小妞莫名雀躍的接旨

且馬上就約同學一起去

平常沒這麼積極且會拒絕

不懂為啥這次突然認真了!!!

就這樣2個六年級小女生約好

本來還堅持要自己走路去跟回

但某娃真的路癡的有點兒嚴重

且根本尚無自己單獨出門的經驗

光這兩個前提她還沒踏出家門

我心臟應該已近乎停止跳動...><"

堅持帶她去且要看到人再走

結果某娃同學也是媽媽帶來

果然不放心的不會只有我

有默契的點個頭就轉身離開

即便都習慣性頻頻回頭

但身體是離開公園沒錯

附近逛逛且時不時確認

2個小女生是否一切安好

畢竟這年頭瘋子太多

真的讓爹媽操碎了心!!!

還不能靠太近

免得好像不相信她們

就真的假裝路過遠遠遙望

((這年頭當媽容易嗎~嘖嘖嘖!!!))

因有約好時間到就要準時回家

若有突發狀況就傳個訊息告知

這小妞平日雖然粗線條

但時間快到就傳來訊息

說陪同學等阿嬤來接

她阿嬤來就會馬上回家

雖是一句簡單告知

不僅讓人放心~也獲得我的信任

以後類似狀況表示可以放心給過囉!!

#親子互動#學著放手#學習獨立

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#育兒教養

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為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

2026-05-13 11:39 郭玉如

最近看到淡江大橋正式通車的消息，新聞中有一句話令人動容。

「為了不遮住淡水夕陽，所以選擇了全球最難的單塔方案。」

那瞬間，我其實有點恍神。

身為國文教師，我每天都在和學生談「美感」、「價值感」與「人到底想留下什麼」。但很少有一個公共工程，會把這些抽象的東西，做得這麼具體。當全世界都在追求更快、更便宜、更有效率時，台灣居然真的有人願意花248億元，只為了不要讓一根橋塔插進夕陽裡。 而且，他們真的做了。

他們真的為了夕陽，把最簡單的方案推翻了

淡水夕照，被列為「台灣八景」之一。

很多北部人都知道，黃昏時的淡水河口有種很難形容的氣氛。夕陽壓著觀音山慢慢往下沉，河面整片泛金，天空顏色從橘紅一路燒進深藍。很多攝影師會為了那幾分鐘的光線，在岸邊等上一整個下午。

但問題來了。

橋要怎麼蓋，才不會把那片風景直接切開？ 如果按照一般工程邏輯，雙塔斜張橋最穩定、最便宜，也最容易施工。可一旦採用雙塔，兩根巨大的橋塔就會直接插進淡水夕照的視線中央。於是，原本能比較快完工、風險比較低的方案，被整個推翻。

最後，他們選擇挑戰「全球最長單塔不對稱斜張橋」。

少掉一根橋塔，畫面變乾淨了，但工程難度卻暴增。因為單塔不對稱，代表橋面受力、抗風能力、抗震結構，全都得重新計算。少一根橋塔的代價，是工程團隊必須用成千上萬次精密推演，去對抗颱風、地震，還有淡水河口強烈的側風。

而這一切，只因為不想讓夕陽被橋切成兩半。

世界建築女帝，最後留給台灣的一道身影

淡江大橋還有另一個讓建築界高度關注的原因。

它是札哈·哈蒂（Zaha Hadid）的遺作之一。

這位曾獲普立茲克建築獎的建築師，被許多人稱為「建築女帝」。她的作品遍布世界各地，最鮮明的特色，就是流動感極強的曲線與近乎未來感的造型。淡江大橋高達211公尺的主橋塔，遠遠望去，像一隻準備振翅的鳳凰。

但真正耐人尋味的，是它與觀音山之間的關係。

許多人後來發現，從特定角度望去，橋塔線條竟與觀音山輪廓形成某種呼應，整體姿態像雙手合十。一邊是世界級現代建築，一邊是北台灣最古老的山水地景，兩者放在同一個畫面裡，竟然沒有衝突。

黃昏的時候尤其明顯。

夕陽落下時，那座橋沒有搶走風景。它只是安靜站在旁邊。

北海岸人等了幾十年的那口氣，終於鬆開了

當然，再美的橋，如果天天塞車，居民還是會罵。

以前淡水到八里，必須繞很大一圈。假日下午一過，關渡大橋經常直接塞死。很多住在淡水的人最怕的不是颱風，而是假日車潮。有人光是回家，就得卡在車陣裡一兩個小時。

淡江大橋通車後，情況終於開始改變。

淡水到八里縮短約15公里，車程直接少掉約25分鐘。關渡大橋預計可分流30%的交通量，台2線竹圍路段流量也有望下降17%。對很多長年被車潮折磨的居民來說，這些數字不是報表，而是真正能提早回家吃晚餐的時間。

而更大的改變，還在後面。

淡江大橋補齊了台61線最北端缺口，正式串聯台北港與桃園機場，也讓台灣「第三條縱貫線」真正成形。過去常被視為邊陲地帶的淡海區域，開始被重新放進北台灣的產業與觀光版圖裡。

很多城市的命運，往往都是道路先改變。

最難的東西，其實是那堆數學

有趣的是，這座橋後來甚至成了兒少科學節目的題材。

小公視《愛麗絲的難題》曾以淡江大橋為主題，討論橋樑到底怎麼在強風與地震裡維持平衡。主持人偉莉莎回憶，拍攝期間曾在寒流裡搭船靠近橋體，體感溫度只有10度，海風吹到連站穩都有困難。

但真正可怕的，不是風。

而是數學。

因為單塔不對稱結構，每一條鋼索拉力、每一段橋面重量、每一次風壓改變，都必須重新計算。節目甚至用「切西瓜」解釋重力分配，用「排座位」解釋結構排列，把原本看起來很遙遠的工程力學，變成一般人也能理解的生活經驗。

我其實很喜歡這一段。

很多孩子從小害怕數學，總覺得公式只是考卷上的東西。但淡江大橋讓人忽然發現，那些密密麻麻的數字，最後居然能守住一片夕陽。原來理性與浪漫，有時候根本是同一件事。

有人說，這座橋正在替北台灣守住水口

而在另一群人眼中，淡江大橋還有另一層意義。

從風水角度來看，淡水河口被視為台北盆地的重要水口。211公尺高的主橋塔正好立在關鍵位置，因此被命理師谷帥臻形容成「羅星塞水口」，像一位站在河海交界處的守門將。

她認為，它能替北台灣留住財氣。

更巧的是，這座橋通車的時間點，剛好落在三元九運交替階段。「九離火」被認為與科技、美學有關，「一坎水」則與水岸、港灣、流通相關。許多人因此覺得，淡江大橋出現的時間，剛好踩在一個很特別的節點上。

而通車前那場十萬人健行，更讓這座橋多了一層人情味。

空拍畫面裡，人群像潮水一樣慢慢流過橋面。有人說，大量人潮踏橋，有種替新橋「暖橋旺氣」的意味。於是，一座原本冷冰冰的超級工程，忽然開始有了人的溫度。

248億元買到的，也許不只是交通

很多公共建設最後留下的，只有冰冷數字。 但淡江大橋不太一樣。

它很巨大，卻拼命讓自己不要破壞風景；它背後有龐大的鋼筋、水泥、力學與計算，可最後留在人們記憶裡的，卻是一道完整的夕陽。

我後來一直在想一件事。

也許真正厲害的文明，從來不是把世界蓋得多快、多滿，而是願意在效率與美感之間，替某些東西保留位置。

當車子駛過橋面時，一旁是觀音山倒影，另一邊是淡水河口的波光。很多人第一次經過時，不自覺放慢速度，不是因為塞車，而是真的有人把這片風景留了下來。

AI製圖
AI製圖


郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#淡水 #台灣

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不只是健忘！十大失智症早期徵兆討論度揭曉

不只是健忘！十大失智症早期徵兆討論度揭曉

2026-05-07 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
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根據衛福部委託國家衛生研究院辦理的「全國社區失智症流行病學調查」，台灣失智症人口持續攀升，2025年（民國114年）已突破38萬人，預估至2031年（民國120年）將超過49萬人。衛生福利部也於2025年10月指出，隨著患者人數快速增加，失智症防治與長期照護體系正面臨更嚴峻的挑戰。

值得注意的是，失智症並非單純的「記憶力衰退」，而是一種因大腦功能退化或受損所引發的症候群，會逐步影響記憶、語言、判斷、定向感與執行能力，甚至造成個性轉變，進而衝擊工作表現、人際關係與日常生活功能，嚴重時需仰賴他人照護。然而，其早期徵兆常被誤認為正常老化現象，如健忘、反應遲緩或情緒波動，導致延誤就醫與介入時機。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出十大網路討論度最高的失智症前兆。專家提醒，若能及早辨識相關警訊，並儘早接受專業評估與介入治療，將有助延緩功能退化，同時讓患者與家屬及早進行照護安排與生活規劃。

補充資訊：衛福部失智症照顧服務資源，包括家庭照顧者服務專線0800-50-7272（有你真好真好）、失智症關懷專線0800-474-580（失智時，我幫您），以及長期照護專線412-8080，提供民眾諮詢與協助。

No.10 社交退縮或對愛好活動失去興趣

示意圖／Shutterstock

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相較於一般人因壓力或疲勞出現的短暫倦怠，失智症患者的改變往往更為持續且顯著。原本熱衷的興趣、聚會或日常活動，可能逐漸失去吸引力，對周遭人事物的關注度也明顯下降，甚至出現食慾減退、不願進食，或刻意迴避與他人互動的情形。

進一步觀察可發現，患者日常活動量降低，長時間待在家中、被動看電視的情況增加，作息也可能改變，如睡眠時間延長、生活節奏變得鬆散。即便是簡單的日常任務，也常需要多次提醒與鼓勵才願意參與。若這類「動力與興趣下降」的狀況持續出現，便不應僅視為情緒或自然老化，建議儘早尋求專業醫師評估，以釐清是否為認知功能退化的早期徵兆。

No.9 計畫事情或解決問題能力下降

失智症患者在規劃事務、解決問題及處理數字資訊的能力上，常會出現逐步退化的情形。原本熟悉的日常流程，例如依照食譜準備餐點、繳交帳單或安排生活行程，可能開始變得困難，甚至讓人感到不知從何著手。

進一步來看，過去能輕鬆完成的任務，也可能因理解力與執行力下降而卡關，無法順利進行。同時，專注力減弱與反應速度變慢的狀況也會逐漸浮現，使整體處理事情的效率明顯下滑，成為不可忽視的早期警訊。有照護失智家人經驗的網友分享，「要有耐心，儘量讓他自己做、多做，能做一半也可以」。

No.8 日常生活判斷力與警覺性減弱

在失智症早期，患者的判斷力與警覺性可能已悄悄出現變化。由於大腦在風險評估與現實辨識上的能力下降，日常生活中更容易做出不合情境的決定。例如對陌生推銷缺乏戒心、購買不合理商品，甚至增加受詐騙的風險；在金錢使用上，也可能開始出現判斷失準的情況。

同時，安全意識也可能逐漸降低，例如過馬路時未留意交通號誌或方向，或在穿著上與環境不符，天氣炎熱仍穿著厚重衣物。網友提及，「容易發生被騙的情況」、「聽信成藥等推銷廣告付出大量金錢、買不新鮮的食物、借錢給陌生人」。

No.7 東西擺放錯亂且無法回溯尋找

示意圖／Shutterstock

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Dcard有網友表示，阿嬤失智時經常把錢、存摺藏起來後找不到，「經常打電話來哭說存摺不見了，說自己很沒用，不知道藏到哪去，好幾次我們到她的房間翻箱倒櫃，就是找不到，最後就只好重新辦」。

物品擺放錯亂是失智症常見的早期徵兆之一。患者可能將物品放置在不合常理的位置，例如把食物放進衣櫃，或將衣物收進冰箱。與一般健忘不同的是，失智者在遺失物品後，往往無法回想放置過程，也難以透過線索找回物品，甚至可能誤認為遭他人拿走，出現被偷的錯誤判斷。隨著病程進展，物品遺失的頻率提高，不僅增加生活困擾，也可能影響家庭關係與安全感。

No.6 理解視覺影像與空間關係困難

部分失智症患者在早期即可能出現視覺空間感與數字處理能力的退化，進而影響日常判斷與行動安全。例如閱讀時難以理解文字內容，或對距離、方向的判斷出現偏差，增加行走時碰撞或跌倒的風險。

公共電視串流平台「公視+」節目《極樂世界》，體驗者分享感受，「空間感變得不穩，會讓人感到恐懼」，甚至出現地面扭曲、視覺錯置等情境，顯示失智症對感知能力的影響遠超一般想像。除了空間辨識困難外，數字概念也可能逐漸流失。患者可能無法理解金錢金額、進行基本計算，或在處理帳單與財務時出現明顯障礙，這些變化皆屬不可忽視的早期警訊。

No.5 對時間或地點感到混淆

方向感與時間定向能力的下降，是失智症常見且具指標性的變化之一。患者可能開始難以掌握日期、季節或時間概念，甚至出現日夜顛倒的情況。隨著症狀進展，即使身處熟悉環境，也可能發生迷失方向的狀況，例如在住家附近找不到回家的路。這類改變不僅影響日常生活，也大幅提高走失與安全風險，需特別留意。

PTT有網友提到遭遇家人生病時的無力感，「有親戚罹患失智症找不到回家的路」、「明明A家樂福比B家樂福就是比較近，但媽媽就會說要去另一間」。謝祖武曾分享照護失智母親的經歷，發病初期最擔心她一個人亂跑、走失，甚至和妻子一度跑到捷運站尋人，最後才發現媽媽在住家樓下的便利商店。

失智症初期多從時間與空間感混亂開始，隨著病程發展，患者對人物的辨識能力也可能逐漸退化，甚至出現認不得親近家人的情況。「看過一部講述失智症的動畫，平常熟悉的人事物，在患者眼中逐漸變形成扭曲的物體」、「我爺爺老時失智，常對著我爸說：『你長得跟我兒子很像，我們是老鄉…』，聽了很心酸」。

No.4 無法勝任原本熟悉的事務

示意圖／Shutterstock

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對失智症患者而言，影響的不只是記憶，更包括對熟練技能的掌握能力。過去長期反覆執行、幾乎不需思考即可完成的事情，可能開始出現步驟混亂或無法順利進行的情況。例如長期駕駛者在熟悉路線上迷失方向，或擅長料理的人在烹調時難以掌握味道與流程。

若發現身邊親友出現類似情形，建議及早就醫。有網友提醒，「失智通常是行為異常時，旁人有警覺才發現」、「感覺親友彷彿變了個人，可能就是失智前兆」。

No.3 記憶力減退影響到生活

示意圖／Shutterstock

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藝人羅志祥曾透露，母親確診阿茲海默症前，家人一度以為只是年紀增長導致記性變差，直到發現她經常反覆說同樣的話、做過的事一再重複，才意識到情況不單純，進而安排就醫檢查。藝人梁佑南也分享類似經驗，母親在初期頻繁出現重複行為，當時誤以為只是想引起關注，未料背後其實是失智症的徵兆。

PTT網友提及家人失智症狀指出，「很常同一個問題，一天問三次」。記憶力下降是失智症最典型且常見的早期徵兆，患者可能反覆詢問相同問題、忘記剛說過的話，或是重複購買已經擁有的物品。即使經過提醒，也難以回想剛發生的事情，與一般老化「想一想還記得」的情況明顯不同。

相較之下，較久遠的記憶有時反而保留得較完整，患者可能經常重複提及過往經歷，容易讓家屬誤以為只是健談或懷舊。隨著病程推進，記憶力缺損將逐步影響日常生活，例如忘記按時服藥、遺漏重要約定等，不僅干擾生活節奏，也可能對安全與生活品質造成影響。

No.2 情緒與個性改變

示意圖／Shutterstock

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此項徵兆主要體現在患者性格與情緒反應出現明顯改變，與過往判若兩人。這並非單純情緒起伏，而是大腦調節情緒與行為的功能受到影響所致。

常見情況像是原本溫和的人變得易怒、敏感或多疑，過去熱情外向者則轉為冷漠、情感反應減弱。其中一項值得留意的警訊，是對社會規範的自我約束力下降，例如在公共場合出現不合宜的言行，或說出冒犯他人的話。網友分享經驗指出，「初期失智明顯的特徵是個性改變、孤僻，我父親和我舅舅就是如此，開始容不下朋友任何缺點，一個小點都會被他們刻意放大，然後就不連絡了」。

No.1 言語表達或書寫出現困難

語言能力的改變，是失智症早期常見卻容易被忽略的徵兆之一。PTT網友提到，父親出現某些不尋常的行為，比如分不清日期、走路歪扭、忘東忘西等，甚至經常詞窮，「這陣子滿常地震的，他就會忘記『地震』這兩個字，用左右搖晃的手勢取代」、「我媽去把我爸叫醒問他有沒有繳第四台的費用，我爸回答『因為要換嘛』，回覆超怪的」。

患者在日常對話中，可能出現找不到適當詞彙、詞不達意的情況，例如以「寫字的東西」來替代「筆」，或在說話時頻繁停頓、反覆修正表達內容。隨著症狀進展，書寫能力也可能受到影響，出現錯字增加、句子斷裂，甚至難以完成簡單文字表達。

當語言理解與表達能力逐漸下降，患者在對話中也較容易跟不上節奏、出現思緒中斷的情形，即使面對熟悉話題，也可能難以清楚表達。這類變化若持續發生，應提高警覺，及早尋求專業評估。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月30日至2026年4月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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