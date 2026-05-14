黃仁勳CMU畢典演講全文亮點！「要奔跑，不要慢走」從洗碗工到輝達霸主，句句都是人生課。圖片來源：NVIDIA 官方部落格

當大家還在焦慮「AI會不會搶走工作」，輝達創辦人黃仁勳先給了一記直球答案。受邀在卡內基美隆大學（CMU）2026屆畢業典禮演講時，這位被封為「AI教父」的科技傳奇，沒有只談技術，而是用自己的人生故事，從移民家庭、洗碗工、創業瀕臨倒閉，到打造市值巨頭輝達，向畢業生拋出一句關鍵提醒：「AI不太可能取代你，但更會使用AI的人可能會取代你。」

這場演講不只是畢業致詞，更像是一堂關於未來生存法則的人生課。女子漾整理黃仁勳演講6大重點，帶你一次看懂這位科技巨頭到底想告訴年輕人什麼。

黃仁勳演講重點1：別忘了今天也屬於你的爸媽

黃仁勳一開場沒有急著談AI，也沒先聊科技革命，而是先把全場焦點拉回最重要的人。他請所有畢業生起立，轉身感謝一路支持自己的家人，還特別提醒大家：「尤其請轉向你們的母親，祝她們母親節快樂。」他感性說，對畢業生而言，今天只是人生的一個里程碑，但對母親來說，卻是夢想成真的時刻，「這一天不只屬於你們，也屬於一路陪你們走到這裡的人。」

這段話之所以特別有重量，因為黃仁勳說的正是自己的人生。他坦言，自己的旅程也是父母的旅程，「我是他們夢想成真的結果。」身為第一代移民家庭的孩子，黃仁勳回憶，9歲時父親懷抱著在美國養育家庭的夢想，把他和哥哥先送到美國肯塔基州一所浸信會寄宿學校，當時那裡只是煤礦區裡一個只有幾百人的小鎮。兩年後，父母放下一切，幾乎一無所有地來美國與他們團聚。

他也分享家中最真實的生活樣貌。父親原本是化學工程師，母親則在天主教學校工作，每天凌晨4點把他叫醒去送報紙。哥哥則幫他找到一份在Denny’s洗碗的工作，黃仁勳笑說，那時候自己甚至覺得這根本是「重大職涯升遷」。如今成為全球最具影響力的科技企業領袖之一，黃仁勳沒有神化成功，而是把所有榮耀拉回那段最樸實的起點。

黃仁勳演講重點2：輝達差點倒閉，他靠一次「最丟臉請求」活下來

現在的輝達是AI時代的科技巨頭，但黃仁勳坦言，創業初期其實一點都不勵志，甚至可以說是一場接近崩盤的災難。30歲創辦輝達時，他和兩位共同創辦人懷抱著打造新型電腦的野心，想做出能解決傳統電腦做不到問題的技術，但現實很快狠狠打臉。他在演講中直白承認：「我們根本不知道怎麼創辦公司、怎麼募資，甚至不知道該怎麼經營一家公司。我當時還天真地想，這能有多難？結果證明，真的超級難。」

最危險的一次，是公司第一項核心技術徹底失敗，現金幾乎燒光，輝達命懸一線。黃仁勳回憶，自己不得不飛到日本，親自面對Sega執行長，坦承團隊根本做不出原本承諾開發的技術，甚至還得開口請求對方解除無法履行的合作，同時希望Sega願意繼續付款，否則公司當場就會倒閉。他坦言，那是自己人生中「最尷尬、最屈辱，也最艱難的時刻之一」。

但這場幾乎快宣告失敗的談判，意外成了轉捩點。Sega最終選擇伸出援手，讓輝達爭取到喘息機會，也讓團隊得以重新調整方向，最終開發出全新的晶片與電腦架構，甚至沿用至今。黃仁勳也從這次經歷徹底理解，CEO從來不是權力的象徵，而是當公司快撐不下去時，必須站出來承擔一切的人。他也說，那一刻讓自己真正明白，誠實與謙遜，有時反而能換來最珍貴的善意。

黃仁勳演講重點3：失敗不是成功的反面，而是訓練場

很多人看到黃仁勳，想到的是AI教父、科技巨頭、身價驚人的成功神話，但他在這場演講裡想講的，是對失敗的態度。

他坦言，過去33年來，輝達一次又一次改變方向、重塑自己，每一次團隊都抱著「這能有多難？」的心情往前衝，結果現實總是更殘酷，「每一次，我們都發現事情比想像中更難。」但也正因如此，他對失敗有了完全不同的理解。

黃仁勳說，失敗從來不是成功的反面，而是成長過程的一部分。每一次跌倒，都是一次學習的機會；每一次受挫，都是提醒自己保持謙遜的時刻；每一次低谷，都是鍛鍊品格與意志力的過程。「真正給你再次出發力量的，是在挫折中鍛造出的韌性。」

黃仁勳演講重點4：AI不會直接搶走你工作，但會用AI的人會

這句話無疑是整場演講最震撼的一句。面對外界最常問的「AI會不會搶走工作？」黃仁勳沒有迴避，而是給出非常直接的答案。

他坦言，AI確實會改變每一份工作，一些任務會被自動化，一部分職位也可能消失，但他強調，一份工作的「任務」與「目的」其實是兩件事。工作內容會改變，不代表人的價值會消失。

他以軟體工程師為例，AI已經能協助寫程式碼，但這不代表工程師沒用了，反而讓他們能把時間投入更大型、更複雜的問題；在醫療領域也是如此，AI可以更快速分析放射影像，但醫師因此能把更多心力放在診斷判斷與病患照護上，被取代的不是專業，而是重複性的流程。

黃仁勳真正想提醒的是，問題從來不是AI出現了，而是你願不願意學會和AI一起工作。他直白說：「AI不太可能取代你，但更會使用AI的人可能會取代你。」

黃仁勳演講重點5：你們是站在AI革命起點的幸運世代

黃仁勳認為，2026屆畢業生其實正站在一個歷史級的轉折點上。對他來說，自己的職涯剛好趕上PC革命的開端，而這一代年輕人，則正好踩在AI革命的起跑線上。「我想像不出還有比現在更令人興奮的工作時代。」這不只是場面話，而是他對眼前技術變革的真實判斷。

他指出，過去幾十年，真正能寫軟體、駕馭科技工具的人始終是少數，但AI正在徹底改變這件事。現在，不一定要是工程師，任何人都能透過AI創造價值。黃仁勳舉例，小店老闆可以自己建立網站、拓展生意；木工可以用AI設計廚房，替客戶提供新的服務；創作者也能快速生成內容、加速創作流程。換句話說，AI第一次真正把「技術能力」從少數人手中釋放出來。

在黃仁勳眼中，這場變革甚至遠遠不只是科技產業的升級，而是一場全新的工業革命。他認為，AI將帶動規模驚人的基礎建設投資，從晶片工廠、電腦工廠、資料中心，到能源系統與先進製造業，都將被全面改寫。這不只是矽谷工程師的機會，也是電工、建築工人、技術員、製造業工作者的新時代。

因此，他想傳遞給畢業生的訊息很明確：別把AI當成世界末日，它更可能是這一代人最難得的黃金起點。

黃仁勳演講重點6：別慢慢走，直接奔跑

演講尾聲，黃仁勳用一句卡內基美隆大學的校訓作結：「My heart is in the work（我全身心投入工作）。」這不只是對畢業生的祝福，更像是他一路走來的人生信條。

他鼓勵這群即將踏入社會的年輕人，把真正的熱情與心力投入工作，不只是找一份能維生的職業，而是去創造一些對得起自己所受教育、能力與夢想的事物。他也特別提到，別忘了那些在世界還沒相信你之前，就已經先相信你的人：那些支持你一路走到今天的家人、老師與朋友。

在AI浪潮翻湧、世界快速改變的時代，他對畢業生喊話： 「這是你們幫助塑造未來的時刻。So run. Don’t walk.（所以，奔跑吧，不要慢慢走。）」 機會已經來了，現在不是猶豫的時候。